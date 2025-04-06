Россияне модифицируют свои ракеты и дроны и начали больше использовать баллистику, - Воздушные силы

Оккупанты начали больше использовать баллистических ракет, и сейчас их сбивать сложнее, поскольку враг их модернизирует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Тактика применения может действительно меняться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и т.д.", - отметил рассказал он.

Игнат отметил, что оккупанты модернизируют и баллистические ракеты. Так, после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандеры". Однако сейчас это делать сложнее, поскольку враг модернизирует свои ракеты. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

Смотрите также: Россияне выпустили более 1460 КАБов, почти 670 дронов и более 30 ракет по Украине за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбиваются Patriot", - добавил он.