Украина подготовит перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак, - Зеленский

Во избежание разного понимания между сторонами относительно возможных договоренностей Украина подготовит и передаст перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам переговоров.

Зеленский отметил, что поднимал этот вопрос во время разговора с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что важно избежать различной трактовки этих договоренностей.

"Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, смысл следующий: прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также другую гражданскую инфраструктуру.

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Я поднял этот вопрос с президентом Трампом и сказал, тогда, по моему мнению, наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры. Я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договариваются", - добавил президент.

Отказ от ударов по энергетике

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.