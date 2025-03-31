Только Украина будет решать, будут ли иностранные войска на ее территории, - Сикорский
Украина сама должна решать, когда и должны ли находиться иностранные войска на ее территории в рамках миротворческой миссии для гарантий безопасности.
Об этом сегодня в Мадриде перед началом встречи министров иностранных дел в формате "Weimar +" заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Отвечая на вопрос журналистов относительно ориентировочных сроков направления в Украину европейских "миротворцев", польский чиновник отметил, что в этом вопросе не нужно забегать на несколько шагов вперед.
"Мы все еще не имеем даже прекращения огня, не говоря уже о мире, который надо защищать. Но первая вещь, о которой стоит помнить, - это Украина должна решать, когда, какие, и должны ли иностранные войска быть на ее земле. Украина, и никто другой", - подчеркнул министр.
Сикорский отметил, что пока никакого результата не было достигнуто ни от каких переговоров, и когда они наконец приведут к миру, именно Украина может просить о гарантиях безопасности в виде иностранного присутствия.
"Именно тогда международное сообщество будет решать, какие формы такое иностранное присутствие может получить. Понятно, чего нельзя позволить - это чтобы Путин диктовал, кто может, а кто не может быть в Украине. В этом вся суть этой оборонительной войны - это должен решать только Киев", - добавил министр иностранных дел Польши.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
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Вирішити ми можемо що завгодно, далеко не все зможемо виконати.
А русня хоче, щоб ми не тільки не все виконати могли, а ще й нічого не вирішували.
Сказав дядя вова - нікакіх міротворцієв, і всі у світі пащеки позатуляли та навіть словом про це не нагадують. Сікорського - до буцегарні за неповагу до дяді вови. Щоб знав, як дядю вову провокувати.