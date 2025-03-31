Трамп и Стармер договорились "продолжать давление на Путина"
Президент США Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.
"Сегодня вечером премьер-министр разговаривал с президентом Трампом. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", - говорится в сообщении.
Говоря об Украине, Стармер проинформировал Трампа о продуктивных дискуссиях на встрече Коалиции желающих в Париже на этой неделе.
Собеседники обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании Великобритании и США. Также они договорились продолжать их в том же темпе на этой неделе.
Также Стармер и Трамп договорились поддерживать связь в ближайшие дни.
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А тут ще фін добряче в гольф з дідом пограв - криза в нього , повтішав його... Оці два політика мабуть будуть психологами у Трумпа й надалі - дай їм боже успіху .