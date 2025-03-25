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Новости Ядерное оружие
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Есть риск того, что Путин может применить ядерное оружие против Украины, - разведка США

Путин может применить ядерное оружие

Разведывательное сообщество США продолжает видеть риск того, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины на фоне неудач на фронте.

Об этом говорится в отчете директора Национальной разведки США, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие", - говорится в оценке американской разведки.

Также по оценке разведки США, Россия и Украина могут иметь больше стимулов для продолжения трехлетней полномасштабной войны, чем для ее урегулирования. И это несмотря на то, что обе стороны проявили готовность пойти на частичное прекращение огня.

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"Лидеры в настоящее время, вероятно, по-прежнему считают, что риски затяжной войны меньше рисков неудовлетворительного мирного соглашения", - отмечают в разведке.

Также в отчете сказано, что Россия "сохраняет динамику" на поле боя и ведет "войну на истощение".

В то же время, по их оценкам, позиции Киева на поле боя "неуклонно ослабевают", несмотря на попытки США и других союзников усилить давление на Кремль.

Путин понимает, что затяжная война может ухудшить ситуацию с российской экономикой и грозит "нежелательной эскалацией с Западом", добавила разведка США,

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Напомним, недавно сообщалось, что несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва не склонна применять ядерное оружие из-за отсутствия явного военного преимущества.

Автор: 

путин владимир (31214) США (26409) ядерное оружие (1326) внешняя разведка (374)


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Топ комментарии
+64
Всєм баяцца! Ато путєннападьот!
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25.03.2025 20:57
+35
НУ ТО ПЕРЕДАЙТЕ УКРАЇНІ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ - І НЕ БУДЕ НІЯКОГО РИЗИКУ!
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25.03.2025 20:58
+34
Тобто, все без змін, з 2014 року?
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25.03.2025 20:57
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Теперішня американська розвідка підпорядкована банді тромба. Очевидно, перемовини закінчились пшиком. Зараз у хід тромб запускає страшилки про космічний супутник з ядерними боєголовками, які розробив кремль, загрозу ядерного удару з землі, скапичення газів у кишківнику пуйла та інші кошмари.
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25.03.2025 21:15 Ответить
Трамп уже не знает, чем запугивать Украину. Все рычаги давления на Россию использованы, а может их и не было вовсе. Зеленский, хватит делать так, чтобы об Украину орки и амерские предатели вытирали ноги на виду всего мира. Это же позор. Россия выглядит после таких переговоров упорной и достигающей своих целей, а украинская делегация похожа на собачек, которых просят остаться, которым можно под нос натыкать хотелок. Да прекращайте уже это позорище! Это позор для ВСУ, народа и страны в целом
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25.03.2025 21:16 Ответить
фалоімітатором хіба застосує
старе, немічне кабаєвське хЙло
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25.03.2025 21:18 Ответить
Это вывод той физды на тонких ножках?
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25.03.2025 21:18 Ответить
А пупок не лузьне?!
Ядерку проти іншої держави, тоді таке відразу почнеться у світі!
Воно блефує. Бо в расєє вже повна труба з усім!
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25.03.2025 21:19 Ответить
А що в світі почнеться? Тепер вже не почнеться нічого крім "божевільної стурбованості". Срані америкоСоси тільки попросять не бити в райони майбутніх копалин та АЕС, то вже їх власність (скоро буде).
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26.03.2025 21:33 Ответить
Вона вже є їх власність. Україна потрапила в повну економічну залежність від США та колонізацію нею територій.
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27.03.2025 07:47 Ответить
Два дебіла Апокаліпсиса.

