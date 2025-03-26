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Новости Отсрочка от мобилизации
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В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек, - Черногоренко

Черногоренко анонсировала новые типы отсрочек в Резерв+

26 марта в приложении "Резерв+" станут доступны новые типы отсрочки от мобилизации.

Об этом в своем фейсбуке написала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Готовим релиз новых типах отсрочек в "Резерв+", - написала она.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" внедрили автоматическое продление отсрочек от мобилизации для определенных категорий.

Читайте также: Более 30 тыс. электронных направлений на ВВК сгенерировано в "Резерв+", - Минобороны

Автор: 

мобилизация (2735) Черногоренко Екатерина (115) Резерв+ (50)


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Топ комментарии
+15
*****, замість того щоб розробляти софт для якогось рою дронів, ійськові айтішники сидять і клепають чергові мозкові висери цієї ЧСВшної свинки з МО, яка вважає себе ледь не Стівом Джобсом, а насправді є просто макакою зі зграї олігофренів Федорова, чия роль - засерати ефір інформаційним шумом, створюючи видимість бурхливої діяльності.
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26.03.2025 02:24
+14
"Готуємо реліз нових відстрочок в Резерв+"

платинова відстрочка - 100к
золота відстрочка - 50к
срібна - 25к
бронзова - 10к

$
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26.03.2025 00:33
+3
Невже? Дворічна відстрочка після трьох років служби чи однорічна після двох років служби.
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26.03.2025 09:06
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"Готуємо реліз нових відстрочок в Резерв+"

платинова відстрочка - 100к
золота відстрочка - 50к
срібна - 25к
бронзова - 10к

$
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26.03.2025 00:33 Ответить
Діамантову відстрочку забули. Вона для клоунів.
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26.03.2025 19:21 Ответить
точно .. діамантова - безкоштовна ..за відмінну службу зельоній владі - вручається особисто Верховною Гнидою за особисті заслуги
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26.03.2025 19:32 Ответить
Замість нових типів повісток-одні відсрочки. Звіздєц Україні...
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26.03.2025 01:01 Ответить
а які ти типи повісток хочеш бачити???
згідно яких типів кріпацтва?
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26.03.2025 13:05 Ответить
*****, замість того щоб розробляти софт для якогось рою дронів, ійськові айтішники сидять і клепають чергові мозкові висери цієї ЧСВшної свинки з МО, яка вважає себе ледь не Стівом Джобсом, а насправді є просто макакою зі зграї олігофренів Федорова, чия роль - засерати ефір інформаційним шумом, створюючи видимість бурхливої діяльності.
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26.03.2025 02:24 Ответить
Невже? Дворічна відстрочка після трьох років служби чи однорічна після двох років служби.
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26.03.2025 09:06 Ответить
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26.03.2025 10:57 Ответить
Чому викладач, який пропрацював більше 30 років має кожні 3 місяця! підтверджувати своє право на відстрочку ? Хай підтверджують ті хлопці, які прибігли в останні роки ховатись в педагогіці. Треба за рахунок робочого часу стояти в багатогодинних чергах декілька раз, електронна черга працює погано, місця зайняті, блатні на джипах лізуть без черги - їм швидко все роблять. Я подав на відстрочку місяць тому і ще до цієї пори не зробили ! А вже наступна на часі. Я не можу повезти вихованців на екскурсію, бо не маю права вільно пересуватись. МОН - саме імпотентне!
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26.03.2025 11:01 Ответить
А якого біса взагалі чоловік має щось комусь доводити, перед тими, хто себе великим цабе рахує - відчитуватись, і запитувати у цих бандитів, як йому правильно жити, чим в житті займатися, і кому служити, як кріпосний і раб ... - тому що родився з одним певним органом - а це ж злочин! тому должен, бо треба родитись було з лишнім отвором?
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26.03.2025 13:09 Ответить
а тому що директор до роботи не допустить. Ще веселіше, директор подає списки працівників в ТЦК кожні півроку, так навіщо нам бігати за довідками ????
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26.03.2025 13:24 Ответить
Е діду.... Вільного пересування вам закортіло. Часи зара буремні. Або абонемент в першому коментарі, а бо збирайте кошти на електричний велосипед. Та й то ж бо не перший-ліпший, а з високим рівнем потужності і ще більшим незламності. Зара тіко так. Для диванних патрійотів то найкращий траспорт.
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26.03.2025 17:24 Ответить
Гра в НАПЕРСТКИ!!!
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26.03.2025 13:04 Ответить
 
 