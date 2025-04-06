Во время войны всю правду знать излишне, иначе мысли у людей появятся, - Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что общество должно узнать всю правду о войне позже, но не во время активных боевых действий.
Об этом он сказал в интервью военнослужащей и телеведущей Анне Максимчук, отвечая на вопрос: нужно ли обществу знать правду, которая происходит на фронте, информирует Цензор.НЕТ.
"Общество должно быть готово узнать правду со временем. Во время войны всю правду знать излишне. Иначе могут разные мысли у людей появляться", - сказал Буданов.
В то же время он подчеркнул, что речь не идет об искаженной реальности или что-то такое.
"Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей. Все должно быть дозировано", - заявил руководитель ГУР.
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частина тієї зради, відсутність якої, точно б не допустила ганебного мира-капітуляції України.
1.Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року,
де обговорювалось питання вступу України в НАТО!
2.Відсутність представництва від України в НАТО!
3.Не поновлена !!!! заявка України як, кандидата на вступ в НАТО!
4.За три роки Україна не виконала програми кандидата в члени НАТО!
5.Ігнорування розвідки Великобританії про наявність кротів
в близькому оточені президента!
6.Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко,
за президенства Трампа!
7.Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі
незаконно виведених десятків мільярдів із ПБ України!
8.Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США!
9.Злиття операції ,,Ваґнерґейт"!
10.Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали
десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Ваґнерґейт"!
11.Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ!
12.Будівництво доріг Великого Крадівництва, замість посилення обороноздатності
країни, попри попередження розвідок США та Великобританії!
13.Скорочення Армії, медслужби, аеромобільних військ, розвідки, відведення
військ, заборона давати вогонь у відповідь.
14.Відведення важкого озброєння від лінії фронту!
15.Розмінування виходу з Криму у 2021-2022роках.
16.Невиведення літаків ,,Мрія" та АНів на пропозицію США. Результат- знищені літаки!
17.Два місяці до війни заведення ,,Гетьман Сагайдачний" в док на т.з.ремонт та
зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
18.Відмова фінансування на озброєння ЗСУ!
19.Зупинка держзамовлень на ракети українського виробництва Вільха, Нептун,
протитанкового озброєння-Стугна, Корсар!
20.Відверте хамство на попередження США, Великобританії, Туреччини.... про
наближення повномасштабного вторгнення.
Результат - запрошення на святкові шашлики і до гей-парадів.
І зрештою все це призвело до зради і катастрофи! Миру - капітуляції України.
ПортновськомуПечерському суді, то не дізнаймося.
А, якщо питати у дефективних менеджерів ЗЄ у дуже придуже ізольованій камері за допомогою води, струму та хірургічних інструментів, то можна багато цікавого дізнатися.
Да....вас не те що всіх гнати треба, а до влади близько таких особєй не допускати
А для чого їм правда, що вони знею будуть робить ?
Лише за такі промови можна вже ув'язнювати, якщо звісно автори дожевуть до суду!
Не можна просто так ... думати мізками!!! (Буданов)
А зараз простий нарід і не таке хаває...
Як казав (ще в армії СРСР) заступник по тилу бригади "...правильно делаете, но по дурному".
Під час війни повинна бути цензура. І кожен повинен знати тільки те, що йому потрібно знати по його функціоналу.
Ви що думаєте, що, наприклад, Цахал доповідає суспільству напряму? Та ні, інформацію подає прес-служба війська, в тій формі і обсязі який не зашкодить збройним силам.
Зате у нас роздолля...
Найбільше обурюються в коментах люди, які сидять дома і їм нудно, хочеться новин, з координатами, цифрами і подробицями, назвами зрої та її ТТХ.
І діє закон ринку - є попит, є і пропозиція.
Попереду всіх біжать блогери... так, вони всі за Україну, донатять, організовують збори але і за кількість підписників, а, відтак, і про власні гонорари не забувають. І "за долю малую" купляють інсайдерську інформацію, то з передової, то від штабних діячів. Не встигне ЗСУ щось зробити або застосувати - вже розпатякали. І задоволені...
Кацапам не потрібно купляти інформацію, відкрий стрічки новин або Ютуб і все.
І якщо хтось буде розповідати про "правдивість" інформації блогерів і неправдивість офіційних новин, той повний бовдур, і добре якщо не ворог.
Скільки вже замахів на нього було скоєно...
Здається мені, що він дуже заважає московітам, які тут на сайті пасуться і зраду разгоняють.
І я їх думаю…
Головна думка така - не треба довіряти владу підарасам, навроди зє ******* та його шобли квартальних мєнєджєрів.
Pandamonium @RudijLis
https://x.com/RudijLis/status/1908926390201639333
В країні мрій Узєльонскава заборонено думати. Треба молитись на лідура жабу і слухати байки Будьонава про каву в Криму і трійників пукєна
https://x.com/SNEGIR1102
#СніГУР Снегирёв @SNEGIR1102
https://x.com/SNEGIR1102/status/1908739995705188444
https://x.com/SNEGIR1102 @SNEGIR1102
3. https://x.com/hashtag/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2?src=hashtag_click #Буданов торгує посвідченнями і званнями ГУР, сувенірами з Азовсталі і відмиває бабла на мільярди, і рясована банда-шпіонів РПЦ в Україні Є, і мости Чонгарські і Керченський стоять, і *****-Путін живий... ОСЬ ТАКА МОЯ ПРАВДАКірюха - калічний імпотент