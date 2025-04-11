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Новости Тарифы Трампа Ответ Китая США
5 817 89

Китай объявил о повышении пошлин на все товары из США до 125%, - South China Morning Post

США и Китай

Китай с 12 апреля существенно повышает пошлины на американские товары - с 84% до 125%, в ответ на торговые меры администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщило Министерство финансов страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на South China Morning Post.

"Эта мера принята после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая", - отмечается в сообщении.

В Пекине также заявили, что не будут реагировать на дальнейшие действия США, если Вашингтон решит ввести новые пошлины на китайскую продукцию.

"С учетом того, что рынок больше не имеет возможности принимать американские товары, экспортируемые в Китай по нынешним уровням тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания", - отметили в Минфине КНР.

Напомним, 10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение Трампа по ископаемым в Украине - это рэкет, - Блинкен

Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин призвал ЕС объединить усилия для противодействия тарифам Трампа

Автор: 

Китай (2963) пошлина (459) США (26598) Трамп Дональд (5187)


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Топ комментарии
+16
Трамп додасть ще 20% до тарифів і скаже що він переміг у тарифній війні ))
Цирк поїхав, а клоуни залишились.
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11.04.2025 12:15
+9
Чудово! Впевнений, Трамп повинен відповісти, піднявши мита до 200 відсотків! Інакше "карти в рукаві", про які торочить Трамп не зіграють. 😊. До речі, і Сі теж раджу не зупинятися. Не по пацанськи це.
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11.04.2025 12:15
+7
Як там казав трампон, китайці хочуть домовлятися але не знаю як розпочати... клоун, зі здохлою білкою на голові
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11.04.2025 12:18
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Правила форума Совет форумчан
Китаи іде до кінця
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11.04.2025 12:12 Ответить
Трамп додасть ще 20% до тарифів і скаже що він переміг у тарифній війні ))
Цирк поїхав, а клоуни залишились.
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11.04.2025 12:15 Ответить
До кінця України? Ви не чули, але китайці вже штурмують наших бійців.
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11.04.2025 12:18 Ответить
150 китайців для мільярдного китаю - це статистична похибка від статистичної похибки
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11.04.2025 12:26 Ответить
то всьо чухня. 150 чи 15000. головне тут це те, що у китайських соцмережах, де все модерується і контролюється комуняками і нічого зайвого там про пропустять в ефір, уже на повну коштушку гуляють ролики про вербоку на війну на стороні ху йло стану. тому на статистичну похибку тут уже не вдасться зіслатись. тож китайців на війні в Україні буде тільки більшати. і це тільки початок.
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11.04.2025 12:51 Ответить
Нахіба китайцям та Україна ... 150 китайців за 4 роки це скоріше за все китайські військові .як здобувають досвід + пару дурнів.
