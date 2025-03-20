Делегации Украины и США встретятся 24 марта в Саудовской Аравии, - Зеленский
24 марта представители США проведут отдельные встречи с представителями России и с представителями Украины в Саудовской Аравии для того, чтобы продолжить координацию шагов по достижению завершения войны.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гара Стере, информирует Цензор.НЕТ.
"На встрече в понедельник в Саудовской Аравии... будут технические команды, я так понимаю, структура такая: будет встреча Украины с Америкой, а потом - Америки с Россией, или будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику", - сказал президент.
Напомним, 19 марта Зеленский сообщил, что украинская и американская команды готовы встретиться в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
15 марта президент Украины Владимир Зеленский распорядился сформировать делегацию для сотрудничества с международными партнерами с целью организации переговорного процесса по достижению справедливого мира.
Возглавил делегацию руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав также вошли глава МИД Андрей Сибига, глава Минобороны Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
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Делегації України й США зустрінуться 24 березня у Саудівській Аравії, - Зеленський
Хтось щось розуміє про ці тьорки - паралельно?
так ні? не працює?
судячи з їхнього останнього десанту тут на цензорі вони добре розуміють українську мову, навіть намагаються писати та відповідати українською мовою
Делегації України й США зустрінуться 24 березня у Саудівській Аравії, - Зеленський
а це вже майже те саме