США рассмотрят условия России для прекращения огня в Черном море, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит требования РФ для согласия на прекращение огня в Черном море.

Об этом он сказал в общении с журналистами в Белом доме 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

У Трампа спросили, согласились ли США на требования по ослаблению санкций, которые объявил Кремль для "перемирия" в Черном море.

"Они (американская сторона. - Ред.) будут рассматривать их, и мы сейчас думаем о них всех. Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", - ответил президент США.

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Напоминаем, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований относительно снятия санкций для объявления прекращения огня в Черном море.