Трамп не поднимал вопрос Крыма в разговорах со мной, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос оккупированного Россией Крыма.
Об этом Зеленский заявил на брифинге во время визита в Норвегию, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Трамп задавал ему вопрос о том, почему украинцы так любят Крым, на встрече в сентябре 2024 года в Нью-Йорке.
"Он знает, что это наш украинский полуостров, это наша природа уникальная, без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Что самое главное для туризма? Это туристы. В Крыму 11 лет нет туристов", - заявил глава государства.
По словам Зеленского, в Крым приезжали три млн туристов, из который два миллиона 800 тысяч - украинцы.
"Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров. И с этим ничего никто не сделает. Там сейчас людей нет, заработных плат, там ничего нет", - сказал он.
Глава государства также отметил, что никогда не говорил о готовности обсуждать нейтралитет Украины.
"Я никогда не говорил, что готов обсуждать нейтралитет Украины. Так никогда не звучало", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что подобные требования российская сторона выдвигала в своем первом ультиматуме, требуя сокращения численности украинской армии до 50-80 тысяч военных.
"Они также хотели, чтобы мы признали оккупированные территории российскими", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что такие условия не имели целью завершение войны, а были лишь ультиматумом, который Украина не приняла.
Ранее издание Semafor со ссылкой на источники писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма частью России в рамках соглашения о завершении войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а от кажуть злі люде, що нормативи на "дякуволо" доні підвищяться з 1го квітня.
буде погодинно - 8 дяк і 2 уклона при свідках.
волтц з рубіком рахуватимуть...
Зеленський ще думає, що комусь потрібний. Звичайно - бейджик "президент" начепив - то ж вимушені з Зеленським "спілкуватися". Як купку какунців на тротуарі - які не обійдеш, то треба переступити. Але це все одно, що зветратися до порожнього глечика.
Напевно пересрав, спілкуючись з таким "потужним візаві"