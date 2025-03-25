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Новости Визит делегации США в Гренландию
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Вэнс анонсировал визит в Гренландию, чтобы жена "не развлекалась сама"

Джей Ди Вэнс анонсировал визит в Гренландию вместе с женой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что присоединится к своей жене Уше Вэнс, которая 28 марта вместе с американской делегацией совершит визит в Гренландию.

Об этом он сказал в видео на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поехать в Гренландию Вэнс объяснил большим ажиотажем вокруг визита жены в Гренландию, поэтому он "не хочет, чтобы она развлекалась сама".

По его словам, в рамках своего визита на остров он посетит одну из американских военных баз и "просто проверит, что происходит с безопасностью в Гренландии".

"Многие другие страны угрожали Гренландии, угрожали использовать ее территорию и водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и, конечно, народу Гренландии. Поэтому мы собираемся проверить, как там дела", - добавил Джей Ди Вэнс.

Читайте также: Трамп о визите делегации США в Гренландию: Это дружелюбие, а не провокация

Ранее сообщалось, что на этой неделе американская делегация посетит Гренландию. Премьер-министр острова Муте Эгеде раскритиковал визит американской делегации в Гренландию, назвав его "провокацией".

Трамп хочет присоединить Гренландию к США

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Читайте также: Вэнс об интересе Трампа к Гренландии: Ему безразлично, что нам кричат европейцы

Автор: 

визит (3070) Гренландия (73) США (26409) Джей Ди Вэнс (79)


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Топ комментарии
+20
Багато інших країн погрожували Гренландії, погрожували використати її територію і водні шляхи, щоб погрожувати Сполученим Штатам, Канаді та, звичайно, народу Гренландії.

Походу единственная страна, которая угрожает Гренландии - США... В прочем как и Канаде.
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25.03.2025 22:46
+17
"Багато інших країн погрожували Гренландії, погрожували використати її територію і водні шляхи, щоб погрожувати Сполученим Штатам, Канаді та, звичайно, народу Гренландії.

 Десь я це вже чув. Восимлет бамбили Гренландию...?
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25.03.2025 22:48
+14
Цих людей мали б обʼявити persona non grata та не пускати в Європу. Велику помилку роблять. Ще коли банда тромба заявила про посягання на Гренландію, мала б бути адекватна відповідь. Світ їанутий.
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25.03.2025 22:58
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Пізно - дружина вже пустилась у всі тяжкі - ганяє з ескімосом на собаках
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25.03.2025 22:45 Ответить
У єскімоса чи у сабакі ганяє? (((
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25.03.2025 23:15 Ответить
Уша ганяє на собаках. Ось, вже з'явилося епічне відео цих перегонів...

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25.03.2025 23:27 Ответить
Собаки на ній ганяють собаче весілля
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26.03.2025 00:59 Ответить
Мне интересно отчего Цензор пишет про Венса, но не про Эрдогана, который арестовал меров и сказал что те преступники. Второй как бы ближе, учитывая что власти творят с мерами.
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25.03.2025 22:45 Ответить
так с эрдоганом все давно понятно. там в голове османская империя и он видит себя ханом
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25.03.2025 22:47 Ответить
Так с Венсом все тоже понятно - Европа просто начнет топить американские корабли, если США начнет слишком наглеть.
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25.03.2025 22:50 Ответить
европа - это балаган вместе с орбаном.
ни одна из конкретных стран не будет воевать с америкой. французы так легонько прикрикнули на ржавого - на этом все.
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25.03.2025 22:51 Ответить
Европейские страны имеют каждая свою политику. Тоесть, одна начнет топить и все. Любят рассказывать какая Европа децентрализированная, вот эта децентрализация ведет к тому что её нельзя купить как Трампа.
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25.03.2025 22:53 Ответить
слово трамп пишеться з малої літери.
утім як і венс.
обидва <**************

