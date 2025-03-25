Есть риск того, что Путин может применить ядерное оружие против Украины, - разведка США
Разведывательное сообщество США продолжает видеть риск того, что российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия против Украины на фоне неудач на фронте.
Об этом говорится в отчете директора Национальной разведки США, пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие", - говорится в оценке американской разведки.
Также по оценке разведки США, Россия и Украина могут иметь больше стимулов для продолжения трехлетней полномасштабной войны, чем для ее урегулирования. И это несмотря на то, что обе стороны проявили готовность пойти на частичное прекращение огня.
"Лидеры в настоящее время, вероятно, по-прежнему считают, что риски затяжной войны меньше рисков неудовлетворительного мирного соглашения", - отмечают в разведке.
Также в отчете сказано, что Россия "сохраняет динамику" на поле боя и ведет "войну на истощение".
В то же время, по их оценкам, позиции Киева на поле боя "неуклонно ослабевают", несмотря на попытки США и других союзников усилить давление на Кремль.
Путин понимает, что затяжная война может ухудшить ситуацию с российской экономикой и грозит "нежелательной эскалацией с Западом", добавила разведка США,
Напомним, недавно сообщалось, что несмотря на риторику Владимира Путина и изменения в ядерной доктрине России, Москва не склонна применять ядерное оружие из-за отсутствия явного военного преимущества.
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старе, немічне кабаєвське хЙло
Ядерку проти іншої держави, тоді таке відразу почнеться у світі!
Воно блефує. Бо в расєє вже повна труба з усім!
2. Идти на уступки России потому что у той ядерка.
то це значить - США зараз пробують посилити тиск на кремль ??? Серйозно .?
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Решта понти гопника ...
можливо там і дійсно були підрозділи із 3х танкових дивізій. але наврядчи вони там були у повному складі. згідно з тих відео, що я бачив - бк там було вдосталь, а от щодо гсм - сказати важко.
якшо дивитись на карту наступу, то місць для оточення було 2 - Ізюм та Лиман (та і в Лимані то радше напів-оточення). чи можна туди було запхнути 3 дивізії? якось сумнівно. при цьому сил не вистачило навіть дійти до Кремінної, хоча спроби в цьому напрямку були.
Та тому, що Токіо на той момент було досить сильно розбомблене, а Х. та Н. - ні.
Плутоній - це найлегший шлях до ******** ядерної зброї. Потужності існуючих ядерних реакторів України достатні, щоб менше ніж за рік забезпечити сировиною створення, наприклад, 100 ядерних зарядів середньої потужності (по 15 кг плутонію кожний).
Впрочем, ЯО у них давно нет (сгнило) . А первыми мы бить не будем.
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