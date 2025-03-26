В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек, - Черногоренко

26 марта в приложении "Резерв+" станут доступны новые типы отсрочки от мобилизации.

Об этом в своем фейсбуке написала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ.

"Готовим релиз новых типах отсрочек в "Резерв+", - написала она.

Ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" внедрили автоматическое продление отсрочек от мобилизации для определенных категорий.

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