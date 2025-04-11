Смерть женщины после жестокого избиения на Буковине: ее 19-летнему парню сообщено о подозрении, - полиция

Следователи полиции сообщили 19-летнему жителю поселка Глыбока Черновицкой области о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти 27-летней женщины. Потерпевшая после избиения находилась в состоянии комы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно справке судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 27-летней жительницы Глыбокой стала закрытая внутричерепная травма, находящаяся в причинно-следственной связи с нанесением телесных повреждений.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.

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Подозрение парню за избиение

В полиции напомнили: в ночь с 5 на 6 апреля жительницу Черновицкого района с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, где впоследствии она умерла. Тело женщины было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Во время следствия правоохранители собрали доказательства, которые дали основания сообщить 19-летнему жителю Глыбокой о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские устанавливают мотивы и все детали преступления.

В данное время следователи полиции подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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Что предшествовало?

Ранее местные СМИ сообщали, что 27-летняя буковинка Виктория Тоненчук из поселка Глыбока, которая впала в кому после жестокого избиения сожителем, умерла. Женщина за жизнь боролась 5 дней, но медики не смогли спасти ее.

В полиции сообщили изданию ZAXID.NET, что по факту избиения открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства.

В Черновицкую областную больницу скорой медицинской помощи 27-летняя Виктория Тоненчук попала уже в коме 5 апреля. У нее диагностировали тяжелые травмы черепа, внутренних органов. Медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако около 13:00 10 апреля она умерла, сообщил сайт "Молодий буковинець".

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Родственники и друзья Виктории Тоненчук рассказали, что женщину жестоко избил мужчина, с которым она встречалась 9 месяцев. Они утверждают, что мужчина не впервые бил Викторию.

По словам близкой подруги погибшей, в феврале этот 19-летний парень избил Викторию до сотрясения мозга. Тогда суд закрыл дело из-за отказа потерпевшей от обвинения.

Друзья добавляют, что 9 апреля из соцсетей узнали, что обидчик Виктории мог сбежать за границу. Однако, впоследствии стало известно, что пока он остается в поселке Глыбока.