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25.03.2025 21:19 Ответить
Зато у костюмчиках та при краватках!
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26.03.2025 08:00 Ответить
Розвідка, це та якою керує " дама ", яка повний нуль в цих справах???
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25.03.2025 21:22 Ответить
11 лет уже ядеркой пугают
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25.03.2025 21:22 Ответить
1. Отобрать у Украины ядерку.
2. Идти на уступки России потому что у той ядерка.
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25.03.2025 21:23 Ответить
І яка на це буде реакція США???
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25.03.2025 21:23 Ответить
Скажуть "Охвалодья маладєц, щас і ми по Ґренландії ******."
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25.03.2025 21:52 Ответить
позиції Києва на полі бою "неухильно слабшають", попри спроби США та інших союзників посилити тиск на Кремль. Джерело: https://censor.net/ua/n3543233
то це значить - США зараз пробують посилити тиск на кремль ??? Серйозно .?
..
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25.03.2025 21:24 Ответить
Якби путіну не було страшно її застосовувати, то вже б застосував. А так, він боїтьтся невідомості сам, що потім буде.
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25.03.2025 21:25 Ответить
У європейській частині ерефії розміщено 10 АЕС. Достатньо вдарити по них звичайними ракетами і ядерний армагедон гарантовано. Розуміння цього і є стримуючим чинником.
Решта понти гопника ...
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26.03.2025 11:46 Ответить
Смотрел на днях интервью Арти Грина. Он сказал, что Байден попросил Зеленского не добивать отступающие войска орков под Харьковом и Херсоном, потому, что путлер сказал ему, что применит по Украине ядерное оружие. Только под Харьковом ВСУ тогда выпустили из окружения три танковых дивизии орков: таманскую, кантемировскую и белгородскую. Также и под Херсоном пришлось отпустить с Богом всю группировку орков почти со всей тяжёлой техникой. Так что, чувствую, сейчас и Трамп начнёт давить на Зеленского, чтобы он уступил требованиям путлера - неспроста представители американской разведки говорят о потенциальном ядерном ударе. Вот это и есть путлеровский ядерный шантаж...
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25.03.2025 21:26 Ответить
А ще був Лиман . Русня тоді дуже дивувалась тому факту що значна частина їх вийшла з Лиману живою . Один їхній воєнкор навіть припустив що була якась домовленість .
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25.03.2025 21:33 Ответить
те, що кацапів випустили з Херсона, здаєтсья очевидно. але навіщо вигадувати більше? ви дійсно вважаєте, що 3,5 бригади могли оточити 3 танкові дивізії? як ви це уявляєте?
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25.03.2025 22:12 Ответить
В таких случаях говорят, что за что купил, за то и продал. Это же была не отсебятина - я же сослался на интервью Арти Грина. А что касается соотношений сил, то возможно, что у орковских танковых дивизий или осталось мало уцелевших танков на ходу, или могли закончится снаряды к ним, или этих снарядов оставалось очень мало. Да и с логистикой, очевидно, у орков были проблемы. Или они, отступая, "проявили добрую волю"? Или у Вас есть другое объяснение? Или это просто так, чтобы поддержать разговор?
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25.03.2025 22:48 Ответить
я зрозумів, що ви посилаєтеся на Гріна. просто цікавлюся, чи не намагалися ви власну думку сформувати.
можливо там і дійсно були підрозділи із 3х танкових дивізій. але наврядчи вони там були у повному складі. згідно з тих відео, що я бачив - бк там було вдосталь, а от щодо гсм - сказати важко.
якшо дивитись на карту наступу, то місць для оточення було 2 - Ізюм та Лиман (та і в Лимані то радше напів-оточення). чи можна туди було запхнути 3 дивізії? якось сумнівно. при цьому сил не вистачило навіть дійти до Кремінної, хоча спроби в цьому напрямку були.
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25.03.2025 23:23 Ответить
Здесь дело не в деталях, а в сути. Орков, со слов Арти Грина, выпустили по указанию (просьбе, требованию) Байдена, которого путлер предупредил, что применит ЯО, если Украина разгромит его войска на указанных участках боевых действий. И написал я об этих словах Арти Грина потому, что речь снова зашла о возможном применении путлером ЯО.
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26.03.2025 00:18 Ответить
те, що диму без вогню не буває - це точно. про Херсон я вже писав і там ситуація, як на мене, більше очевидна, ніж тут. до того ж є сумніви, чи була можливість наявними силами утримувати оточення великих сил противника на харуівщині. а військова наука каже, що окрім сил для оточення потрібні ще сили, що будуть просуватися по тилам противника і зачищати їх. якшо командування між можливістю оточення і можливістю глибокого просування вибрало друге - я не знаю чи велика це зрада.
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26.03.2025 00:34 Ответить
А я совсем не про зраду, а о том, что Штаты в любой момент могут надавить на Украину. А давить у них есть чем: тут и деньги, и оружие, и дипломатия.
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26.03.2025 01:17 Ответить
Це та розвідка, яка днями лівого чувака в чат добавила та не помітила? Потужні професіонали!
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25.03.2025 21:27 Ответить
Через годину вихлопи будуть у раші... як географ кажу... так що цілковитий блеф, або .. клініка.
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25.03.2025 21:27 Ответить
Kaк географ географу, это если по Киеву прилетит. А если по Виннице или Черновцам, то нет. А теперь спросите себя, почему американцы бомбили не Токио, а Хиросиму и Нагасаки?
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25.03.2025 23:01 Ответить
Oleg K
Та тому, що Токіо на той момент було досить сильно розбомблене, а Х. та Н. - ні.
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26.03.2025 09:12 Ответить
