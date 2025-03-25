Есть риск того, что Путин может применить ядерное оружие против Украины, - разведка США

Разведывательное сообщество США продолжает видеть риск того, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины на фоне неудач на фронте.

Об этом говорится в отчете директора Национальной разведки США, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие", - говорится в оценке американской разведки.

Также по оценке разведки США, Россия и Украина могут иметь больше стимулов для продолжения трехлетней полномасштабной войны, чем для ее урегулирования. И это несмотря на то, что обе стороны проявили готовность пойти на частичное прекращение огня.

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"Лидеры в настоящее время, вероятно, по-прежнему считают, что риски затяжной войны меньше рисков неудовлетворительного мирного соглашения", - отмечают в разведке.

Также в отчете сказано, что Россия "сохраняет динамику" на поле боя и ведет "войну на истощение".

В то же время, по их оценкам, позиции Киева на поле боя "неуклонно ослабевают", несмотря на попытки США и других союзников усилить давление на Кремль.

Путин понимает, что затяжная война может ухудшить ситуацию с российской экономикой и грозит "нежелательной эскалацией с Западом", добавила разведка США,

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Напомним, недавно сообщалось, что несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва не склонна применять ядерное оружие из-за отсутствия явного военного преимущества.