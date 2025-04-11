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Новости Визит Сибиги в Турцию
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Украина готова способствовать развитию коридора Лобито и укреплять связи с Африканским Союзом, - Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи со своим коллегой из Анголы Тете Антониу заявил о готовности углублять связи с Африканским Союзом и способствовать развитию стратегического инфраструктурного проекта - коридора Лобито.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я высоко оценил успешное председательство Анголы в Африканском Союзе. Мы сосредоточились на шагах для усиления сотрудничества в сельском хозяйстве, образовании, технологиях и других сферах", - отметил Сибига.

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Одной из главных тем встречи стало обсуждение потенциального участия Украины в инфраструктурном проекте "коридор Лобито", который призван укрепить торговое и логистическое сообщение стран Африки.

"Украина стремится внести свой вклад в успех коридора Лобито и создать взаимовыгодные проекты, которые обеспечат добавленную стоимость и повысят самодостаточность Анголы. Украина также готова укреплять связи с Африканским Союзом", - подчеркнул Сибига.

Стороны также затронули вопросы глобальных и региональных угроз, в частности, в сфере продовольственной безопасности, которая является критически важной темой для многих стран Глобального Юга.

Сибига поблагодарил Анголу за конструктивный диалог и готовность к расширению сотрудничества.

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Автор: 

Африка (278) Сибига Андрей (394)


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11.04.2025 17:25 Ответить
>> Україна прагне зробити свій внесок в успіх коридору Лобіто...

Прагне то прагне... а натомість організовує евакуаційний коридор з частини Сумщини.

П -- пріоритети.
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11.04.2025 17:27 Ответить
Ну, якщо плаується українців переселити у коридор Лобіто, то ЗЄ діє згідно плану.
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11.04.2025 17:31 Ответить
І.. це субсідії, тим що ще народилися... потужно.. вибачаюсь зараз потрібно казати неперевершено. Ви мій гарний товариш.
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11.04.2025 17:31 Ответить
сибіга відчуває нестерпне лібідо до африканців?
хммм.....
скільки він там знаходиться?
що він підписав?
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11.04.2025 17:42 Ответить
Україна готова зміцнювати лібідо неграм - та воно й так в них зашкалює
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11.04.2025 17:44 Ответить
По коридору Лобито планируется перевозка преимущественно меди и кобальта. Аж интересно про "свое участие" Украины в этом.
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11.04.2025 17:47 Ответить
Не можна упускати шанс.
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11.04.2025 17:56 Ответить
авжеж,

маєм шанси мати шанси

.
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11.04.2025 18:02 Ответить
 
 