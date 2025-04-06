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Новости Заявление Буданова о войне
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Во время войны всю правду знать излишне, иначе мысли у людей появятся, - Буданов

Буданов сказал, почему не раскрывают всю правду о войне

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что общество должно узнать всю правду о войне позже, но не во время активных боевых действий.

Об этом он сказал в интервью военнослужащей и телеведущей Анне Максимчук, отвечая на вопрос: нужно ли обществу знать правду, которая происходит на фронте, информирует Цензор.НЕТ.

"Общество должно быть готово узнать правду со временем. Во время войны всю правду знать излишне. Иначе могут разные мысли у людей появляться", - сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет об искаженной реальности или что-то такое.

"Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей. Все должно быть дозировано", - заявил руководитель ГУР.

Также читайте: РФ развернула массированную программу дезинформации, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (456) ГУР (422)


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Топ комментарии
+98
Бо якщо "мудрий нарід" дізнається правду про всі "успіхи " найвеличнішого лідера ********** , то він може піти не на другий термін разом зі своїми ефективними менеджерами , а на перший строк.
Буданов разом з ними
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05.04.2025 23:18
+90
Тобто українським панам вигідно коли наслеення це тупа скотина, яка не думає.
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05.04.2025 23:18
+85
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05.04.2025 23:13
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Пішов ти , КОЗЛИНА!
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06.04.2025 00:10 Ответить
Я розумію шановного пана Буданова! Коли ти , як він,перебуваєш на верхівї ,,харчового ланцюгу,, і маєш абсолютну владу в Україні то така позиція є цілком логічною. Можна залишатися при владі вічно, адже привід продовжити військовий стан знайдється завжди.... Небезпека від росії ніколи нікуди не зникне, ні зараз, ані через 10-20-30 років, багато територій так і залишаться окупованими на довгі десятиліття...... В сухому залишку: матимемо закриту військово-поліцейську державу, із замкненими на роки кордонами та повною цифровізацією кожного громадянина як у фільмі ,,Єквілібріум,,
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06.04.2025 00:14 Ответить
Та ми й так знаємо, що ви купа оманським зрадників
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06.04.2025 00:18 Ответить
Ще один обрізаний. Тому за гроші путіна йдуть воювати добровільно, за брехню зеленського треба на вулицях хватать.
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06.04.2025 00:23 Ответить
Нарцис Буданов почав молоти лишнє. Ще один Арестович скоро буде звільнений. Таких павлінів зазвичай знімають з посади.
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06.04.2025 00:37 Ответить
Зато чесно сказав що нас нaйoбyють.
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06.04.2025 23:08 Ответить
Звісно шо під час війни має працювати пропаганда в інтересах воюючої країни.Це треба бути повним ідіотом щоб сідаючи грати в карти з досвідченим шулером самому грати по правилам.
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06.04.2025 00:40 Ответить
А поява у людей думок дуже небезпечна для Зельоної влади.
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06.04.2025 00:43 Ответить
І правду -куди поділися " мільйон" дронів,і чому на Фронт вперто постачають браковані міни..?! І на біса Україна закуповує у Болгарії рассєйські реактори..?!! А "договір про корисні копалини"- народ України теж не має знати про що він..?!!
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06.04.2025 01:46 Ответить
Саме так. Тих хто злив в ЗМІ той закон, зараз ретельно розшукує і поліція і СБУ. Перевіряють всіх причетних на детекторах брехні по собистій команді Зе! Так навіть шпигунів кацапських в нас не шукають....
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07.04.2025 00:05 Ответить
Краще б придумав, як краше полювати на ухилянтів. В окопах нема кому сидіти, та посадки штурмувати сил обмаль.
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06.04.2025 02:16 Ответить
Що ти за істота?
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06.04.2025 16:35 Ответить
А ти в якому підвалі ховаєшься ухилянте?
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07.04.2025 04:38 Ответить
Тобто, люди, які на четвертий рік повномасштабки бачили і пережили такий жах, що Стівену Кінгу в голову не приходило - не готові до правди?! ЯКА Ж ТОДІ ЦЯ ПРАВДА, панове зелені сценаристи?! Страшно навіть подумати, хоча давно звиклась з думкою, що там - на довічне тягне, нєфігдєлать!!!
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06.04.2025 04:02 Ответить
Про зєлєнскова правду знали всі - що це малограмотний промосковський українофоб повністю підконтрольний коломойському. І як це допомогло?
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06.04.2025 05:18 Ответить
Та ти що , знайшовся психолог мамкин .Держслужбовцям поширювати неправду не можна людям та приховувати інформацію, хоч на перший день війни ,хоч на четвертий рік, хоч до війни, хоч після війни, .А ви , підари зеленського, настільки забрехалися що у вас навіть війни немає.ґ
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06.04.2025 05:18 Ответить
Унікальний розвідник,якого знає вся країна нияк не закриє рота.
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06.04.2025 05:33 Ответить
Якійсь дебіл
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06.04.2025 05:35 Ответить
Слегка, на три с лишним года, опоздали с военной цензурой...
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06.04.2025 06:23 Ответить
Буданову надо поменьше языком трепать и лезть в политику. "Народным" генералом ему не стать, молодой ещё. Его задача уничтожать врагов Украины, где бы они не находились.
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06.04.2025 06:29 Ответить
Багато знищив?
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06.04.2025 16:37 Ответить
Думати про те хто здав південь України зайве
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06.04.2025 06:44 Ответить
баба буданга это очередной ЗЕ Дэбил , полностью не компетентный как и весь Сброд расставленный фсбэшником Елдаком, Чучело которое рассказывает в 23 году что в помойке заканчиваются ракеты, что Крым будет освобожден через 2-3 месяца и т.д это все результат выборов 19 года, когда отупевшее Стадо в воюющей стране выбрало шапито....
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06.04.2025 06:56 Ответить
Так ему в Рязане на базаре одна баба сказала, что соседка видела, как кончяются ракеты.
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06.04.2025 17:25 Ответить
це він вас дезінформує, знати правду зайве не тільки під час війни, а й у мирний час. Так виживає влада.
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06.04.2025 07:05 Ответить
Воно с недолідором рахує бидлом людей , про них пан Хмара сказав хто це і чого жиди прилізли у владу
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06.04.2025 07:07 Ответить
Фактично цим т.з. "влада" (вище політичне і військове керівництво країни) визнали, що брехня уведена в ранг державної політики.
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06.04.2025 07:17 Ответить
Під час війни всю правду знати зайве, влада, і що не знати навіть про зраду ? І тут лише
частина тієї зради, відсутність якої, точно б не допустила ганебного мира-капітуляції України.

