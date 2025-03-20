На фронте произошло 90 боестолкновений, самая большая активность врага - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 90 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Михайловское, Волковка, Бобылевка, Александровка, Степное, Старая Гута Сумской области; Елино Черниговской области; Возрожденовское Харьковской области. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Краснополье, Михайловское, Угроиды и Осоевка Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник один раз пытался атаковать позиции Сил обороны вблизи населенного пункта Глубокое.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз предпринимал попытки продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Песчаного, Ивановки и Загрызово. Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло 12 боестолкновений в направлениях Нового, Новомихайловки и вблизи Ямполовки. Семь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили одну атаку противника в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении противник трижды атаковал в районах Миньковки, Ступочек и в направлении Александро-Шультино. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики 18 раз атаковали в районах Дачного, Дружбы и Торецка. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. 28 раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Зеленое Поле, Тарасовка, Елизаветовка, Новоторецкое и Андреевка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор семь раз атаковал в районах Константинополя и Разлива.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес удары неуправляемыми ракетами по Новополю и Гуляйполю.

Трижды оккупанты пытались продвинуться на позиции украинских подразделений в районах Щербаков и Степного на Ореховском направлении, также враг нанес удар по Каменскому неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

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Операция ВСУ в Курской области РФ

На Курщине украинские защитники отражают одну атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано четыре боестолкновения. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 22 управляемые бомбы по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 226 артиллерийских обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.