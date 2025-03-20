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Новости Переговоры в Саудовской Аравии Переговоры с США
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Делегации Украины и США встретятся 24 марта в Саудовской Аравии, - Зеленский

Владимир Зеленский

24 марта представители США проведут отдельные встречи с представителями России и с представителями Украины в Саудовской Аравии для того, чтобы продолжить координацию шагов по достижению завершения войны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече в понедельник в Саудовской Аравии... будут технические команды, я так понимаю, структура такая: будет встреча Украины с Америкой, а потом - Америки с Россией, или будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику", - сказал президент.

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Напомним, 19 марта Зеленский сообщил, что украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский распорядился сформировать делегацию для сотрудничества с международными партнерами с целью организации переговорного процесса по достижению справедливого мира.

Возглавил делегацию руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав также вошли глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Также читайте: Россия должна сказать "да" переговорам, без всяких "если" и "но", - премьер-министр Швеции Кристерссон

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) переговоры (4926) США (26528)


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Топ комментарии
+1
Багато метушні, купа пафосних заяв і... нуль результатів. Так і працює "дипломатія" від трампона...
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20.03.2025 16:45
+1
Це "зелена погань" хоче здати інтереси країни чужими руками.
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20.03.2025 16:50
+1
Переговори РФ та США щодо України відбудуться 24 березня в Ер-Ріяді, - Ушаков

Делегації України й США зустрінуться 24 березня у Саудівській Аравії, - Зеленський

а це вже майже те саме
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20.03.2025 18:06
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Зеленсткий тебе ращводять як Лоха
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20.03.2025 16:42 Ответить
Переговори РФ та США щодо України відбудуться 24 березня в Ер-Ріяді, - Ушаков

Делегації України й США зустрінуться 24 березня у Саудівській Аравії, - Зеленський

Хтось щось розуміє про ці тьорки - паралельно?
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20.03.2025 17:42 Ответить
Багато метушні, купа пафосних заяв і... нуль результатів. Так і працює "дипломатія" від трампона...
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20.03.2025 16:45 Ответить
Чому ж - з кожною такою тьоркою США шантажем змушуватимуть Умєрова з Єрмаком ( після дзвінка до вови) віддавати хйлу все більше , щоб Трамп похвалив компроматомзалежних парочкуЄ+ЗЄ , а Умєрову пообіцяв свєтлає будущєє з сімейкою у США.
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20.03.2025 17:47 Ответить
цікаво, а якщо на одній зустрічі зібрати усіх до купи - Україна, США та *********?
так ні? не працює?
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20.03.2025 16:45 Ответить
тим більше, шо для розмови із кацапами перекладача не треба
судячи з їхнього останнього десанту тут на цензорі вони добре розуміють українську мову, навіть намагаються писати та відповідати українською мовою
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20.03.2025 16:50 Ответить
Переговори РФ та США щодо України відбудуться 24 березня в Ер-Ріяді, - Ушаков

Делегації України й США зустрінуться 24 березня у Саудівській Аравії, - Зеленський

а це вже майже те саме
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20.03.2025 18:06 Ответить
Це "зелена погань" хоче здати інтереси країни чужими руками.
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20.03.2025 16:50 Ответить
Якщо тут є математики, підрахуйте, скільки раз на день звучить прізвище Зеленського і скільки інших представників влади.
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20.03.2025 16:52 Ответить
До США вже не пускають? Чи є загроза арешту і самі бояться їхати?
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20.03.2025 17:06 Ответить
передумав чи передумали?
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20.03.2025 19:15 Ответить
 
 