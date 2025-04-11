Эстония передаст Украине 10 тысяч боеприпасов и 750 тысяч сухпайков, - министр обороны Певкур

Эстония в ближайшее время предоставит Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 750 тысяч сухих пайков для нужд ВСУ.

Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Или на этой неделе, или на следующей, мы доставим 10 тысяч боеприпасов калибром 155-мм. Мы также доставим 750 тысяч пакетов с едой для солдат. И мы продолжим также безубыточную деятельность в том смысле, что мы покупаем, с помощью наших друзей из разных европейских стран, амуницию для ВСУ", - сказал Певкур.

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Кроме этого, Эстония продолжает сотрудничество с партнерами в Европе для закупки дополнительной амуниции для ВСУ. Министр подчеркнул, что нынешняя ситуация на фронте требует дальнейшего наращивания военной помощи.

"Мы все понимаем, что на линии фронта тяжело. Мы фактически должны увеличить военную помощь Украине. И мы это делаем. И мы будем обсуждать с нашими партнерами, что мы можем сделать больше, потому что Украине нужна лучшая позиция для мирных переговоров", - добавил он.

Певкур также намерен встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы уточнить насущные потребности украинских военных.

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