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Новости Саммит ЕС 20-21 марта
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Вывод саммита ЕС: Россия должна продемонстрировать реальное желание прекратить войну против Украины

Украина и ЕС

Европейский совет призвал Россию продемонстрировать реальное желание прекратить войну против Украины.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, который проходит 20 марта в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Документ поддержали 26 государств-членов, тогда как Венгрия отказалась его подписать. Поэтому раздел по Украине опубликован отдельно.

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В выводах приветствуется совместное заявление Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии, которое касалось прекращения огня, обмена разведданными и помощи в сфере безопасности.

Европейский совет подчеркнул, что мирный процесс должен включать гуманитарную помощь, обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение похищенных украинских детей.

Лидеры ЕС также заявили о готовности усилить давление на Россию путем дополнительных санкций и принудительного выполнения уже принятых ограничений. Они отметили, что замороженные российские активы будут оставаться такими, пока РФ не прекратит войну и не компенсирует нанесенный ущерб.

Кроме того, ЕС подтвердил намерения предоставлять Украине регулярную финансовую и военную поддержку, а также способствовать созданию специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии против Украины.

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Автор: 

Евросоюз (17102) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+5
Якби ви хотіли ввести санкції, давно б ввели, ще в 22-му. А так це просто ляпанина.
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20.03.2025 17:46
+4
Переведу на нормальну мову--для Європи вигідно шоб Україна воювала ще 5 років
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20.03.2025 17:39
+3
а кому вигідно щоб Україна зразу здалась ?
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20.03.2025 17:40
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Переведу на нормальну мову--для Європи вигідно шоб Україна воювала ще 5 років
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20.03.2025 17:39 Ответить
а кому вигідно щоб Україна зразу здалась ?
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20.03.2025 17:40 Ответить
А ти розглядаєш тільки варіант здачі? А надати необхідне озброєння в великій кількості, чи вступити в війну на нашому боці, ні?
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20.03.2025 17:47 Ответить
тоді буде ІІІ Світова
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20.03.2025 17:51 Ответить
Та пох. Чому ми маємо вмирати, а інші використовують це як інструмент стримування агресора? Ще 5 років ми не витягнемо, ми й 2 роки невідомо чи витягнемо.
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20.03.2025 17:53 Ответить
валі !
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20.03.2025 17:57 Ответить
Цього ніколи не станеться, адже є як мінімум одна країна яка заблокує такі рішення ЄС.
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21.03.2025 07:51 Ответить
тобі?
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20.03.2025 17:43 Ответить
ага ,щас в ночі по нам продемонструє
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20.03.2025 17:39 Ответить
і що, цього разу, навіть вітьок орбан не скалка в дупі?
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20.03.2025 17:44 Ответить
йому пурген в каву підсипали , він с параші не виходив
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20.03.2025 17:45 Ответить
Російська авіабаза Енгельс продовжує горіти після удару українських безпілотників. Місцева влада каже про найбільший удар за всю повномасштабну війну.
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20.03.2025 17:44 Ответить
Якби ви хотіли ввести санкції, давно б ввели, ще в 22-му. А так це просто ляпанина.
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20.03.2025 17:46 Ответить
Вони за газ пуйлу заплатили більше ніж допомогли Україні за весь час війни... А ти кажеш санції
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20.03.2025 17:49 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4765694-norvehiia-nehaino-vtiluiie-potroienu-oboronnu-dopomohu-ukraini-stere Норвегія негайно втілює потроєну оборонну допомогу Україні - Стере
https://ua.korrespondent.net/world/4765694-norvehiia-nehaino-vtiluiie-potroienu-oboronnu-dopomohu-ukraini-stere
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20.03.2025 17:49 Ответить
Думаєш пришлють нові стволи 136 калібру🤣🤣 до твого бойового дивану
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20.03.2025 17:51 Ответить
Ф16 і ППО
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20.03.2025 17:53 Ответить
в них гроші є Є вони заробили на ЕС на нафті і газу , поки лапті с чайниками торгують
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20.03.2025 17:55 Ответить
Переведи😢😢
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20.03.2025 17:57 Ответить
Норвегія - найбільший у Європі постачальник нафти і газу до країн континенту
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20.03.2025 17:58 Ответить
хто б тільки знав як вже дістали всі ці висновки, лозунги, заклики, очікування, самміти миру, формули перемоги, плани миру...
а з місця як нічого не рухалось так і не рухається
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20.03.2025 17:52 Ответить
І не зрушиться
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20.03.2025 17:58 Ответить
 
 