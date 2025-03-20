Парламент Эстонии не поддержал законопроект о закрытии границы с РФ
20 марта парламент Эстонии отклонил законопроект, инициированный партией Isamaa, согласно которому парламент дал бы правительству указание закрыть эстонско-российскую границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом, как пишет сообщает ERR.
Как отмечается, предложение Isamaa поддержали 14 депутатов, а 61 был против. Следовательно, законопроект был отклонен.
Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и ее стран-союзниц.
Как он считает, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью уместно закрыть границу между Эстонией и РФ, а у органов безопасности и правительства Эстонии есть соответствующие технические возможности и правовые основания.
Ранее сообщалось, что Латвия решила частично закрыть пункты пропуска на границах с РФ и Беларусью.
А Польша планирует разместить противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью в рамках программы "Восточный щит".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
шашлики на 9 мая!
плєшива крємдядь, кацапи і навіть трамп так і кажуть: українці самі винні, тому що лізли до чорта на роги.
кастрюлєголовиє скакалі на майданє, то тєпєрь получайтє!
не було б ніякої війни.
ну, а крим, то таке.
то ж не бутерброд. про нього потрібно забути назавжди.
і взагалі, нас не існує.
і ти про окопи.
знову втомився від війни?
срср (кривава в'язниця народів)! Справжні суверенні території Естонії Кінгісеппського
і Сланцевського районів, а також Печорський край і територія Іван міста з околицями
були загарбовані анексовані ворожою паРашей (рсфср)і злочинно передані до Псковської області. Що як і Україна Естонія не признала цього. А значить )(уйло після повернення
окупованих Українських територій обов'язково поверне і Естонські? А раптом???