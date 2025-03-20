Украина подготовит перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак, - Зеленский
Во избежание разного понимания между сторонами относительно возможных договоренностей Украина подготовит и передаст перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере по итогам переговоров.
Зеленский отметил, что поднимал этот вопрос во время разговора с Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что важно избежать различной трактовки этих договоренностей.
"Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, смысл следующий: прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также другую гражданскую инфраструктуру.
Я поднял этот вопрос с президентом Трампом и сказал, тогда, по моему мнению, наша сторона подготовит объекты гражданской инфраструктуры. Я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договариваются", - добавил президент.
Отказ от ударов по энергетике
Ранее сообщалось, что Трамп и Путин договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре.
В Минобороны РФ заявили, что военные после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина якобы получили приказ от Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
В ночь на среду, 19 марта 2025 года, беспилотники атаковали город Кропоткин Краснодарского края РФ. Сообщается о пожаре в районе нефтебазы под городом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може ще й з координатами?