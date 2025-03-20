Вывод саммита ЕС: Россия должна продемонстрировать реальное желание прекратить войну против Украины
Европейский совет призвал Россию продемонстрировать реальное желание прекратить войну против Украины.
Об этом говорится в выводах саммита ЕС, который проходит 20 марта в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Документ поддержали 26 государств-членов, тогда как Венгрия отказалась его подписать. Поэтому раздел по Украине опубликован отдельно.
В выводах приветствуется совместное заявление Украины и США по итогам переговоров в Саудовской Аравии, которое касалось прекращения огня, обмена разведданными и помощи в сфере безопасности.
Европейский совет подчеркнул, что мирный процесс должен включать гуманитарную помощь, обмен военнопленными, освобождение гражданских лиц и возвращение похищенных украинских детей.
Лидеры ЕС также заявили о готовности усилить давление на Россию путем дополнительных санкций и принудительного выполнения уже принятых ограничений. Они отметили, что замороженные российские активы будут оставаться такими, пока РФ не прекратит войну и не компенсирует нанесенный ущерб.
Кроме того, ЕС подтвердил намерения предоставлять Украине регулярную финансовую и военную поддержку, а также способствовать созданию специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии против Украины.
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а з місця як нічого не рухалось так і не рухається