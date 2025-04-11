Минюст нанял юридическую фирму из США для помощи с соглашением о минералах, - СМИ
Министерство юстиции Украины наняло американскую юридическую компанию Hogan Lovells US для отстаивания позиции Киева во время переговоров о соглашении по полезным ископаемым с США.
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на реестр FARA, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что FARA - это закон о регистрации иностранных агентов, в котором 11 апреля появилась информация о регистрации этой фирмы в интересах Минюста Украины 9 апреля.
В реестре также указано, что эту юрфирму в 2023 году привлекал Фонд Виктора Пинчука в интересах Украины для помощи в организации выставки в Капитолии о военных преступлениях России в Украине.
Напомним, украинская делегация во главе с заместителем министра экономики - торговым представителем Украины Тарасом Качкой прибыла 11 апреля в США для технических консультаций по соглашению о недрах.
Консультации, как ожидается, продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения высокопоставленных чиновников.
9 апреля сообщалось, что Кабмин выделил 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения об ископаемых с США, а также поручил безотлагательно привлечь консультантов.
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Не залишилося спеціалістів - одні обісцяні офісні ховрашки.
Хочуть якісь конкретні копалини на конкретному родовищі - нема питань. Робимо joint ventures та працюємо.
Це все нові робочі місця.
Саме так, а не віддати їм землю в приватній власності, дозволити безконтрольно копати та вивозити - такого не повинно бути.
Є приватна власність - це святе.
А колишній голова правління досить відомого банку у сусідній роті діловодом працює. Класний хлопець.
А екс-депутат ВРУ в мене в батальйоні зампотила. Теж з ним друзі.
Є навіть депутат латвійського Сейму.
А скільки доларових мільйонерів тут є.
Ми усі пішли добровольцями в 22-му.
Просто тому, що ми чоловіки і у нас є гідність.
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Привіт з Лиману!
І що означає слово "пісдихаєш"?
Це в вашому дитячому садку такий сленг?
те же яйца.Именно эта фирма имеет тяги/выход на Трампа, но за деньги
резніков юрист.
баканов юрист.
портнов, юрист, мало не забув.
чи, пінчук наполегливо рекомендував своїх знайомих?
Я совершено безвозмездно подготовил для вас преамбулу к соглашению с учетом интересов Украины.
Преамбула к соглашению о полезных ископаемых.
"Украина всецело поддерживает соглашение о полезных ископаемых.
Украина гарантирует его исполнение незамедлительно после восстановления границ 1991 года.
Размещение войск НАТО на границе и создании 100 километровой демилитаризованной зоны на территории рф.
При исполнении вышеизложенного, "Другая сторона" получает дивиденды от разработки полезных ископаемых пропорционально вложенных ими средств."
Теж найняли іноземну юридичну фірму https://lb.ua/economics/2016/01/06/325098_naftogaz_nanyal_amerikanskih.html Covington & Burling LLPhttps://lb.ua/economics/2016/01/06/325098_naftogaz_nanyal_amerikanskih.html (США), заплатили їй щось біля $1,25 млн., зате відсудили разом з пенею біля $5 млрд.
Ту же йдеться про вартість копалин на тріліони доларів, і строки в десятки років. Зважаючи, що Рудий хоче все це забрати надурняка, сто міліонів не така вже й велика сума.
Скупий платить тричі!
Коммерческие сделки не заключают с пистолетом у виска, это рэкет, неприкрытый грабеж, находящейся в осаде страны.
Вы знаете чем кончилась сделка с правительством сша для индейцев Америки.
Не обманывайтесь, ваша участь, лучше не будет.
Не старайтесь влезть в ярмо и отдать поводья кровососам-пиндоссам!