Трамп о переговорах с Путиным и Зеленским: это два очень хороших разговора
Президент США Дональд Трамп оценил разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он их назвал "очень хорошими".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Breitbart News.
"Та (беседа - ред.), которая была с президентом Путиным вчера (18 марта - ред.) - она прошла очень хорошо", - сказал Трамп.
"Потом я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, и моя цель - объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, в конце концов, перестанем терять по 2 тысячи человек в неделю", - сказал он.
Трамп утверждает, что "2 тысячи человек в неделю или больше погибают в этой войне", а потому он хочет ее остановить.
Поэтому он отметил, что имел "два очень хороших телефонных разговора" и выразил уверенность, "что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит".
"Я также хочу остановить огромные выплаты, которые мы должны делать. Я также хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не могли этого сделать при Байдене", - добавил Трамп.
Напомним, во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Це вже дно, чи ще постукають?
Трам що з яйцями? З яйцями у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на яйця.
Трамп що з хуситами? З хуситами у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на пароплавство.
Трамп що з Канадою? З Канадою у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на мито.
Трамп що з Панамським каналом? З Панамським каналом у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на Панамський канал.
Трамп що з Гренландією? З Гренландією у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на Гренландію.
"пойдите на кузнецкий - все в лакових"
може так і було задумано, аутистом ілоною?
А не пішов би ти ***** з такими заявами...
відбулися у Трампа з кремлівським ублюдком і з Зеневтіком !!
Дуже дякємо найвеличнішим @ідарасам світу за їх турботу 😡
******* план Доні, надійний як щвейцарський годинник
а откриєшь очі та подивися-кругом одна хвуйня..
Відомо, що Трамп цікавився можливістю будівництва готелів у Москві та Ленінграді, і радянська влада організувала для нього відповідні зустрічі. Його поїздка мала комерційний характер, але є припущення, що КДБ міг використовувати цю нагоду для збору інформації про нього або впливу на нього.
Через кілька місяців після повернення до США Трамп опублікував повносторінкові оголошення в американських газетах, критикуючи зовнішню політику США. Це дало підстави для різних теорій щодо впливу поїздки на його погляди.