Ніяких значних військових китайських континентів не буде - для цього є північні корейці
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11.04.2025 12:55 Ответить
та буде. все до того йде. нахіба Україна тим комунякам? а що тоді на окупованих територіях України роблять китайські фірми? ніхто ні з бразильских, ні з індійських чи арабських фірм не праціює на окупованій території України, а комуняки там вже працюють. А чого китайські ракетні установки стріляють вже по Україні?
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11.04.2025 13:01 Ответить
Китайці працюють по всьому світу , китайські дрони та техніка є в обох сторін.
Китайці це - торгаші . А найкраща торгівля на війні .
Єдиний союзник в китаю - це бабло ,інших немає . І заради цього вони будуть працювати даже в чорта .
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11.04.2025 13:13 Ответить
китайці нам ракетних установок не продають.
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11.04.2025 13:20 Ответить
питання не в нас. і питання не в інших. питання в тому, що є світові заборони продавати зброю терористам і країнам-агресорам. продавати зброю жертві агресії не заборонено. навіть в статті 51 Статуту ООН прописано, що країна, яка зазнала нападу агресора, має право на колектину оборону. Тобто навіть якщо на стороні України будуть воювати офіційні війська інших країн - це буде законно. а воювати корейським комунякам чи китайським на стороні кацапів - це незаконно! і коли китайози на весь світ волають, що вони нейтральні, а по факту їхні ракети стріляють уже по Україні, їхні найманці вже потрапляють у полон в зоні бойових дій на території України - ц вже нікуя не нейтральна позиція. якщо ти віриш справді у нейтральність Китаю, то ти телеп ень. китайські соцмережі видаляють контент з інформацією про американські тарифи, тобто комуняки слідкують за інформаційним простором у себе в Китаї, то в тих самих китайських соцмережах спокійно гуляють собі ролики, в яких вербують місцеве м'ясо на війну в Україну. офіційни Пекін втирає з екранів, що вони своїх громадян закликають не брати участь у війні з обох сторін... а тут у своїх соцмеражах повно роликів про верборвку на війну в Україну... дивно. інформацію про американські тарифи швидко фільтрують і видаляють, а ролики про вербовку м'яса на війну не чіпають. якщо офіційна позиція Пекіну заклик до своїх громадян не брати участь у війні, то тоді ті комуняки мали ці вербовочні ролики взагалі видаляти з мереж. ан ні. не чіпають... ну а лохи нехай і далі вірять китайцям, бо вони нейтральні.. ну-ну..
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11.04.2025 13:48 Ответить
ти тут тільки про ООН написати спромігся. іншого тексту не читав? наприклад, про агресора і жертву агресії. і що воювати на стороні агресора-терориста - це незаконно, а допомогти жертві агресії оборонятися - це законно. ось тобі де справедливість. якщо ти і справді про справедливість. бо таке враження, що ти кацапський бот, який тут Китай вирішив відбілити.
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11.04.2025 14:40 Ответить
Беручи до уваги ,що більше половини товарів в Україні китайські - то при забороні експорту з китаю - в тому напрямку підуть не тільки китайці ,а й більшість українців,які купують китайські товари ( дрони в тому числі )
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11.04.2025 14:59 Ответить
Всі мільйон дронів - виробляються з китайських комплектуючих .