1.Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року,
де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
2.Відсутність представництва від України в НАТО!
3.Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
4.За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
5.Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів
в близькому оточені президента!
6.Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко,
за президенства Трампа!
7.Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі
незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
8.Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
9.Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
10.Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали
десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
11.Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
12.Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності
країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
13.Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення
військ, заборона давати вогонь у відповідь.
14.Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
15.Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
16.Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
17.Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та
зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
18.Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
19.Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун,
протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
20.Відверте хамство на попередження США, Великобританії, Туреччини.... про
наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на святкові шашлики і до гей-парадів.
І зрештою все це призвело до зради і катастрофи! Миру - капітуляції України.
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06.04.2025 07:38 Ответить
Пункт 5 выглядит как то двусмысленно.
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06.04.2025 09:44 Ответить
Перші чотири пункти - дурня
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06.04.2025 16:08 Ответить
Вот ***,опять секрет маринада самого вкусного шашлыка во вселенной не узнаем.
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06.04.2025 07:39 Ответить
це скороспіле лайно - буданов - теж висер опи зьормака, тож не дивно, що бидло не каже "усю правду" - карпаратівная етіка
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06.04.2025 08:49 Ответить
Та й після війни Українці правди від цих злодюжок,правди не почують!
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06.04.2025 08:54 Ответить
Дивлячись, як питати. Якщо у самому гуманному Портновському Печерському суді, то не дізнаймося.

