Переговоры РФ и США по Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде, - Ушаков
Переговоры представителей России и США пройдут в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияд, в понедельник, 24 марта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил российским СМИ помощник Путина Юрий Ушаков.
Он сообщил, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп из США по Украине в Эр-Рияде.
По словам Ушакова, американская команда переговорщиков с РФ по Украине сформирована, но имена должна объявить американская сторона.
Ушаков также сказал, что общается с советником Трампа Майклом Уолцом регулярно, он назвал такое общение "очень полезным для обеих сторон".
Ушаков рассчитывает, что предстоящие в Эр-Рияде консультации с США будут "продуктивными".
Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.
Также Уолц анонсировал 19 марта переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня.
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орангутанг у перуці не досидить до кінця строку - кенедізують
якщо ушаков , то нахер його .
Трамп а тим більш його прислуга ніколи не виставляли свою країну як рівних до ********** .
На словах може будь що , але де-факто санції не зняті жодні , ринки московитів постійно звужують саме янкі .
Тема перемовин -- вимоги до московитів зі сторони США . Чіткий месідж , що ніякої мови про те , що ЗСУ відступлять з тих земель , які зараз контролюють мове не може бути . Можливий виключно варіант поточного контролю ... Обмін можливий , але рівний - подавну більшість Запоріжжя контролює ЗСУ , а Луганщини - орки . Або усю Херсонщину на Краматорськ й Слов"янськ . Але ж - це для янкі просто клаптики землі . Для українців - це їх дома або дома батьків ...
Трамп & Со. не розуміє елементарного ... що невілгас ЗЕ для його й для ***** йще найбільш піддатливий варіант , бо а ні з Залужного , а ні з теорітичного П. й неімовірної Ю. вони йще більше згоди НЕ будуть мати . Так що вимога перевиборів вона абсурдна по її суті .
Бо Фофіку йще не доклали , хто такий Невіл Чемберлен й через те він не зміг достойно відповісти цим невігласам з Овального . Бо хоча б Рубіо точно знає , хто це такий й міг би Трампу розповісти що йому загрожує про кожному порівнянні його "миротворчості" зі зразками Невіла 1939 року , який вже привозив "поколінню британців - мир на десятирічча" ...
Там же такі пики сидять в тому Овальному , що дійсно вірять , що їх досвіт "миролюбкості" він якийсь унікальний й світ такого ранійше не бачив . Й що слово "мир й бажання , щоб не гинули люди" є сакральними при кожній їх згадці й вони виправдовують будь що в тому числі й зраду цінностям цівілізації , зраду правам людини й будь що ... Але ж Невіл - теж сакральний код до того розуміння як однобоке бажання миру може привести до загибелі як мінімум 50 млн. жителів Землі !!!
Якась двозначність в цьому реченні, "американська команда із рф", а може це і не двозначність ...