Якщо у вас з китайського - тільки навушники - то ви живете в голій пустелі .

Ручки для меблів у вас киатйскі , вхідні двері ,якщо не китайські - то ручки,механізми та вічко - точно китайське , телефон або Пк ,якщо не китайський - то має ктайські комплектуючі - так само як роутер , більшість побутової техніки - має китайські комплетуючі .
Меблі зібрані на китайські самонарізи ,китайські кромки поклеєні китайським клеєм і зібрані часто кийтайським інструментом
Продукти (китайй0ська продуктова хімія в них ,які ввозять в магазин для вас авто (китайські запчастини) , виготовлені та оброблені за допомогою китайських станків або приладів ( або запчастини )

Перелік можна довго продовжувати - а ви думайте ,що у вас лише китайські навушники ...
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11.04.2025 15:35 Ответить
Нічого китайського немає, є компанії США і Європи які виробляють свою продукцію в Китаї все не більше Китай сам без ліцензій і іноземного бізнесу нічого не виробляє навіть ті ж дешеві телефони ксяомі і інше стоять на американському андроїді і робляться з дозволу США в Китаї
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13.04.2025 08:14 Ответить
ок. от тільки не треба було Джекі Чана сюди приплітати. Джекі Чан не політик, а актор. а все рашта по ділу.
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11.04.2025 15:02 Ответить
ну тут хрен его знает, начнут китайцы из-за тарифов беднеть, могут и на войну потянуться
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11.04.2025 16:15 Ответить
ну нехай продвожують. вони думають, що самі хитрі і цього ніхто не бачить. усі все бачать. а найбільше бачить це американська розвідка. не просто ж так Трамп тарифами по ним їпанув. проти всіх за компанію, але проти всіх відклав тарифи, а тим комунякам ще добавив. тож якщо комуняки відкрито потягнуться чи збільшать невідкрито в Україні свою присутність на стороні каців, то єдними американськими тарифами вони не відбудуться. тож не думаю, що вони насміляться лізти у війну по повній. вони сцикуняки. їх століттями самураї їпали. а ще раніше монголи. вояки з них.
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11.04.2025 16:33 Ответить
не мешай диванным всепропальщиках верещать в слезах что против Украины 4 ядерных страны вооют и все пропало)
тогда за нас воюют и нато в виде добровольцев,но тогда неудобно плакаться и руки заламывать)))
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11.04.2025 13:35 Ответить
Це ж міщанська ментальність - думати ,що Україна -пуп землі - і всі навколо сидять і думають ,як її загнобити . Хоч практично всім на неї глибоко пофіг
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11.04.2025 13:42 Ответить
ну слва богу не всем пофиг.нам повезло географически_)+ "моща" второй армии оказалась на
80- 90% фейком)
если б было пофиг то передавали максимум каски и в середине 2022 ***** был бы в киеве а так получился обсерон и как обычно фаршатаки в кацапской армии с бравурными захватами сел на 100 чел,а город от 50к штурмуют по 9-12 мес.
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11.04.2025 13:53 Ответить
* контингентів
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11.04.2025 13:15 Ответить
Осел попробував зіграти на Трампа. Але військ Китаю в параші немає. Найманці - так вони скрізь, і в нас є.
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11.04.2025 12:44 Ответить
от тільки велика різниця. найманці на стороні агресора і найманці на стороні жертви агресії. і про це наші дипломати мають говорити на весь світ, щоб весь світ накінець зрозумів, що комуняки ніякі не нейтральні, вони підтримують агресора у війні проти України. і тут не тільки Штати, тут весь притомний світ має накласти такі самі тарифи на Китай.
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11.04.2025 12:56 Ответить
Негайно в лікарню поки не зачинилась. Інакше ми можемо вас втратити!
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11.04.2025 13:28 Ответить
хм.. то це вам туди потрібно.
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11.04.2025 13:33 Ответить
а ти не хочеш, щоб весь світ бачив як китайці підтримують рашку у війні з Україною? і вже як виявляється не тільки економічно (купівля-продаж сировини і товарів подвійного призначення), проте вже і військово. як зброєю, так і м'ясом..
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11.04.2025 13:37 Ответить
Ви випадково не з трускавецьких зелених депутатів ?

Накласти тарифи на світову майстерню - це все одно що відрубати собі руку - цінники зразу зростуть на 20 -100 % відсотків на все.

Нех робити - Китай вам ці підвищені тарифи засуне в жопу закладе у вартість товару . Ви хочете дрони купувати не за штуку баксів а за дві -три ? Чи ви вже відкрили власне замкнуте виробництво дронів в Україні ? І так по багатьом позиціям
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11.04.2025 13:39 Ответить
ніт, я палкий прихильник Пороха і ніколи не голосував за зелень. без світової майстерні світ жив раніше і буде жити і далі. на Китаї світ клином не зійшовся. це як правило про яйця, які не можна тримати в одному кошику. що, один тільки Китай у світі виробляє дрони? більше ніхто? не буде дронів по 1000, будуть по 1200 чи по 1500. ясна річ, що зараз всі купують китайське, бо найдешевше воно. хоча тайванське чи південно-крейське не набагато дорожче за китайське та й в рази якісніше. багато ми зараз купуємо у каців газу чи нафти? правильно. торгівля на крові неприпустима. нехай заплатимо за нафту арабам більше, проте купувати її у каців не будемо. ну це ж логічно.

а от про Китай ще дуже цікава інфа. і на фейк це явно не схоже:
20.‎01.‎2025
Ракетний удар ЗС України по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону. Вибух і три повторних детонації. Подробиці з'ясовуються. 47.118973° 39.574927°

21.‎01.‎2025

На місці ракетного удару по не встановленому об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (ГЗМ ‎21.‎01.‎2025) проводяться незвичні роботи по виявленню і збору залишків і уламків, а також знімається і вивозиться верхній шар грунту в епіцентрі удару. На місці робіт присутні крім російських військових люди в військовій формі без знаків розпізнавання.

