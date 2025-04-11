Смерть женщины после жестокого избиения на Буковине: ее 19-летнему парню сообщено о подозрении, - полиция
Следователи полиции сообщили 19-летнему жителю поселка Глыбока Черновицкой области о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти 27-летней женщины. Потерпевшая после избиения находилась в состоянии комы.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно справке судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 27-летней жительницы Глыбокой стала закрытая внутричерепная травма, находящаяся в причинно-следственной связи с нанесением телесных повреждений.
Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.
Подозрение парню за избиение
В полиции напомнили: в ночь с 5 на 6 апреля жительницу Черновицкого района с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, где впоследствии она умерла. Тело женщины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
Во время следствия правоохранители собрали доказательства, которые дали основания сообщить 19-летнему жителю Глыбокой о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Полицейские устанавливают мотивы и все детали преступления.
В данное время следователи полиции подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Ранее местные СМИ сообщали, что 27-летняя буковинка Виктория Тоненчук из поселка Глыбока, которая впала в кому после жестокого избиения сожителем, умерла. Женщина за жизнь боролась 5 дней, но медики не смогли спасти ее.
В полиции сообщили изданию ZAXID.NET, что по факту избиения открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства.
В Черновицкую областную больницу скорой медицинской помощи 27-летняя Виктория Тоненчук попала уже в коме 5 апреля. У нее диагностировали тяжелые травмы черепа, внутренних органов. Медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако около 13:00 10 апреля она умерла, сообщил сайт "Молодий буковинець".
Родственники и друзья Виктории Тоненчук рассказали, что женщину жестоко избил мужчина, с которым она встречалась 9 месяцев. Они утверждают, что мужчина не впервые бил Викторию.
По словам близкой подруги погибшей, в феврале этот 19-летний парень избил Викторию до сотрясения мозга. Тогда суд закрыл дело из-за отказа потерпевшей от обвинения.
Друзья добавляют, что 9 апреля из соцсетей узнали, что обидчик Виктории мог сбежать за границу. Однако, впоследствии стало известно, что пока он остается в поселке Глыбока.
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Якщо дика собака загризе кацапа то їй цій собаці ніц не буде, а от якщо кацап уб*є бродячу собаку то кацап сідає на пляшку.
Ти запитаєш а при чому тут ти.
Певне тому що ти кацап лахтинний псевдо хомосапієнс сапієнс.
Лахту кацапську за км видно.
На дату своєї реєстрації глянь.
Написав занад то заумно.
Тим більш я знав що пишу кацапу.
Напишу більш простіше:
кацап це псевдолюдина і він не має ніяких прав навіть в своїй кацапії.
То якого біса Україна повинна давати право кацапу в Україні?
Варто тобі написати одне речення.
Одне просте речення.
"путін-*****, кадирова мамцю я трахав засушеним свинячим фалосом на спині кадирова".
Ну то як?
а ты ещё хуже
І перепрошую пана за те що сприйняв Вас як кацапа.
Даю відповідь:
війна на дворі, тому не на часі ці питання.
Пі6ора кинути на розмінування методом пошуку міни ногами, я не бажаю годувати таку мразь довічно за мої податки.
Я у шоці.
Цікаво, він з переселенців чи народжений на Буковині?
Ну и что, что бьет?
Ну и что, что относится как к шлв?
Зато он такой крутой, подкачанный, чоткий пацык, не то что этот 30-летний инженеришка Николай, который даже материться не умеет
(с) женская логика.
Убийство всегда плохо, и наказание за такое должно быть максимально жестоким.
Однако глядя на первую фотографию, и Ц.А. и исход становятся предсказуемы.
-Правильно зробив, відпустіть хлопця.
Стосовно мотивів убивства. У статті написано, що їх встановила поліція. Але що то за мотиви - про то нема ні слова. Тому ми можемо лише щось припускати, розуміючи, що припущення може бути неправильним.
Дідько знає... Цьотка у віці 27 років жила з 18-річним хлопчиськом. Ясно, що клепки в її голові бракувало. Отже, з дурного глузду могла витворити будь-що.
Та й хльопчик - той ще "фрукт". Що би та нерозумна цьотка не витворила чи не ляпнула своїм потворним писком, тримай кулаки при собі. Якщо ж таки допекла до живого - не проблема: лахи попід пахи і гайда додому. А кулаки почесати можна і в спарингу з такими ж хлопцями. Ніт?..
...Словом, хоча б тут мєнти займаються тим, чим займатися повинні.