А, якщо питати у дефективних менеджерів ЗЄ у дуже придуже ізольованій камері за допомогою води, струму та хірургічних інструментів, то можна багато цікавого дізнатися.
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07.04.2025 00:09 Ответить
Думки про зраду і як ви на війні наживаєтесь?
Да....вас не те що всіх гнати треба, а до влади близько таких особєй не допускати
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06.04.2025 09:00 Ответить
Дурні повинні страждати і + всю правду знати зайве !
А для чого їм правда, що вони знею будуть робить ?
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06.04.2025 09:44 Ответить
та они и пропадали.я за мысли.только труп не мыслит.
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06.04.2025 09:55 Ответить
Люди й без того знають,скільких розвідників посилав на безглузді операції задля піару,напр.встановити прапор в день народження якогось чинуші з відчутними втратами на якомусь мисі,чи безлюдному острові.
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06.04.2025 10:05 Ответить
Він був вже зрадником на час вагенгейта.
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06.04.2025 10:13 Ответить
Вагнергейта
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06.04.2025 10:15 Ответить
хочу кави в Ялті, Буданов - коли все таки буде обіцяна кава?
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06.04.2025 10:16 Ответить
Це знати зайве.
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06.04.2025 10:53 Ответить
Ну, ось! Все сказано! Хто міг - почув! Так, хто там ще вірить у Вибори в Україні!?
Лише за такі промови можна вже ув'язнювати, якщо звісно автори дожевуть до суду!
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06.04.2025 10:20 Ответить
Не можна просто так ... дихати повітрям (Боневтік)
Не можна просто так ... думати мізками!!! (Буданов)
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06.04.2025 10:58 Ответить
Бажання пуйла прибрати зєлю - операція прикриття російського шпигуна на чолі укрвлади. Все, що випорожнює пуйло, українці сприймають від'ємно, тому рейтинг "Буратіни" виріс. Але все одно на виборах перемагає військовий, а не якийсь московський ставленик.
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06.04.2025 10:58 Ответить
Ставлеником кремля може бути війсковий.
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06.04.2025 16:19 Ответить
Всю правду знати зайве,а щоденно гинути на фронті та в тилу під обстрілами,втрачати близьких....не зайве,якраз саме те?? Мудрий развєдчік,недаремно,щорічно каву на набережній звільненої від каців Ялти п"є.....
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06.04.2025 11:06 Ответить
правду нужно говорить всегда! любая ложь и сокрытие правды это явный признак недемократических тоталитарных авторитарных и т.д. режимов
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06.04.2025 11:36 Ответить
К этому и стремится команда ермоклоуна, благодаря поддержки "умного" народа, который выберет это во второй раз.
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06.04.2025 17:45 Ответить
тю, думки у людей завжди є, хоть давай їм піщу хоч ні. особливо у бабського населення - їсти не давай - придумають шо хош
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06.04.2025 12:13 Ответить
язик мій,ворог мій
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06.04.2025 12:14 Ответить
Уявіть тільки що було б, якби за минулої влади щось подібне від високопосадовців прозвучало?
А зараз простий нарід і не таке хаває...
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06.04.2025 12:33 Ответить
По логіці Буданова українцям думати взагалі шкідливо. Бо якщо почнуть думати, то полетить їхня влада шкареберть.
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06.04.2025 12:37 Ответить
Воно думає, українці бидло, яке не бачить хто і скільки заробляє на війні. Спецтехекспорт чого вартий. Та і підготовка саме цього керувала викликає уже багато питань.
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06.04.2025 13:00 Ответить
Ну і чим цей підхід відрізняється від підхіду москалів з якими ми воюємо? Це ж те саме - на московських болотах приховують правду, виправдовуючи це "високими намірами" влади. Тоді за що ми воюємо з москалями, Буданов? Щоб такі як ти чи зеленський з єрмаком визначали що можна суспільству знати під час війни, а чого не можна? І до цього чувака у мудрого наріда довіра 63%. А цей чувак народ не вважає за рівного, він себе вже поставив вище народа та вважає що може встановити "дозатор правди" яким можна регулювати кількість правди в мізках населення...
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06.04.2025 14:18 Ответить
Ідея вірна, але викладена по дурному.
Як казав (ще в армії СРСР) заступник по тилу бригади "...правильно делаете, но по дурному".
Під час війни повинна бути цензура. І кожен повинен знати тільки те, що йому потрібно знати по його функціоналу.
