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Новости Утраты Украины
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Осовременивание курса подготовки уже дало результат. В марте зафиксировано снижение наших потерь, - Сырский

зсу

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам - комплектование подразделений и восстановление их боеспособности.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь шла также о формировании новых армейских корпусов, логистике и ремонте военной техники.

"Определил задачи на апрель. Обратил внимание на необходимости увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ. Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом", - отметил он.

Также Сырский отметил необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни наших воинов.

Читайте также: Враг буксует на месте в операционной зоне ОТГ "Донецк", наши воины, где возможно, ведут активную оборону, - Сырский

"Мы осовременили курс БЗВП и увеличили его продолжительность до 1,5 месяца, ввели обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах, и это дает положительные результаты - в этом месяце мы зафиксировали снижение потерь по сравнению с предыдущими. Однако, еще есть над чем работать. Стоит достигать высоких стандартов подготовки", - отметил главнокомандующий.

Отдельно он отметил проблемы развития и поставил задачу максимально увеличить боевые возможности бригад.

"Еще один важный вопрос из рассмотренных - содержание и подготовка вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники", - резюмировал Сырский.

Читайте также: Мелитополь был основой контрнаступления в 2023 году, но Сырский захотел отбить Бахмут, - NYT

Автор: 

потери (4374) ВСУ (6560) Александр Сырский (580)


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Топ комментарии
+19
Локшини на вуха...
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31.03.2025 13:29
+14
"цього місяця ми зафіксували зниження втрат порівняно з попередніми..." - як можна це пов"язати із 1,5 місяцями підготовки???
Сирський може....
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31.03.2025 13:31
+9
Втрат би було ще на порядок менше, якби на вулицях перестали виловлювати і кидати на фронт десятки тисяч далеких від військової справи цивілістів: не заміниш 2-ма місяцями навіть супер-інтенсивної підготовки для цивіліста досвід повноцінної 1-2 річної строкової служби або десятилітній досвід роботи в силових структурах.

Ще б можна було пояснити стратегію з бусифікації (на сьогодні) вже під сотню тисяч цивілістів, якби закінчилися всі ексстроковики в широкому розумінні (в т.ч. офіц.запасу і випускники війс. училищ) і (екс)працівники силових органів в широкому розумінні (від поліції, погранців і до митників, прокурорів). Але ж це явно не так:

А) резервісти 25-60:
- 2,5-2,6 млн. резервістів 1984 - 1990 років строкової служби;
- 3,3-3,5 млн. резервістів 1991 -2004 років строкової служби.
Всього: 5,8-6,1 млн.

Множимо із запасом на коефіцієнт природніх, військових, міграційних, окупаційних втрат за останні 34 роки - на 0,45 = отримуємо 2,6 - 2,75 млн. пріоритетного мобресурсу, з якого і потрібно в першу чергу проводити селекцію.

Б) По працівниках силових органів - аналогічна ситуація: навіть без подвійного рахунку там сотні тисяч назбирається мобілізаційного ресурсу 25-60, що приносив присягу народу України в період 1991-2025.

