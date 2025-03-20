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Новости Помощь Украине от Европы
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Украине нужно минимум 5 млрд евро на артснаряды, мы были бы очень благодарны Европе за это, - Зеленский

Зеленский о контроле за соблюдением режима тишины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина была бы очень благодарна Европе за поддержку в размере не менее 5 миллиардов евро на закупку артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в обращении к участникам заседания Европейского совета.

"Необходимо, чтобы ваша поддержка Украины не уменьшалась, а наоборот - продолжалась и росла. Это особенно касается противовоздушной обороны, военной помощи и нашей общей устойчивости. Нам нужны средства на артиллерийские снаряды, и мы были бы очень благодарны за европейскую поддержку в размере не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки. Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, Европе нужна технологическая независимость, в том числе и в производстве оружия.

"Все необходимое для защиты континента должно производиться здесь, в Европе. Мы должны работать над этим вместе. Украина имеет эффективные и современные технологии, в частности в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы, которые могут принести пользу всей Европе и нашим глобальным партнерам, и именно сейчас это оружие обеспечивает нашу обороноспособность. Но его дальнейшее развитие, постоянная модернизация и повышение эффективности - вместе с вашими инвестициями в нашу промышленность и в совместное производство - является залогом новой основы европейской безопасности", - отметил глава государства.

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Зеленский также призвал не ослаблять давление на Россию из-за войны.

"Санкции необходимы. Санкции должны сохраняться до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с нашей земли и полностью не возместит ущерб, нанесенный ее агрессией. Я призываю вас продолжать бороться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность. То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление. Это крайне важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны России. Мы должны и дальше подталкивать Россию к миру. Вместе с вами, с Соединенными Штатами и другими нашими партнерами мы можем это сделать", - подытожил он.

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Автор: 

Европа (1841) Зеленский Владимир (20290) помощь (7788)


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Топ комментарии
+14
Пошукайте по кишенях - там має бути!
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20.03.2025 16:01
+14
І поряд новина:

МО планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, - Громадська антикорупційна рада Джерело: https://censor.net/ua/n3542210

Але торгівля на крові була у Пороха у 2017му а бубачкагеройбоневтік
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20.03.2025 16:10
+11
Нєє, тут треба розділити це питання, потрібні гроші, чи потрібні снаряди? Краще снаряди, щоби наші умєрови не мали доступу до живих грошей, а то буде як завжди - і гроші зникнуть і снарядів не буде...
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20.03.2025 16:18
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Пошукайте по кишенях - там має бути!
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20.03.2025 16:01 Ответить
Хочеш залишити не бритих без кишенькових витрат???
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20.03.2025 16:05 Ответить
Нашо снаряды, лучше грошами. Да
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20.03.2025 16:26 Ответить
Погоджуюсь що снаряди важче вкрасти але для наших масовіков-затєйніков нічево нєвозможново нєт!
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20.03.2025 16:47 Ответить
Только не вздумайте дать деньгами,помощник сивковича и его подельники все нах разворуют.
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20.03.2025 16:07 Ответить
Підтримую,якщо дають гроші то контроль за українською владою,бо воровита,контроль за заказчиком,контроль за підрядником.
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20.03.2025 16:10 Ответить
І поряд новина:

МО планує закупити велику кількість мін у виробників, які провалювали контракти, - Громадська антикорупційна рада Джерело: https://censor.net/ua/n3542210

Але торгівля на крові була у Пороха у 2017му а бубачкагеройбоневтік
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20.03.2025 16:10 Ответить
"у мєня для вас другіх виробніков нєт!"
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20.03.2025 16:24 Ответить
Нєє, тут треба розділити це питання, потрібні гроші, чи потрібні снаряди? Краще снаряди, щоби наші умєрови не мали доступу до живих грошей, а то буде як завжди - і гроші зникнуть і снарядів не буде...
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20.03.2025 16:18 Ответить
Из коменнта

51 млрд грн - прострочена дебіторська заборгованість по збройних контрактах Міноборони (https://bit.ly/4inxhAJ на лютий 2025 р.)

Таку суму Міноборони наперед заплатило по контрактах, зброю за якими так і не було поставлено
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20.03.2025 16:19 Ответить
Не може бути...
Хіба це можливо у Країні Мрій, яка в сиартфоні і де кожен - зезедент
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20.03.2025 16:46 Ответить
Європа, давайте артснарядами.. бабло Зенелох та зельоні гниди просто скиздять
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20.03.2025 16:22 Ответить
Так вони і снаряди... гм... переадресують...
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20.03.2025 16:28 Ответить
потрібні снаряди...гроши не давайте зелені вкрадуть
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20.03.2025 16:24 Ответить
Зенелох - це унікальна еталонна гнида і мразота
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20.03.2025 16:25 Ответить
Не така вже й унікальна...
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20.03.2025 16:29 Ответить
а ще де ?
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20.03.2025 16:29 Ответить
Ім'я їм - легіон...
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20.03.2025 16:33 Ответить
ми могли б виробляти снаряди (без браку), але нам не вистачає прогулянок на яхтах...
(найшашличніший лідор)
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20.03.2025 16:37 Ответить
Дайте гроші, бо ми хороші...
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20.03.2025 16:38 Ответить
Такі як сотні тисяч мін від сонцесяйного?
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20.03.2025 16:44 Ответить
А тагда ви нє сможетє дєлать дарогі !
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20.03.2025 16:49 Ответить
Ох ***** лицемір....
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20.03.2025 16:50 Ответить
Яка ж тільки нахабна паскуда ! Розікрало мільярди і з невинними очіма каже" ..дайте ще ".
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20.03.2025 16:55 Ответить
Так ця ж сама паскудь ЗЄ цим самим ротом вчора казала, що дефіциту озброєнь нема.

Ви ще щось про Трампа кажете. У нас такий же ****** очолює владу.
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20.03.2025 16:59 Ответить
верная заява.
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21.03.2025 03:38 Ответить
 
 