22.‎01.‎2025

Загальна вага уламків, поки що не встановленого об'єкту знищеного одночасним ударом трьох українських ракет, складає декілька тонн. Усі вони вивозяться на не встановлений об'єкт на території Ростова-на-Дону. (по темі ‎20.‎01.‎2025 21.‎01.‎2025).
08.‎02.‎2025

Уламки з місця ракетного удару по об'єкту на схід від Ростова-на-Дону (по темі ‎20.‎01.‎2025 21.‎01.‎2025) утилізуються в дуговій сталеплавильній печі ТОВ "Новоросійський прокатний завод" (Шахти, Ростовська, РФ, група "Новоросметал")

Під час завантаження уламків з місця ракетного удару для вивезення з району враження було ідентифіковано передню частину транспортного засобу. Скоріше всього це транспортна пускова установка Taian HTF5680A1, засіб транспортування китайської ракетної системи IRBM DF-26 (клас. НАТО CH-SS-18) . Серед уламків в радіусі враження також були знайдені залишки тіл на одному з яких збереглися частини одягу з нарукавною нашивкою з надписом 九六七五? , що майже точно передає позначення номеру прикриття військової частини "96754" ( MUCD , MUCK , китайська :部队代号 ракетної бригади № 654, 65 [65基地] ракетної бази ЗС КНР (пмд Далянь, КНР) (перша публічна згадка про бригаду червнь 2017 (Тайвань), оснащення IRBM DF-26 - влітку 2018 року). Geo: вірогідно 39.302672, 122.065102 (по темі ‎20.‎01.‎2025 21.‎01.‎2025 22.‎01.‎2025 ГЗМ ).

31.‎01.‎2025

"Вилучення" китайських товарів з вантажних потягів Китай-Європа (ми писали ГЗМ 25.‎01.‎2025) є нічим іншим, як прямою передачею товарів військового і подвійного призначення між Китаєм і РФ, при тому все це відбувалося на протязі достатньо тривалого часу, орієнтовно з червня 2024 року. Станом на 01.01.2025 р. зафіксовано біля 3000 залізничних контейнерів вилучених таким чином, при цьому жодної рекламаційної вимоги від європейських компаній на дану ситуацію не надходило.

