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Главы МИД стран "Веймар+" договорились увеличить военную помощь Украине, - декларация

Встреча глав МИД стран Веймар+ в Мадриде

Министры иностранных дел стран формата "Веймар+" заявили, что удвоят военную и гуманитарную помощь Украине, одновременно рассматривая новые санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня.

Об этом говорится в декларации по результатам встречи в Мадриде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В совместной декларации после встречи в Мадриде видные дипломаты Испании, Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши, а также высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвали Россию согласиться на "немедленное и безусловное прекращение огня на равных условиях и с полным выполнением".

Они также заявили о готовности оказывать дальнейшее давление на Москву, в том числе через введение новых санкций, чтобы обеспечить Киеву "лучшие из возможных позиций для достижения справедливого и прочного мира".

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Министры стран формата "Веймар+" заявили, что будет увеличена военная, политическая и гуманитарная помощь Украине.

Любое мирное соглашение должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности для Украины, заявили они, добавив при этом: "Мы готовы играть ведущую роль в этом вопросе".

Европейские дипломаты также заявили, что не примут ни одного соглашения, которое ограничивает украинскую оборонную промышленность или военное присутствие стран-партнеров на украинской территории.

Главы МИД отметили, что привержены обеспечению полной ответственности за военные преступления России, в контексте создания специального суда в рамках Совета Европы.

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В декларации отмечается, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит войну и не возместит Украине нанесенный ею ущерб.

Испания призывает союзников использовать такие активы, как альтернативную форму финансирования помощи Украине или даже увеличить собственные расходы на оборону.

Тем временем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия должна дать четкий ответ США о том, хочет ли она вообще заключать мирное соглашение.

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Автор: 

МИД (6938) санкции (11266) помощь и поддержка (867)


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Ну если "домовились" - значит точно не увеличат, сами бедные как церковные мыши.
Могли хотели бы - уже б давно увеличили, и потом отчитались пост-фактум.

А так как обычно говорильня, мы с вами, денег нет, но вы держитесь.
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31.03.2025 20:30 Ответить
В тебе до збоченості примітивне уявлення, як все це працює, буряте. Або в твого куратора.
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31.03.2025 23:05 Ответить
Чем буряты виноваты?
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01.04.2025 03:33 Ответить
Свинособачу не сприймаю, тунгусе - ти помилився країною.
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01.04.2025 18:03 Ответить
Дякуємо за підтримку і допомогу!
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31.03.2025 21:06 Ответить
Допомогли тобі в штатах🤣🤣🤣🤣
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31.03.2025 23:13 Ответить
Мокрий від сміху? Сушіть диван!
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31.03.2025 23:27 Ответить
 
 