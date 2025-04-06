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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Прямые ядерные переговоры с США "были бы бессмысленными", - глава МИД Ирана Аракчи

Иран считает бессмысленными прямые ядерные переговоры с США

В Иране отвергают возможность проведения прямых переговоров о ядерной сделке с США, подчеркивая, что они "были бы бессмысленными".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Как отмечается, слова Аракчи прозвучали на фоне того, что президент США Дональд Трамп выразил убеждение, что Иран готов к прямым переговорам относительно своей ядерной программе.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что "прямые переговоры были бы бессмысленными со стороной, которая постоянно угрожает применить силу в нарушение Устава ООН и которая выражает противоречивые позиции со стороны различных своих официальных лиц".

Читайте: Военная конфронтация неизбежна, если не будет ядерной сделки с Ираном, - глава МИД Франции Барро

"Мы остаемся преданными дипломатии и готовы попробовать путь непрямых переговоров", - добавил Аракчи.

По его словам, Иран "сохраняет готовность ко всем возможным или вероятным событиям, и так же он серьезно относится к дипломатии и переговорам".

"Он также будет решительным и серьезным в защите своих национальных интересов и суверенитета", - добавил министр.

Также читайте: Трамп рассматривает предложение Ирана о непрямых переговорах по ядерной сделке, при этом не исключает ударов, - Axios

США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

Автор: 

Иран (1790) США (26564) ядерное оружие (1332)


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Топ комментарии
+17
Угоди зі США варті навіть менше ніж угоди з русньою. А ті гівна варті...
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06.04.2025 16:03
+13
Лучше одна водородная бомба, чем десять будапештских меморандумов. Ким Чен Ын.
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06.04.2025 16:02
+13
В переводе с дипломатического языка - "Вы банда рекетиров - недоумков , на данный момент с вами говорить нет желания. А там дальше посмотрим.."
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06.04.2025 16:12
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Правила форума Совет форумчан
Лучше одна водородная бомба, чем десять будапештских меморандумов. Ким Чен Ын.
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06.04.2025 16:02 Ответить
Угоди зі США варті навіть менше ніж угоди з русньою. А ті гівна варті...
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06.04.2025 16:03 Ответить
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06.04.2025 17:02 Ответить
В переводе с дипломатического языка - "Вы банда рекетиров - недоумков , на данный момент с вами говорить нет желания. А там дальше посмотрим.."
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06.04.2025 16:12 Ответить
Тут головне - не можливі прямі переговори ! От для цього , Тромбу , і потрібен Кацапстан ...
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06.04.2025 16:22 Ответить
Усі прямо посилають Трампондоппуло ))))))
А той пижиться, дується. Магу з себе корчить
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06.04.2025 16:18 Ответить
трамп гнида ще та, але ти не слідкуєш за тим як США накопичують сили щоб рознести "палатєнцеголових"? скільки авіоносних груп підтягують, скільки авіації, скільки повітряних паливозапраників? сухопутно заходити ніхто не буде як в ірак, розєбуть з неба...
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06.04.2025 16:31 Ответить
"сухопутно заходити ніхто не буде як в ірак, розєбуть з неба"
наивный воздыхатель трампа...
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06.04.2025 19:03 Ответить
США перетворились на країну з якою не варто про щось домовлятися. І якщо договори із парашею коштують дешевше ніж туалетний папір, то договори із США зараз це ціна торішнього листя
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06.04.2025 16:19 Ответить
звісно
треба Будапешт 2.0
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06.04.2025 16:27 Ответить
Угу...Тегеран 43 25.
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06.04.2025 16:33 Ответить
Залишається тільки з задоволенням потирати руки. Майже невідворотньо, що ядерні угоди неможливі.
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06.04.2025 16:33 Ответить
Після того що сталося з Україною не одна держава не відмовиться від своєї ядерної програми.
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06.04.2025 16:35 Ответить
Молодці іранці, шлють сволочного дурня на хутір через городи.
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06.04.2025 17:03 Ответить
україна має всі можливості, самостійно, мати свою ядерну зброю!
мало того! ми маємо, сьогодні, зараз, купу атомних станцій, для вимоги своїх умов!!!
але ж. але ж. але ж.
прострочені малороси рулять україною!
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06.04.2025 16:42 Ответить
ти б хоч поцікавився технологією збагачення урану, Гріша! до сраки та купа АЕС
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06.04.2025 17:17 Ответить
я, *******, від таких знатоків!
вчи фізику, пацанчік...
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06.04.2025 17:19 Ответить
а чому в тебе Україна з маленької літери? і що до фізики, яким боком наявність АЕС до виробництва ядерної зброю?
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06.04.2025 19:20 Ответить
вчи фізику, пацанчік...
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06.04.2025 19:25 Ответить
по-перше "фізик" ти кімнатний, який я тобі "пацанчик", до цього я з тобою так не спілкувався бидло ти тупориле! по-друге маю дві вищі освіти, перша "електронні системи", друга "фізика тведого тіла", краще заткни пельку недоумок, щось тебе забагато під кожною новиною...
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06.04.2025 19:33 Ответить
Бо у відпрацьованому ядерному паливі ВВЕР - 60% Pu-239 ,тому туди відразу забігло магате, на запрошення дурника зеленського
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06.04.2025 21:40 Ответить
А є ще в світі країна, яка б не послала Трампа вслід за русскім воєнним кораблем?
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06.04.2025 16:43 Ответить
Есть, Украина. И еще примерно стран двести. Бо трампы приходят и уходят, а США остаются. Но некоторые недоумки таких простых вещей не понимают, поэтому им будет доводиться через сраку.
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06.04.2025 19:56 Ответить
Отказ от ядерного статуса - это политика идиотов,персы не идиоты и не собираются прогибаться даже под угрозой американских бомбежек.
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06.04.2025 16:53 Ответить
Иранцы к персам имеют где-то такое же отношение как современные греки - к древним грекам
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06.04.2025 17:18 Ответить
Ну да, они умные. Поэтому их прогнут силой.
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06.04.2025 19:57 Ответить
Рудого послали рушники-раз ти ведеш непрямі переговори з х...про долю України, то чому аятолли повинні аести прямі переговори з тобою. Вони побачили, що Рудий п.....л і корчить з себе лева, хоча є ************ нарцисом. Раз х...командує Рудим, то всі його погрози-дешевий трюк маріонетки.
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07.04.2025 00:42 Ответить
 
 