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31.03.2025 16:08
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Локшини на вуха...
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31.03.2025 13:29 Ответить
"цього місяця ми зафіксували зниження втрат порівняно з попередніми..." - як можна це пов"язати із 1,5 місяцями підготовки???
Сирський може....
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31.03.2025 13:31 Ответить
Здаватись. Терміново здаватись. Іншого виходу немає.
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31.03.2025 15:29 Ответить
Я ж кажу, здаватись треба, здаватись. Приймати всі умови росії, які б вони не були. Не може знищити ЗСУ - так треба допомогти, розігнати самим. Не може протистояти західній зброї - треба позбутись від неї. Боїться військ НАТО - ні НАТО назавжди, і будь-яка інша військова допомога. Ну і дрібниці, на кшталт мови-віри, щоб братьєв нє раздражать.
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31.03.2025 15:44 Ответить
Звичайно є, тільки вам він, судячи з першого коментаря, не подобається.
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31.03.2025 15:53 Ответить
Суті сказаного - якраз і немає.
Є перелічення фактів провалу мобілізації, незаконної бусифікації, неспрацювання "вкидів", і після цього - узагальнююче твердження, що "вже всі все зрозуміли".
Що саме зрозуміли? Якщо спиратись на ваші факти, то висновок має бути саме такий, як я і написав у коментарі нижче: все пропало, все марно, треба здаватись і зберегти хоч якісь крихти населення, бо не вб'ють же всіх москалі, в Бучі он не всіх вбили.
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31.03.2025 16:26 Ответить
Є станом на зараз єдиний варіант, але вам він не підійде. Це перестати ссать та шукати винних у своєї же малодушністі. Як зручно, вам ссикунам, усіх зробити винними, чому ви не захищаєте свою країну. Депутати, прокурори, судді, тай Україна не така уж і варта щоб її боронити, так?
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31.03.2025 16:02 Ответить
*********** процесу підготовки - це якби, умовно, дронщики 2 тижні проходили стандартну БЗВП, а решту часу з цих 45 днів займалися саме дронами.
А на деякі ВОС та БЗВП взагалі не дуже потрібна (бо треба інші знання і навички) і чомусь у 2022-2023 брали без неї, а з приходом Сирського цю практику відмінили...Якщо людина у віці 40+ іде добровольцем і знайшла собі спеціальність, яка не передбачає перебування в окопах на передку, то чому його з букетом хронічних хвороб мають ганяти по полігону??? Щоб там серце схватило і в госпіталь потрапив?
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31.03.2025 13:39 Ответить
не видумівайте - ни кто на бзвп с кучей хроничних хвороб до инсульта не гоняет, разрешают и без бронника заниматься и дают отдішатся и не гоняют как сидоровіх коз и без проблем даю освобождение от занятий если есть ограничения , но заниматься все-же придеться ,потому как ни кто не знает куда попадет
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31.03.2025 15:01 Ответить
У мене друг із обмеженою придатністю проходив - так, бронік можна було зняти і все. Бігати, повзати, копати - це все доводилося робити... Може це від учебки залежить і від інструктора.
А щодо того, що ніхто не знає, куди потрапить - просто варто відмовитися від переведення всіх підряд у піхоту. Якщо людина іде добровольцем і знайшла собі місце і посаду, то їй має бути максимальне сприяння, а не палки в колеса!
Тим більше, якщо це обмежено придатний (чи як там зараз правильно це називається)
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31.03.2025 15:06 Ответить
"зниження наших втрат у березні" суто "випадково" збіглося із зниженням інтенсивности атак кацапів?
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31.03.2025 14:22 Ответить
Місто 100к населення. Протягом березня щотижня по 2-3 загиблих ховаємо.
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31.03.2025 15:21 Ответить
Втрат би було ще на порядок менше, якби на вулицях перестали виловлювати і кидати на фронт десятки тисяч далеких від військової справи цивілістів: не заміниш 2-ма місяцями навіть супер-інтенсивної підготовки для цивіліста досвід повноцінної 1-2 річної строкової служби або десятилітній досвід роботи в силових структурах.

Ще б можна було пояснити стратегію з бусифікації (на сьогодні) вже під сотню тисяч цивілістів, якби закінчилися всі ексстроковики в широкому розумінні (в т.ч. офіц.запасу і випускники війс. училищ) і (екс)працівники силових органів в широкому розумінні (від поліції, погранців і до митників, прокурорів). Але ж це явно не так:

А) резервісти 25-60:
- 2,5-2,6 млн. резервістів 1984 - 1990 років строкової служби;
- 3,3-3,5 млн. резервістів 1991 -2004 років строкової служби.
Всього: 5,8-6,1 млн.

Множимо із запасом на коефіцієнт природніх, військових, міграційних, окупаційних втрат за останні 34 роки - на 0,45 = отримуємо 2,6 - 2,75 млн. пріоритетного мобресурсу, з якого і потрібно в першу чергу проводити селекцію.

Б) По працівниках силових органів - аналогічна ситуація: навіть без подвійного рахунку там сотні тисяч назбирається мобілізаційного ресурсу 25-60, що приносив присягу народу України в період 1991-2025.

