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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры Трампа и Путина
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Зеленский о переговорах Трампа и Путина частично прекратить огонь: Люди сделали шаг назад, заговорив об этом

Переговоры с США в Джидде могут стать последним шансом для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между США и Россией о частичном прекращении огня являются отступлением в контексте завершения войны.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи украинских и американских чиновников в Джидде США предложили полное прекращение огня между Украиной и Россией. Украинская сторона взамен инициировала перемирие только в небе и на море, что было бы легче реализовать.

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"Мы отреагировали сразу, прямо на встрече. Со мной связалась команда, потому что это изменение адженды, с которой они ехали. Я сказал сразу: мы подтверждаем, мы хотим идти к завершению войны", - заявил Зеленский.

Он отметил, что эта встреча была первой, которая имела положительный результат. Однако после этого США провели контакты с Россией, в частности с ее президентом Владимиром Путиным.

"И снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать, но готовы в партнерстве с американцами сделать шаг назад и говорить о частичном прекращении огня", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас обсуждается полное прекращение атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. Украина готовит список таких объектов для дальнейших переговоров.

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Переговоры Трампа и Путина

Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между Трампом и Путиным.

Трамп заявил, что договорился с Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20290) путин владимир (31231) Трамп Дональд (5155) война в Украине (3679)


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Топ комментарии
+14
Дать 6 лет мало, пожизненное светит.
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20.03.2025 18:03
+8
Не будет никакого прекращения огня. Ни полного, ни частичного. Даже если его объявят, параша тут же его нарушит, а свалит на Украину. Единственный вариант- уничтожать свинособак без разбора в самой мацкве и других крупных парашных городах. Куда там прилетит- там и "военный". До них доходит только так.
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20.03.2025 18:13
+5
Аджента,кластер,клістер.......

.
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20.03.2025 18:04
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Правила форума Совет форумчан
буба швидко вчиться, тільки 6 років, а він вже зрозумів,
що ***** ні в очі ні в куди щє заглядати не потрібно,
а дати йому щє 6 років? - яструбом стане!
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20.03.2025 17:59 Ответить
Дать 6 лет мало, пожизненное светит.
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20.03.2025 18:03 Ответить
Над пустелею стане ястубом. Дай йому ще рік і без трусів залишишся.
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20.03.2025 21:07 Ответить
Ні, ну дійсно, зміна АДЖЕНДИ, то повний пздц.
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20.03.2025 18:00 Ответить
то розповсюджeне в світі жіноче ім'я, коли шо...
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20.03.2025 18:04 Ответить
це зміна адженди

що, погану адженду замовили? а віолєта та крістіна підійшли?
ну, поміняйте адженду на іншу.
головне, що б команда нормально так виступила.....
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20.03.2025 18:02 Ответить
Уже не знає як не своє, видати за потужну свою агенду . Як вуж на сковорідці
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20.03.2025 18:03 Ответить
Аджента,кластер,клістер.......

.
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20.03.2025 18:04 Ответить
Що-що, а розмовляти про адженди, хаби, плани, підсилення, співробітництва і прагнення Зеленський готовий роками, а то й десятиліттями.
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20.03.2025 18:07 Ответить
Чергова коксохімічна маячня. Який "крок вперед", "крок назад" ? Зеленський - відома балаболка. Але й Трамп не кращий. На фронті все як було, ба навіть гірше стало - а Зеленський з Трампом "крокують" туди-сюди на одному місці.
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20.03.2025 18:09 Ответить
Два кроки назад - крок вперед - студія танців Соломона Плятта
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20.03.2025 18:10 Ответить
Трамп с путіним діють по Ленину Шаг вперед два шага назад
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20.03.2025 18:11 Ответить
не краще обом шо то в зад
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20.03.2025 18:12 Ответить
Не будет никакого прекращения огня. Ни полного, ни частичного. Даже если его объявят, параша тут же его нарушит, а свалит на Украину. Единственный вариант- уничтожать свинособак без разбора в самой мацкве и других крупных парашных городах. Куда там прилетит- там и "военный". До них доходит только так.
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20.03.2025 18:13 Ответить
і робити Довгі Нептуни
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20.03.2025 18:15 Ответить
И откопать из-под асфальта Сапсаны.
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20.03.2025 18:22 Ответить
це леніна фраза
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20.03.2025 18:16 Ответить
як це частково? а куди дівся пісділ?
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20.03.2025 18:19 Ответить
Що показово - після "півторагодинних успішних переговорів" з Путіним Трамп відмовився від проведення прес-конференції...
То в чому ж "успішність"? Він же любитель "піару", як і Зеленський...
Можу підказать ідею: хай трампісти все пояснюють "СЕКРЕТНІСТЮ"!...
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20.03.2025 18:55 Ответить
Ішак гадає, що запудрить народу мізки не зрозумілими народу термінами, яких і сам не розуміє. Так ось, адженда для ішака дуже проста та зрозуміла: ішак усе робить можливе і не можливе, щоб відтягнути скаування воєнного стану та проведення виборів, а відтак мусить добровільно зректись пристолу, бо інакше винесуть цього мудака вперед ногами. Все до цього йде.
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20.03.2025 19:06 Ответить
Та адженда, вона анал табу? Потрібно яременка запитати, може знає.
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20.03.2025 19:06 Ответить
Його більше хвилює не припинення війни ,а залишитись при владі тому і лиже с-аку вже рудому ,хоч той нічого доброго для України не зробив швидше навпаки.
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20.03.2025 19:43 Ответить
Міста і домівки громадян України, звичайних, в цьому списку будуть?
Час заборонити бомбити і обстріоювати населені пункти, а також заборонити над ними літати дронам і іншій зброї
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20.03.2025 20:08 Ответить
Х у й л о скaжет, что укрaинцы сaми себя обстреляли.
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20.03.2025 21:13 Ответить
 
 