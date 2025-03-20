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Новости переговоры США и России
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Переговоры РФ и США по Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде, - Ушаков

Переговоры США и России в Эр-Рияде: Ушаков назвал дату

Переговоры представителей России и США пройдут в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияд, в понедельник, 24 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил российским СМИ помощник Путина Юрий Ушаков.

Он сообщил, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп из США по Украине в Эр-Рияде.

По словам Ушакова, американская команда переговорщиков с РФ по Украине сформирована, но имена должна объявить американская сторона.

Ушаков также сказал, что общается с советником Трампа Майклом Уолцом регулярно, он назвал такое общение "очень полезным для обеих сторон".

Ушаков рассчитывает, что предстоящие в Эр-Рияде консультации с США будут "продуктивными".

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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

Также Уолц анонсировал 19 марта переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня.

Автор: 

переговоры (4926) россия (95441) Саудовская Аравия (335) США (26528)


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Топ комментарии
+5
Із цими?

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20.03.2025 15:08
+1
це збіговисько без ЄС І УКРАЇНИ варте нуль цілих і куй десятих.по3,14зділи-розійшлись
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20.03.2025 15:12
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трамп агент путлера всре все що можно і неможна
орангутанг у перуці не досидить до кінця строку - кенедізують
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20.03.2025 15:04 Ответить
Із цими?

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20.03.2025 15:08 Ответить
Як так? Без Янелоха? Ха-ха-ха.
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20.03.2025 15:08 Ответить
Якийсь низький рівень переговорників з боліт. Ні коняки лаврова, ні жодного двійника ><уйла, нєзачьот! 😁
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20.03.2025 15:11 Ответить
це збіговисько без ЄС І УКРАЇНИ варте нуль цілих і куй десятих.по3,14зділи-розійшлись
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20.03.2025 15:12 Ответить
Довго ще ці танці триватимуть? Ну немає ж результату. Тупо тягнуть час, щоб дати путлєру можливість захопити більше території та зруйнувати більше інфраструктури. Щоб потім можна було легко змусити Україну капітулювати.
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20.03.2025 15:18 Ответить
Виходить так, що Україна повністю викинута з переговорного процесу.Нам тількі нададуть план, який примусять виконувати. Прикро... що українська сторона прийняла ці правила.
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20.03.2025 15:21 Ответить
Хоча б пішли переговори ніж 2 роки не маючи ніякого ресурсу на "каву в Ялті" вбивали, калічили людей прикриваючи оголтілою смарагдовою пропагандою.
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20.03.2025 15:23 Ответить
Хто цей невірний месидж росповсюдив "щодо України" ?!
якщо ушаков , то нахер його .

Трамп а тим більш його прислуга ніколи не виставляли свою країну як рівних до ********** .
На словах може будь що , але де-факто санції не зняті жодні , ринки московитів постійно звужують саме янкі .
Тема перемовин -- вимоги до московитів зі сторони США . Чіткий месідж , що ніякої мови про те , що ЗСУ відступлять з тих земель , які зараз контролюють мове не може бути . Можливий виключно варіант поточного контролю ... Обмін можливий , але рівний - подавну більшість Запоріжжя контролює ЗСУ , а Луганщини - орки . Або усю Херсонщину на Краматорськ й Слов"янськ . Але ж - це для янкі просто клаптики землі . Для українців - це їх дома або дома батьків ...
Трамп & Со. не розуміє елементарного ... що невілгас ЗЕ для його й для ***** йще найбільш піддатливий варіант , бо а ні з Залужного , а ні з теорітичного П. й неімовірної Ю. вони йще більше згоди НЕ будуть мати . Так що вимога перевиборів вона абсурдна по її суті .

Бо Фофіку йще не доклали , хто такий Невіл Чемберлен й через те він не зміг достойно відповісти цим невігласам з Овального . Бо хоча б Рубіо точно знає , хто це такий й міг би Трампу розповісти що йому загрожує про кожному порівнянні його "миротворчості" зі зразками Невіла 1939 року , який вже привозив "поколінню британців - мир на десятирічча" ...
Там же такі пики сидять в тому Овальному , що дійсно вірять , що їх досвіт "миролюбкості" він якийсь унікальний й світ такого ранійше не бачив . Й що слово "мир й бажання , щоб не гинули люди" є сакральними при кожній їх згадці й вони виправдовують будь що в тому числі й зраду цінностям цівілізації , зраду правам людини й будь що ... Але ж Невіл - теж сакральний код до того розуміння як однобоке бажання миру може привести до загибелі як мінімум 50 млн. жителів Землі !!!
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20.03.2025 15:36 Ответить
"За словами Ушакова, американську команду переговірників із РФ щодо України сформовано, але імена має оголосити американська сторона."
Якась двозначність в цьому реченні, "американська команда із рф", а може це і не двозначність ...
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20.03.2025 15:56 Ответить
 
 