.
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26.03.2025 00:54 Ответить
можна подумать, зеленський і єрмак з великої пишеться.
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26.03.2025 05:16 Ответить
Ага, расскажите это совету евросоюза, где 26 членов могут проголосовать ЗА, скажем помощь Украине, а потом на сцену выходит Витюня, и такой: - Nem !
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26.03.2025 03:36 Ответить
Султаном ханов нет в Турции ..это у крымских татар хан и у монголов..было....
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26.03.2025 04:04 Ответить
Краіна НАТО - що хотять те і творять - головне Украіні дати по сопатці - щоб не лізла
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25.03.2025 22:53 Ответить
Мэр и есть преступник и коррупционер. Ты лично присутствовала при аресте? Эрдоган ему наручники надевал? Как тебя туда пустили вообще и почему ты не помещала этому?
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26.03.2025 01:53 Ответить
Заспокойся... Ердогап "творить" всередині країни... Ц е світу не загрожує. А трампісти "творять" поза її межами, порушуючи світовий порядок..
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26.03.2025 04:28 Ответить
Багато інших країн погрожували Гренландії, погрожували використати її територію і водні шляхи, щоб погрожувати Сполученим Штатам, Канаді та, звичайно, народу Гренландії.

Походу единственная страна, которая угрожает Гренландии - США... В прочем как и Канаде.
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25.03.2025 22:46 Ответить
Шапитолий
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25.03.2025 22:46 Ответить
бо зненацька її виї@уть білі ведмеді чи взагалі кити...
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25.03.2025 22:48 Ответить
"Багато інших країн погрожували Гренландії, погрожували використати її територію і водні шляхи, щоб погрожувати Сполученим Штатам, Канаді та, звичайно, народу Гренландії.

 Десь я це вже чув. Восимлет бамбили Гренландию...?
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25.03.2025 22:48 Ответить
Джей Ді Венс повідомив, що долучиться до своєї дружини Уші Джерело: https://censor.net/ua/n3543243
******
"уші мої, уші!" (с)

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25.03.2025 22:49 Ответить
Цікаво, той хто "клепає" мемчики із совкових фільмів, усвідомлює, що ці совково-кацапські актори з вірогідністю 99% зараз призивали би бомбити Київ ядерною зброєю, якби не здохли від старості? Те саме стосується і тих кретинів, що лайкають ці мемчики.
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26.03.2025 05:24 Ответить
Є люди, яким взагалі будь-які "мемчики" не подобаються. Тому треба усвідомити, що з вірогідністю 99% у них просто відсутнє почуття гумору.

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26.03.2025 10:39 Ответить
а в нього "дружина" актив чи пасив?
переважно у таких уйобків дружини підараси
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25.03.2025 22:51 Ответить
Вона "чудовий хлопець".
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25.03.2025 22:52 Ответить
ну если брать в рассчет, что венс любил пот р а х и вать диван под настроение, она вполне может быть активом в их отношениях.
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25.03.2025 22:52 Ответить
Цирк. Світ перетворився в ідіотське шоу.
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25.03.2025 22:52 Ответить
одне хоче знищить Україну і українці, друге взяло в заручникі Україну і українців, вовочькі млять.
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25.03.2025 23:16 Ответить
Цих людей мали б обʼявити persona non grata та не пускати в Європу. Велику помилку роблять. Ще коли банда тромба заявила про посягання на Гренландію, мала б бути адекватна відповідь. Світ їанутий.
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25.03.2025 22:58 Ответить
Exactly. Натомість жодного слова ні від одного короля, ані від іншого.
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25.03.2025 23:03 Ответить
Як було насправді:
- Уші, принеси холодного пива.
- Ща, - смотаюся в Гренландію.

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25.03.2025 23:02 Ответить
Собаки закінчилися, тому покликали Венса.
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25.03.2025 23:07 Ответить
Випробує "залатой дождь"
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25.03.2025 23:18 Ответить
*****
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25.03.2025 23:20 Ответить
Гандон
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25.03.2025 23:21 Ответить
Сподіваюсь, в Гренландії і він ***** отримає за свій піздьож і дружина. Розважаться, так би мовити.
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25.03.2025 23:27 Ответить
на гірськолижному курорті недостатньо розважилися 😂
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26.03.2025 00:08 Ответить
Естественно ато отСмокчит кому небудь!а она на это и рсчитывала!
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25.03.2025 23:28 Ответить
Трамп пожертвует Венсом,чтоб был повод для вторжения.
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25.03.2025 23:35 Ответить
ви думаєте його застрелять як того ерцгерцога Фердинанда з дружиною ?

