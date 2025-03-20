Зеленский о переговорах Трампа и Путина частично прекратить огонь: Люди сделали шаг назад, заговорив об этом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между США и Россией о частичном прекращении огня являются отступлением в контексте завершения войны.
Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время встречи украинских и американских чиновников в Джидде США предложили полное прекращение огня между Украиной и Россией. Украинская сторона взамен инициировала перемирие только в небе и на море, что было бы легче реализовать.
"Мы отреагировали сразу, прямо на встрече. Со мной связалась команда, потому что это изменение адженды, с которой они ехали. Я сказал сразу: мы подтверждаем, мы хотим идти к завершению войны", - заявил Зеленский.
Он отметил, что эта встреча была первой, которая имела положительный результат. Однако после этого США провели контакты с Россией, в частности с ее президентом Владимиром Путиным.
"И снова люди сделали, мне кажется, шаг назад, потому что заговорили о частичном прекращении огня. Мы готовы лучше шаги вперед делать, но готовы в партнерстве с американцами сделать шаг назад и говорить о частичном прекращении огня", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас обсуждается полное прекращение атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. Украина готовит список таких объектов для дальнейших переговоров.
Переговоры Трампа и Путина
Напомним, что во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и диктатор РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.
В Кремле рассказали о деталях телефонного разговора между Трампом и Путиным.
Трамп заявил, что договорился с Путиным о "немедленном прекращении огня" по всей энергетике и инфраструктуре в Украине.
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що ***** ні в очі ні в куди щє заглядати не потрібно,
а дати йому щє 6 років? - яструбом стане!
що, погану адженду замовили? а віолєта та крістіна підійшли?
ну, поміняйте адженду на іншу.
головне, що б команда нормально так виступила.....
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То в чому ж "успішність"? Він же любитель "піару", як і Зеленський...
Можу підказать ідею: хай трампісти все пояснюють "СЕКРЕТНІСТЮ"!...
Час заборонити бомбити і обстріоювати населені пункти, а також заборонити над ними літати дронам і іншій зброї