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Начальник таможенного поста на Львовщине, "крышевавший" "черный" импорт электроники в Украину, задержан при получении $23 тыс. взятки, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали руководителя таможенного поста на Львовщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что уже удалось установить?

Как отмечается, этот чиновник брал взятки с импортеров электронной техники в Украину. В обмен на денежное вознаграждение он помогал бизнесменам "обходить" процедуры растаможки и избегать соответствующих платежей в бюджет нашего государства.

таможенника задержали на взятке

Речь идет о "черном" импорте дорогостоящей цифровой техники известных брендов, которую предприниматели завозили из-за рубежа.

Как установило расследование, только по одному из задокументированных эпизодов чиновник "пропустил" продукцию без уплаты пошлины на более 15 млн грн. За эту "услугу" он попросил лично для себя 23 тыс. американских долларов.

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Чтобы оформить сделку, чиновник вносил недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления.

Задержание таможенника

Правоохранители задержали таможенника после получения им всей суммы неправомерной выгоды. В салоне его авто обнаружены наличные, полученные преступным путем.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников сделки.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6154) налоги (3238) СБУ (19871) таможня (1958) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+13
Це один факт на мільйон гривень.А
сотні тисяч інших просто ще не викрили....
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31.03.2025 12:18
+9
В статті ж чітко написано: брав особисто для себе
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31.03.2025 12:22
+7
Перестав відслинювати? - шо з ним не так?
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31.03.2025 12:15
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Перестав відслинювати? - шо з ним не так?
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31.03.2025 12:15 Ответить
В статті ж чітко написано: брав особисто для себе
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31.03.2025 12:22 Ответить
Еге ж, на цьому "особисто для себе" розслідувачі спалилися.
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31.03.2025 12:37 Ответить
Крисятнічав напевно. Та по факту нічого поганого з ним не станеться, потрусять на бабло, трохи потримають під домашнім арештом, а потім переведуть в іншу область далі крутити схеми.
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31.03.2025 12:27 Ответить
Це один факт на мільйон гривень.А
сотні тисяч інших просто ще не викрили....
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31.03.2025 12:18 Ответить
Чому цією справою займається сбу, а не патрульна поліція?
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31.03.2025 12:20 Ответить
не встигли
служба швидше прибігла
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31.03.2025 12:34 Ответить
Ну да
З безпекою в країні все ок.
Тому швидше за всіх за корупційними потоками бігають.
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31.03.2025 13:06 Ответить
А якби брав не особисто для себе а для СБУ чи ОП?
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31.03.2025 12:21 Ответить
Поставлять очільником іншого поста,чи буде послом десь в теплих краінах.
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31.03.2025 12:24 Ответить
А чому до 10 років.чому не розстріл під час військового стану?????
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31.03.2025 12:25 Ответить
Корупція і умирний час повинна бути найтяжчим злочином з максимальним покаранням.
Тоді у країни буде шанс на розвиток та на високий рівень життя для громадян.
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31.03.2025 12:31 Ответить
І чому не закрили як роблять з Червінським та війсковими ? мабуть вже втік в Австрію. Там всіх корупціонерів захищають за відкати
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31.03.2025 12:37 Ответить
Найменш шкідливого хабарника та без даху з важкістью знайшли.
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31.03.2025 12:34 Ответить
Майбутній депутат ..С ким не буває ..І тут такого нічого кримінального ну не має ..Це ж гроші а не граната чи набої або ухилянтство
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31.03.2025 12:40 Ответить
******* в рот! Я такі гроші не те ,що в руках ніколи не тримав,а навіть не бачив!
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31.03.2025 12:40 Ответить
А таки нормально вони там заробляють!!
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31.03.2025 12:47 Ответить
В стране война, а у импортеров и таможенников ничего не поменялось. Жопа в тепле, бронь в кармане. А этому ничего не будет - потрусят и отпустят.
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31.03.2025 12:58 Ответить
Хабарництво на митниці може існувати лише у вигляді ланцюга - міцно скріплених ланок від самого низу до самого верху.Не може керівник не знати,що робить його підлеглий,тому при виявленні такого факту весь ланцюг треба викидати від начальника поста до керівника митниці і змінювати на новий.Але метастази пішли далеко,аж на Банкову,і ці метастази давно річ постійна,на відміну від людей,які міняються...Тому і обмежаться одним якого зловили,прийде новий - буде заносити більше...
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31.03.2025 13:18 Ответить
А нам тут про якусь Крупу щоденно талдичать...Якщо копнути митників - тцк та але виявляться ніщебродами....Але хто дасть ....
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31.03.2025 13:33 Ответить
 
 