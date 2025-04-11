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Новости Домашнее насилие
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Смерть женщины после жестокого избиения на Буковине: ее 19-летнему парню сообщено о подозрении, - полиция

Следователи полиции сообщили 19-летнему жителю поселка Глыбока Черновицкой области о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти 27-летней женщины. Потерпевшая после избиения находилась в состоянии комы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно справке судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 27-летней жительницы Глыбокой стала закрытая внутричерепная травма, находящаяся в причинно-следственной связи с нанесением телесных повреждений.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.

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Подозрение парню за избиение

В полиции напомнили: в ночь с 5 на 6 апреля жительницу Черновицкого района с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, где впоследствии она умерла. Тело женщины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Во время следствия правоохранители собрали доказательства, которые дали основания сообщить 19-летнему жителю Глыбокой о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают мотивы и все детали преступления.

В данное время следователи полиции подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Что предшествовало?

Ранее местные СМИ сообщали, что 27-летняя буковинка Виктория Тоненчук из поселка Глыбока, которая впала в кому после жестокого избиения сожителем, умерла. Женщина за жизнь боролась 5 дней, но медики не смогли спасти ее.

27-летняя буковинка умерла после жестокого избиения

В полиции сообщили изданию ZAXID.NET, что по факту избиения открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства.

В Черновицкую областную больницу скорой медицинской помощи 27-летняя Виктория Тоненчук попала уже в коме 5 апреля. У нее диагностировали тяжелые травмы черепа, внутренних органов. Медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако около 13:00 10 апреля она умерла, сообщил сайт "Молодий буковинець".

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Родственники и друзья Виктории Тоненчук рассказали, что женщину жестоко избил мужчина, с которым она встречалась 9 месяцев. Они утверждают, что мужчина не впервые бил Викторию.

По словам близкой подруги погибшей, в феврале этот 19-летний парень избил Викторию до сотрясения мозга. Тогда суд закрыл дело из-за отказа потерпевшей от обвинения.

27-летняя буковинка умерла после жестокого избиения

Друзья добавляют, что 9 апреля из соцсетей узнали, что обидчик Виктории мог сбежать за границу. Однако, впоследствии стало известно, что пока он остается в поселке Глыбока.

Автор: 

избиение (9796) насилие (394) Нацполиция (16458) Черновицкая область (29) Черновицкий район (7) Глыбокая (2)


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Топ комментарии
+21
Дітєй нєзя в армєю, ані наш гінацид! то єтсь гєнафонд!

