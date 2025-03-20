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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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Трамп не поднимал вопрос Крыма в разговорах со мной, - Зеленский

Трамп Зеленский Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.

Об этом Зеленский заявил на брифинге во время визита в Норвегию, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп задавал ему вопрос о том, почему украинцы так любят Крым, на встрече в сентябре 2024 года в Нью-Йорке.

"Он знает, что это наш украинский полуостров, это наша природа уникальная, без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Что самое главное для туризма? Это туристы. В Крыму 11 лет нет туристов", - заявил глава государства.

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По словам Зеленского, в Крым приезжали три млн туристов, из который два миллиона 800 тысяч - украинцы.

"Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров. И с этим ничего никто не сделает. Там сейчас людей нет, заработных плат, там ничего нет", - сказал он.

Глава государства также отметил, что никогда не говорил о готовности обсуждать нейтралитет Украины.

"Я никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины. Так никогда не звучало", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что подобные требования российская сторона выдвигала в своем первом ультиматуме, требуя сокращения численности украинской армии до 50-80 тысяч военных.

"Они также хотели, чтобы мы признали оккупированные территории российскими", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что такие условия не имели целью завершение войны, а были лишь ультиматумом, который Украина не приняла.

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Ранее издание Semafor со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках соглашения о завершении войны в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Крым (26375) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+4
Так - пуило сказав Трампу що Крим не обговорюється
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20.03.2025 17:10
+4
У розмовах з клованом повинно лише порушуватися питання про мотузку, стрілець та мило.
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20.03.2025 17:15
+2
в розмовах зі мною...

Зеленський ще думає, що комусь потрібний. Звичайно - бейджик "президент" начепив - то ж вимушені з Зеленським "спілкуватися". Як купку какунців на тротуарі - які не обійдеш, то треба переступити. Але це все одно, що зветратися до порожнього глечика.
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20.03.2025 18:14
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Так - пуило сказав Трампу що Крим не обговорюється
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20.03.2025 17:10 Ответить
Якраз це хотів сказать - "В своїй голові Трамп визначився, що "Крим - не бутерброд - туди-сюди передавать...".
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20.03.2025 19:01 Ответить
У розмовах з клованом повинно лише порушуватися питання про мотузку, стрілець та мило.
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20.03.2025 17:15 Ответить
Так, нічого нема, пустеля
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20.03.2025 17:20 Ответить
то все пусте,
а от кажуть злі люде, що нормативи на "дякуволо" доні підвищяться з 1го квітня.
буде погодинно - 8 дяк і 2 уклона при свідках.
волтц з рубіком рахуватимуть...
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20.03.2025 17:22 Ответить
Питання окупованого Криму вже Зеленскім не обговорюється?
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20.03.2025 17:47 Ответить
в розмовах зі мною...

Зеленський ще думає, що комусь потрібний. Звичайно - бейджик "президент" начепив - то ж вимушені з Зеленським "спілкуватися". Як купку какунців на тротуарі - які не обійдеш, то треба переступити. Але це все одно, що зветратися до порожнього глечика.
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20.03.2025 18:14 Ответить
"Трамп не поднимал вопрос Крыма в разговорах со мной," а почему бы самому не поднять этот вопрос?
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20.03.2025 18:18 Ответить
Трамп не порушував питання Криму у розмовах зі мною, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3542303
Напевно пересрав, спілкуючись з таким "потужним візаві"
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20.03.2025 19:15 Ответить
А трампекс і не буде з тобою щось обговорювати, поки будеш йому в дупло заглядати - ти там в мертвій зоні, він тебе просто не бачить.
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20.03.2025 21:21 Ответить
 
 