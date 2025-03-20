Делегации Украины и США встретятся 24 марта в Саудовской Аравии, - Зеленский

24 марта представители США проведут отдельные встречи с представителями России и с представителями Украины в Саудовской Аравии для того, чтобы продолжить координацию шагов по достижению завершения войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече в понедельник в Саудовской Аравии... будут технические команды, я так понимаю, структура такая: будет встреча Украины с Америкой, а потом - Америки с Россией, или будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры РФ и США по Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде, - Ушаков

Напомним, 19 марта Зеленский сообщил, что украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский распорядился сформировать делегацию для сотрудничества с международными партнерами с целью организации переговорного процесса по достижению справедливого мира.

Возглавил делегацию руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав также вошли глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Также читайте: Россия должна сказать "да" переговорам, без всяких "если" и "но", - премьер-министр Швеции Кристерссон