Ось що тобі потрібно знати про Китай. Китай ніякий не нейтральний, а союзник раши у війні проти України.
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11.04.2025 14:17 Ответить
Раніше на конях їздили замість машин , і користувалися голубиною поштою замість інтернету.
Замінити Китай буде настільки дорого - що будь яка країна зразу стане бідною та неконкуренто здатною порівняно з іншими . Тому наразі Китай залишиться світовою майстернею - і весь світ буде купувати там включно з Україною.
Якби Китай був ворог Україні - він би відправив би мільйони дронів ,ракет,снардяів та тисячі одиниць артилерії та бронетехніки - і на цьому війна для України би скінчилася.
Тому не треба плодити ворогів там де їх поки немає . Китай заробляє бабло - і це його єдиний інтерес і союзник
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11.04.2025 14:55 Ответить
Китай не так наш ворог, як союзник параші. не торговий партнер, а саме союзник. Китай ніколи не визнає, що офіційно воює і підтримує раху у війні з Україною. навіть коли тут буде вже не 150 його найманців, а кількасот тисяч. дрони він продає і нам, і кацапам. то зрозуміло. проте кацам він продає не тільки дрони, а навіть вже і ракети про що я тобі написав вище. але ти і далі вір у щирість Китаю.. вір.
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11.04.2025 15:08 Ответить
Де я писав ,про щирість Китаю ? Який друг продає дрони ворогу ? Китай продає дрони і нам і Москві ? Якось ваша логіка не логічна
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11.04.2025 15:37 Ответить
що нелогічного? Китай продає дрони і нам, і москві. все логічно. Китай хоче заробити. Китай продає зброю рашці (таємно). теж все логічно, бо Китай топить усіляко за непрограш раши у війні. тільки нам, знаючи вже достеменно яку позицію займає щодо нас Китай, відноситись до Китаю як до нейтрального в цій війні - це вже не адекватно буде. тут хтось куєсосить Трампа за те, що той ввів проти тих комуняк тарифи. ну так нам потрібно тільки аплодувати цьому, а не навпаки. Адекватні громадяни України ніяк не можуть вважати Китай нейтральним. так можуть робити тільки недалекоглядні люди, які відразу стали репетувати, мовляв, Трамп нас зливає, то давайте тоді до Китаю ломанемось за підтримкою. ось це реально імбецили. китайські ракети уже вбивають українців, а вони і далі думають, що Китай для України хороший..
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11.04.2025 16:13 Ответить
Військ Китаю немає але Китай ворог України який допомагає вбивати кацапам українців
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13.04.2025 08:16 Ответить
Найманці. Гастрбайтери.
пі...ри вербують для війни будь кого...
Індія он скандал підняла дипломатичний і повернула частину своїх громадян завербованих пі...ми.
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11.04.2025 12:47 Ответить
підставляй трампоне дупу для поцілунків
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11.04.2025 12:14 Ответить
Чудово! Впевнений, Трамп повинен відповісти, піднявши мита до 200 відсотків! Інакше "карти в рукаві", про які торочить Трамп не зіграють. 😊. До речі, і Сі теж раджу не зупинятися. Не по пацанськи це.
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11.04.2025 12:15 Ответить
Канєшно. Не по пацанські не відповісти на пред'яву...
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11.04.2025 12:23 Ответить
так то, коли пацани *********... а якщо маєш справу з психічно хворою людиною, - простіше її просто оминати...
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11.04.2025 12:38 Ответить
Моя колишня дружина, фаховий психіатр простими словами пояснювала, що психічно хворий - той, який робить шкоду собі. Той, що шкодить іншим - злочинець.
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11.04.2025 12:49 Ответить
Як там казав трампон, китайці хочуть домовлятися але не знаю як розпочати... клоун, зі здохлою білкою на голові
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11.04.2025 12:18 Ответить
Зробимо Америку знов великою разом ще раз! Гретегейн, гойда!
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11.04.2025 12:20 Ответить
товарисч сі не захтів цьомати дупу рудого донні
дивно...
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11.04.2025 12:21 Ответить
Що тут дивного...Стара обісрана дупа, вся в зморшках, постійно дздить, та ще й чоловіча.
Як після цього на Сі будуть дивитись в Китаї? Сам себе опустить?
Тому, кажуть, Сі не піде на переговори поки президентом буде доні.
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11.04.2025 12:27 Ответить
рудий чеше, шо черга стоїть дупоцьомів
певно дарма донні за ту чергу згадував - сі не повірив
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11.04.2025 12:32 Ответить
Мейк чайна гріт аген...
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11.04.2025 12:22 Ответить
А далі трампон САМ зателефонує сі і запропонує укласти пісділ. Це тактика дрібного здирника, який ніби грає "по-крупному", а потім задкує і намагається про все домовитися.
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11.04.2025 12:29 Ответить
Я думаю поки трампон не поверне мита до того стану які вони були перед цим і не попросить пробачення - Китай на переговори не піде.
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11.04.2025 12:33 Ответить
А Сі в ответочку запропонуе тампону угоду на всі копалини США...
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11.04.2025 13:40 Ответить
Він простіше може зробити.

