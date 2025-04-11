Украина готова способствовать развитию коридора Лобито и укреплять связи с Африканским Союзом, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи со своим коллегой из Анголы Тете Антониу заявил о готовности углублять связи с Африканским Союзом и способствовать развитию стратегического инфраструктурного проекта - коридора Лобито.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я высоко оценил успешное председательство Анголы в Африканском Союзе. Мы сосредоточились на шагах для усиления сотрудничества в сельском хозяйстве, образовании, технологиях и других сферах", - отметил Сибига.

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Одной из главных тем встречи стало обсуждение потенциального участия Украины в инфраструктурном проекте "коридор Лобито", который призван укрепить торговое и логистическое сообщение стран Африки.

"Украина стремится внести свой вклад в успех коридора Лобито и создать взаимовыгодные проекты, которые обеспечат добавленную стоимость и повысят самодостаточность Анголы. Украина также готова укреплять связи с Африканским Союзом", - подчеркнул Сибига.

Стороны также затронули вопросы глобальных и региональных угроз, в частности, в сфере продовольственной безопасности, которая является критически важной темой для многих стран Глобального Юга.

Сибига поблагодарил Анголу за конструктивный диалог и готовность к расширению сотрудничества.

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