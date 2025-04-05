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Новости Использование замороженных активов РФ Конфискация замороженных активов
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Глава МИД Эстонии Цахкна призвал конфисковать замороженные российские активы на территории Европы

Маргус Цахкна призывает конфисковать активы РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что Европе стоит конфисковать замороженные на своей территории российские активы, поскольку существует риск их использования против европейских стран. Он подчеркнул, что существует законный способ конфисковать российские активы.

Об этом дипломат сказал в интервью Rheinische Post, информирует Цензор.НЕТ.

Цахкна сказал, что, по разным оценкам, в Европе заморожены российские активы стоимостью 240 миллиардов евро.

Также он отметил, что каждый раз для того, чтобы продлить санкции против российских активов требуется согласие Венгрии.

"Если они (Венгрия. - Ред.) заблокируют это в июне, санкции не только закончатся, но мы также будем вынуждены отдать 240 миллиардов евро Путину", - сказал дипломат.

Он отметил необходимость конфисковать российские активы.

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"Как главы государств и правительств объяснят гражданам Европы, что они передают Путину деньги, которые он намерен использовать не только против Украины, но и против нас? Поэтому мы должны конфисковать эти активы", - сказал Цахкна.

Глава эстонского МИД подчеркнул, что существует законный способ конфисковать российские активы, но при этом нужно оказать поддержку Бельгии, на территории которой расположено большинство этих активов.

"Мы также должны обеспечить, чтобы даже если не будет единодушного решения (в Евросоюзе. - Ред.), деньги не были переданы (в Россию. - Ред.). Мы не можем просить деньги у наших налогоплательщиков на поддержку Украины, а не у России, которая является агрессором", - добавил Цахкна.

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Автор: 

россия (95467) Эстония (1420) Евросоюз (17113) замороженные активы (285)


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Естонія просить крнфіскувати кацапські тактиви, а в Україні частина з них працюють, як нічого не трапилося, головне вчасно "отстьогувати" представникам слугориг.
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05.04.2025 19:12 Ответить
Та обісруться європейці таке зробити.
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05.04.2025 19:14 Ответить
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05.04.2025 19:26 Ответить
Це робиться дуже просто - Україна подає до європейського суду позов на фінансову компенсацію від параші за руйнування, крадіжки і вбивства та виставляє рахунок десь на трильйон євро. А далі вже звичайна процедура перевірки підрахунків, конфіскація і спрямування кацапських коштів на купівлю європейської зброї для України за згодою позивача.
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05.04.2025 23:19 Ответить
Идёт 11-й год войны, а вы все думаете!! Ну, ну!
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06.04.2025 05:34 Ответить
 
 