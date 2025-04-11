Украинская делегация прибыла в США для обсуждения соглашения по ископаемым, - NYT
В пятницу, 11 апреля, украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соглашение предоставит Соединенным Штатам значительную долю в украинских природных ресурсах.
Переговоры между Украиной и США по соглашению об ископаемых, которые, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения высокопоставленных чиновников, сообщили источники NYT.
Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка, в нее также входят представители Министерств экономики и юстиции, добавляет издание.
В то же время Белый дом не предоставил подробностей об американской переговорной группе.
Какие требования к Украине?
В материале говорится, что новое предложение, с которым ознакомилось издание The New York Times, возвращается к первоначальному требованию Трампа, чтобы Украина вернула Соединенным Штатам миллиарды, которые она получила в виде военной и финансовой помощи после российского вторжения три года назад.
Как и в предыдущих предложениях, Украина должна будет отчислять половину своих доходов от проектов по добыче природных ресурсов, в частности критически важных минералов, нефти и газа, а также связанной с ними инфраструктуры, такой как порты и трубопроводы, в инвестиционный фонд, контролируемый США.
Прибыли фонда будут реинвестированы в украинские проекты по добыче природных ресурсов, хотя точная доля таких прибылей остается непонятной.
Новый вариант соглашения также перекликается с предыдущими версиями, поскольку не содержит никакого упоминания о гарантиях безопасности для Украины - положение, на котором Киев давно настаивал и которое удалось включить в проект в прошлом месяце, но которому Вашингтон долго сопротивлялся.
Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам.
23 марта Киев получил от американской стороны новый проект соглашения о контроле над критически важными минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины. Впрочем, США не предлагают Украине никаких гарантий безопасности и "агрессивно расширяют свои предыдущие требования".
Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила новый текст соглашения. По ее словам, украинская сторона прорабатывает его и будет пытаться достичь консенсуса с американскими партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать утечку информации о последнем предложении США по соглашению о полезных ископаемых.
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гундосому зе!поцу в панталонах та рестораторці маркаровій заборонено вхід до білого дому.
засуньте воставьте при себе. Приказ был выполнен.
Я к чему?
Оцените дипломатическую школу США и лично их президента. Неизвестными нам рычагами клоуна дожали на подписание договора. Приехал, как миленький, помахивая хвостиком. Готовый всё подписать. Великие дипломаты Трамп и Венс
*****придрались что костюм не тот. Итог: договор в женском органе, американский министр машет руками - нам обещали. Сейчас весь политбомонд США бегает за клоуном уговаривая ещё раз подписать. Хер там ща клоун банкует.
Як це може зробити Україна під час війни, коли грошей не вистачає ...і лише допомога ЄС рятує?!
Абсурд!
Угода бестрокова на ВСЕ
Це закріпачення і рекет в одному флаконі.
Лише після війни логічно обговорення будь-яких ек.угод.
Нехай тр і це було би абсолютно логічно і справедливо, по совісті і по суті, вимагає від расєї відшкодування...
А не перекладує репарації на жертву.
Україна, на думку пу, винна в тому, що боронить свою державу, розмовляю украхнською і не ложиться під расєю, як це безропотно зробив лукашенко і перестала бути дойною коровою для московії.
Саме від пу мусить тр добиватися репарацій, а не називати його гарним хлопцем, з якім він швидко домивиться...
Да, швидко тр може лише примушувати Україну до капітуляції... і усі ці перемовини останніх тижднів демонструють цілковиту нікчемніть мрії побачити мир в очах людожера.
У США не діють норми законодавства\здорового глузду etc, що умови співробітництва визначаються "на бЕрезі", тобто угода укладається до початку будь-якої діяльності (роботи, надання послуг, фінансування тощо). Змінювати умови угоди\договору можна лише за згодою сторін. В Америці не так? Якісь американські бздури!!!
Украина гарантирует его исполнение незамедлительно после восстановления границ 1991 года.
Размещение войск НАТО на границе и создании 100 километровой демилитаризованной зоны на территории рф.
Welcome, пиндосранцы !
Не забудьте кирку и лопаты!
Порівняйте з ВВП України, а зараз в загалі війна і не зрозуміло, як вона закінчиться і де ті кордони...
Натоміть дядя сем взамін НІЧОГО, в загалі нічого не дає, пропонує лише безтрокову барщину...і лише, коли Україна виплатить ті 500 ярдів?! Лише тоді щось буде перепадати на інвестування...
І це зветься угодою?