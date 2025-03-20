Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин умер.

Об этом сообщила его внучка Мария, передает Цензор.НЕТ.

"Дедушка", - написала она и добавила эмодзи с разбитым сердцем.

Что известно о Витольде Фокине?

Родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка (тогдашняя Днепропетровская область, ныне Запорожская область).

23 октября 1990 года он был назначен и.о. председателя Совета Министров Украинской ССР.

18 апреля 1991 года Фокин стал премьер-министром Украинской ССР, перебирая на себя управление государством.

С момента провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года и до 1 октября 1992 года был премьер-министром.

8 декабря 1991 года вместе с президентом Украины Леонидом Кравчуком от имени Украины подписал Беловежские соглашения о ликвидации СССР.

Занимал должность заместителя главы украинской делегации в ТКГ. После того, как он заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия, Владимир Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

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