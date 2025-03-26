Глава МИД Норвегии Эйде и министр Бренна прибыли в Киев: планируется обсуждение поддержки Украины
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр по труду и интеграции Тонье Бренна прибыли с визитом в Киев утром 26 марта.
Об этом сообщает норвежское издание VG, информирует Цензор.НЕТ.
Глава МИД Норвегии подчеркнул, что визит происходит в критический момент для Украины.
"Война идет очень интенсивными темпами, обе стороны готовят себе позицию для переговоров, которые могут проложить путь к мирным переговорам", - заявил Эйде.
Он подчеркнул, что поддержка Норвегии будет долгосрочной и впоследствии сосредоточится не только на поставках боеприпасов.
Министр труда Бренна, для которой это первый визит в Украину, сосредоточится на вопросах подготовки украинцев к возвращению из временной защиты в Норвегии.
"Мы хотим, чтобы 90 тысяч украинцев в Норвегии были наилучшим образом подготовлены для того, чтобы вернуться в свою страну, которая когда-то будет отстроена", - отметила она.
Стороны также обсудят образовательные программы и возможности для украинской молодежи, чтобы их опыт в Норвегии отвечал будущим потребностям Украины.
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