чим не привід для Третьої світової?
пуйло спить та бачить кров на снєгу Гренландії
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26.03.2025 01:01 Ответить
Поехали ,потому что пригласил сам Премьер Гренландий . И ничего странного там Американская Военая База стоит от 1946 года и кто пробовал захватить за этое время ? . Если хотели то и американцы захватили бы. А теперь живут там 56.000 граждан и спокойно попиваю водку . А журналисты выдумывают всякие небылицы.
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25.03.2025 23:38 Ответить
Не журналисты, а рыжий дегенерат.
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25.03.2025 23:50 Ответить
Кацапе "мериканський"! Американці п"ють ВІСКІ... А не ВОДКУ... Ії п"ють в Кацапії... Так що пий і мовчи... Посягання на чужі території - це ваша " національна розвага"... Поки по морді не дадуть...
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26.03.2025 04:35 Ответить
КакЦап "Маркус" п***уй на какЦапію(паРашу)попівати "бояру"
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26.03.2025 08:39 Ответить
5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

щось ці слова мені по сенсу дуже нагадають "нравіці нє нравіца, тєрпі моя красавіца"
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25.03.2025 23:44 Ответить
В том, шо это сценарий расписан в параше нет никаких сомнений, потому шо вряд ли рыжий дегенерат знал о существовании Гренландии.
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25.03.2025 23:53 Ответить
цікаво, чи мають юридичне право їх не пустити туди?
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26.03.2025 00:17 Ответить
могут обьявить персонами нон грата в связи с агрессивной политикой в отношении Гренландии.
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26.03.2025 01:12 Ответить
це можна і сьогодні зробити. Але не роблять
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26.03.2025 01:41 Ответить
Їдуть як до себе додому, без запрошення данців.
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26.03.2025 00:41 Ответить
З теревенями щодо хуситів, по таємному меседж-каналу, венс, таки добряче обгадився, перед Європеськими Керівниками!!
Йолоп, як йолоп! Вляпався у лайно!!
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26.03.2025 00:45 Ответить
чи спеціально ввімкнув "громкую связь" по заявці пуйла ?
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26.03.2025 01:04 Ответить
😂😂
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26.03.2025 01:47 Ответить
тіпажі какістократів з підручника проф. Ламброзо

.
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26.03.2025 03:21 Ответить
Да плевать этому кагалу на всех. Хоть в чатах хоть где. Они уже твердо верят что их отец-дьявол скоро придет. Корова крашеная уже есть, власть во всем мире захватили - велком люцифер. Это гоям нельзя такие оплошности делать. А вот богоизбранным не суромно.
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26.03.2025 01:56 Ответить
дєшовий фашизм виходить

хтось казав, що перший раз це трагедія, а другий комедія

.
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26.03.2025 03:24 Ответить
хорошее местечко эту тварь дроном грохнуть
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26.03.2025 00:53 Ответить
Краще пристрелити і сказати шо то шпіони зробили.
Може тоді трамп вситься та прикусить язика
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26.03.2025 01:51 Ответить
Было бы хорошо, если бы его самолет грохнулся при приземлении. В мире одним подонком стало бы меньше.
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26.03.2025 01:54 Ответить
У ЄС не можуть домовитися за 5 мільярдів (за весь місяць) допомоги для України, і це тихо ніхто не помічає, а поливаєте "брудом Америку". .... і після цього дайте нам допомогу ..... ?
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26.03.2025 07:12 Ответить
Господи...Американський 95 Квартал при владі....
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26.03.2025 08:25 Ответить
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26.03.2025 08:28 Ответить
почати перевірку безпеки в Гренландії варто з ППО в день візиту
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26.03.2025 08:51 Ответить
Допускаю, что они думают над тем, как провернуть что-то подобное Крыму...
И это будет началом конца для существуещего мироустройства...
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26.03.2025 09:41 Ответить
 
 