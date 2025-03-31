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Новости фон дер Ляен раскритиковала Фицо
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Фицо говорит, что фон дер Ляйен назвала его "полным идиотом" за переговоры с Трампом

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "полным идиотом", за то, что он имел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Фицо заявил, что обсудил с Трампом тарифы, которые президент США планирует ввести в отношении Европы. За это Урсула фон дер Ляйен полчаса ругала его, называя "полным идиотом".

"Сегодня я разговаривал по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили две темы. Первая - пошлины, которые были введены против нас. Она ужасно меня отругала: "Роберт, что ты натворил? С какой стати ты вел такие переговоры с Трампом? Ты нормальный?" Она ругала меня полчаса, говорила, что я полный идиот", - сказал премьер Словакии.

Читайте также: Трамп планирует ввести новые пошлины для всех стран

Автор: 

Фицо Роберт (179) Трамп Дональд (5134) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+63
А, судячи з того, що Фіцо це виніс на публіку, він не просто ідіот, а кончений дебіл.
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31.03.2025 18:28
+52
Урсула має рацію.
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31.03.2025 18:27
+46
Про те, що Фіцо - "повний ідіот", знає вся Європа... Уже давно... Урсула фон дер Ляйєн лише цей діагноз озвучила...
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31.03.2025 18:27
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Могла б ше назвати круглим ідіотом
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31.03.2025 18:26 Ответить
...А краще - цілковитим (ідіотом),
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31.03.2025 18:30 Ответить
А після того як обізвала фіца ідійотом,що Урсула зробила з штанами фіцо?
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31.03.2025 18:41 Ответить
Швейк на ВЛК:
- Швейк, ви ідіот?
- Так точно!
- Придатний для служби в ТЦК.

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31.03.2025 19:00 Ответить
Про ТЦК, - це не жарт.

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31.03.2025 19:01 Ответить
образилося бо там зарозумілість така, що він "дебіл, 😂ля"
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31.03.2025 20:38 Ответить
рекомендую подивитися відео цього виступу - там навіть його особисті охоронці не втрималися і хіхікали з цього дебіла
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31.03.2025 21:04 Ответить
Фіцо ! Не поспішай - твоя черга попереду.....
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31.03.2025 18:26 Ответить
Урсула має рацію.
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31.03.2025 18:27 Ответить
А, судячи з того, що Фіцо це виніс на публіку, він не просто ідіот, а кончений дебіл.
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31.03.2025 18:28 Ответить
Стадії ідіотії - олігофренія, дебілізм, ідіот. Так що цей тип дійсно кончений дебіл, тобто ідіот.
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31.03.2025 19:30 Ответить
Так! Але до повного комплекту треба б ще й кулемета!
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31.03.2025 18:33 Ответить
Так, тільки не раціЮ. Рація - у радіста. А пані Урсула має раціО.
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31.03.2025 19:54 Ответить
Про те, що Фіцо - "повний ідіот", знає вся Європа... Уже давно... Урсула фон дер Ляйєн лише цей діагноз озвучила...
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31.03.2025 18:27 Ответить
Урсула- гарна жінка і розумна..., знає, що каже.
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31.03.2025 18:27 Ответить
І впродовж всього того часу Фіцо не було чим заперечити.
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31.03.2025 18:27 Ответить
То вона має рацію
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31.03.2025 18:28 Ответить
Якщо й справді назвала - яка ж вона молодчинка!
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31.03.2025 18:28 Ответить
Пані Урсула, всі знають що Ви сама чемність!
Однак речі треба називати своїми іменами - не ідіот, а тварюка та підстилка путлєра!
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31.03.2025 18:29 Ответить
Повність згоден у цьому питанні з шановной Урсула фон дер Ляєн.
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31.03.2025 18:29 Ответить
Пані Урсула трохи перебільшила. Фіцо - лише шмат ідіота, а повний ідіот - то сам Трамп.
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31.03.2025 18:30 Ответить
Словацький мілованов бл. Як можна виродити на світ таких дебілів.
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31.03.2025 18:30 Ответить
Это она слишком культурно назвала тебя, презерватив путлеровский, ты гнида и мразота, вот ты кто!
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31.03.2025 18:30 Ответить
А ,що не так - дебiл )))идиот ,то ще толерантно)))
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31.03.2025 18:32 Ответить
Згадався такий собі діяч мілованов. Той себе правдиво назвав дибілом.
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31.03.2025 18:33 Ответить
І що не так вона сказала?))
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31.03.2025 18:34 Ответить
Яйіцо Фіцо, чого такий скромняга. Чесно скажи, як вона тебе обзивала
)(уєм **...тим.
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31.03.2025 18:36 Ответить
А ще хробаком! Жовтим земляним хробаком (с) Мауглі
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31.03.2025 18:39 Ответить
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31.03.2025 18:38 Ответить
- Простите, но я не смогу обучить Вас английскому языку😐.
- Профессор, но ведь Вы говорили, что можете обучить языку любого идиота. Зна/ит, я не идиот🤔?
- Нет, Вы не любой🙃...
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31.03.2025 18:39 Ответить
"-вы знаете английский?
- нет. но языком владею в совершенстве!" ))
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31.03.2025 18:51 Ответить
Недострєльонний, узнав про себе, просту ПРАВДУ??
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31.03.2025 18:43 Ответить
Тобто ми маємо на виході неконтрольовану країну з прем'єром ідіотом.Тільки Україна може спасти Укорщину,потрібно вводити миротворчий контингент,поки в них там війна не почалась,як на Росії
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31.03.2025 18:45 Ответить
Пардон,Словаччину,хоча і Угорщина також в небезпеці,треба рятувати.Приводів провести та військову операцію вже вдосталь,хуйло би не вагалось.
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31.03.2025 18:51 Ответить
Ну і навіщо про це волати на увесь світ? Може, хтось не здогадувався про ідіота... Тепер знають всі.
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31.03.2025 18:46 Ответить
Через одну лише неправильну літеру на київську газету хотіли подати до суду.
Але схаменулися, бо скандал набув би грандіозного розголосу.

