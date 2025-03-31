Фицо говорит, что фон дер Ляйен назвала его "полным идиотом" за переговоры с Трампом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "полным идиотом", за то, что он имел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Фицо заявил, что обсудил с Трампом тарифы, которые президент США планирует ввести в отношении Европы. За это Урсула фон дер Ляйен полчаса ругала его, называя "полным идиотом".
"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили две темы. Первая - пошлины, которые были введены против нас. Она ужасно меня отругала: "Роберт, что ты натворил? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?" Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", - сказал премьер Словакии.
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- Швейк, ви ідіот?
- Так точно!
- Придатний для служби в ТЦК.
Однак речі треба називати своїми іменами - не ідіот, а тварюка та підстилка путлєра!
ЯйіцоФіцо, чого такий скромняга. Чесно скажи, як вона тебе обзивала
)(уєм **...тим.
- Профессор, но ведь Вы говорили, что можете обучить языку любого идиота. Зна/ит, я не идиот🤔?
- Нет, Вы не любой🙃...
- нет. но языком владею в совершенстве!" ))
Але схаменулися, бо скандал набув би грандіозного розголосу.