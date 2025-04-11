Китай объявил о повышении пошлин на все товары из США до 125%, - South China Morning Post

Китай с 12 апреля существенно повышает пошлины на американские товары - с 84% до 125%, в ответ на торговые меры администрации Дональда Трампа.

Об этом сообщило Министерство финансов страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на South China Morning Post.

"Эта мера принята после того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая", - отмечается в сообщении.

В Пекине также заявили, что не будут реагировать на дальнейшие действия США, если Вашингтон решит ввести новые пошлины на китайскую продукцию.

"С учетом того, что рынок больше не имеет возможности принимать американские товары, экспортируемые в Китай по нынешним уровням тарифов, если американская сторона впоследствии продолжит вводить пошлины на китайские товары, экспортируемые в США, китайская сторона не обратит на это внимания", - отметили в Минфине КНР.

Напомним, 10 апреля президент США Дональд Трамп повысил пошлины против Китая до 145%.

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Трамп ввел тарифы

Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.

Впоследствии стало известно, что Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике страны.

Американские тарифы также коснулись Украины - на ее товары США введут 10-процентные пошлины.

Китай объявил, что введет 34-процентные пошлины на все американские товары в ответ.

В то же время в Министерстве экономики Украины считают, что есть шансы договориться с США о других условиях торговли. Кроме того, министр экономики Юлия Свириденко заверила, что пошлина от США не повлияет на курс валют или цены на продукты в Украине.

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