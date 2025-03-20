Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с РФ

20 марта парламент Эстонии отклонил законопроект, инициированный партией Isamaa, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, как пишет сообщает ERR.

Как отмечается, предложение Isamaa поддержали 14 депутатов, а 61 был против. Следовательно, законопроект был отклонен.

Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.

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Как он считает, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью уместно закрыть границу между Эстонией и РФ, а у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания.

Ранее сообщалось, что Латвия решила частично закрыть пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью.

А Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".