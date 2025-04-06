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Новости Обстрелы Украины
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Россияне модифицируют свои ракеты и дроны и начали больше использовать баллистику, - Воздушные силы

Российская ракета

Оккупанты начали больше использовать баллистических ракет, и сейчас их сбивать сложнее, поскольку враг их модернизирует.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Тактика применения может действительно меняться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и т.д.", - отметил рассказал он.

Игнат отметил, что оккупанты модернизируют и баллистические ракеты. Так, после получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандеры". Однако сейчас это делать сложнее, поскольку враг модернизирует свои ракеты. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

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"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбиваются Patriot", - добавил он.

Автор: 

Воздушные силы (2283) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+23
Зеля з бункера соло-відос видасть у відповідь
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06.04.2025 13:51
+19
Яка несподіванка...
А у нас потужні плани...
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06.04.2025 13:47
+14
Пам'ятаю як Зеленський хизувався, коли в космос запустили технічно-застарілий супутник січ-2, він тоді казав що Україна тепер космічна держава.. але вже пройшло 5 років, а "космічна держава Зеленського" не спроможна за 6 років зробити елементарну балістичну ракету.
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06.04.2025 14:02
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Яка несподіванка...
А у нас потужні плани...
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06.04.2025 13:47 Ответить
Ціла торба мирних планів
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06.04.2025 14:36 Ответить
До чого це? До чого мирні чи немирні плани до обстрілу орками дітей в Україні?
Чи це у вас предмет для стьобу вже такий?
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06.04.2025 15:03 Ответить
"До чого це?"
до того, что враг модернизируется, а у нас только планы
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06.04.2025 15:25 Ответить
Дє у " вас", в Німеччині?
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06.04.2025 15:33 Ответить
Зеля з бункера соло-відос видасть у відповідь
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06.04.2025 13:51 Ответить
Нехай трампутіни й надалі тягнуть волинку, заграючи з кацапом, і існуюча західна ПРО невдовзі безнадійно застаріє та виявиться "пшиком" в разі нападу мосворотих виродків.
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06.04.2025 13:56 Ответить
зі всією повагою до зсу і особливо ппо.
але, нафіга мені знати, що саме летить мене вбивати?
мене інше цікавить, як і чим ми відповідаємо кацапам!
але, чую і бачу, що у нас перемир'я і що зе!гундос дуже хоче капітулювати.
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06.04.2025 13:56 Ответить
Пам'ятаю як Зеленський хизувався, коли в космос запустили технічно-застарілий супутник січ-2, він тоді казав що Україна тепер космічна держава.. але вже пройшло 5 років, а "космічна держава Зеленського" не спроможна за 6 років зробити елементарну балістичну ракету.
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06.04.2025 14:02 Ответить
Ти порохобот, чи шо? У нашого Лідора лазерна зброя є
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06.04.2025 14:10 Ответить
Лузерна...
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06.04.2025 14:12 Ответить
Лазерна зброя то фігня, у нього мудрий нарід є.
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06.04.2025 14:13 Ответить
А це аргумент надійшніший за ядерну бімбу🐑🐑🐑
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06.04.2025 14:25 Ответить
Це те ж саме що прапорщікі в совєтской арміі
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06.04.2025 14:28 Ответить
лазерна збоя не враховує "кривізну землі"
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06.04.2025 14:14 Ответить
У другому реченні, третьому слові помилочка закралась.
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06.04.2025 14:16 Ответить
той супутник невідомо чи взагалі працює, адже відразу після запуску не було з ним звязку, а потім зепропаганда якось про нього і забула.
п.с. зате у нас тепер як і у кацапів є комічні війська.
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06.04.2025 14:14 Ответить
працює. Просто "неконтральовано кувиркається", а так з ним все добре.
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06.04.2025 14:18 Ответить
короче працює тільки отріцательно.
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06.04.2025 14:20 Ответить
як всі зелені ефективні менеджери: якісь рухи роблять, суєтяться, шум створюють.. а результату нема.
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06.04.2025 14:25 Ответить
Доки зеблани будуть руйнувати державу з середени, пуйлу буде комфортно руйнувати с зовні
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06.04.2025 14:05 Ответить
Ліш би нє Порох
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06.04.2025 14:11 Ответить
маю надію, що це тільки тезко? 05.04.2025 15:31
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06.04.2025 14:33 Ответить
Я за Пороха !
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06.04.2025 14:44 Ответить
я це зрозумів, а тому й написав вам як однодумцю.
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06.04.2025 15:32 Ответить
Звичайно, що кацапи модернізують свої ракети та безпілотники, їм же ще Європи бомбити та завойовувати. Поки НАТа підсцикує у памперси та домовляється про домовленості, ***** поступово знищує міста та села в Україні та випробовує модернізовану зброю на вбивстві українців.
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06.04.2025 14:05 Ответить
«Окупанти почали більше використовувати балістичних ракет «… Це - якої мови перекладено? Це українець писав чи нацмен? Бо українцеві то б вухо у трубочку скрутило. Кого що використовувати?- Балістичні ракети.
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06.04.2025 14:06 Ответить
В той час як Україна з усіма коаліціями охочих і неохочих за 3 роки продовжує запускати авіамодельні дрони з 10 кг вибухівки або легкомоторні літаки на автопілоті з причепленою фаб-250
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06.04.2025 14:08 Ответить
у той час як фон браун клепав тисячами ракети в розбомбленій німеччині, а хамасівці в тунелях з труб майструють примітивні ракети які летять на 100+км.
країна яка будувала ракети для сссерівскього ядерного щита, сосе бібу та ходить по світу зі словами дайте..
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06.04.2025 14:18 Ответить
Це вам би на ординії хотілося б .
Тільки вчора рознесли фабрику оптоволокна.
Половили ведмедчуківських тролів, бенгальскі вогники вставили куди потрібно і полетілі болєзні в Саратофф
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06.04.2025 15:20 Ответить
кацапсіна подоляцька то вчора фабрику оптовокна рознесли балістикою чи "длінними" нептунами ?
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06.04.2025 15:27 Ответить
Готуйся, тебе, як фабричного, наступним рейсом запускати на " родіну" будуть. Тобі сподобається
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07.04.2025 01:31 Ответить
В Україні скрізь піZдєц,зєлєнскій маладєц!
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06.04.2025 14:11 Ответить
Ти впевнений ?Псєвдо Олександр Сайко!
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07.04.2025 09:45 Ответить
модифіквція складності в Україні.
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06.04.2025 14:15 Ответить
А ви, зелупяри ,що зробили за роки війни? Крім того що сирській ставленик зегнид ,за 24 - 25 рік здав 3733 кВ .км України? Де удари нептунами в відповідь за вбитих дітей?
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06.04.2025 14:32 Ответить
Щотижня на озброєння ЗСУ приймаються нові зразки озброєння,нє?((
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06.04.2025 14:35 Ответить
Почему не убивают пилотов ТУшек?
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06.04.2025 14:41 Ответить
Ігнат зауважив, що окупанти модернізують і балістичні ракети. Так, після отримання систем ППО Patriot Україна змогла знищувати ракети "Кинджал" та балістичні "Іскандери". Проте зараз це робити складніше, оскільки ворог модернізує свої ракети. Україна своєю чергою ділиться цією інформацією із західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.