Пі6ора кинути на розмінування методом пошуку міни ногами, я не бажаю годувати таку мразь довічно за мої податки.
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11.04.2025 16:18
+20
там була ще тітка з органів яка прикривала цього упиря,які дії застосовано до неї???
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11.04.2025 16:05
+16
Ви-так.
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11.04.2025 16:06
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Мужчин каждый день бьют. Почему таких новостей нет? Мы люди второго сорта?
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11.04.2025 16:02 Ответить
Ви-так.
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11.04.2025 16:06 Ответить
А как же декларируемое равенство? Как же борьба с сексизмом? Такие статьи - признак устаревших ценностей с точки зрения провозглашаеміх ценностей.
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11.04.2025 16:51 Ответить
Некондіція...
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11.04.2025 18:00 Ответить
Докладніше будь ласка. Аргументуйте свою позицію та пов`яжить її з законодавством та духом часу.
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11.04.2025 18:14 Ответить
Докладніше то тобі варто глянути піраміду кацапського світу (там кацап чоловік нижче собак диких).
Якщо дика собака загризе кацапа то їй цій собаці ніц не буде, а от якщо кацап уб*є бродячу собаку то кацап сідає на пляшку.
Ти запитаєш а при чому тут ти.
Певне тому що ти кацап лахтинний псевдо хомосапієнс сапієнс.
Лахту кацапську за км видно.
На дату своєї реєстрації глянь.
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11.04.2025 18:57 Ответить
Прочитав текст, але сенсу в ноьому нема. Ображати тих, з ким не погоджуєшься - це так примітивно. Я кщо ти не тільки параноїк, а й патріот - то хочаб повертайся в Україну та сплачуй податки тут.
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11.04.2025 19:44 Ответить
Ну що ж каюсь.
Написав занад то заумно.
Тим більш я знав що пишу кацапу.
Напишу більш простіше:
кацап це псевдолюдина і він не має ніяких прав навіть в своїй кацапії.
То якого біса Україна повинна давати право кацапу в Україні?
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11.04.2025 20:17 Ответить
Ти можеш легко довести що ти не кацап.
Варто тобі написати одне речення.
Одне просте речення.
"путін-*****, кадирова мамцю я трахав засушеним свинячим фалосом на спині кадирова".
Ну то як?
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11.04.2025 20:23 Ответить
путін-*****, кадирова мамцю я трахав засушеним свинячим фалосом на спині кадирова".
а ты ещё хуже
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12.04.2025 00:35 Ответить
А тут я просто плюсую.
І перепрошую пана за те що сприйняв Вас як кацапа.
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12.04.2025 00:39 Ответить
Ок. Шановний Максиме.
Даю відповідь:
війна на дворі, тому не на часі ці питання.
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12.04.2025 00:51 Ответить
Виношуйте 9 місяців дитину, родіть її в муках, вигодовуйте до 18 років, готуйте їжу кожен день, як всі нормальні жінки - от тоді буде "равєнство". І жінки тоді замість мужиків підуть на війну...
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11.04.2025 18:43 Ответить
Ти мєрзость. Забалакуєш тему своїми псевдлйуморними коментами
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11.04.2025 23:19 Ответить
ти взагалі бракований
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11.04.2025 16:15 Ответить
Но ведь в конституции написано про равенство М и Ж. Где обман?
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11.04.2025 16:53 Ответить
Пішітє в спротлато
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11.04.2025 16:16 Ответить
😨😨😨
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11.04.2025 16:27 Ответить
Вытри сопельки,мужчинка.
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11.04.2025 17:01 Ответить
Неужели ты против равенства? Распиши свою позицию. Я знаю, это эмоционально трудно. Но ты попробуй, всем вам современным каблукам полезно.
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11.04.2025 17:26 Ответить
Виношуйте 9 місяців дитину, родіть її в муках, вигодовуйте до 18 років, готуйте їжу кожен день на кухні, як всі нормальні жінки - от тоді буде "равєнство". І жінки тоді замість мужиків підуть на війну...
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11.04.2025 18:46 Ответить
Жінка героїня тому що народжує? Так і свиня тоді героїня, також народжує. Це егоцентричні жіночі наративи. Я щось не розумію позицію. Занадто емоційно. Якщо природня суть жінки бути мамою, то то юридичну рівність треба відміняти?
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11.04.2025 19:40 Ответить
Якщо особу кожен день б'ють, то вона вже не "мужчина" 🤣🤣🤣
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12.04.2025 09:24 Ответить
там була ще тітка з органів яка прикривала цього упиря,які дії застосовано до неї???
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11.04.2025 16:05 Ответить
от ***** це все було? він тварина, то зрозуміло, а от вона ***** здибалась з твариною на 8 років молодше? Невже така безвихідь? це просто на голову не налазить!
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11.04.2025 16:17 Ответить
ну є такі жінки - якщо б'є, це означає, що любить..., це, напевне, збочення таке..., як правило вони або гинуть, або залишаються інвалідами...
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11.04.2025 16:32 Ответить
жінки живуть емоціями,вона з тих що ********* гострі з безпекою для життя,по факту наблюдаємо результат
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11.04.2025 17:43 Ответить
Глянь на її верхню фотографію... Губи бачиш? Це "характерна ознака" всім відомої професії... Точніше, це не "професія" в нормальному розумінні слова... Це "покликання, яке стає професією"... Так що можливо, було за що... Є таке поняття в кримінальному праві "віктимність поведінки"... Коли сама жертва, своєю поведінкою, провокує на вчинення злочину... І наука така є - "віктимологія"...
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11.04.2025 17:51 Ответить
Дітєй нєзя в армєю, ані наш гінацид! то єтсь гєнафонд!

