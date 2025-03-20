Переговоры РФ и США по Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде, - Ушаков

Переговоры представителей России и США пройдут в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияд, в понедельник, 24 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил российским СМИ помощник Путина Юрий Ушаков.

Он сообщил, что сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп из США по Украине в Эр-Рияде.

По словам Ушакова, американская команда переговорщиков с РФ по Украине сформирована, но имена должна объявить американская сторона.

Ушаков также сказал, что общается с советником Трампа Майклом Уолцом регулярно, он назвал такое общение "очень полезным для обеих сторон".

Ушаков рассчитывает, что предстоящие в Эр-Рияде консультации с США будут "продуктивными".

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Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц сообщил, что 19 марта провел разговор с помощником президента России Юрием Ушаковым относительно возможных шагов для прекращения войны в Украине.

Также Уолц анонсировал 19 марта переговоры с представителями Украины и РФ о прекращении огня.