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31.03.2025 16:08 Ответить
І ці всі "резервісти" у 40 років отримують чудову пенсію від держави!
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31.03.2025 22:39 Ответить
У вашому розумнні "нецивіліст" це якийсь Рембо чи Джон Матрікс? Хочу вас розчарувати.
Офіцери запасу це восновному ті хто косив від армії. Люди поступали на військову кафедру ЛИШЕ для того щоб не йти служити срочку. Ті хто військові виші закінчував - так, вони може ціленаправлено йщли (і то не всі - багато просто тому що знали що в нормальний ВУЗ не поступлять). Але *****. Як на мене часто отакий офіцер-чмобік-цивіліст краще і розумніше ніж задрочений кадровик з дибільною армєйщиною і загнившим совком в мізках. Хоча може це тому що я сам цивіліст і чогось не розумію в побудлові вєлікой армії... хз... Але за три роки я так і не знайшов відповіді на всі свої численні "нафуя?".
Єдине з чим погоджуюсь - треба стимулювати бажання йти в армію (і ризикувати) а не робити стадо рабів. Грошима там чи ще чим - не знаю. Але то стадо яке зараз це просото капєц. Просто якесь стадо опущених. Таке враження що спеціально знущаються в тилу (на ППД) так щоб людям хотілося піти на фронт і там здохнути. Оці всі толпи алкашей, хромих-кривих і прочих інвалідів... нафуя??? їх тримають - загадка.
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01.04.2025 00:59 Ответить
"Ще одне важливе питання з розглянутих - утримання і підготовки озброєння до експлуатації в умовах весняно-літнього сезону, підвищення захисту різних видів військової техніки від FPV-дронів та максимальне використання бойових можливостей техніки", - резюмував Сирський.(((максимальне знищення західної і вітчизнянної техніки .це її перенаправлення згідно вказівок фсб в певних напрямках(курська операція,Бахмут і т.д і т.п...
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31.03.2025 16:16 Ответить
Навіть якщо правда то цього вже замало, раніше потрібно було берегти особовий склад, тепер нам потрібна потужна зброя яка пришвидчить утилізацію ворога...
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31.03.2025 20:10 Ответить
Ага , віримо. 20 січня мого малятка бусифікували у Києві. Поки везли до Ніколаєва у 79 ДШБ , потім під Житомир на 45 днів вчитись. І чому вчили? Копати лежачі окопи. Ага , під дронами. 15 березня поїхав на схід , 20 написав що іде на бойове , з 21 звʼязку немає. 26 принесли з ТЦК пропав без вісті. Отак навчання допомагає. Вчать по методиках 100 річної давнини. А на фронті все по іншому зовсім. У перший же день на нуль і все!!! За 2 місяці людини немає. Почали шукати , знайшли багато цікавого про 79 бригаду. Особливо сподобався один пост - кацапи активізувались , схоже їм свіжого мʼяса більше ніж нам підвезли. Отак , мʼясо ми бл*ть !!!А завдання влади і командування знищити як можна більше мʼяса , щоб не заважало ху*лу Україну захапати. Звідси і усі весільні дрони , яйця по 17 , осінні куртки взимку , браковані міни , і багато інших ніштяків. Хато по марафону усе добре , потужність потужністю поганяє і перемога за перемогою в усіх фортецях. А втрат нема!!! І відступу нема , є тільки від'ємний контрнаступ. Колись сміялись з кацапів , а тепер не смішно? Нас перетворили на ще гіршу їх копію , на бидло. А всього то треба було знищити найактивніших громадян , що пішли захищати Україну добровільно. А потім роби що хочеш , після усе схаває , ще й молити буде підписати капітуляцію , бо яка різниця які прапори висять на вулицях якщо вони освітлені. А потім репресії , постріли і депортація у Сибір незгодних , а гівнокомандувачу(верховному це важливо) героя росії, тай не верховному теж можна.
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31.03.2025 21:17 Ответить
Не малятка а свояка
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31.03.2025 21:19 Ответить
Як легко бути пацифістом в мирний час! А от в воєнний це виявляється ганебним. Більш того! Небезпечним. Вчорашні пацифісти яких виховували "зайчиками" і "медведиками" для щастя і споживання вареників з дитячих садочків офігівають від того що абсолютно не готові до вбивства окупантів, які гралися в "солов'я розбійника", в "партизанів" і захисників Вітчизни... Війна з кацапами на всю решту життя. Це потрібно прийняти як сувору необхідність і починати готувати до війни з дитячого садка. Розвити військово-прикладні види спорту, будувати стрільбища, тири, проводити чемпіонати з цих видів спорту. Навіть коли ми відмудохаємо кацапів вони можуть захотіти добавки бо велику частину ********** війна взагалі не торкнулась - у них нічого не горіло, не вибухало, по вулицям закривавлені люди не падали. Ну заслали в військо якогось ваньку, який бухав, свинячив і тільки проблеми створював, а натомість отримали виплати і радість родин які позакривали іпотеки...
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01.04.2025 05:28 Ответить
Війна з кацапами на всю решту життя. Це потрібно прийняти як сувору необхідність і починати готувати до війни з дитячого садка.

А ще треба прийняти як сувору реальність те, що державою керують ухилянти, які грабують Україну вздовж і впоперек, до того ж повивозили всю свою рідню по "монакам", "марбельям"...тощо. А так то да, треба "прийняти сувору необхідність"
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01.04.2025 07:22 Ответить
Не вішайте лапшу на вуха, люди добре все чують та бачать коли бусифікували людину, про це окрема розмова, а через тиждень безвісті пропавший чи вбитий. Ось вам і вся підготовка.
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01.04.2025 07:01 Ответить
 
 