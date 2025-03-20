Подавляющее большинство граждан ЕС считают Трампа врагом Европы, - опрос

Более половины европейцев считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы", согласно опросу, проведенному в восьми крупнейших странах Евросоюза и Дании.

Об этом свидетельствует опрос по заказу французского журнала Le Grand Continent и Cluster 17, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

В социологическом исследовании, направленном на измерение настроений европейских граждан относительно трансатлантических отношений и вопросов безопасности накануне текущего саммита Европейского совета, 51% считают Трампа - давнего массового скептика ЕС - врагом континентального альянса.

63% респондентов говорят, что избрание Трампа "делает мир менее безопасным".

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Лишь 13% опрошенных европейцев считают, что президент США "уважает демократические принципы", тогда как 43% говорят, что он "имеет авторитарные тенденции", а 39% - что он "действует как диктатор".

Негативно относятся не только к Трампу. В опрошенных восьми странах почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.

Лишь десятая часть респондентов считает, что ЕС может полагаться на Америку Трампа в обеспечении своей безопасности и обороны, тогда как 70% утверждают, что ЕС должен полагаться исключительно на собственные силы.

Опрос охватил Францию, Бельгию, Италию, Германию, Испанию, Данию, Нидерланды, Польшу и Румынию. Он длился с 11 по 14 марта и охватил 10 тысяч человек.

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