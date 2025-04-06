Во время войны всю правду знать излишне, иначе мысли у людей появятся, - Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что общество должно узнать всю правду о войне позже, но не во время активных боевых действий.

Об этом он сказал в интервью военнослужащей и телеведущей Анне Максимчук, отвечая на вопрос: нужно ли обществу знать правду, которая происходит на фронте, информирует Цензор.НЕТ.

"Общество должно быть готово узнать правду со временем. Во время войны всю правду знать излишне. Иначе могут разные мысли у людей появляться", - сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что речь не идет об искаженной реальности или что-то такое.

"Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей. Все должно быть дозировано", - заявил руководитель ГУР.

Также читайте: РФ развернула массированную программу дезинформации, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, - Буданов