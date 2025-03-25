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Кремль назвал объекты, которых будет касаться запрет ударов по энергетике
Кремль опубликовал якобы согласованный с США перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
В перечень энергетических объектов входят:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- инфраструктура, производящая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
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+32 Олег Марцінковський #590571
показать весь комментарий25.03.2025 21:22
+32 Angelina
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шантажомпроханням адміністрації Байдена залишили у спокої.
Трампліни прикладають неймовірні зусиля для порятунку рф від неминучої поразки.
жидоаняк"распространяет **********!!???
Тож "сильно не впливає"-це навряд чи, раз ***** про це просить.
Які заводи ви маєте на увазі? Якщо вважати що "Крємній-Ел" - це завод, то можливо виробнитво там після останнього ураження критично зруйновано. Але це не точно. Про це більше знають у ГУР, ну і ще певне коло осіб у Брянську і москві.
Щоб знищити нафтобазу масштаба комбіната Росрезерва, то для цього треба витратити щонайменше пів-десятка КР при правильному вітрі. Можно вважати що парі комбінатів "Атлас" і "Кавказ" ми завдали непоправної шкоди у минулому році. Днями перестала існувати НПС "Кавказская".
Питання в іншому, як нам дістати ті заводи які на відстані в 1к км і більше?
У 2024 році було здійснено 80 успішних ударів по таких об'єктах, а за перші два місяці 2025 року-ще 20 . Загалом, за три роки війни, Україна вразила понад 100 об'єктів російської нафтової інфраструктури, що суттєво вплинуло на економіку Росії та її здатність вести війну .
Тому якщо це їх " шаловлівих рученят" робота, то це означає- зима скінчилася, удари пуйла по електриці вже не мають бажаного єфекту, а Зеленьський погодився не знищувати нафтоекспортний потееціаоїл роісії, на якому стоїть фінансування агрессора.
Україна передала США перелік енергооб'єктів, по яких не може бути ударів РФ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3543201
То б то, якщо ТИ ПЕРЕДАВ СВОЇ ПОБАЖАННЯ, то насправді це зовсім не ТО,що ти бажаєш?
А чому мб зрадникам ЕрЗя не побажати обмеження використання ТИПІВ ОЗБРОЄННЯ?
Чому у зрадників, відсутнє навіть бажання обмежити рф в ударах по житловгму сектору?
Коли
Коли ти, Грицько щось висловлюєш як " побажання, то це насправді зовсів НЕ ТОТЩО ТИ ХОЧЕШ?
Як можна домовитится про щось більше ніж ті обмеження, що ти сам на себе наклав у СВОЄМУ ПОБАЖАННІ?
Вас на фєрмі якійсь логіці взагалі навчають, чи так, понабирали по " обьявлєнію", самих уопоротих?
А чому б зрадникам ЕрЗя НЕ ПОБАЖАТИ обмеження використання ТИПІВ ОЗБРОЄННЯ?
Чому у зрадників, відсутнє НАВІТЬ БАЖАННЯ обмежити рф в ударах по житловому сектору?
Тоб то відбудеттся, то що і запланували обоє Оманських.
А саме, підігрування рф.
Це означає- зима скінчилася, удари пуйла по електриці вже не мають бажаного єфекту, а Зеленьський погодився не знищувати нафтоекспортний потенціал роісії, на якому стоїть фінансування агрессора.
Замість обмеження використання типів зброї, ЄрЗя, вислужуться перед пу, обмежуючи пу- пу, не бити по енергетиці.
это десятки миллиардов долларов на войну русне. представьте сколько наемников на эти деньги можно нанять за $40000 сразу и $4000 в месяц.
10 миллиардов = 111,111 наемников на год.
в Украине быстрее украинцы закончатся, если не наносить урон рус нефтянке.
Коли
Коли ти, Грицько щось висловлюєш як " побажання, то це насправді зовсів НЕ ТОТЩО ТИ ХОЧЕШ?
Як можна домовитится про щось більше ніж ті обмеження, що ти сам на себе наклав у СВОЄМУ ПОБАЖАННІ?
Вас на фєрмі якійсь логіці взагалі навчають, чи так, понабирали по " обьявлєнію", самих уопоротих?
А чому б зрадникам ЕрЗя НЕ ПОБАЖАТИ обмеження використання ТИПІВ ОЗБРОЄННЯ?
Чому у зрадників, відсутнє НАВІТЬ БАЖАННЯ обмежити рф в ударах по житловому сектору?
p.s. Ми теж вміємо так побудувати речення, що його ніхто зрозуміти не зможе. Але все правильно.
Наша енергетична інфраструктура майже повністю зруйнована - рятуємо кацапську???
Враховуючи проросійську позицію США та повну мерзотність московського режиму, це більш ніж вірогідне закінчення цього перемир'я.
(а не "виглядає")
Далі можна не читати....
Дружба справно підганяє нафту путінським дружбанам у Словаччині та Угорщині.
До переліку ЗНИЩЕНИХ РАШИСТОМ ЗА ТРИ РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ енергетичних об'єктів входять:
нафтопереробні підприємства;нафто-, газопроводи та сховища, включаючи насосні станції;інфраструктура, що виробляє та передає електрику, включаючи електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;атомні електростанції;дамби гідроелектростанцій. Аналогічна кількість рашистських обєктів підлягає знищенню для рівноваги і припинення обстрілів