Пі6ора кинути на розмінування методом пошуку міни ногами, я не бажаю годувати таку мразь довічно за мої податки.
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11.04.2025 16:18 Ответить
ДУЖЕ ДИВНО, от коли була новина, як вчитель гамселить учня-ВСІ підтримали вчителя. Коли ******** коп застрелив чоловіка-всі підтримали мента. А зараз підтримують жертву? Цікаво...
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11.04.2025 20:24 Ответить
Я за всіх не відповідаю. Якщо мєнт зробив все по закону - я за мєнта (не знаю про яку ситуацію ти пишеш). Якщо вчитель б'є ученика він не може бути вчителем в 21 сторіччі.
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11.04.2025 22:19 Ответить
Ну от зовсім нещодавно була новина, як вчитель побив учня на Вінничині. 40+ лайків. Ну не дебіли, га?!
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11.04.2025 22:32 Ответить
Щось золотий спермофонд Зеленського стратив...
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11.04.2025 16:37 Ответить
йди миші лапай, розмнявкався
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11.04.2025 18:07 Ответить
Так, про цю історію в Чернівецькій області вже пару днів говорять. Поліція ймовірного злочинця не затримала, оскільки він по їх версії був, увага, свідком, а не підозрюваним. Вже після того, як соцмережі загуділи про цей випадок, слідчі нарешті "роздуплились" і от сьогодні завдяки "блисковичній" реакції поліції народилась підозра. І зараз тільки готують клопотання, щоб цій особі призначили запобіжний захід.
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11.04.2025 16:59 Ответить
Що це за малолітній звір такий? Яка вовчиця таке народила та виховала?
Я у шоці.
Цікаво, він з переселенців чи народжений на Буковині?
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11.04.2025 16:59 Ответить
Він місцевий.
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11.04.2025 17:02 Ответить
От біда! А та ізіра вже рота роззявила, щоб волать "панаєхалі бамбасяні"!
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11.04.2025 19:35 Ответить
Ну и что, что младше?
Ну и что, что бьет?
Ну и что, что относится как к шлв?
Зато он такой крутой, подкачанный, чоткий пацык, не то что этот 30-летний инженеришка Николай, который даже материться не умеет
(с) женская логика.

Убийство всегда плохо, и наказание за такое должно быть максимально жестоким.
Однако глядя на первую фотографию, и Ц.А. и исход становятся предсказуемы.
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11.04.2025 17:09 Ответить
Ну і нах*уй він тобі був потрібний? Пи*див, як Сидорову козу, а вона його вибачала.
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11.04.2025 17:16 Ответить
гроші,тачки,подарунки,понти,він з сім,ї блатних зав,язаними на органах,це може бути все від мусорів до таможні,а це гроші
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11.04.2025 17:46 Ответить
Ну значить похорони в неї будуть пишні.
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11.04.2025 20:32 Ответить
Я так понімаю хлопіц мажер якийсь, а покійна любила гроші. Яке , як кажуть, встрітило, таке й здибало.
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11.04.2025 17:24 Ответить
там якраз навпаки
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11.04.2025 17:39 Ответить
в соцмережах там як раз вказано що навпаки,що мажор
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11.04.2025 17:47 Ответить
у мажора тато простий працівник укрпошти?
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11.04.2025 20:41 Ответить
А є її інстаграм?
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11.04.2025 18:04 Ответить
victory_ton
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11.04.2025 20:36 Ответить
Ви хочете сказати, що багата дівка терпіла злиденного розбишаку? Не вірю в таке велике і жертовне кохання...
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11.04.2025 19:13 Ответить
Подивився я на ту шмару...
-Правильно зробив, відпустіть хлопця.
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11.04.2025 18:26 Ответить
Хотіла дівчина через передок із "грязі в князі". Побив - натякнув, щоб відстала... Ось який похмурий кінець, коли натяків не розумієш... Жінки, що прощають побиття чоловікам, закінчують дуже погано...
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11.04.2025 19:06 Ответить
Ну це ж буде потiм, а тече вiд його крутiзни вона вже зараз.
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11.04.2025 21:16 Ответить
Я здичавіло вибачаюсь... Оце непорозуміння з губиськами можна назвати... жінкою?..
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12.04.2025 02:13 Ответить
Це дає комусь право з особливою жорстокістю вбивати???А все від безкарності.Якби було зуб за зуб покарання,і його теж забили ногами до смерті,інші б тисячу раз подумали як відноситись до оточуючих.А так кілька років посидить,озвіріє ще більше,перестане боятися тюрми,бо адаптується,і наступне вбивство це буде питання часу
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12.04.2025 09:26 Ответить
Я ніц не писав про право вбивати. Тому не треба маніпулювати.
Стосовно мотивів убивства. У статті написано, що їх встановила поліція. Але що то за мотиви - про то нема ні слова. Тому ми можемо лише щось припускати, розуміючи, що припущення може бути неправильним.
Дідько знає... Цьотка у віці 27 років жила з 18-річним хлопчиськом. Ясно, що клепки в її голові бракувало. Отже, з дурного глузду могла витворити будь-що.
Та й хльопчик - той ще "фрукт". Що би та нерозумна цьотка не витворила чи не ляпнула своїм потворним писком, тримай кулаки при собі. Якщо ж таки допекла до живого - не проблема: лахи попід пахи і гайда додому. А кулаки почесати можна і в спарингу з такими ж хлопцями. Ніт?..
...Словом, хоча б тут мєнти займаються тим, чим займатися повинні.
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13.04.2025 00:08 Ответить
 
 