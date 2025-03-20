РФ могла перебросить свою военную технику из Сирии на фронт в Украину, - росСМИ

После падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия могла перебросить свою военную технику из порта Тартус на войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что британские ВМС и Королевский флот на этой неделе зафиксировали перемещение российских военных и грузовых кораблей через Ла-Манш.

Этот конвой может завершать эвакуацию техники с военно-морской базы России в сирийском порту Тартус и одновременно перевозить вооружение, предназначенное для фронта в Украине, сообщает издание со ссылкой на британских OSINT-наблюдателей (UK Forces Tracker и Navylookout).

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Сирийский конвой также сопровождало десантное судно "Александр Шабалин". В качестве грузового корабля использовали судно Maia-1 - 138-метровый корабль, который попал под санкции за перевозку артиллерийских снарядов из КНДР, говорится в материале.

Maia-1 следовала позади кораблей Sparta IV и "Сияние Севера". Все они, по данным западных разведок, могли перевозить военное оборудование из Сирии.

Конвой стал одной из крупнейших групп российских судов, зафиксированных в территориальных водах Великобритании и Франции с начала войны РФ против Украины. Вывоз оружия с базы в Тартусе начался после смены власти в Сирии в декабре 2024 года и свержения режима Башара Асада, напоминают журналисты. Новый лидер Сирии Абу Мухаммад аль-Джулани сигнализирует о готовности сохранить российскую базу в обмен на экономическую поддержку.

Москва ведет переговоры с новым сирийским руководством о пересмотре соглашения о статусе войск, добавляет росСМИ.

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Падение режима Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

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