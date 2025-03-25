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Новости Переговоры в Саудовской Аравии Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры о прекращении огня
21 908 86

Кремль назвал объекты, которых будет касаться запрет ударов по энергетике

Ильский НПЗ

Кремль опубликовал якобы согласованный с США перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В перечень энергетических объектов входят:

  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • инфраструктура, производящая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.

Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров о результатах переговоров в Саудовской Аравии: Договорились о безопасном судоходстве и полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре

Автор: 

россия (95365) переговоры с Россией (945) прекращения огня (109)


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Топ комментарии
+32
Це що, прикол якийсь?
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25.03.2025 21:22
+32
Ми майже наближались до стопроцентного знищення нафтобаз і нафтопереробних заводів. Проклятий тромб знову спасає мордор. Здохни!
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25.03.2025 21:23
+32
так, це такий російсько-американський прикол: вони хєрачать по житловим кварталам (наші ДРЕСиЗміївська, Канівська та інша генрація давно ********** вщент), а ми не можемо бити по їхнім НПЗ, НПСам і ГКСам. А їхню генерацію ми і так після двох уражень дронами Новочеркаської та Конаковської ДРЕС за не публічним шантажомпроханням адміністрації Байдена залишили у спокої.
Трампліни прикладають неймовірні зусиля для порятунку рф від неминучої поразки.
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25.03.2025 21:40
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Правила форума Совет форумчан
Це що, прикол якийсь?
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25.03.2025 21:22 Ответить
так, це такий російсько-американський прикол: вони хєрачать по житловим кварталам (наші ДРЕСиЗміївська, Канівська та інша генрація давно ********** вщент), а ми не можемо бити по їхнім НПЗ, НПСам і ГКСам. А їхню генерацію ми і так після двох уражень дронами Новочеркаської та Конаковської ДРЕС за не публічним шантажомпроханням адміністрації Байдена залишили у спокої.
Трампліни прикладають неймовірні зусиля для порятунку рф від неминучої поразки.
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25.03.2025 21:40 Ответить
Так прикол, а точніше - імітація переговорного процесу з боку США і рашки. Мета цієї імітації поки незрозуміла.
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25.03.2025 21:56 Ответить
А кто с кем и когда подписали этот список как и некий Мораторий и что за " жидоаняк" распространяет **********!!???
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25.03.2025 21:22 Ответить
Списки об'єктів передала і Україна і мордор. Передали представникам переговорної групи США.
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25.03.2025 21:27 Ответить
пока вступить в силу то термін придатності анулюється. сподіваюсь я помиляюсь
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25.03.2025 21:23 Ответить
Ми майже наближались до стопроцентного знищення нафтобаз і нафтопереробних заводів. Проклятий тромб знову спасає мордор. Здохни!
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25.03.2025 21:23 Ответить
А є статистика чи, можливо, дані про кількість заводів і нафтобаз в раші, і скільки ми знищили? Не просто вразили, а саме знищили, коли на відновлення треба 6-12 місяців. Бо те що відремонтують за тиждень-місяць то добре, але сильно не впливає
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25.03.2025 21:27 Ответить
это у нас он один, а там в каждой области....
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25.03.2025 21:37 Ответить
За статистикою-то до *****, тому що : "Кремль опублікував нібито узгоджений із США перелік російських та українських об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі : нафтопереробні підприємства;нафто-, газопроводи та сховища, включаючи насосні станції"
Тож "сильно не впливає"-це навряд чи, раз ***** про це просить.
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25.03.2025 21:38 Ответить
Так ми теж видали такий же список. У нас ситуація краща виходить? Чи думаєш там таких обʼєктів менше чи хоча б в такій же кількості як у нас?
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25.03.2025 21:50 Ответить
Ми не експортуємо нафту та газ у порівнянні з кацапією, у них то-основне джерело наповнення бюджету, у тому числі на війну.
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25.03.2025 22:03 Ответить
ми не можемо видати такого ж списка, тому що у нас таких об''єктів на порядок менше, а деяких взагалі не існує.
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25.03.2025 22:06 Ответить
Статистика є у ГУр.
Які заводи ви маєте на увазі? Якщо вважати що "Крємній-Ел" - це завод, то можливо виробнитво там після останнього ураження критично зруйновано. Але це не точно. Про це більше знають у ГУР, ну і ще певне коло осіб у Брянську і москві.
Щоб знищити нафтобазу масштаба комбіната Росрезерва, то для цього треба витратити щонайменше пів-десятка КР при правильному вітрі. Можно вважати що парі комбінатів "Атлас" і "Кавказ" ми завдали непоправної шкоди у минулому році. Днями перестала існувати НПС "Кавказская".
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25.03.2025 22:02 Ответить
Я про заводи і бази зберігання в загальному. Я впевнений що їх там сотні. Хтось казав що таких цілей там біля 20к.
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26.03.2025 10:38 Ответить
"хтось казав" - це таке собі джерело. В загальному хлібозаводи, цукрові заводи і шкарпеточні фабрики можно не рахувать. Але майже у кожному містечку є підприємство, яке пов'язано з ВПК. Баз Росрезерва у кожній області є декілька - одна, дві чи три, де зберігаються макрони і протигази для коней, і одна-дві які зберігають резерв ПММ. Нас цікавлять тількі другі, які знаходяться на відстані до тисячі км. Таких пару десятків.
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26.03.2025 11:04 Ответить
Гаразд. Маєш рацію, хоча той експерт 2 роки воював, і має якісь звʼязки в ппо, гурі. Можливо щось знає.
Питання в іншому, як нам дістати ті заводи які на відстані в 1к км і більше?
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26.03.2025 11:12 Ответить
і близько ще не наблизились до стопроцентного знищення НПЗ, а тим більше нафтобаз. При чому під нафтобазами я рахую два десятки комбінатів Росрезерва, які знаходяться на європейські частині рф. Усіляка дрібнота у кількості пари сотень не рахується - вони через деякий час після руйнування двох-трьох десятків НПСів просто перестають функціонувати.
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25.03.2025 22:12 Ответить
За період з початку війни Україна здійснила серію успішних атак на російську нафтову інфраструктуру. Зокрема, було уражено щонайменше 19 нафтопереробних заводів (НПЗ), 36 нафтобаз, п'ять нафтоперекачувальних станцій та інші об'єкти . Серед уражених НПЗ-Омський завод із річною потужністю 22 млн тонн та завод «Кірішінафтооргсинтез» із потужністю 20,1 млн тонн .

