Подавляющее большинство граждан ЕС считают Трампа врагом Европы, - опрос
Более половины европейцев считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы", согласно опросу, проведенному в восьми крупнейших странах Евросоюза и Дании.
Об этом свидетельствует опрос по заказу французского журнала Le Grand Continent и Cluster 17, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
В социологическом исследовании, направленном на измерение настроений европейских граждан относительно трансатлантических отношений и вопросов безопасности накануне текущего саммита Европейского совета, 51% считают Трампа - давнего массового скептика ЕС - врагом континентального альянса.
63% респондентов говорят, что избрание Трампа "делает мир менее безопасным".
Лишь 13% опрошенных европейцев считают, что президент США "уважает демократические принципы", тогда как 43% говорят, что он "имеет авторитарные тенденции", а 39% - что он "действует как диктатор".
Негативно относятся не только к Трампу. В опрошенных восьми странах почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.
Лишь десятая часть респондентов считает, что ЕС может полагаться на Америку Трампа в обеспечении своей безопасности и обороны, тогда как 70% утверждают, что ЕС должен полагаться исключительно на собственные силы.
Опрос охватил Францию, Бельгию, Италию, Германию, Испанию, Данию, Нидерланды, Польшу и Румынию. Он длился с 11 по 14 марта и охватил 10 тысяч человек.
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роздувайте військові бюджети !!!
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На Украине в местечках-- "шмыгло"
Але ж, нього дрючба, з отим серійним убивцею Українців, *******-прутіним!!
Подібне, до подібного! Смерть рашистам!
Усе стане, на своє, Історичне місце!
Нахожусь сейчас по делам в странах Балтии. Тут не то, чтобы шухер, но все иллюзии относительно того, что Америка придет и спасет рассыпались и, надо отдать должное, реагируют.
Перво-наперво, все трое (Литва, Латвия, Эстония) срочно выходят из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. С тем запретом понаделали дел, конечно, там главная проблема была не в нем, а в уничтожении запасов. Но сейчас вроде прочухались и срочно ищут, привозят и минируют, минируют, минируют. Ну и копают рвы, строят фортификации, короче, готовятся.
Как мы все уже убедились, минные поля, желательно в несколько слоев, защищают гораздо лучше, чем конвенции, пятая статья или меморандумы.
а в мад'ярів і словаків не опитували... тай греків з болгарами і югославами... Там кардинально інше.