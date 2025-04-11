Китай объявил о повышении пошлин на все товары из США до 125%, - South China Morning Post
Китай с 12 апреля существенно повышает пошлины на американские товары - с 84% до 125%, в ответ на торговые меры администрации Дональда Трампа.
Об этом сообщило Министерство финансов страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на South China Morning Post.
"Эта мера принята после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая", - отмечается в сообщении.
В Пекине также заявили, что не будут реагировать на дальнейшие действия США, если Вашингтон решит ввести новые пошлины на китайскую продукцию.
"С учетом того, что рынок больше не имеет возможности принимать американские товары, экспортируемые в Китай по нынешним уровням тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания", - отметили в Минфине КНР.
Напомним, 10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.
Трамп ввел тарифы
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.
Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.
Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.
Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.
В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.
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Цирк поїхав, а клоуни залишились.
Ніяких значних військових китайських континентів не буде - для цього є північні корейці
Китайці це - торгаші . А найкраща торгівля на війні .
Єдиний союзник в китаю - це бабло ,інших немає . І заради цього вони будуть працювати даже в чорта .
Якщо у вас з китайського - тільки навушники - то ви живете в голій пустелі .
Ручки для меблів у вас киатйскі , вхідні двері ,якщо не китайські - то ручки,механізми та вічко - точно китайське , телефон або Пк ,якщо не китайський - то має ктайські комплектуючі - так само як роутер , більшість побутової техніки - має китайські комплетуючі .
Меблі зібрані на китайські самонарізи ,китайські кромки поклеєні китайським клеєм і зібрані часто кийтайським інструментом
Продукти (китайй0ська продуктова хімія в них ,які ввозять в магазин для вас авто (китайські запчастини) , виготовлені та оброблені за допомогою китайських станків або приладів ( або запчастини )
Перелік можна довго продовжувати - а ви думайте ,що у вас лише китайські навушники ...
тогда за нас воюют и нато в виде добровольцев,но тогда неудобно плакаться и руки заламывать)))
80- 90% фейком)
если б было пофиг то передавали максимум каски и в середине 2022 ***** был бы в киеве а так получился обсерон и как обычно фаршатаки в кацапской армии с бравурными захватами сел на 100 чел,а город от 50к штурмуют по 9-12 мес.
Накласти тарифи на світову майстерню - це все одно що відрубати собі руку - цінники зразу зростуть на 20 -100 % відсотків на все.
Нех робити - Китай вам ці підвищені тарифи
засуне в жопузакладе у вартість товару . Ви хочете дрони купувати не за штуку баксів а за дві -три ? Чи ви вже відкрили власне замкнуте виробництво дронів в Україні ? І так по багатьом позиціям
а от про Китай ще дуже цікава інфа. і на фейк це явно не схоже:
20.01.2025
Ракетний удар ЗС України по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону. Вибух і три повторних детонації. Подробиці з'ясовуються. 47.118973° 39.574927°
21.01.2025
На місці ракетного удару по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (ГЗМ 21.01.2025) проводяться незвичні роботи по виявленню і збору залишків і уламків, а також знімається і вивозиться верхній шар грунту в епіцентрі удару. На місці робіт присутні крім російських військових люди в військовій формі без знаків розпізнавання.
22.01.2025
Загальна вага уламків, поки що не встановленого об'єкту знищеного одночасним ударом трьох українських ракет, складає декілька тонн. Усі вони вивозяться на не встановлений об'єкт на території Ростова-на-Дону. (по темі 20.01.2025 21.01.2025).
08.02.2025
Уламки з місця ракетного удару по об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (по темі 20.01.2025 21.01.2025) утилізуються в дуговій сталеплавильній печі ТОВ "Новоросійський прокатний завод" (Шахти, Ростовська, РФ, група "Новоросметал")
Під час завантаження уламків з місця ракетного удару для вивезення з району враження було ідентифіковано передню частину транспортного засобу. Скоріше всього це транспортна пускова установка Taian HTF5680A1, засіб транспортування китайської ракетної системи IRBM DF-26 (клас. НАТО CH-SS-18) . Серед уламків в радіусі враження також були знайдені залишки тіл на одному з яких збереглися частини одягу з нарукавною нашивкою з надписом 九六七五? , що майже точно передає позначення номеру прикриття військової частини "96754" ( MUCD , MUCK , китайська :部队代号 ракетної бригади № 654, 65 [65基地] ракетної бази ЗС КНР (пмд Далянь, КНР) (перша публічна згадка про бригаду червнь 2017 (Тайвань), оснащення IRBM DF-26 - влітку 2018 року). Geo: вірогідно 39.302672, 122.065102 (по темі 20.01.2025 21.01.2025 22.01.2025 ГЗМ ).
31.01.2025
"Вилучення" китайських товарів з вантажних потягів Китай-Європа (ми писали ГЗМ 25.01.2025) є нічим іншим, як прямою передачею товарів військового і подвійного призначення між Китаєм і РФ, при тому все це відбувалося на протязі достатньо тривалого часу, орієнтовно з червня 2024 року. Станом на 01.01.2025 р. зафіксовано біля 3000 залізничних контейнерів вилучених таким чином, при цьому жодної рекламаційної вимоги від європейських компаній на дану ситуацію не надходило.
Ось що тобі потрібно знати про Китай. Китай ніякий не нейтральний, а союзник раши у війні проти України.
Замінити Китай буде настільки дорого - що будь яка країна зразу стане бідною та неконкуренто здатною порівняно з іншими . Тому наразі Китай залишиться світовою майстернею - і весь світ буде купувати там включно з Україною.
Якби Китай був ворог Україні - він би відправив би мільйони дронів ,ракет,снардяів та тисячі одиниць артилерії та бронетехніки - і на цьому війна для України би скінчилася.
Тому не треба плодити ворогів там де їх поки немає . Китай заробляє бабло - і це його єдиний інтерес і союзник
пі...ри вербують для війни будь кого...
Індія он скандал підняла дипломатичний і повернула частину своїх громадян завербованих пі...ми.
дивно...
Як після цього на Сі будуть дивитись в Китаї? Сам себе опустить?
Тому, кажуть, Сі не піде на переговори поки президентом буде доні.
певно дарма донні за ту чергу згадував - сі не повірив
Станом на кінець січня 2024 року Китай володів казначейськими облігаціями США на суму 761 млрд доларів (друга Японія з 1,08 трлн доларів). Кілька авторитетних інвесторів висловлюють припущення, що Китай зараз позбувається казначейських облігацій США у відповідь на американські тарифи.
Сьогодні Трамп підвищить мита до 200% для китайців
прямо сльози капають по клавіатурі і заважають друкувати
Тому податки на експорт з КНР до США - то найменше, що КНР може отримати.
тому вболіваємо за обох
Якби Китай дійсно воював проти України - то прислав би не м'ясо ,якого в Москви достатьно - а десять мільйонів дронів ,тисячі гармат та рсзо ,мільйони мін та снарядів.
А також заборонив би поставки дронів в Україну .
Так ,що нєфіг тут ,"зраду " розводити - Китаю просто похєр - він просто заробляє гроші на крові - а чия кров йому дійсно все одно .