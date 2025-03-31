Начальник таможенного поста на Львовщине, "крышевавший" "черный" импорт электроники в Украину, задержан при получении $23 тыс. взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали руководителя таможенного поста на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что уже удалось установить?

Как отмечается, этот чиновник брал взятки с импортеров электронной техники в Украину. В обмен на денежное вознаграждение он помогал бизнесменам "обходить" процедуры растаможки и избегать соответствующих платежей в бюджет нашего государства.

Речь идет о "черном" импорте дорогостоящей цифровой техники известных брендов, которую предприниматели завозили из-за рубежа.

Как установило расследование, только по одному из задокументированных эпизодов чиновник "пропустил" продукцию без уплаты пошлины на более 15 млн грн. За эту "услугу" он попросил лично для себя 23 тыс. американских долларов.

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Чтобы оформить сделку, чиновник вносил недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления.

Задержание таможенника

Правоохранители задержали таможенника после получения им всей суммы неправомерной выгоды. В салоне его авто обнаружены наличные, полученные преступным путем.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.