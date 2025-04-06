Россияне модифицируют свои ракеты и дроны и начали больше использовать баллистику, - Воздушные силы
Оккупанты начали больше использовать баллистических ракет, и сейчас их сбивать сложнее, поскольку враг их модернизирует.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Тактика применения может действительно меняться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и т.д.", - отметил рассказал он.
Игнат отметил, что оккупанты модернизируют и баллистические ракеты. Так, после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандеры". Однако сейчас это делать сложнее, поскольку враг модернизирует свои ракеты. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.
"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбиваются Patriot", - добавил он.
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А у нас потужні плани...
Чи це у вас предмет для стьобу вже такий?
до того, что враг модернизируется, а у нас только планы
але, нафіга мені знати, що саме летить мене вбивати?
мене інше цікавить, як і чим ми відповідаємо кацапам!
але, чую і бачу, що у нас перемир'я і що зе!гундос дуже хоче капітулювати.
п.с. зате у нас тепер як і у кацапів є комічні війська.
країна яка будувала ракети для сссерівскього ядерного щита, сосе бібу та ходить по світу зі словами дайте..
Тільки вчора рознесли фабрику оптоволокна.
Половили ведмедчуківських тролів, бенгальскі вогники вставили куди потрібно і полетілі болєзні в Саратофф
Ну, окільки трампон нічого більше не дасть, то сподіватися на модерніховані петріоти не доводиться. Єдиний вихід відроджувати проект "Кільчень" і самим все модернізувати. Буде і дешевше, і ефективніше. Або розробляти щось разом з європейцями. Бо ситуація з протидією балістиці у світі дуже сумна. Буквально лічені країни мають такі спроможності, та й ті є обмеженими.
Все згідно з засідань ставки,звіти по котрим лунають в вечірніх зверненнях кожен тиждень зі словами "дав доручення по українській ракетній программі"
https://dl-news.defence-line.org/?p=55523
Мы слышим сказки о том, что часть производственных мощностей тупо простаивает из-за недостатка финансирования, но зелень как залеченная повышает зарплаты себе, чиновникам, вертухаям, инвалидам-прокурорам и прочей публике. На это деньги есть, а на собственную баллистику и ПВО - нет. Ещераз подчеркну, прошло 3 года и 1,5 месяца с момента начала широкомасштабной войны, чего тот же Израиль никогда не переживал. И тем не менее, Израиль обеспечил себя, системами ПВО/ПРО и теперь уже продает из той же Германии и другим странам.
Тем временем, появился отчет ВВС о работе ПВО. Каждый может посмотреть на полную статистику, а мы лишь отметим, что из 6 «Искандеров», сбить удалось только один. Из 9 ракет воздушного базирования типа Х-101 - сбито 6, и из 8 Калибров, морского базирования - 6. Куда конкретно прилетели 10 из тех не сбитых ракет, наверное, узнаем позже и возможно узнаем, куда летела остальная баллистика. А все это к тому, что скоро опять возникнет вопрос о поставках ракет к системам ПВО, для перехвата баллистики, своих же до сих пор - нет. Не знаю, насколько это потужно и незламно, каждый это может решить самостоятельно. Зато, как писал Митець: "Довльні хами, ситі в них є**ла".