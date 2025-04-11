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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украинская делегация прибыла в США для обсуждения соглашения по ископаемым, - NYT

Делегация Украины прибыла в США 11 апреля

В пятницу, 11 апреля, украинская делегация прибыла в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по соглашению с Соединенными Штатами о редкоземельных металлах.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соглашение предоставит Соединенным Штатам значительную долю в украинских природных ресурсах.

Переговоры между Украиной и США по соглашению об ископаемых, которые, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения высокопоставленных чиновников, сообщили источники NYT.

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Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка, в нее также входят представители Министерств экономики и юстиции, добавляет издание.

В то же время Белый дом не предоставил подробностей об американской переговорной группе.

Какие требования к Украине?

В материале говорится, что новое предложение, с которым ознакомилось издание The New York Times, возвращается к первоначальному требованию Трампа, чтобы Украина вернула Соединенным Штатам миллиарды, которые она получила в виде военной и финансовой помощи после российского вторжения три года назад.

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Как и в предыдущих предложениях, Украина должна будет отчислять половину своих доходов от проектов по добыче природных ресурсов, в частности критически важных минералов, нефти и газа, а также связанной с ними инфраструктуры, такой как порты и трубопроводы, в инвестиционный фонд, контролируемый США.

Прибыли фонда будут реинвестированы в украинские проекты по добыче природных ресурсов, хотя точная доля таких прибылей остается непонятной.

Новый вариант соглашения также перекликается с предыдущими версиями, поскольку не содержит никакого упоминания о гарантиях безопасности для Украины - положение, на котором Киев давно настаивал и которое удалось включить в проект в прошлом месяце, но которому Вашингтон долго сопротивлялся.

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Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

23 марта Киев получил от американской стороны новый проект соглашения о контроле над критически важными минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины. Впрочем, США не предлагают Украине никаких гарантий безопасности и "агрессивно расширяют свои предыдущие требования".

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила новый текст соглашения. По ее словам, украинская сторона прорабатывает его и будет пытаться достичь консенсуса с американскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать утечку информации о последнем предложении США по соглашению о полезных ископаемых.

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Автор: 

соглашение (1313) США (26598) ископаемые (130) Качка Тарас (50) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+12
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11.04.2025 20:03
+12
"Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував угоду, запропоновану адміністрацією Трампа щодо українських корисних копалин, назвавши її "рекетом".
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11.04.2025 20:06
+6
а зелені довбні з копалинами носятся як дурень з торбою....
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11.04.2025 19:59
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Правила форума Совет форумчан
а зелені довбні з копалинами носятся як дурень з торбою....
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11.04.2025 19:59 Ответить
В костюмах пінгвінів я надіюсь
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11.04.2025 20:02 Ответить
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11.04.2025 20:03 Ответить
"Колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував угоду, запропоновану адміністрацією Трампа щодо українських корисних копалин, назвавши її "рекетом".
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11.04.2025 20:06 Ответить
А пертушку з собою не взяли?
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11.04.2025 20:07 Ответить
i борг у 500 лярдiв в придачу
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11.04.2025 20:08 Ответить
У першому рядку угоди напишіть: путін - ×уйло. Трампу цього надовго вистачить посмоктати.
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11.04.2025 20:10 Ответить
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11.04.2025 20:12 Ответить
Ні, не так! " Агенти ФСБ - ліквідатори України, прибули для виконання завдання *****".
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11.04.2025 20:13 Ответить
все набагато простіше.
гундосому зе!поцу в панталонах та рестораторці маркаровій заборонено вхід до білого дому.
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11.04.2025 20:20 Ответить
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11.04.2025 20:16 Ответить
США будут контролировать инвестиционный фонд, прибыли от которого будут вкладываться в Украину? Так о чем тогда спор ? Кто-то хочет, что б прибыли вкладывались в Монголию или Уругвай, что ли?
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11.04.2025 20:27 Ответить
Году этак в 14-ом украинский офицер на камеру здоровался с Моторолой, и мило с ним беседовал. Это когда он вёз бойцом на ротацию в донецкий аэропорт, через ДНРовские блокпосты. Ролик есть. А чего? А того что был приказ обеспечить ротацию, а ваше личное отношение к донецкому быдлу засуньте в оставьте при себе. Приказ был выполнен.
Я к чему?
Оцените дипломатическую школу США и лично их президента. Неизвестными нам рычагами клоуна дожали на подписание договора. Приехал, как миленький, помахивая хвостиком. Готовый всё подписать. Великие дипломаты Трамп и Венс ***** придрались что костюм не тот. Итог: договор в женском органе, американский министр машет руками - нам обещали. Сейчас весь политбомонд США бегает за клоуном уговаривая ещё раз подписать. Хер там ща клоун банкует.
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11.04.2025 20:55 Ответить
Проблема в тому, що з початку треба погасити існуючий лише в уяві тр борг 350-500 лярдів+ 4% річних
Як це може зробити Україна під час війни, коли грошей не вистачає ...і лише допомога ЄС рятує?!
Абсурд!
Угода бестрокова на ВСЕ
Це закріпачення і рекет в одному флаконі.
Лише після війни логічно обговорення будь-яких ек.угод.
Нехай тр і це було би абсолютно логічно і справедливо, по совісті і по суті, вимагає від расєї відшкодування...
А не перекладує репарації на жертву.
Україна, на думку пу, винна в тому, що боронить свою державу, розмовляю украхнською і не ложиться під расєю, як це безропотно зробив лукашенко і перестала бути дойною коровою для московії.
Саме від пу мусить тр добиватися репарацій, а не називати його гарним хлопцем, з якім він швидко домивиться...
Да, швидко тр може лише примушувати Україну до капітуляції... і усі ці перемовини останніх тижднів демонструють цілковиту нікчемніть мрії побачити мир в очах людожера.
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11.04.2025 20:57 Ответить
повертається до початкової вимоги Трампа, щоб Україна повернула Сполученим Штатам мільярди, які вона отримала у вигляді військової та фінансової допомоги після російського вторгнення три роки тому. Джерело: https://censor.net/ua/n3546363

