Осовременивание курса подготовки уже дало результат. В марте зафиксировано снижение наших потерь, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам - комплектование подразделений и восстановление их боеспособности.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь шла также о формировании новых армейских корпусов, логистике и ремонте военной техники.

"Определил задачи на апрель. Обратил внимание на необходимости увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ. Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом", - отметил он.

Также Сырский отметил необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни наших воинов.

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"Мы осовременили курс БЗВП и увеличили его продолжительность до 1,5 месяца, ввели обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах, и это дает положительные результаты - в этом месяце мы зафиксировали снижение потерь по сравнению с предыдущими. Однако, еще есть над чем работать. Стоит достигать высоких стандартов подготовки", - отметил главнокомандующий.

Отдельно он отметил проблемы развития и поставил задачу максимально увеличить боевые возможности бригад.

"Еще один важный вопрос из рассмотренных - содержание и подготовка вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники", - резюмировал Сырский.

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