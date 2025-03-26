Глава МИД Норвегии Эйде и министр Бренна прибыли в Киев: планируется обсуждение поддержки Украины

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр по труду и интеграции Тонье Бренна прибыли с визитом в Киев утром 26 марта.

Об этом сообщает норвежское издание VG, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Норвегии подчеркнул, что визит происходит в критический момент для Украины.

"Война идет очень интенсивными темпами, обе стороны готовят себе позицию для переговоров, которые могут проложить путь к мирным переговорам", - заявил Эйде.

Также читайте: Согласованное парламентом утроение оборонной помощи Украине немедленно воплощается, - премьер Норвегии Стере

Он подчеркнул, что поддержка Норвегии будет долгосрочной и впоследствии сосредоточится не только на поставках боеприпасов.

Министр труда Бренна, для которой это первый визит в Украину, сосредоточится на вопросах подготовки украинцев к возвращению из временной защиты в Норвегии.

"Мы хотим, чтобы 90 тысяч украинцев в Норвегии были наилучшим образом подготовлены для того, чтобы вернуться в свою страну, которая когда-то будет отстроена", - отметила она.

Стороны также обсудят образовательные программы и возможности для украинской молодежи, чтобы их опыт в Норвегии отвечал будущим потребностям Украины.

Читайте также: Норвежская компания NAMMO и украинские производители будут совместно изготавливать 155-мм снаряды