У 2024 році було здійснено 80 успішних ударів по таких об'єктах, а за перші два місяці 2025 року-ще 20 . Загалом, за три роки війни, Україна вразила понад 100 об'єктів російської нафтової інфраструктури, що суттєво вплинуло на економіку Росії та її здатність вести війну .
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25.03.2025 22:29 Ответить
Дякую але не треба мені наводити вашу загальну статистику, бо я можу вам надати відповідь по кожному ураженому об'єкту у будь-якій області, дату ураження чи уражень, і координати - будь то НПЗ, ЛВДС, НПС, ГКС, ПС, нафтобаза Росрезерва, або занюхана автобаза у мухосранську, а також по багатьом суто військовим об'єктам, якщо таку інформацію було неможливо приховати або запобігти витоку інформації.
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25.03.2025 22:54 Ответить
Wishful thinking
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26.03.2025 07:13 Ответить
Ну та монголоїди її порушили з 18 березня і не раз, тобто договір не дійсний!!!
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25.03.2025 21:24 Ответить
А договору ще ніякого не було.
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25.03.2025 21:29 Ответить
Ти статтю читав??? Ну шо договір що мораторій, це майже те саме!!!
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25.03.2025 23:23 Ответить
Нефтепереработка не относится к критическим энергообьектам и точка.
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25.03.2025 21:24 Ответить
это капитуляция Украины
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25.03.2025 21:25 Ответить
Хто тобі таке сказав?
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25.03.2025 21:30 Ответить
Зеленьський із Єрмаком.
Тому якщо це їх " шаловлівих рученят" робота, то це означає- зима скінчилася, удари пуйла по електриці вже не мають бажаного єфекту, а Зеленьський погодився не знищувати нафтоекспортний потееціаоїл роісії, на якому стоїть фінансування агрессора.
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25.03.2025 21:33 Ответить
Коли вони про таке говорили?
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25.03.2025 23:04 Ответить
Та да, фєрмєрські починають " клєїти дурнів"
Україна передала США перелік енергооб'єктів, по яких не може бути ударів РФ, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3543201
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25.03.2025 23:09 Ответить
Ну передала. Кацапи теж передали своє. Але це ж не значить шо про щось домовились. Це просто поінформували посередника про свої хотєлки. І все. Ніхто ні про що ще не домовився.
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25.03.2025 23:16 Ответить
Що ти несеш, болєзний?
То б то, якщо ТИ ПЕРЕДАВ СВОЇ ПОБАЖАННЯ, то насправді це зовсім не ТО,що ти бажаєш?
А чому мб зрадникам ЕрЗя не побажати обмеження використання ТИПІВ ОЗБРОЄННЯ?
Чому у зрадників, відсутнє навіть бажання обмежити рф в ударах по житловгму сектору?
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25.03.2025 23:20 Ответить
Шо ти верзеш? Від бажання до домовленості дуже далеко.
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25.03.2025 23:28 Ответить
Ще раз!
Коли
Коли ти, Грицько щось висловлюєш як " побажання, то це насправді зовсів НЕ ТОТЩО ТИ ХОЧЕШ?
Як можна домовитится про щось більше ніж ті обмеження, що ти сам на себе наклав у СВОЄМУ ПОБАЖАННІ?
Вас на фєрмі якійсь логіці взагалі навчають, чи так, понабирали по " обьявлєнію", самих уопоротих?

