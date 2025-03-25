Вэнс анонсировал визит в Гренландию, чтобы жена "не развлекалась сама"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что присоединится к своей жене Уше Вэнс, которая 28 марта вместе с американской делегацией совершит визит в Гренландию.

Об этом он сказал в видео на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поехать в Гренландию Вэнс объяснил большим ажиотажем вокруг визита жены в Гренландию, поэтому он "не хочет, чтобы она развлекалась сама".

По его словам, в рамках своего визита на остров он посетит одну из американских военных баз и "просто проверит, что происходит с безопасностью в Гренландии".

"Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территорию и водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии. Поэтому мы собираемся проверить, как там дела", - добавил Джей Ди Вэнс.

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Ранее сообщалось, что на этой неделе американская делегация посетит Гренландию. Премьер-министр острова Муте Эгеде раскритиковал визит американской делегации в Гренландию, назвав его "провокацией".

Трамп хочет присоединить Гренландию к США

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

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