Ви що думаєте, що, наприклад, Цахал доповідає суспільству напряму? Та ні, інформацію подає прес-служба війська, в тій формі і обсязі який не зашкодить збройним силам.
Зате у нас роздолля...
Найбільше обурюються в коментах люди, які сидять дома і їм нудно, хочеться новин, з координатами, цифрами і подробицями, назвами зрої та її ТТХ.
І діє закон ринку - є попит, є і пропозиція.
Попереду всіх біжать блогери... так, вони всі за Україну, донатять, організовують збори але і за кількість підписників, а, відтак, і про власні гонорари не забувають. І "за долю малую" купляють інсайдерську інформацію, то з передової, то від штабних діячів. Не встигне ЗСУ щось зробити або застосувати - вже розпатякали. І задоволені...
Кацапам не потрібно купляти інформацію, відкрий стрічки новин або Ютуб і все.
І якщо хтось буде розповідати про "правдивість" інформації блогерів і неправдивість офіційних новин, той повний бовдур, і добре якщо не ворог.
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06.04.2025 14:46 Ответить
Навіщо перекручивати його слова? Буд бойовий, а не диванний генерал. Сам часто приймав участь в відважних і край небезпечних операціях. Під час війни, дійсно, хто ж в добром розумі розповідає про всі деталі. Це що? Щоб ворог мав змогу використовувати отриману інфу і вчитися на своїх помилках?
Скільки вже замахів на нього було скоєно...
Здається мені, що він дуже заважає московітам, які тут на сайті пасуться і зраду разгоняють.
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06.04.2025 15:11 Ответить
Так, він дійсно хороший бойовий спец, рівня лейтенант. Ота провальна операція 2016 рейду в Крим- це його максимум. Ще й під питанням як з всієї групи він один вийшов і хто їх здав, враховуючи його дружину з моспатриархату і кращого друга з рашки Гогілашвілі
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06.04.2025 15:55 Ответить
Тотцкий ти?
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06.04.2025 15:35 Ответить
Інакше з'являться думки розвісити зебанду вздовж Хрещатику
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06.04.2025 15:53 Ответить
Звісно, хіба мудрий нарід має знати, де коли та скільки с3.14здили з військового бюджету???
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06.04.2025 17:28 Ответить
і правда нахєра виборцям фофіка знати чому не сидить баканов і рєзніков і звідки бабло у глиняноі на чотири готелі в хорватіі і якого *** ************ катаються по керченському мосту чому він не підірваний чому і досі живий сальдо чепушилін балицький ---свідомість у нас не пристосована ???
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06.04.2025 17:44 Ответить
В мене думки зʼявлялись давно…
І я їх думаю…
Головна думка така - не треба довіряти владу підарасам, навроди зє ******* та його шобли квартальних мєнєджєрів.
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06.04.2025 18:16 Ответить
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06.04.2025 19:04 Ответить
а я пробачаюсь пан БУДАНОВ такий бувалий пройшов зо три війни що вирішує за український нарід що йому ліпше чути-правду напівправду або відверту брехню.
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06.04.2025 19:12 Ответить
Це точно! Народ ще, не приведи господь, думати почне.І додумається до ролі Зеленського і його 5-6 креативних менеджерів у всіх своїх бідах і спитає за все по закону! Ні-ні, людям думати шкідливо та і не на часі...
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06.04.2025 20:09 Ответить
Типовий приклад ефекту Даннінга-Крюгера: когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Чувак думає, що люди не здатні адекватно сприймати правду і їм треба брехати. А насправді це його рівень такий.
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06.04.2025 20:40 Ответить
Ти вже й так ******** більше ,ніж потрібно ,чого одна кававялті вартує.,ти тріпло ,а не голова військової розвідки ,тебе ще за вагнергейт потрібно було пасадити.
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06.04.2025 21:39 Ответить
https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/1908926390201639333

В країні мрій Узєльонскава заборонено думати. Треба молитись на лідура жабу і слухати байки Будьонава про каву в Криму і трійників пукєна
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06.04.2025 22:59 Ответить
Прикольно
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06.04.2025 23:18 Ответить
https://x.com/SNEGIR1102



https://x.com/SNEGIR1102

#СніГУР Снегирёв @SNEGIR1102



https://x.com/SNEGIR1102/status/1908739995705188444

https://x.com/SNEGIR1102 @SNEGIR1102

3. https://x.com/hashtag/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Буданов торгує посвідченнями і званнями ГУР, сувенірами з Азовсталі і відмиває бабла на мільярди, і рясована банда-шпіонів РПЦ в Україні Є, і мости Чонгарські і Керченський стоять, і *****-Путін живий... ОСЬ ТАКА МОЯ ПРАВДАКірюха - калічний імпотент
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06.04.2025 23:55 Ответить
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