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31.03.2025 19:31 Ответить
Схожа історія.
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31.03.2025 19:42 Ответить
А ти що хочеш оскаржити??? Правда це сильна річ, звикай, тебе всі нормальні люди так кличуть, ще й гірше!!!
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31.03.2025 18:47 Ответить
Якщо ти це розповів - ти точно повний ідіот.
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31.03.2025 18:48 Ответить
Роберте, скажи дякую, що не одnиsдила!
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31.03.2025 18:48 Ответить
а він думав шо він "полудурєнь" ))
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31.03.2025 18:49 Ответить
Речі треба назвати своїми іменами
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31.03.2025 18:52 Ответить
Рівно стільки ж часу його привселюдно свого часу сварила Юлія Володимирівна Тимошенко за газові угоди з путіним!
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31.03.2025 18:54 Ответить
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31.03.2025 18:54 Ответить
За звание идиот в различных весовых категориях на Западе много кто может потягаться, вплоть до президента США, но позволить озвучить это можно лишь в отношении тех, от кого можно ожидать меньше последствий.
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31.03.2025 18:56 Ответить
Так, а шо не так? Урсула 100 пудово права.
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31.03.2025 18:57 Ответить
Образили ховрашка - напісяли в норку. )
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31.03.2025 18:58 Ответить
І дурень розумний, поки мовчить ...
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31.03.2025 18:59 Ответить
Так у него даже на морде это написано
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31.03.2025 19:04 Ответить
Ну в данном случае она права
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31.03.2025 19:08 Ответить
А Фицо разве сомневается что он полный идиот?
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31.03.2025 19:28 Ответить
Мне кажется, джентльмены, это был комплимент.
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31.03.2025 19:31 Ответить
А в чём она не права?тыж дыбил как и тампон!а то и хуже вылиз уже с кровкой!!!
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31.03.2025 19:45 Ответить
И вдвойне просто полнейший идиот, потому что рассказал об этом.
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31.03.2025 20:43 Ответить
Роберт поговорив з Донні- як клінічний ідіот з клінічним ідііотом.
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31.03.2025 21:34 Ответить
Так пані Урсула недалека від істини...
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31.03.2025 22:17 Ответить
Комплімент навіть.
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31.03.2025 22:22 Ответить
 
 