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Новости Помощь Украине от Норвегии
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Глава МИД Норвегии Эйде и министр Бренна прибыли в Киев: планируется обсуждение поддержки Украины

Норвегия выделила 700 млн крон на беспилотники для Украины

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр по труду и интеграции Тонье Бренна прибыли с визитом в Киев утром 26 марта.

Об этом сообщает норвежское издание VG, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Норвегии подчеркнул, что визит происходит в критический момент для Украины.

"Война идет очень интенсивными темпами, обе стороны готовят себе позицию для переговоров, которые могут проложить путь к мирным переговорам", - заявил Эйде.

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Он подчеркнул, что поддержка Норвегии будет долгосрочной и впоследствии сосредоточится не только на поставках боеприпасов.

Министр труда Бренна, для которой это первый визит в Украину, сосредоточится на вопросах подготовки украинцев к возвращению из временной защиты в Норвегии.

"Мы хотим, чтобы 90 тысяч украинцев в Норвегии были наилучшим образом подготовлены для того, чтобы вернуться в свою страну, которая когда-то будет отстроена", - отметила она.

Стороны также обсудят образовательные программы и возможности для украинской молодежи, чтобы их опыт в Норвегии отвечал будущим потребностям Украины.

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26.03.2025 10:51 Ответить
тільки не баблом..зельоні гниди вже не знають де його в себе складати
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26.03.2025 10:26 Ответить
від самітов і зустрічей вже "крУгом голова"
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26.03.2025 10:39 Ответить
 
 