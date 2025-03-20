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Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с РФ

Эстония вводит таможенный контроль на границе с РФ

20 марта парламент Эстонии отклонил законопроект, инициированный партией Isamaa, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, как пишет сообщает ERR.

Как отмечается, предложение Isamaa поддержали 14 депутатов, а 61 был против. Следовательно, законопроект был отклонен.

Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

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Как он считает, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью уместно закрыть границу между Эстонией и РФ, а у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания.

Ранее сообщалось, что Латвия решила частично закрыть пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью.

А Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".

Автор: 

граница (5262) Эстония (1420)


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Топ комментарии
+9
"Той, хто між війною та ганьбою обирає ганьбу, отримає і війну і ганьбу"
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20.03.2025 17:07
+4
все вірно!!!
шашлики на 9 мая!
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20.03.2025 16:59
+4
Гриша.. Тобі треба в окопи.... На лікування
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20.03.2025 17:37
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все вірно!!!
шашлики на 9 мая!
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20.03.2025 16:59 Ответить
Я думаю вирішили домовитись... Поганий мир краще ніж хороша війна
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20.03.2025 17:01 Ответить
"Той, хто між війною та ганьбою обирає ганьбу, отримає і війну і ганьбу"
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20.03.2025 17:07 Ответить
І де естонці ***********?? Шо не лізуть до чорта на роги ??
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20.03.2025 17:11 Ответить
зрозуміло!
плєшива крємдядь, кацапи і навіть трамп так і кажуть: українці самі винні, тому що лізли до чорта на роги.
кастрюлєголовиє скакалі на майданє, то тєпєрь получайтє!
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20.03.2025 17:18 Ответить
Ну треба розраховувати свої сили.. А 30 років грабування народу ..розкрадання ресурсів...розвалювання армії ..розпродаж зброї ...половину населення видавити на заробітки ...Довести країну до найбіднішої в Європі і лізти до чорта на роги теж не розумно
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20.03.2025 17:27 Ответить
треба було відразу доєднатися до донбасяо7
не було б ніякої війни.
ну, а крим, то таке.
то ж не бутерброд. про нього потрібно забути назавжди.
і взагалі, нас не існує.
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20.03.2025 17:33 Ответить
Гриша.. Тобі треба в окопи.... На лікування
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20.03.2025 17:37 Ответить
оооо.....
і ти про окопи.
знову втомився від війни?
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20.03.2025 17:41 Ответить
Ні бачу ти невгомонний.. В окопах би вилікувався... А тут на форумі втому не відчуєш
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20.03.2025 17:42 Ответить
і знову про окопи?
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20.03.2025 17:45 Ответить
Від цього слова тобі ніяково?
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20.03.2025 17:46 Ответить
Нісенітниці. Не варто порівнювати країну яка знаходиться на островах, і в якої було 50млн населення, з країною до якої хоч пішки і з населенням 1.5млн. Хоч трісни, але не виграєш.
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20.03.2025 17:15 Ответить
А що тепер тупість не висвітлювати взагалі, москвофільчик ?
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20.03.2025 17:10 Ответить
Артем... Ти б свій героїзм висвітлював не тут своїми висерами а поліз в окопи ... Чи тільки попісдесь??
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20.03.2025 17:13 Ответить
Після окупації в 1940 році Естонії кремлівськими комуно- фашистами моторошного
срср (кривава в'язниця народів)! Справжні суверенні території Естонії Кінгісеппського
і Сланцевського районів, а також Печорський край і територія Іван міста з околицями
були загарбовані анексовані ворожою паРашей (рсфср)і злочинно передані до Псковської області. Що як і Україна Естонія не признала цього. А значить )(уйло після повернення
окупованих Українських територій обов'язково поверне і Естонські? А раптом???
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20.03.2025 17:38 Ответить
ватне, какаразнічне, чонгарсько-шашличне - невиліковне... хоча декому, іноді допомагає стрес під вибухами безпосередньо поряд..
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20.03.2025 18:37 Ответить
 
 