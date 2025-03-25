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Новости Переговоры в Саудовской Аравии Требования РФ относительно прекращения огня Прекращение ударов в Чорном море
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США рассмотрят условия России для прекращения огня в Черном море, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит требования РФ для согласия на прекращение огня в Черном море.

Об этом он сказал в общении с журналистами в Белом доме 25 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

У Трампа спросили, согласились ли США на требования по ослаблению санкций, которые объявил Кремль для "перемирия" в Черном море.

"Они (американская сторона. - Ред.) будут рассматривать их, и мы сейчас думаем о них всех. Есть примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все", - ответил президент США.

Читайте также: США, Украина и РФ договорились о безопасном судоходстве в Черном море и прекращении ударов по энергоинфраструктуре, - Белый дом

Напоминаем, по результатам переговоров с США в Саудовской Аравии, Россия выдвинула ряд требований относительно снятия санкций для объявления прекращения огня в Черном море.

Автор: 

санкции (11257) Трамп Дональд (5089) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+18
Оце досягнення трумпа!
Ми виконаємо умови терориста, щоб він перестав стріляти!
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25.03.2025 22:23
+13
Поки кацапи не вийдуть з України, ніяких умов не має бути. Смерть кацапам!
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25.03.2025 22:17
+12
Шо тут скажеш - вбивця ставить умови
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25.03.2025 22:19
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Якого вогню?
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25.03.2025 22:14 Ответить
трампліни натякають прямим текстом, щоб ми залишили у спокої Керченський міст.
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25.03.2025 22:22 Ответить
Єрмак у бок Керченського мосту навіть пернуть боїться.
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25.03.2025 22:44 Ответить
я розумію, що єрмак у баготьох викликає такую неприязнь, что даже кушать не могут, але тут він нідочого.
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25.03.2025 23:02 Ответить
Вже не якого вогню на морі з боку Московії нема і не може бути.
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25.03.2025 22:42 Ответить
Поки кацапи не вийдуть з України, ніяких умов не має бути. Смерть кацапам!
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25.03.2025 22:17 Ответить
Вирішують інші, а тут покричати, так, можна.
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26.03.2025 04:26 Ответить
Москва вдогонку уведомила что только после снятия санкций всех!!!!! С РФ .....
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25.03.2025 22:18 Ответить
Шо тут скажеш - вбивця ставить умови
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25.03.2025 22:19 Ответить
Дякувати треба США !
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25.03.2025 22:40 Ответить
Блдь, який же це іпаний цирк і навіщо ми в ньому досі приймаємо участь...
Одна радує - всі ці санкції проти русні та ще й зняті окремо від Європи мало що глобально змінять для економіки свинособакістана.
А до кінця року а то й раніше ми отримаємо рештки байденівської допомоги - а рашка отримає рецесію. І тоді можна слати цих потужиних домовляльників накуй.
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25.03.2025 22:20 Ответить
Клоун рудий, ми всі шість плять обсудимо, кажи вже чітко не мямли як патрушев перед ******, всі 6 пунктів вже задоволені, але ми зробимо вигляд що АБСУЖДАЕМ тому вам скажемо завтра або післязавтра результат!
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25.03.2025 22:21 Ответить
Оце досягнення трумпа!
Ми виконаємо умови терориста, щоб він перестав стріляти!
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25.03.2025 22:23 Ответить
Хіба це не чистої води тероризм? Рашисти погрожують вбивати людей і підривати суда якщо сша не зніме санкцій. Вдумайтесь тільки, вся ідея рашистів це захоплення людей і вбивства ради шантажу. Тобто ніякої великої ідеї у рашистів не має. Чим московський режим відрізняється від того ж ІГІЛу, ХАМАСу чи Алькаїди? При цьому сша перші виконають вимоги терориста. Хоча завжди терорист перший має виконати якійсь вимоги щоб йому повірили. Може і нам пора бити по рашистських житлових масивах, збивати і захоплювати цівільні літаки і вимагати вивести рашистські війська і дати нам зброю раз в 21 столітті тероризм вже є законний спосіб добиватись своїх цілей
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25.03.2025 22:58 Ответить
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25.03.2025 23:35 Ответить
Алекс, игил по данным ООН убил за все время своего существования не более 7600 человек, из них более 5000 были солдатами Ирака и Сирии.
За это время США убили более миллиона иракцев и афганцев, израиль убил более 200 000 палестинцев, россия убила столько же украинцев, чеченцев, грузин итд. Хамасята вообще углу невинные плачут. Так вот, злодеи всех поддерживают злодеев. Именно этим кагал во главе трампа и занимается. Странно что украинцы все равно слепо любят кагал.
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26.03.2025 02:00 Ответить
Трамп може пообіцяти РФ про припинення вогню тільки в Мексиканській американській Затоці, бо Чорне море не є юрисдикцією США.
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25.03.2025 22:27 Ответить
Русня відверто знущається і показово водить по губах США та Україні. При цьому Руде як папуга повторює про "велике досягнення"...
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25.03.2025 22:32 Ответить
"грізному" тампону ху*ло ставить умови! дожили!
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25.03.2025 22:37 Ответить
Речення не може скласти."Крутіший" за нашого.
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25.03.2025 22:38 Ответить
Це тільки на користь Московії. Нам від цього абсолютно нічого.
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25.03.2025 22:38 Ответить
Росія каже "зніміть з нас санкції і ми повернемось до зернової угоди".

насправді зернова угода нам вже не потрібна. Україна навчилася возити зерно і без зернової угоди. а як російські кораблі полізуть - то получать удар ракетою.

при зерновій угоді наші всі кораблі перевірялись росіянами. це для нас приниження. ми не хочемо її повернення і щоб росіяни почали знов перевіряти наші кораблі.
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25.03.2025 22:48 Ответить
- Мистер Трамп, а Вы точно не сотрудник российских спецслужб?
- Так точно!
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25.03.2025 23:03 Ответить
Трампон хоронить америку, а за одним й увесь світовий порядок!
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25.03.2025 23:06 Ответить
А де умови України, щоб не бити по НПЗ?
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25.03.2025 23:24 Ответить
Дурдом , мир сошёл с ума . Запретят Украине использовать своё преимущество и за это наградят рашу отменой санкций .
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25.03.2025 23:25 Ответить
Так вам и надо на самом деле. Вы любите тех кто вас имеет. Поддерживаете убийства и геноцид в других странах - получите на себе всю ту несправедливость, которую украинцы поддерживают когда она относится к другим.
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26.03.2025 02:02 Ответить
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25.03.2025 23:29 Ответить
Умови терориста і злочинця,який в розшуку🤦Цей Трамп взагалі ненормальний
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25.03.2025 23:41 Ответить
**** ти чмо амеріканський товарищ трамп ,будеш розглядати , дозвіли для русні на нашій український землі ?! Та ше і санкції знімаєш ,за те шо вбивають українців ! су* о рижа !!!
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26.03.2025 04:54 Ответить
Паскуда Ніякого вогню на морі фактично і так нема, є удари рашки по Одеському порту і ми вже маємо чим кошмарити їхні порти. Вся угода повинна зводитись до взаємного емабарго на удари по портах. Всьо. Паритет на ліцо і ніяких бонусів у вигляді зняття санкцій. А якщо комусь здумається фігачити по цивільних кораблях, то це тероризм чистої води і флот, який таке вчинить, повинен бути знищений. От і всі умови, які потрібно обговорювати.
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26.03.2025 12:11 Ответить
 
 