Ну, окільки трампон нічого більше не дасть, то сподіватися на модерніховані петріоти не доводиться. Єдиний вихід відроджувати проект "Кільчень" і самим все модернізувати. Буде і дешевше, і ефективніше. Або розробляти щось разом з європейцями. Бо ситуація з протидією балістиці у світі дуже сумна. Буквально лічені країни мають такі спроможності, та й ті є обмеженими.
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06.04.2025 14:51 Ответить
Балістичні ракети збивати важко. Але сама краща зброя проти балістичних ракет це самі ж балістичні ракети які полетять у відповідь. Війна закінчиться тоді коли Україна буде херачити у відповідь балістикою по рашистам в моцкві. А поки що Україна даже не б'є по рашистських аеропортах і електростанціях чим заохочує рашистів ще більше вбивати українців
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06.04.2025 15:05 Ответить
Мені тільки одному здається,що рашистські ракети і дрони так вдосконаляться на нас з вами,що західні засоби ППО,які вони зараз жмуть для нас,виявиться безсилі у майбутній війні?
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06.04.2025 15:37 Ответить
Можливо вичерпуються саме ракети "пак-3" для Петріоту. Вони *******, можуть збивати майже усі види балістики, крім МБР як орєшнік.
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06.04.2025 16:15 Ответить
Зараз зелена гнида понизить граничний вік для мобілізації , прибере відстрочки і дозволить тцк стріляти по українцям і це буде гідна відповідь гундосого кодла на вдосконалення кацапських ракет.
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06.04.2025 17:18 Ответить
Нам потрібно не ППО нарощувати, а ядерку по-тихому робити ВЖЕ. І свою балістику. Якщо пере*башити балістикою всі їх пускові, то не буде від чого захищатись, і Патріоти стануть непотрібні.
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06.04.2025 17:31 Ответить
Так ми теж у відповідь лупимо грім2 та його модифікацію спасан на 100500 километрів.
Все згідно з засідань ставки,звіти по котрим лунають в вечірніх зверненнях кожен тиждень зі словами "дав доручення по українській ракетній программі"
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06.04.2025 17:40 Ответить
А чим займаються 5 - 6 зє-менеджерів???
https://dl-news.defence-line.org/?p=55523

Мы слышим сказки о том, что часть производственных мощностей тупо простаивает из-за недостатка финансирования, но зелень как залеченная повышает зарплаты себе, чиновникам, вертухаям, инвалидам-прокурорам и прочей публике. На это деньги есть, а на собственную баллистику и ПВО - нет. Ещераз подчеркну, прошло 3 года и 1,5 месяца с момента начала широкомасштабной войны, чего тот же Израиль никогда не переживал. И тем не менее, Израиль обеспечил себя, системами ПВО/ПРО и теперь уже продает из той же Германии и другим странам.

Тем временем, появился отчет ВВС о работе ПВО. Каждый может посмотреть на полную статистику, а мы лишь отметим, что из 6 «Искандеров», сбить удалось только один. Из 9 ракет воздушного базирования типа Х-101 - сбито 6, и из 8 Калибров, морского базирования - 6. Куда конкретно прилетели 10 из тех не сбитых ракет, наверное, узнаем позже и возможно узнаем, куда летела остальная баллистика. А все это к тому, что скоро опять возникнет вопрос о поставках ракет к системам ПВО, для перехвата баллистики, своих же до сих пор - нет. Не знаю, насколько это потужно и незламно, каждый это может решить самостоятельно. Зато, как писал Митець: "Довльні хами, ситі в них є**ла".
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06.04.2025 18:20 Ответить
 
 