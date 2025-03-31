Осовременивание курса подготовки уже дало результат. В марте зафиксировано снижение наших потерь, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заслушал доклады начальников органов военного управления по проблемным вопросам - комплектование подразделений и восстановление их боеспособности.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, речь шла также о формировании новых армейских корпусов, логистике и ремонте военной техники.
"Определил задачи на апрель. Обратил внимание на необходимости увеличения количества дронов на оптоволокне, устойчивых к вражеским средствам РЭБ. Кроме того, определил задачи по комплектованию боевых бригад личным составом", - отметил он.
Также Сырский отметил необходимость повышения качества подготовки, ведь от этого напрямую зависит сохранение жизни наших воинов.
"Мы осовременили курс БЗВП и увеличили его продолжительность до 1,5 месяца, ввели обязательный адаптивный период новичков в боевых бригадах, и это дает положительные результаты - в этом месяце мы зафиксировали снижение потерь по сравнению с предыдущими. Однако, еще есть над чем работать. Стоит достигать высоких стандартов подготовки", - отметил главнокомандующий.
Отдельно он отметил проблемы развития и поставил задачу максимально увеличить боевые возможности бригад.
"Еще один важный вопрос из рассмотренных - содержание и подготовка вооружения к эксплуатации в условиях весенне-летнего сезона, повышение защиты различных видов военной техники от FPV-дронов и максимальное использование боевых возможностей техники", - резюмировал Сырский.
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Сирський може....
Є перелічення фактів провалу мобілізації, незаконної бусифікації, неспрацювання "вкидів", і після цього - узагальнююче твердження, що "вже всі все зрозуміли".
Що саме зрозуміли? Якщо спиратись на ваші факти, то висновок має бути саме такий, як я і написав у коментарі нижче: все пропало, все марно, треба здаватись і зберегти хоч якісь крихти населення, бо не вб'ють же всіх москалі, в Бучі он не всіх вбили.
А на деякі ВОС та БЗВП взагалі не дуже потрібна (бо треба інші знання і навички) і чомусь у 2022-2023 брали без неї, а з приходом Сирського цю практику відмінили...Якщо людина у віці 40+ іде добровольцем і знайшла собі спеціальність, яка не передбачає перебування в окопах на передку, то чому його з букетом хронічних хвороб мають ганяти по полігону??? Щоб там серце схватило і в госпіталь потрапив?
А щодо того, що ніхто не знає, куди потрапить - просто варто відмовитися від переведення всіх підряд у піхоту. Якщо людина іде добровольцем і знайшла собі місце і посаду, то їй має бути максимальне сприяння, а не палки в колеса!
Тим більше, якщо це обмежено придатний (чи як там зараз правильно це називається)
Ще б можна було пояснити стратегію з бусифікації (на сьогодні) вже під сотню тисяч цивілістів, якби закінчилися всі ексстроковики в широкому розумінні (в т.ч. офіц.запасу і випускники війс. училищ) і (екс)працівники силових органів в широкому розумінні (від поліції, погранців і до митників, прокурорів). Але ж це явно не так:
А) резервісти 25-60:
- 2,5-2,6 млн. резервістів 1984 - 1990 років строкової служби;
- 3,3-3,5 млн. резервістів 1991 -2004 років строкової служби.
Всього: 5,8-6,1 млн.
Множимо із запасом на коефіцієнт природніх, військових, міграційних, окупаційних втрат за останні 34 роки - на 0,45 = отримуємо 2,6 - 2,75 млн. пріоритетного мобресурсу, з якого і потрібно в першу чергу проводити селекцію.
Б) По працівниках силових органів - аналогічна ситуація: навіть без подвійного рахунку там сотні тисяч назбирається мобілізаційного ресурсу 25-60, що приносив присягу народу України в період 1991-2025.
Офіцери запасу це восновному ті хто косив від армії. Люди поступали на військову кафедру ЛИШЕ для того щоб не йти служити срочку. Ті хто військові виші закінчував - так, вони може ціленаправлено йщли (і то не всі - багато просто тому що знали що в нормальний ВУЗ не поступлять). Але *****. Як на мене часто отакий офіцер-чмобік-цивіліст краще і розумніше ніж задрочений кадровик з дибільною армєйщиною і загнившим совком в мізках. Хоча може це тому що я сам цивіліст і чогось не розумію в побудлові вєлікой армії... хз... Але за три роки я так і не знайшов відповіді на всі свої численні "нафуя?".
Єдине з чим погоджуюсь - треба стимулювати бажання йти в армію (і ризикувати) а не робити стадо рабів. Грошима там чи ще чим - не знаю. Але то стадо яке зараз це просото капєц. Просто якесь стадо опущених. Таке враження що спеціально знущаються в тилу (на ППД) так щоб людям хотілося піти на фронт і там здохнути. Оці всі толпи алкашей, хромих-кривих і прочих інвалідів... нафуя??? їх тримають - загадка.
А ще треба прийняти як сувору реальність те, що державою керують ухилянти, які грабують Україну вздовж і впоперек, до того ж повивозили всю свою рідню по "монакам", "марбельям"...тощо. А так то да, треба "прийняти сувору необхідність"