А чому б зрадникам ЕрЗя НЕ ПОБАЖАТИ обмеження використання ТИПІВ ОЗБРОЄННЯ?
Чому у зрадників, відсутнє НАВІТЬ БАЖАННЯ обмежити рф в ударах по житловому сектору?
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25.03.2025 23:35 Ответить
І роісуя передала усю" нефтянку"
Тоб то відбудеттся, то що і запланували обоє Оманських.
А саме, підігрування рф.

Це означає- зима скінчилася, удари пуйла по електриці вже не мають бажаного єфекту, а Зеленьський погодився не знищувати нафтоекспортний потенціал роісії, на якому стоїть фінансування агрессора.
Замість обмеження використання типів зброї, ЄрЗя, вислужуться перед пу, обмежуючи пу- пу, не бити по енергетиці.
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25.03.2025 23:16 Ответить
Досить писати херню. Якщо в твоїй голові каша, не треба її вивалювати на зовні.
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25.03.2025 23:18 Ответить
То б то відповідей по суті питання, у тебе, подоляцький немає.
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25.03.2025 23:21 Ответить
каждая нефтебаза - это либо военная нефте логистики или экспортная нефте логистика.

это десятки миллиардов долларов на войну русне. представьте сколько наемников на эти деньги можно нанять за $40000 сразу и $4000 в месяц.
10 миллиардов = 111,111 наемников на год.
в Украине быстрее украинцы закончатся, если не наносить урон рус нефтянке.
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25.03.2025 21:37 Ответить
Ну, так хто сказав шо вже домовились?
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25.03.2025 23:05 Ответить
Ще раз!
Коли
Коли ти, Грицько щось висловлюєш як " побажання, то це насправді зовсів НЕ ТОТЩО ТИ ХОЧЕШ?
Як можна домовитится про щось більше ніж ті обмеження, що ти сам на себе наклав у СВОЄМУ ПОБАЖАННІ?
Вас на фєрмі якійсь логіці взагалі навчають, чи так, понабирали по " обьявлєнію", самих уопоротих?

