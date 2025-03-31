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Новости Разговор Трампа и Стармера
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Трамп и Стармер договорились "продолжать давление на Путина"

Стармер и Трамп провели разговор

Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

"Сегодня вечером премьер-министр разговаривал с президентом Трампом. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", - говорится в сообщении.

Говоря об Украине, Стармер проинформировал Трампа о продуктивных дискуссиях на встрече Коалиции желающих в Париже на этой неделе.

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Собеседники обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании Великобритании и США. Также они договорились продолжать их в том же темпе на этой неделе.

Также Стармер и Трамп договорились поддерживать связь в ближайшие дни.

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Автор: 

путин владимир (31224) Трамп Дональд (5134) Стармер Кир (182)


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Топ комментарии
+7
Дякуємо Стамеру що продовжує приводити дідуся в притомність.
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31.03.2025 02:15
+4
Страмер бувший прокурор , доречі... В січні перші післяінавгураційні тижні його нищив своїм Х Маск. довбав денно -нощно, розкопував його прокурорські гріхи, вимагав відставки... ДАВИВ так, НУ ШО ********* ДЕНЬ У ДЕНЬ. ХОТІВ ПЕРЕВИБОРІВ НА БЛИЗЬКОГО ПО ДУХУ ізоляціоніста . А потім Стармеру подзвонив ТРУМП , поклявся в дружбі й усьо ...
А тут ще фін добряче в гольф з дідом пограв - криза в нього , повтішав його... Оці два політика мабуть будуть психологами у Трумпа й надалі - дай їм боже успіху .
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31.03.2025 02:30
+3
А Трамп у Путина разрешение спросил?
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31.03.2025 01:44
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31.03.2025 01:41 Ответить
А Трамп у Путина разрешение спросил?
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31.03.2025 01:44 Ответить
Ну нарешті, у вови в МАРОДЕРНІ таки винайшли новітній ПОРОХ, його назва СТАРМЕР! Як й завіщав Залужний , перед тим, як його викурили з ЗСУ . А скоріш за все , Порошенко, коли на нього справ ще не понавідкривали, поїздив по Франціях та Німеччинах та молитвнних сніданках- й замовив словечко за Буратінку. Взяв Старммер Україну під опіку та й вовку заодно. причепом .
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31.03.2025 01:54 Ответить
Дякуємо Стамеру що продовжує приводити дідуся в притомність.
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31.03.2025 02:15 Ответить
Ляжу і просто натискаю на педаль.
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31.03.2025 02:17 Ответить
Схоже що цей страмер такий же пустозвон як і інші.
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31.03.2025 02:18 Ответить
Страмер бувший прокурор , доречі... В січні перші післяінавгураційні тижні його нищив своїм Х Маск. довбав денно -нощно, розкопував його прокурорські гріхи, вимагав відставки... ДАВИВ так, НУ ШО ********* ДЕНЬ У ДЕНЬ. ХОТІВ ПЕРЕВИБОРІВ НА БЛИЗЬКОГО ПО ДУХУ ізоляціоніста . А потім Стармеру подзвонив ТРУМП , поклявся в дружбі й усьо ...
А тут ще фін добряче в гольф з дідом пограв - криза в нього , повтішав його... Оці два політика мабуть будуть психологами у Трумпа й надалі - дай їм боже успіху .
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31.03.2025 02:30 Ответить
Скільки тисків на квадратний сантиметр?
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31.03.2025 03:01 Ответить
А це до того був "тиск"?!
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31.03.2025 05:15 Ответить
Краще домовтесь кінчити ***** на пару та по-тихому.
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31.03.2025 05:19 Ответить
Вімткоффа заслати з табакеркою
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31.03.2025 05:27 Ответить
В ІТАЛІЇ НАД СЕКРЕТНИМ ОБ'ЄКТОМ ЗАФІКСУВАЛИ РОСІЙСЬКИЙ ДРОН 31 березень ДТ
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31.03.2025 05:45 Ответить
У Німеччині над військовим полігоном теж. Хазяйнують кацапчики майже як у себе вдома.
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31.03.2025 07:32 Ответить
 
 