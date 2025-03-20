Украине нужно минимум 5 млрд евро на артснаряды, мы были бы очень благодарны Европе за это, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была бы очень благодарна Европе за поддержку в размере не менее 5 миллиардов евро на закупку артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в обращении к участникам заседания Европейского совета.

"Необходимо, чтобы ваша поддержка Украины не уменьшалась, а наоборот - продолжалась и росла. Это особенно касается противовоздушной обороны, военной помощи и нашей общей устойчивости. Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, Европе нужна технологическая независимость, в том числе и в производстве оружия.

"Все необходимое для защиты континента должно производиться здесь, в Европе. Мы должны работать над этим вместе. Украина имеет эффективные и современные технологии, в частности в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, которые могут принести пользу всей Европе и нашим глобальным партнерам, и именно сейчас это оружие обеспечивает нашу обороноспособность. Но его дальнейшее развитие, постоянная модернизация и повышение эффективности - вместе с вашими инвестициями в нашу промышленность и в совместное производство - является залогом новой основы европейской безопасности", - отметил глава государства.

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Зеленский также призвал не ослаблять давление на Россию из-за войны.

"Санкции необходимы. Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит ущерб, нанесенный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность. То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление. Это крайне важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны России. Мы должны и дальше подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, с Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы можем это сделать", - подытожил он.

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