А чому б зрадникам ЕрЗя НЕ ПОБАЖАТИ обмеження використання ТИПІВ ОЗБРОЄННЯ?
Чому у зрадників, відсутнє НАВІТЬ БАЖАННЯ обмежити рф в ударах по житловому сектору?
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25.03.2025 23:40 Ответить
Почитай і непиНди. https://censor.net/ua/news/3543249/umyerov-pro-realizatsiyu-domovlenosteyi-u-saudivskiyi-araviyi
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26.03.2025 00:14 Ответить
Там, що написано, що Єрмак із Зе передумали і вирішили таки ЗАПРПОНУВАТИ обмеження на ДАЛЬНІСТЬ ПОСТРІЛВ?
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26.03.2025 06:46 Ответить
Хйло своим списком спровоцировал Украину его не соблюдать.
p.s. Ми теж вміємо так побудувати речення, що його ніхто зрозуміти не зможе. Але все правильно.
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25.03.2025 21:26 Ответить
Я так розумію тепер нарешті ми можемо розfуярити Кремль з мавзолеєм. Це звісно не об'єкт енергетики, но салют мокшанських пердаків буде знатний.
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25.03.2025 21:26 Ответить
І де порти???
Наша енергетична інфраструктура майже повністю зруйнована - рятуємо кацапську???
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25.03.2025 21:27 Ответить
А тепер дуже просте питання - який механізм контролю? Завтра рашисти демонстатривно ударять Шахедом по трансформатору в дєрєвнє Кузякіно якоїсь там власної області, звинуватять Україну і понеслось...... А Трамп пучитиме очі і верещатиме про провокацію проти нього особисто від України. І санкції на Україну звісно.
Враховуючи проросійську позицію США та повну мерзотність московського режиму, це більш ніж вірогідне закінчення цього перемир'я.
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25.03.2025 21:27 Ответить
А Зеленский им там даже список объектов уже приготовил для ударов...
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25.03.2025 21:30 Ответить
наші всі ці об'єкти розкуярили, а тепер по їхнім не бить?
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25.03.2025 21:33 Ответить
Саме так все і виглядає.
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25.03.2025 21:56 Ответить
Саме так воно і є.
(а не "виглядає")
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25.03.2025 22:28 Ответить
Для правды ради : а откуда у нас электричество сейчас ? Значит восстановили уже трансформаторы.
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25.03.2025 23:34 Ответить
не твоє діло кацап
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26.03.2025 10:12 Ответить
Мораторій діятиме 30 днів поки кацапи не накопичуть ракет для нових ударів.
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25.03.2025 21:33 Ответить
із 18 березня?
Далі можна не читати....
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25.03.2025 21:33 Ответить
А в Україні ще залишилися НПЗ,нафтопроводи тощо? Вони ж давно розбиті і нафтка не купується для переробки...Чергова карколомна перемога Зюзі?
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25.03.2025 21:33 Ответить
Та да, на діло виправдання дій Боунапарта із Кривого Рогу кинуті кращі сили з подоляківських фєрм..
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25.03.2025 21:35 Ответить
а от по наших будинках русня бити можна,а по будинках кацапів Зюзя ніколи не б"є....от так!!
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25.03.2025 21:36 Ответить
І де ти у "Кремль опублікував нібито узгоджений із США перелік російських та українських об'єктів, які підпадають під дію тимчасового мораторію на удари по енергосистемі" про зюзю знайшов ?
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25.03.2025 21:43 Ответить
"А в Україні ще залишилися […] нафтопроводи […] ?"

Дружба справно підганяє нафту путінським дружбанам у Словаччині та Угорщині.
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25.03.2025 21:39 Ответить
на якому пляжі написали це? Тобто - який пісок?
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25.03.2025 21:33 Ответить
У кацапів завжди одна тактика, куди б вони не влучили - там найманці чи військовий об'єкт. А Україні зв'яжуть руки зобов'язаннями, а вразі порушення ще й покарають.
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25.03.2025 21:36 Ответить
те що у нас розбили , вони хочуть зберегти
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25.03.2025 21:36 Ответить
18 березня особливо смішно...може більше ніж оточені в курській області
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25.03.2025 21:37 Ответить
https://images.cnscdn.com/a/f/3/3/af333794ae093c9101919f0a0eec6f98/original.jpg

До переліку ЗНИЩЕНИХ РАШИСТОМ ЗА ТРИ РОКИ ВІЙНИ В УКРАЇНІ енергетичних об'єктів входять:

