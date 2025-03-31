Украинские военные не просят у США деньги, они просят оружие для защиты, - духовный советник Трампа пастор Бернс
Украинские солдаты нуждаются от США не в деньгах, им нужны танки, самолеты и системы ПВО, чтобы сбивать беспилотники, которые до сих пор обстреливают гражданские здания и убивают людей.
Об этом в соцсети Х написал духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, который в понедельник, 31 марта, посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, ПВО, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей", - отметил Бернс.
Он также заявил, что "именно президент Трамп вместо подушек одобрил поставки Украине "Javelins".
"Президент Трамп положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины", - подчеркнул пастор.
Бернс также напомнил о жертвах российской войны в Украине: "20 000 детей были похищены и вывезены в Россию. 300 женщин недавно были изнасилованы. 700 религиозных сооружений уничтожено намеренно, потому что они часто являются единственным источником надежды для украинского народа. Невинным невоенным людям со связанными за спиной руками стреляли в затылок",
Как писал Цензор.НЕТ ранее, в Украину с визитом прибыл известный американский пастор Марк Бернс, которого называют личным духовным советником президента США Дональда Трампа.
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І підписать, - "Другу Дональду від потужного лідора".
Вiд Матвiя 7:15-23 UBIO
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23 Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!
Вiд Матвiя 7:15-23 UBIO
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23
https://www.bible.com/uk/bible/compare/MAT.7.15-23 Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!
Щира подяка пану Бернсу за підтримку та допомогу
Нехай береже Вас Бог
дякуєм авжеж.
Є питання- а до закінчення війни ці перегони мародерів чому не можуть почекати?
Може тому що будуть сцати запитувати за 50 річні снаряди, міни гранати гроші в України яка буде після війни?