У США не діють норми законодавства\здорового глузду etc, що умови співробітництва визначаються "на бЕрезі", тобто угода укладається до початку будь-якої діяльності (роботи, надання послуг, фінансування тощо). Змінювати умови угоди\договору можна лише за згодою сторін. В Америці не так? Якісь американські бздури!!!
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11.04.2025 20:27 Ответить
Закліпав очима після епопеї з тарифами, і щоб знову не обанкротитись, вирішили його ляльки перейти до вялотєкущего процесу. Дивує позиція містечкових капітанів з Уоол-Стріту. Завжди рахували себе виключними перцами, які знають все. І так повелися на запевнення Рудого нарциса, що в обмін на лояльність і допомогу вони отримають від нього преференції для своїх бізнесів. І діждались. Тільки встигли видохнути- Донні закривай свою шарманку, нема чим здачі давати.
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11.04.2025 20:42 Ответить
Жадібний до чужого рекетир Тромб відсмокче пуйку.
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11.04.2025 20:43 Ответить
Украина всецело поддерживает соглашение о полезных ископаемых.
Украина гарантирует его исполнение незамедлительно после восстановления границ 1991 года.
Размещение войск НАТО на границе и создании 100 километровой демилитаризованной зоны на территории рф.
Welcome, пиндосранцы !
Не забудьте кирку и лопаты!
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11.04.2025 20:44 Ответить
На мою думку, тре підписувати, в нас виходу немае, потім буде інший час коли можна буде ту всю парашу скасувати за згодою двух сторін. Нам потрібне озброення з США і їх підтримка.
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11.04.2025 21:03 Ответить
Зашморг це буде на сториччя
Порівняйте з ВВП України, а зараз в загалі війна і не зрозуміло, як вона закінчиться і де ті кордони...
Натоміть дядя сем взамін НІЧОГО, в загалі нічого не дає, пропонує лише безтрокову барщину...і лише, коли Україна виплатить ті 500 ярдів?! Лише тоді щось буде перепадати на інвестування...
І це зветься угодою?
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11.04.2025 21:40 Ответить
А чому б не запропонувати певні привабливі угоди не уряду США, а приватним компаніям? І нехай вони потім тиснути на Трампа та конгрес. Наприклад, передати в концесію Крим років на 50 (при цьому перші 25 років взагалі без сплати податків - тобто чим скоріше викинете звідти москальню, тим швидше і в більшій кількості отримаєте грошей). В нашій ситуації суперзавданням є максимально стравити між собою Америку і Росію (аж до гарячої фази в ідеалі).
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12.04.2025 06:21 Ответить
 
 