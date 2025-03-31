РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5197 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
777 17

Только Украина будет решать, будут ли иностранные войска на ее территории, - Сикорский

Сикорский об иностранных миротворцах в Украине

Украина сама должна решать, когда и должны ли находиться иностранные войска на ее территории в рамках миротворческой миссии для гарантий безопасности.

Об этом сегодня в Мадриде перед началом встречи министров иностранных дел в формате "Weimar +" заявил министр иностранных дел председательствующей в ЕС Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос журналистов относительно ориентировочных сроков направления в Украину европейских "миротворцев", польский чиновник отметил, что в этом вопросе не нужно забегать на несколько шагов вперед.

"Мы все еще не имеем даже прекращения огня, не говоря уже о мире, который надо защищать. Но первая вещь, о которой стоит помнить, - это Украина должна решать, когда, какие, и должны ли иностранные войска быть на ее земле. Украина, и никто другой", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранные миротворцы могут появиться в Украине только после подписания мирного соглашения, - Стубб

Сикорский отметил, что пока никакого результата не было достигнуто ни от каких переговоров, и когда они наконец приведут к миру, именно Украина может просить о гарантиях безопасности в виде иностранного присутствия.

"Именно тогда международное сообщество будет решать, какие формы такое иностранное присутствие может получить. Понятно, чего нельзя позволить - это чтобы Путин диктовал, кто может, а кто не может быть в Украине. В этом вся суть этой оборонительной войны - это должен решать только Киев", - добавил министр иностранных дел Польши.

Читайте также: Окончательное решение об отправке немецких войск в Украину будет зависеть от многих параметров, - Писториус

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон объяснил функцию миротворцев в Украине: на линии фронта не будут

Автор: 

миротворцы (1154) Сикорский Радослав (401) война в Украине (3624) прекращения огня (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
якби ж то Україна вирішувала
показать весь комментарий
31.03.2025 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якби ж то Україна вирішувала
показать весь комментарий
31.03.2025 15:11 Ответить
А що, європейці нам вже сказали "ну, ви ж бачите, що дядя вова протів, тому навіть не сподівайтесь на якихось там миротворців, хіба що з Китаю, БРСР або КНДР"?
показать весь комментарий
31.03.2025 15:22 Ответить
якщо відкинути дипламатичні реверанси, то так
показать весь комментарий
31.03.2025 15:38 Ответить
Та невже? За жодних умов не відправлять, навіть якщо стріляти припинять. Без згоди росії - нікуди.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:39 Ответить
якщо припинять стрілять,то це і буде згода рашки
показать весь комментарий
31.03.2025 15:44 Ответить
Русня проти миротворців НАТО у будь-якій кількості, формі, за будь-яких умов.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:46 Ответить
я ж про це і написав. Якби Україна вирішувала, то, як мінімум російської армії на території України не було. А як максимум то в Криму стояли кораблі НАТИ.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:49 Ответить
Ви плутаєте незалежність з самостійністю.
Вирішити ми можемо що завгодно, далеко не все зможемо виконати.
А русня хоче, щоб ми не тільки не все виконати могли, а ще й нічого не вирішували.
Сказав дядя вова - нікакіх міротворцієв, і всі у світі пащеки позатуляли та навіть словом про це не нагадують. Сікорського - до буцегарні за неповагу до дяді вови. Щоб знав, як дядю вову провокувати.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:51 Ответить
Прийняття рішення без його реалізації недоконана дія. Обговорення без дій не дає результату.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:57 Ответить
Русня свого часу прийняла рішення занурити Україну в темряву і таким чином обвалити її економіку та сустпільство. Вдалось лише частково. Отже, маємо недоконану дію.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:59 Ответить
Україна чи 5-6 дефективних менеджерів?
показать весь комментарий
31.03.2025 15:14 Ответить
Пора дозволити бажаючим країнам повоювати з рашкою
показать весь комментарий
31.03.2025 15:15 Ответить
Україна вирішуватиме, а сікорські та інші будуть вигадувати причини чому введення миротворців "неможливе" або "не на часі". І так десь до 2030-го.
показать весь комментарий
31.03.2025 15:17 Ответить
Яка глибока думка)Україна просто волає,щоб прийшли іноземні війська,правда лиш з заходу)
показать весь комментарий
31.03.2025 15:29 Ответить
Макрон пропонував,а зєля відмовив 🤬
показать весь комментарий
31.03.2025 15:59 Ответить
Вірніше, лише Трамп вирішуватиме.
показать весь комментарий
31.03.2025 16:21 Ответить
 
 