Прямые ядерные переговоры с США "были бы бессмысленными", - глава МИД Ирана Аракчи

В Иране отвергают возможность проведения прямых переговоров о ядерной сделке с США, подчеркивая, что они "были бы бессмысленными".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Как отмечается, слова Аракчи прозвучали на фоне того, что президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Иран готов к прямым переговорам относительно своей ядерной программе.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что "прямые переговоры были бы бессмысленными со стороной, которая постоянно угрожает применить силу в нарушение Устава ООН и которая выражает противоречивые позиции со стороны различных своих официальных лиц".

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"Мы остаемся преданными дипломатии и готовы попробовать путь непрямых переговоров", - добавил Аракчи.

По его словам, Иран "сохраняет готовность ко всем возможным или вероятным событиям, и так же он серьезно относится к дипломатии и переговорам".

"Он также будет решительным и серьезным в защите своих национальных интересов и суверенитета", - добавил министр.

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США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.