нафтопереробні підприємства;нафто-, газопроводи та сховища, включаючи насосні станції;інфраструктура, що виробляє та передає електрику, включаючи електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;атомні електростанції;дамби гідроелектростанцій. Аналогічна кількість рашистських обєктів підлягає знищенню для рівноваги і припинення обстрілів
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25.03.2025 21:40 Ответить
Було б добре. Але в нас особливо не має чим. Бо дрон з БЧ 30-50 кг це не балістична ракета з БЧ 500-700 кг. Зовсім різна ефективність. Тому поки Україна не виробляє хоча б 50 балістичних та крилатих ракет на місяць, то ці всі заклики влаштувати в кацапстані пекло, залишаться лише закликами
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25.03.2025 22:00 Ответить
Договір про цей мораторій не буде вартий паперу, на якому яого роздрукують.
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25.03.2025 21:41 Ответить
так били по НПЗ после 18 марта. Это уже нарушение перемирия ?
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25.03.2025 21:42 Ответить
20 го березня по Саратовському НПЗ і по комбінату Росрезерва "Крісталл".
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25.03.2025 22:19 Ответить
Ну вот, как и ожидалось, рашka через это "перемирие" решает все болезненные для себя вопросы. Теперь будет спокойно восстанавливать свои тэк, экономику, армию и т.д. для нового удара.
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25.03.2025 21:47 Ответить
А хто нам заважає відновлюватись під час перемир"я?
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26.03.2025 01:05 Ответить
А что трамп уже пообещал вооружить Украину по полной программе во время перемирия? Может хотя бы передать замороженные рашкованские средства? Ничего этого нет и не будет, потому что уже как-бы "мир" наступит. Одни плюсы для раши и одни минусы для Украины.
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26.03.2025 08:36 Ответить
Тобто те, що русяня роздовбала в Україні, в них тепер чіпати не можна. "Це великий прогрес" - Д. Трамп, він же Д. Підар.
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25.03.2025 21:47 Ответить
а нафтовидобувних підприємств нема! давайте в'****!
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25.03.2025 21:52 Ответить
От саме по цим об'єктам І ПОТРІБНО ХЄРАЧИТИ!!!
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25.03.2025 21:52 Ответить
З подвійною силою!!
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25.03.2025 21:54 Ответить
Смерть кацапії!!!
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25.03.2025 21:53 Ответить
Ми по таким ударам були набагато ефективнішими. Тепер Будемо в глибокій дупі. Бо кацапня стане всіма силами бити по мирним населеним пунктам. А там ППО нема!
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25.03.2025 21:55 Ответить
Ржава за..упа кощея, вже ввідкриту допомагая пі..арам
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25.03.2025 21:58 Ответить
занотувати і розхєрачити в першу чергу
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25.03.2025 22:01 Ответить
А по людях можна ? Бабуїни у всіх красі. Адьютант Гітлера по люфваффе Бєлов навчався на початку 30 років в авіашколі в Борісоглєбську. Під час тренувального бомбометання їх пілоти випадково поцілили в групу пацанів, які вночі випасали коней на полігоні, загинуло 7 осіб та коні. Російські власті пред'явили вимогу про оплату збитків від загибелі продуктивного стада коней а про 7 пацанів ні чирик. Ніхто з німців не міг зрозуміти такий пох....зм до громадян. А шо там розуміти- це ми вас знищуємо, нам можна, сам Рудий казав, що це ми, руськоязикатиє, жертва. А ми самі будемо обирати, де і куди. А по Каховскій дамбі точно не будемо.
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25.03.2025 22:26 Ответить
Ну подивимось, як русня буде це виконувати...
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25.03.2025 22:55 Ответить
З яких пір НПЗ відноситься до енергетики? І вобще, перелік об'єктів заборонених до знищення повинен по кількості співпадати з числом об'єктів у противника. А то в України вже немає ніодного НПЗ а у рашистів їх десятки. Якось м'яко кажучи не справедливе перемир'я виходить
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25.03.2025 23:06 Ответить
Рік тому ця москальська ******* розпочала масовані обстріли української енергетики та інфраструктури. За рік вона вже просить не бити по їх нафтопереробних заводах. Це результат.
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26.03.2025 07:01 Ответить
У вождя "Рудого Чуба" - інший "календар" ... Тепер він планує ПОЧАТЬ перемир"я після Паски (20 квітня)-------------------------------------------------...
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26.03.2025 07:30 Ответить
Тобто три роки РФ била по енергетиці бо було чим, а зараз коли є чим у України бити по енергетиці РФ потрібно зупинитись. Ясно.
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26.03.2025 08:32 Ответить
 
 