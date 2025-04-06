Оккупанты пытаются на Луганщине захватить Надию, которую в марте освободили ВСУ, - ОСГВ "Хортиця"

Российские захватчики атакуют село Надия в Луганской области, которое в марте 2025 года освободили бойцы Третьей штурмовой бригады.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, российские оккупационные войска не прекращают давление на этот населенный пункт.

"Очень активно они пытаются вернуть именно Надию. Как так понимаю, что потеря Надии стала для них сюрпризом, который не сразу доведен до высшего командования. Когда оно об этом узнало, начались некоторые судорожные движения",- сказал Трегубов.

Он также рассказал о тактике врага в направлении Надии. По словам спикера, захватчики применяют легкую технику и осуществляют штурмы на мотоциклах.

"Это одна из особенностей направления. Там активные штурмы на мотоциклах, доходит до десятков мотоциклов за штурм. Это, в первую очередь, попытка быстро преодолеть дистанцию до украинских позиций и быстро занять какие-то здания, чтобы иметь возможность подтянуть пехоту. Это попытка "прошмыгнуть" через украинские дроны, там где бронетехника не пройдет через минные заграждения или в нее что-то прилетит, потому что она относительно большая", - рассказал Трегубов.

Напомним, что в конце марта Третья штурмовая бригада, прежде всего 1-й штурмовой батальон, восстановил контроль над населенным пунктом Надия на Луганщине.

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