Станом на кінець січня 2024 року Китай володів казначейськими облігаціями США на суму 761 млрд доларів (друга Японія з 1,08 трлн доларів). Кілька авторитетних інвесторів висловлюють припущення, що Китай зараз позбувається казначейських облігацій США у відповідь на американські тарифи.
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11.04.2025 13:52 Ответить
Ну або приватизація всіх активів компаній США... Жарт
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11.04.2025 17:21 Ответить
Китайці просто домовляться з маском. І він через венса рідсидить трампона. Оце буде найстрашніший сценарій для фарті донні
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11.04.2025 17:44 Ответить
Трамп думав що це іграшки. Всі будуть дивитись і тремтіти. На колінах молити бо він вважає себе імператором Світу.
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11.04.2025 12:31 Ответить
в нього деменція, я зіштовхувався з цим. дуже портиться характер у хворого деменцією. плюс нарцисизм - риси цього виду психопата. там кому треба вже поставили йому дагноз
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11.04.2025 12:46 Ответить
Ситхи захватили власть, кого только не будет в повстанческом альянсе).
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11.04.2025 12:33 Ответить
Хе-хе-хе))) як страшно!
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11.04.2025 12:36 Ответить
Ого, Китай не здається
Сьогодні Трамп підвищить мита до 200% для китайців
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11.04.2025 12:37 Ответить
ви там в Україні(?) виявляється за Китай вболіваєте?
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11.04.2025 12:38 Ответить
Тобі хочеться в це вірити?
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11.04.2025 12:50 Ответить
А ви там рекетом?
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11.04.2025 14:11 Ответить
починаючи з 50 відсотків вже нема торговлі. тому далі хоч 125 відсотків хоть 100000 відсотків технічно вже немає значення для торговлі. про це і сказав СІ
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11.04.2025 12:48 Ответить
Які кумедні на цензорі хомʼяки)))
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11.04.2025 12:37 Ответить
Мяч на поле Дональда Фредовича.
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11.04.2025 12:39 Ответить
Тампон думав шо він володар світу, а ні-він тупе чмо!!!! А зараз получи піндос гранату( китайську)!!!!
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11.04.2025 12:46 Ответить
А чого одразу не 200%? Make China greate again. Цирк так цирк.
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11.04.2025 12:49 Ответить
Ну что там,краснопузый юань еще держится или летит в пропасть?
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11.04.2025 13:02 Ответить
...це нагадує дитсадок, ти мені так, а я тобі так і понеслося...Зупиніться, грьобані мільярдери, є ще простий народ який страждає більше чим Ви!!
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11.04.2025 13:06 Ответить
страждає, страждає...

прямо сльози капають по клавіатурі і заважають друкувати
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11.04.2025 13:27 Ответить
А замріяний Трамп вже вибирав місце на дупі, куди його мали китайці цьомкнути.
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11.04.2025 13:22 Ответить
Режим Си веде війну проти ЄС, країн Заходу та України.
Тому податки на експорт з КНР до США - то найменше, що КНР може отримати.
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11.04.2025 13:26 Ответить
Трамп теж "веде війну проти ЄС, країн Заходу та України."

тому вболіваємо за обох
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11.04.2025 13:28 Ответить
Нє ЄС ліг під Китай, уже знижує мита на імпорт китайських авто хоча всі розуміють що може вбити їх автопром...
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11.04.2025 13:44 Ответить
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11.04.2025 13:33 Ответить
Підведу підсумок - для тих ,хто плачеться ,що Китай воює проти України:

Якби Китай дійсно воював проти України - то прислав би не м'ясо ,якого в Москви достатьно - а десять мільйонів дронів ,тисячі гармат та рсзо ,мільйони мін та снарядів.
А також заборонив би поставки дронів в Україну .

Так ,що нєфіг тут ,"зраду " розводити - Китаю просто похєр - він просто заробляє гроші на крові - а чия кров йому дійсно все одно .
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11.04.2025 13:46 Ответить
Аж цікаво, на якій позначці зупиняться? Можна ставки робити...
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11.04.2025 14:09 Ответить
А це вже не важливо! Все, що вище обгрунтованого % (наприклад - 20, 25, 30...) зупиняє торгівлю...
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11.04.2025 14:36 Ответить
Якось цікаво Китай "kiss ass" рудого дебіла
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11.04.2025 14:41 Ответить
Тут швидше kiks ass
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11.04.2025 19:57 Ответить
Дружбаноїди
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11.04.2025 15:03 Ответить
Я тільки хотів нову відяху собі купити. Мабуть не судьба((
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11.04.2025 15:23 Ответить
І не треба махати руками та захлинатися слиною. Мовчазливо і дієво: захочеш - буде розмова, а ні - то й ні.
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11.04.2025 19:54 Ответить
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11.04.2025 22:22 Ответить
 
 