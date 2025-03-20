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Новости Переговоры Трампа и Путина Разговор Трампа и Зеленского
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Трамп о переговорах с Путиным и Зеленским: это два очень хороших разговора

президент США Трамп о разговорах с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп оценил разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он их назвал "очень хорошими".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Breitbart News.

"Та (беседа - ред.), которая была с президентом Путиным вчера (18 марта - ред.) - она прошла очень хорошо", - сказал Трамп.

"Потом я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, и моя цель - объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, в конце концов, перестанем терять по 2 тысячи человек в неделю", - сказал он.

Трамп утверждает, что "2 тысячи человек в неделю или больше погибают в этой войне", а потому он хочет ее остановить.

Поэтому он отметил, что имел "два очень хороших телефонных разговора" и выразил уверенность, "что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит".

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"Я также хочу остановить огромные выплаты, которые мы должны делать. Я также хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не могли этого сделать при Байдене", - добавил Трамп.

Напомним, во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+12
Президент Америки вихваляє розмову з терористом.
Це вже дно, чи ще постукають?
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20.03.2025 09:26
+11
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20.03.2025 09:35
+7
Він хоч розуміє, що з нього сміються і там, і тут?
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20.03.2025 09:34
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КЛОУН....
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20.03.2025 09:25 Ответить
Три клоуни і дві розмови. Ні про що.
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20.03.2025 10:03 Ответить
Президент Америки вихваляє розмову з терористом.
Це вже дно, чи ще постукають?
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20.03.2025 09:26 Ответить
....Терористом та військовим злочинцем х7йлом.
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20.03.2025 09:31 Ответить
Звичайно, що з військовим злочинцем! Я написала лише терористом, тому що з терористами взагалі-то не розмовляють, їх просто знищують. Америка так завжди робила, та і весь світ так робив.
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20.03.2025 09:55 Ответить
Дно вже пробили ....
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20.03.2025 09:34 Ответить
Заготовка на всі випадки життя.
Трам що з яйцями? З яйцями у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на яйця.
Трамп що з хуситами? З хуситами у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на пароплавство.
Трамп що з Канадою? З Канадою у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на мито.
Трамп що з Панамським каналом? З Панамським каналом у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на Панамський канал.
Трамп що з Гренландією? З Гренландією у нас вийшла пречудова дискусія сприводу ціни на Гренландію.
"пойдите на кузнецкий - все в лакових"
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20.03.2025 12:15 Ответить
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20.03.2025 14:30 Ответить
це лише початок
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21.03.2025 01:19 Ответить
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20.03.2025 09:26 Ответить
щось рудий фрік, швидко почав лагати!
може так і було задумано, аутистом ілоною?
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20.03.2025 09:28 Ответить
В них там що, секс по телефону?
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20.03.2025 09:29 Ответить
Типу " какая разніца".
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20.03.2025 09:29 Ответить
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20.03.2025 09:30 Ответить
"Потім я говорив з президентом Зеленським і пояснив, що відбулося вчора, і моя мета - об'єднати ці дві країни. Тоді ми домовимося про припинення вогню і, врешті-решт, перестанемо втрачати по 2 тисячі людей на тиждень", - сказав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3542185