Пуйло вже через посередництво Краснова закидає ядерні лякалки, бо попередні лякалки не подіяли?
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25.03.2025 21:30 Ответить
Гітлер так само лякав всіх перед тим як подохнуть пуйло повторює його лякалки це як маленька собака на всіх гавкає ікидається бо боїться
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25.03.2025 21:30 Ответить
Так ризик вже з 22-го. Воно ж боїться, і того щоб при запуску не рвануло, і відповіді
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25.03.2025 21:33 Ответить
Ризик ще с 2014. Бо воно само казало, що було готово довбанути ядеркою, якщо б йому заважали анексувати Крим.
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26.03.2025 08:04 Ответить
Мало хто знає, але наш ракетний комплекс великого радіусу дії ОТРК ГРОМ -2 створювався в перспективі, як носій в тому числі і ядерного **********. Але "мудрому наріду" це не сподобалося. В 2019 тупоголові побіжали голосувати за клоунів, бо вони так прикольно своїми хрєнами грали на роялі. Просто ППЦ.
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25.03.2025 21:39 Ответить
Що мішає Україні вдарити брудною бомбою по москві? Можливість в Україні є, бажання теж є, то чому не вдарити у відповідь?
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25.03.2025 21:48 Ответить
мішає те що брудна бомба це міф для лохів і не більше.
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25.03.2025 22:11 Ответить
вважаєте технології минулого століття 40-х років нам не доступні? створити бомбу "товстун або Mark III" що вразила хиросиму можна за 1 рік і доставити куди потрібно на кукурудзнику без усіляких балістик.Але ж для цього потрібні "яйці".
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25.03.2025 22:31 Ответить
И много кукурудзников долетело до масквы за последние три года?
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25.03.2025 23:03 Ответить
вам мають доповісти?
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25.03.2025 23:10 Ответить
Товстун не був брудною бомбою. А щодо технологій 40-х - то зараз купа усіх цих неробів із МАГАТЕ та інших організацій тільки тим і зайняті що моніторять як би хто чого збагачувати не почав. Зробити це звісно ми можемо, але 1. як глибоко треба закопати об'єкт щоб туди не прилетіла ракета. 2. як швидко нам обріжуть зовнішню допомогу коли про це дізнаються.
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29.03.2025 23:57 Ответить
А де я казав про брудну бомбу? "товстун" це Я\бомба з плутлонію.
Плутоній - це найлегший шлях до ******** ядерної зброї. Потужності існуючих ядерних реакторів України достатні, щоб менше ніж за рік забезпечити сировиною створення, наприклад, 100 ядерних зарядів середньої потужності (по 15 кг плутонію кожний).
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30.03.2025 00:04 Ответить
переробний завод коштує приблизно 300 млн.дол але, що б його "сховати" потрібно у два рази більше витратити, але це того коштує. Тільки наявність я\з може щось гарантувати та відновити баланс сил бо у новому меморандумі який представили у Конгрес про використання ЗС США росія більше не є для них загрозою і з нею має займатися виключно Європа самотужки.У меморандумі міститься заклик відмовитися від присутності в більшості країн світу, включно з Близьким Сходом. Проте адміністрація Трампа зосередилася на демонстрації вогневої потужності та стримуванні хуситів у Ємені, а також чиненні тиску на Іран, зазначив помічник конгресмена. Ось так у Трампа думають налякати КНР тим, що будуть ганяти по пустелі- хуситів в халатах і шльопанцях))
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30.03.2025 00:13 Ответить
Подальше знаходження зєлєного чмоні на посту президента ефективніше за ядерну зброю
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25.03.2025 21:43 Ответить
Що смішно, що дві ядерні держави, бояться України. Зараз треба робити так, щоб ядерні держави боялися держати ядерну зброю у своїй країні. Знищувати потенціал тих, хто обслуговує ядерну зброю, знищувати вчених, які займаються ядерною програмою.
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25.03.2025 21:43 Ответить
Знов за своє, це ж було вже...
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25.03.2025 21:50 Ответить
Доиграются .Сколько раз говорено ,делайте ядерное оружые .Посылайте доброжелателей на...рен.Они скорее доведут до ядерной котострофы в Украине ,с ихним нытьем и повисанием на руках и ногах.Не ужели нужно быть такими дубовыми и алчными чтоб не понять мышление карликов.
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25.03.2025 21:52 Ответить
От що буває, коли совкокугутам дали право найбільш вільного і демократичного вибору президента в 2019 році.
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25.03.2025 21:57 Ответить
мені сорока на хвості принесла- "для того, щоб США не допомагало Україні ,куйло збирається нанести ядерний удар по території США"
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25.03.2025 22:02 Ответить
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25.03.2025 22:23 Ответить
Ну вот опять пугают, почему то Байден не боялся.Значит готовят Украину к сдаче.
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25.03.2025 22:14 Ответить
вони це вирахували "секретною формулою штайнмайєра"
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25.03.2025 22:35 Ответить
Трамп баче що пуйло хоче миру,розвідка США стверджує що теж пуйло може застосувати ядерну зброю.Хто ж з вас бреше?Думаю що Трамп.
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25.03.2025 22:47 Ответить
Есть риск того, что в ответ Украина может разбомбить десятки российских АЭС.
Впрочем, ЯО у них давно нет (сгнило) . А первыми мы бить не будем.
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25.03.2025 23:43 Ответить
Давно треба було шарахнути по кацапській АЕ, щоб мали чим зайнятись в себе і підуть з України.
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26.03.2025 00:33 Ответить
директор національної розвідки США тутсі габарт - ха-ха!

