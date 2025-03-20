Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин умер.
Об этом сообщила его внучка Мария, передает Цензор.НЕТ.
"Дедушка", - написала она и добавила эмодзи с разбитым сердцем.
Что известно о Витольде Фокине?
Родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка (тогдашняя Днепропетровская область, ныне Запорожская область).
23 октября 1990 года он был назначен и.о. председателя Совета Министров Украинской ССР.
18 апреля 1991 года Фокин стал премьер-министром Украинской ССР, перебирая на себя управление государством.
С момента провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года и до 1 октября 1992 года был премьер-министром.
8 декабря 1991 года вместе с президентом Украины Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежские соглашения о ликвидации СССР.
Занимал должность заместителя главы украинской делегации в ТКГ. После того, как он заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия, Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
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