А не пішов би ти ***** з такими заявами...
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20.03.2025 09:31 Ответить
Поки ми не чули думки преЗЕдента на тему "об'єднати ці дві країни"...що він справді відповів Трампу, а не те, що ми почуємо у вечірньому відосику?...
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20.03.2025 09:43 Ответить
ііііііі.....
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20.03.2025 09:31 Ответить
Ми цілодобово відчуваємо на собі , які хороші розмови
відбулися у Трампа з кремлівським ублюдком і з Зеневтіком !!
Дуже дякємо найвеличнішим @ідарасам світу за їх турботу 😡
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20.03.2025 09:32 Ответить
Це нагадує: " Дякую. Ваш дзвінок дуже важливий для нас."
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20.03.2025 09:33 Ответить
Він хоч розуміє, що з нього сміються і там, і тут?
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20.03.2025 09:34 Ответить
тут сміються, там - РОНUY
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20.03.2025 09:45 Ответить
Помирити жертву та маньяка і поселити їх в одній квартирі
******* план Доні, надійний як щвейцарський годинник
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20.03.2025 09:34 Ответить
руде чудило зовсім не розуміє, що діється у світі.
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20.03.2025 09:34 Ответить
Вік у нього такий.
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20.03.2025 11:51 Ответить
Він корчить дурня в той час як кривавий рашиський терорист щоденно убиває українців і руйнує Україну,замість того що б посилити санкції проти рф ,він все робить що б легалізувати воєного злочинця.
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20.03.2025 09:35 Ответить
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20.03.2025 09:35 Ответить
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20.03.2025 09:46 Ответить
А почему тогда не пишут сколько раз за разговор трамп сказал путлеру спасибо?
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20.03.2025 09:35 Ответить
Дивлюся я на діяльність Трампа і в черговий раз згадую Салтикова-Щедрна... Його казку "Медведь на воеводстве"... ("Топтигін 1-й") Щедрін його точно описав...
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20.03.2025 09:38 Ответить
А чижика задавить?
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20.03.2025 10:24 Ответить
Та він їх уже давить пачками! Одна "клоунада" з "нелегалами" чого варта! Син товариша в Каліфорнії живе. Так розказував батькові, що роботодавці (фермери та дорожники) вже виють - Весна іде, а у них дефіцит робочих рук... Що на полях, що на дорожньому будівництві...
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20.03.2025 10:29 Ответить
Шизоїд. ***** вже його обісрало з ніг до голови, весь світ сміється і зневажає америку, в сша майже рецесія, а воно продовжує свою пісню гнути про покращення вжесьогодні
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20.03.2025 09:38 Ответить
Походу тромбу скоро песда будет...
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20.03.2025 09:52 Ответить
Та така, мля, хороша розмова шо ***** за раз по 30 кабів по Куп'янську почав випускати...
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20.03.2025 09:46 Ответить
Давайте зачекаємо оцінок цих переговорів від адекватних людей в цивілізованій Європі: Борреля, Каллас, Урсули, Стармера, Макрона, Рютте, Шольца, Мерца... та всіх не перелічити...
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20.03.2025 09:48 Ответить
Ні, там всі стурбовані та заклопотані, нах...
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20.03.2025 10:00 Ответить
Пу почув похвалу і рівняє Кропивницький.
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20.03.2025 09:51 Ответить
послухати трампона-все чудово
а откриєшь очі та подивися-кругом одна хвуйня..
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20.03.2025 09:53 Ответить
Мешканці Кропивницького, Слов'янська та Куп'янська не дадуть збрехати
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20.03.2025 09:54 Ответить
Это Трампон ещё с Гитлером не говорил, тот вообще душка! 🤮
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20.03.2025 09:54 Ответить
чудові і дуже гарні - це все одно просто балички, де дії Трампоне?
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20.03.2025 09:55 Ответить
Запросить трамбона на марахфон!!!
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20.03.2025 10:02 Ответить
В кацапії земля безкоштовна, або китайська. Цінної там нема, томв пуцин прагне загарбати українську зкмлю, яка справді є цінною.
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20.03.2025 10:05 Ответить
Дайте вже йому сєльодки, абощо. Немає вже сил читати новини про висери Трампа
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20.03.2025 10:06 Ответить
А сам сміявся з Байдена))Тут не деменція,а явно виражена шизофренія(
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20.03.2025 10:17 Ответить
Дональд Трамп прибув до Радянського Союзу влітку 1987 року на запрошення Держкомінтуристу СРСР, який курував іноземний туризм і контакти з західними бізнесменами. Точний маршрут подорожі не зафіксований у відкритих джерелах, але, ймовірно, він прилетів до Москви літаком, а потім відвідав Ленінград.
Відомо, що Трамп цікавився можливістю будівництва готелів у Москві та Ленінграді, і радянська влада організувала для нього відповідні зустрічі. Його поїздка мала комерційний характер, але є припущення, що КДБ міг використовувати цю нагоду для збору інформації про нього або впливу на нього.
Через кілька місяців після повернення до США Трамп опублікував повносторінкові оголошення в американських газетах, критикуючи зовнішню політику США. Це дало підстави для різних теорій щодо впливу поїздки на його погляди.
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20.03.2025 10:55 Ответить
Від Трмпа на всі боки розтікається благодать!
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20.03.2025 11:41 Ответить
і моя мета - об'єднати ці дві країни ???????
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21.03.2025 01:23 Ответить
 
 