Трамп о переговорах с Путиным и Зеленским: это два очень хороших разговора

Президент США Дональд Трамп оценил разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он их назвал "очень хорошими".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил в интервью Breitbart News.

"Та (беседа - ред.), которая была с президентом Путиным вчера (18 марта - ред.) - она прошла очень хорошо", - сказал Трамп.

"Потом я говорил с президентом Зеленским и объяснил, что произошло вчера, и моя цель - объединить эти две страны. Тогда мы договоримся о прекращении огня и, в конце концов, перестанем терять по 2 тысячи человек в неделю", - сказал он.

Трамп утверждает, что "2 тысячи человек в неделю или больше погибают в этой войне", а потому он хочет ее остановить.

Поэтому он отметил, что имел "два очень хороших телефонных разговора" и выразил уверенность, "что соглашение будет достигнуто, чтобы мы могли остановить кровопролитие, которое там происходит".

Также читайте: Разговор Трампа и Зеленского был замечательным, - Келлог

"Я также хочу остановить огромные выплаты, которые мы должны делать. Я также хочу, чтобы Европа платила столько же, сколько и мы, потому что они не могли этого сделать при Байдене", - добавил Трамп.

Напомним, во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

19 марта состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.