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Новости Удары по энергетике Прекращение огня между Украиной и РФ
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Украина подготовит перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак, - Зеленский

Зеленский об атаках на инфраструктуру

Во избежание разного понимания между сторонами относительно возможных договоренностей Украина подготовит и передаст перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам переговоров.

Зеленский отметил, что поднимал этот вопрос во время разговора с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что важно избежать различной трактовки этих договоренностей.

"Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, смысл следующий: прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также другую гражданскую инфраструктуру.

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Я поднял этот вопрос с президентом Трампом и сказал, тогда, по моему мнению, наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры. Я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договариваются", - добавил президент.

Отказ от ударов по энергетике

Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.

В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) энергетика (2554) инфраструктура (250)


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Топ комментарии
+7
Тобто воно дасть той "перелік" Трампу, а той - *****?
Може ще й з координатами?
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20.03.2025 17:12
+6
це рудий таку ідею подав , шоб путину легше бомбить було
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20.03.2025 17:17
+4
перелік буде з координатами?
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20.03.2025 17:16
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а моя Хата це цивільна інфраструктура ?
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20.03.2025 17:10 Ответить
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20.03.2025 17:13 Ответить
Кантора пише
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20.03.2025 17:17 Ответить
Тобто воно дасть той "перелік" Трампу, а той - *****?
Може ще й з координатами?
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20.03.2025 17:12 Ответить
Якась муиня - по населенню можна бити - навіть коли буде під забороною - зіб"ють над будинками і все залізо звалиться на голови
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20.03.2025 17:15 Ответить
перелік буде з координатами?
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20.03.2025 17:16 Ответить
це рудий таку ідею подав , шоб путину легше бомбить було
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20.03.2025 17:17 Ответить
збл бл
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20.03.2025 17:23 Ответить
Немає слів, окрім пі-пі-пі...
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20.03.2025 17:26 Ответить
Охренеть... До сих пор не существует списка приоритетных объектов? А шо же зебилы защищают в первую очередь... Вот это ЗЕотжиг... бульо-бульо, а такого ще не бульо. ЗЫ... По окончанию каденции, лет 10 обязать торговать на рынке суп наборами, из скумбрии по 8 грн.
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20.03.2025 17:38 Ответить
Яким чином ти збираєшся захищати ці об'єкти? Чи ти думаєш,що пуйло тебе послухає.Ти вже дивився йому в очі,ти вже казав,що піутін не хоче війни.
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20.03.2025 17:49 Ответить
Цей перелік буде наводкою для диверсійних груп.
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20.03.2025 17:50 Ответить
Чим захищені, пустими обіцянками Трампа?х.йло якраз і б'є по тим об'єктам яки треба захищати, дамо йому їх перелік.
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20.03.2025 17:55 Ответить
 
 