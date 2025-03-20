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Новости Отношение к Трампу в Европе
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Подавляющее большинство граждан ЕС считают Трампа врагом Европы, - опрос

Опрос в ЕС: Трампа воспринимают как врага Европы

Более половины европейцев считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы", согласно опросу, проведенному в восьми крупнейших странах Евросоюза и Дании.

Об этом свидетельствует опрос по заказу французского журнала Le Grand Continent и Cluster 17, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В социологическом исследовании, направленном на измерение настроений европейских граждан относительно трансатлантических отношений и вопросов безопасности накануне текущего саммита Европейского совета, 51% считают Трампа - давнего массового скептика ЕС - врагом континентального альянса.

63% респондентов говорят, что избрание Трампа "делает мир менее безопасным".

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Лишь 13% опрошенных европейцев считают, что президент США "уважает демократические принципы", тогда как 43% говорят, что он "имеет авторитарные тенденции", а 39% - что он "действует как диктатор".

Негативно относятся не только к Трампу. В опрошенных восьми странах почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.

Лишь десятая часть респондентов считает, что ЕС может полагаться на Америку Трампа в обеспечении своей безопасности и обороны, тогда как 70% утверждают, что ЕС должен полагаться исключительно на собственные силы.

Опрос охватил Францию, Бельгию, Италию, Германию, Испанию, Данию, Нидерланды, Польшу и Румынию. Он длился с 11 по 14 марта и охватил 10 тысяч человек.

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Автор: 

Европа (1841) опрос (2824) Трамп Дональд (5155)


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Топ комментарии
+13
А ким иого вважати - якшо він дуркує на всю голову
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20.03.2025 18:30
+12
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Нахожусь сейчас по делам в странах Балтии. Тут не то, чтобы шухер, но все иллюзии относительно того, что Америка придет и спасет рассыпались и, надо отдать должное, реагируют.

Перво-наперво, все трое (Литва, Латвия, Эстония) срочно выходят из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. С тем запретом понаделали дел, конечно, там главная проблема была не в нем, а в уничтожении запасов. Но сейчас вроде прочухались и срочно ищут, привозят и минируют, минируют, минируют. Ну и копают рвы, строят фортификации, короче, готовятся.

Как мы все уже убедились, минные поля, желательно в несколько слоев, защищают гораздо лучше, чем конвенции, пятая статья или меморандумы.
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20.03.2025 19:06
+6
Трамп-- авантюрист , барыга , кидала, попросту - мошенник.
На Украине в местечках-- "шмыгло"
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20.03.2025 18:41
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А ким иого вважати - якшо він дуркує на всю голову
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20.03.2025 18:30 Ответить
А рижому як тому соловью, що похрену, що по хрену.Для придурка це занадто високі матерії.
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20.03.2025 19:01 Ответить
так воно і є, і ніхто з них того не приховує, що грає на руку Європі і на її більш швидке одужання.
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20.03.2025 18:32 Ответить
європейська крига скресла, панове !!!

роздувайте військові бюджети !!!

.
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20.03.2025 18:33 Ответить
Цікаво. Він, незабаром, буде і ворогом американців. Так вдарити по яловичині для бургерів! Взагалі, чувак збанкрутився пару разів і рахує себе королем "сдєлок". Так в нас люба бабка на базарі не була банкрутом жодного разу.
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20.03.2025 18:36 Ответить
Україна є частиною Європи,а ось на Росія має залишити свої європейські території на користь України.
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20.03.2025 19:11 Ответить
Не кто,а что.Дикари понимают исключительно язык грубой силы.Никакая дипломатия,только грубая сила,без каких либо переговоров и объяснений.
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20.03.2025 19:19 Ответить
кацапіруєте потихесеньку?
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20.03.2025 19:37 Ответить
Трамп-- авантюрист , барыга , кидала, попросту - мошенник.
На Украине в местечках-- "шмыгло"
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20.03.2025 18:41 Ответить
Та просто поц
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20.03.2025 19:13 Ответить
"на Украине" - рашистский нарратив.
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20.03.2025 21:50 Ответить
Так, Трамп-бите вухо, це і не приховує!! Звичайно, смердить лайном московитів!
Але ж, нього дрючба, з отим серійним убивцею Українців, *******-прутіним!!
Подібне, до подібного! Смерть рашистам!
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20.03.2025 18:56 Ответить
Читайте «Кобзар», Великого Т Г Шевченка, воно проясниться і в голові!
Усе стане, на своє, Історичне місце!
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20.03.2025 19:38 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Нахожусь сейчас по делам в странах Балтии. Тут не то, чтобы шухер, но все иллюзии относительно того, что Америка придет и спасет рассыпались и, надо отдать должное, реагируют.

Перво-наперво, все трое (Литва, Латвия, Эстония) срочно выходят из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. С тем запретом понаделали дел, конечно, там главная проблема была не в нем, а в уничтожении запасов. Но сейчас вроде прочухались и срочно ищут, привозят и минируют, минируют, минируют. Ну и копают рвы, строят фортификации, короче, готовятся.

Как мы все уже убедились, минные поля, желательно в несколько слоев, защищают гораздо лучше, чем конвенции, пятая статья или меморандумы.
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20.03.2025 19:06 Ответить
Нормальна реакція нормальних країн, й тільки Україна, як завжди...
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20.03.2025 19:23 Ответить
Друг х.ла (яким він себе вважає) то ворог всьому Світу.
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20.03.2025 19:19 Ответить
Враг народа. Расстрелять!
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20.03.2025 19:21 Ответить
европейцы ошибаются, он ворог Человечества!
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20.03.2025 19:24 Ответить
Те що не вдалось зробити: ссср ,китаю і фашиській росії ,Трампу і його гоп компанії майже вдалось зробити за два місяці ,а саме розсварити і посіяти недовіру між США і країнами ЄС .
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20.03.2025 19:36 Ответить
"Опитування охопило Францію, Бельгію, Італію, Німеччину, Іспанію, Данію, Нідерланди, Польщу та Румунію"(с)
а в мад'ярів і словаків не опитували... тай греків з болгарами і югославами... Там кардинально інше.
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20.03.2025 19:47 Ответить
свинособакою тхне...
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20.03.2025 20:11 Ответить
В буду/хлів свинособака..
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20.03.2025 20:48 Ответить
С такими, как ты, иначе нельзя. Культуру вспомнил, ордынец...
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20.03.2025 21:56 Ответить
Висновок- душевне захворювання Маска сильніше ніж у Рудого. Тому Маск разом з Х.....керують помислами Донні Рудого Чубчика.
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20.03.2025 20:01 Ответить
"Як просрати все за два місяця" (Д.Трамп)
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20.03.2025 20:36 Ответить
Можна, якщо готуватися 5 років.
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20.03.2025 22:53 Ответить
Та це *****, більшість громадян США вважають його ворогом США.
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20.03.2025 21:07 Ответить
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20.03.2025 22:54 Ответить
 
 