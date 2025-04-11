Украинская делегация прибыла в США для обсуждения соглашения по ископаемым, - NYT

В пятницу, 11 апреля, украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соглашение предоставит Соединенным Штатам значительную долю в украинских природных ресурсах.

Переговоры между Украиной и США по соглашению об ископаемых, которые, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения высокопоставленных чиновников, сообщили источники NYT.

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Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка, в нее также входят представители Министерств экономики и юстиции, добавляет издание.

В то же время Белый дом не предоставил подробностей об американской переговорной группе.

Какие требования к Украине?

В материале говорится, что новое предложение, с которым ознакомилось издание The New York Times, возвращается к первоначальному требованию Трампа, чтобы Украина вернула Соединенным Штатам миллиарды, которые она получила в виде военной и финансовой помощи после российского вторжения три года назад.

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Как и в предыдущих предложениях, Украина должна будет отчислять половину своих доходов от проектов по добыче природных ресурсов, в частности критически важных минералов, нефти и газа, а также связанной с ними инфраструктуры, такой как порты и трубопроводы, в инвестиционный фонд, контролируемый США.

Прибыли фонда будут реинвестированы в украинские проекты по добыче природных ресурсов, хотя точная доля таких прибылей остается непонятной.

Новый вариант соглашения также перекликается с предыдущими версиями, поскольку не содержит никакого упоминания о гарантиях безопасности для Украины - положение, на котором Киев давно настаивал и которое удалось включить в проект в прошлом месяце, но которому Вашингтон долго сопротивлялся.

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Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

23 марта Киев получил от американской стороны новый проект соглашения о контроле над критически важными минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины. Впрочем, США не предлагают Украине никаких гарантий безопасности и "агрессивно расширяют свои предыдущие требования".

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила новый текст соглашения. По ее словам, украинская сторона прорабатывает его и будет пытаться достичь консенсуса с американскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать утечку информации о последнем предложении США по соглашению о полезных ископаемых.

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