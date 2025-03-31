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Новости Визит Бернса в Украину
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Украинские военные не просят у США деньги, они просят оружие для защиты, - духовный советник Трампа пастор Бернс

Пастор Марк Бернс, духовный советник Дональда Трампа, посетил Украину. Он побывал в Буче, Ирпене и Бородянке, чтобы увидеть последствия российской агрессии.

Украинские солдаты нуждаются от США не в деньгах, им нужны танки, самолеты и системы ПВО, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей.

Об этом в соцсети Х написал духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, который в понедельник, 31 марта, посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, ПВО, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей", - отметил Бернс.

Он также заявил, что "именно президент Трамп вместо подушек одобрил поставки Украине "Javelins".

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"Президент Трамп положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины", - подчеркнул пастор.

Бернс также напомнил о жертвах российской войны в Украине: "20 000 детей были похищены и вывезены в Россию. 300 женщин недавно были изнасилованы. 700 религиозных сооружений уничтожено намеренно, потому что они часто являются единственным источником надежды для украинского народа. Невинным невоенным людям со связанными за спиной руками стреляли в затылок",

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Как писал Цензор.НЕТ ранее, в Украину с визитом прибыл известный американский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа.

Автор: 

визит (3074) Украина (44926) Трамп Дональд (5134)


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Топ комментарии
+20
Надо работать по всем возможным сторонам, окучивать окружение Тампона....
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31.03.2025 20:49
+14
Это ты скажи своему подопечному идиоту, по кличке трамп.
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31.03.2025 20:45
+9
Головний равін України розгрібає лайно після президента
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31.03.2025 20:52
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Правила форума Совет форумчан
Это ты скажи своему подопечному идиоту, по кличке трамп.
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31.03.2025 20:45 Ответить
Надо работать по всем возможным сторонам, окучивать окружение Тампона....
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31.03.2025 20:49 Ответить
Треба було це робити , як мінімум , на рік раніше ...
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31.03.2025 20:53 Ответить
Хай подарують пастору картіну. Або дві, - одну для Трампа. Він любить картінами займатися.
І підписать, - "Другу Дональду від потужного лідора".

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31.03.2025 21:17 Ответить
Ця картина викривлює дійсність. Тій істоті, що там намальована, разів в два збільшили чоло і плечі. Та ще й поголили навіщо. Трампу таке вочевидь не сподобається.
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31.03.2025 22:08 Ответить
Трамп і сам вміє малювати. "Дєсятку так намалює, - нє отлічішь от настоящєй" (с)

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31.03.2025 22:21 Ответить
Эта как Камарніцький брата Кличька?
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31.03.2025 23:01 Ответить
Так, но твоя паства Трамп за це вимогає гроши.
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31.03.2025 20:50 Ответить
😊 Пастор Бернс помиляється, коли вважає себе духовним радеиком Трампа. Адже очевидно за справами самого Трампа, що його духовні наставники - Гітлєр, Муссоліні, а брати по духу - пуцин, Сі і товстий Ин. Кому-кому, а пастору мають бути відомі слова Бібліх від

Вiд Матвiя 7:15-23 UBIO

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23 Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!

Вiд Матвiя 7:15-23 UBIO

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23

https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23 Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!
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31.03.2025 21:45 Ответить
Головний равін України розгрібає лайно після президента
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31.03.2025 20:52 Ответить
і дуже вміло
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31.03.2025 21:03 Ответить
Любо Неожиданнов Так він це вміє з народження має такий талант ... Що не скажешь про Зеленського.
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31.03.2025 21:34 Ответить
Бо мізки в голові а не полова.Ненавиджу сук що такого довбня в крісло президента посадили і вру моносброд завели
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31.03.2025 22:41 Ответить
досить просити, виробляйте самотужки!
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31.03.2025 20:57 Ответить
коли деяки голосували за мир та Або не Порошенко, поржать та шашлики у травні - а зараз кричать виробляйте самотужки!
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31.03.2025 21:01 Ответить
Духовний радник - це потужно. Треба ще шаманів, танці з бубном, вроки зняти.
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31.03.2025 21:25 Ответить
Доречі, а хто духовний наставник у нашого, Найвеличнійшого?
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31.03.2025 21:26 Ответить
Єрмак
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31.03.2025 22:42 Ответить
У Додіка є пастир?
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31.03.2025 21:29 Ответить
Ну з літаками він трохи перегнув.Якби США нам поставили хоча б 100 F-16 це би було би шикарно.
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31.03.2025 21:34 Ответить
Гарна новина, дає надію
Щира подяка пану Бернсу за підтримку та допомогу
Нехай береже Вас Бог
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31.03.2025 21:36 Ответить
Щось паства цього пастора не слухає... Грішники...
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31.03.2025 22:03 Ответить
Виглядає так, як прийти в ресторан і сказати, що не просиш грошей, а просто хочеш поїсти, щоб не померти з голоду
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31.03.2025 22:56 Ответить
Потрібна зброя щоб знищити кілька мільйонів кацапів та закінчити війну!
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31.03.2025 22:58 Ответить
Може цей пастор якось вправи мізки цьому довбойобу трампу!!! Хоча правду кажучи, сумніваюся!!!
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31.03.2025 23:33 Ответить
Трамп і його духовний наставник...Звучіть як назва басні. Хіба у цинічної, бездуховної потвори буває духовний наставник? Воістину дивні діла твої, Господи.
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01.04.2025 00:16 Ответить
ага.
дякуєм авжеж.
Є питання- а до закінчення війни ці перегони мародерів чому не можуть почекати?
Може тому що будуть сцати запитувати за 50 річні снаряди, міни гранати гроші в України яка буде після війни?
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01.04.2025 01:09 Ответить
Просять гроші ЗЕгниди,щоб їх вкрасти!
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01.04.2025 12:01 Ответить
 
 