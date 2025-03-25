Вэнс анонсировал визит в Гренландию, чтобы жена "не развлекалась сама"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что присоединится к своей жене Уше Вэнс, которая 28 марта вместе с американской делегацией совершит визит в Гренландию.
Об этом он сказал в видео на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поехать в Гренландию Вэнс объяснил большим ажиотажем вокруг визита жены в Гренландию, поэтому он "не хочет, чтобы она развлекалась сама".
По его словам, в рамках своего визита на остров он посетит одну из американских военных баз и "просто проверит, что происходит с безопасностью в Гренландии".
"Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территорию и водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии. Поэтому мы собираемся проверить, как там дела", - добавил Джей Ди Вэнс.
Ранее сообщалось, что на этой неделе американская делегация посетит Гренландию. Премьер-министр острова Муте Эгеде раскритиковал визит американской делегации в Гренландию, назвав его "провокацией".
Трамп хочет присоединить Гренландию к США
Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.
Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.
CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.
Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
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ни одна из конкретных стран не будет воевать с америкой. французы так легонько прикрикнули на ржавого - на этом все.
утім як і венс.
обидва <**************
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Походу единственная страна, которая угрожает Гренландии - США... В прочем как и Канаде.
Десь я це вже чув. Восимлет бамбили Гренландию...?
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"уші мої, уші!" (с)
переважно у таких уйобків дружини підараси
- Уші, принеси холодного пива.
- Ща, - смотаюся в Гренландію.
чим не привід для Третьої світової?
пуйло спить та бачить кров на снєгу Гренландії
щось ці слова мені по сенсу дуже нагадають "нравіці нє нравіца, тєрпі моя красавіца"
Йолоп, як йолоп! Вляпався у лайно!!
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хтось казав, що перший раз це трагедія, а другий комедія
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Може тоді трамп вситься та прикусить язика
И это будет началом конца для существуещего мироустройства...