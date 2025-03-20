Трамп не поднимал вопрос Крыма в разговорах со мной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.

Об этом Зеленский заявил на брифинге во время визита в Норвегию, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Трамп задавал ему вопрос о том, почему украинцы так любят Крым, на встрече в сентябре 2024 года в Нью-Йорке.

"Он знает, что это наш украинский полуостров, это наша природа уникальная, без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Что самое главное для туризма? Это туристы. В Крыму 11 лет нет туристов", - заявил глава государства.

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По словам Зеленского, в Крым приезжали три млн туристов, из который два миллиона 800 тысяч - украинцы.

"Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров. И с этим ничего никто не сделает. Там сейчас людей нет, заработных плат, там ничего нет", - сказал он.

Глава государства также отметил, что никогда не говорил о готовности обсуждать нейтралитет Украины.

"Я никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины. Так никогда не звучало", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что подобные требования российская сторона выдвигала в своем первом ультиматуме, требуя сокращения численности украинской армии до 50-80 тысяч военных.

"Они также хотели, чтобы мы признали оккупированные территории российскими", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что такие условия не имели целью завершение войны, а были лишь ультиматумом, который Украина не приняла.

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Ранее издание Semafor со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках соглашения о завершении войны в Украине.