.
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26.03.2025 01:12 Ответить
Позиції Києва "неухильно слабшають" і саме тому війська рашистів вигрібають вже і в Бєлгородській області. 😁
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26.03.2025 02:55 Ответить
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26.03.2025 11:54 Ответить
Якось по.., пішки чи за возом, однаково вмирати якщо нічого не робити. Коли до цих здитинілих і зажешихся від достатку бовдурів дійде те, що тим кого убивають неважливо чим їх вбивають. Важливо це припинити, любим способом.
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26.03.2025 06:02 Ответить
Директор нац розвідки це Тулси Габбарт.А що сталося, що не пишуть прізвище? Скажу..., бо всі знають що ця хвойда повторює лякалки путіна. Вчитайтеся, це ж просто шантаж росії губами сша. Просто кацапам нема сил далі вести наступ, він провалюється, а треба ж всім показати "мі победили"
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26.03.2025 08:20 Ответить
Ті хто можуть вести конвенціональну війну,ядеркою не погрожують
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26.03.2025 09:56 Ответить
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26.03.2025 11:56 Ответить
Теперішня розвідка США- відділ ФСБ.
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26.03.2025 08:32 Ответить
Цікавий спосіб від Трампа вибити ще поступки від України, щоб вирішити свої маразматичні "мирні" плани.
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26.03.2025 08:44 Ответить
Очевидно розуміють паскуди, що грош - ціна підпису янелоха під капітулятивною угодою, і тому конче треба залякати український народ, щоб той не засунув їхні договорнячки Трампексу в зад.
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26.03.2025 12:22 Ответить
Це ж було уже!!..
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26.03.2025 12:37 Ответить
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