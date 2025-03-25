США рассмотрят условия России для прекращения огня в Черном море, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит требования РФ для согласия на прекращение огня в Черном море.
Об этом он сказал в общении с журналистами в Белом доме 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
У Трампа спросили, согласились ли США на требования по ослаблению санкций, которые объявил Кремль для "перемирия" в Черном море.
"Они (американская сторона. - Ред.) будут рассматривать их, и мы сейчас думаем о них всех. Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", - ответил президент США.
Напоминаем, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований относительно снятия санкций для объявления прекращения огня в Черном море.
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Одна радує - всі ці санкції проти русні та ще й зняті окремо від Європи мало що глобально змінять для економіки свинособакістана.
А до кінця року а то й раніше ми отримаємо рештки байденівської допомоги - а рашка отримає рецесію. І тоді можна слати цих потужиних домовляльників накуй.
Ми виконаємо умови терориста, щоб він перестав стріляти!
За это время США убили более миллиона иракцев и афганцев, израиль убил более 200 000 палестинцев, россия убила столько же украинцев, чеченцев, грузин итд. Хамасята вообще углу невинные плачут. Так вот, злодеи всех поддерживают злодеев. Именно этим кагал во главе трампа и занимается. Странно что украинцы все равно слепо любят кагал.
Мексиканськійамериканській Затоці, бо Чорне море не є юрисдикцією США.
насправді зернова угода нам вже не потрібна. Україна навчилася возити зерно і без зернової угоди. а як російські кораблі полізуть - то получать удар ракетою.
при зерновій угоді наші всі кораблі перевірялись росіянами. це для нас приниження. ми не хочемо її повернення і щоб росіяни почали знов перевіряти наші кораблі.
- Так точно!