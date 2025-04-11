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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Минюст нанял юридическую фирму из США для помощи с соглашением о минералах, - СМИ

Минюст Украины нанял юридическую фирму из США

Министерство юстиции Украины наняло американскую юридическую компанию Hogan Lovells US для отстаивания позиции Киева во время переговоров о соглашении по полезным ископаемым с США.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на реестр FARA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что FARA - это закон о регистрации иностранных агентов, в котором 11 апреля появилась информация о регистрации этой фирмы в интересах Минюста Украины 9 апреля.

В реестре также указано, что эту юрфирму в 2023 году привлекал Фонд Виктора Пинчука в интересах Украины для помощи в организации выставки в Капитолии о военных преступлениях России в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация прибыла в США для обсуждения сделки по ископаемым, - NYT

Напомним, украинская делегация во главе с заместителем министра экономики - торговым представителем Украины Тарасом Качкой прибыла 11 апреля в США для технических консультаций по соглашению о недрах.

Консультации, как ожидается, продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения высокопоставленных чиновников.

9 апреля сообщалось, что Кабмин выделил 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения об ископаемых с США, а также поручил безотлагательно привлечь консультантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выбрала юридическую компанию для сопровождения соглашения о недрах с США, - Зеленский

Автор: 

Минюст (1750) соглашение (1313) США (26598) редкоземельные металлы (151)


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Топ комментарии
+8
В сусідній кімнаті спить побратим. Проснеться, спитаю, головою якого комітету він був в Національній Асоціації Адвокатів України.
А колишній голова правління досить відомого банку у сусідній роті діловодом працює. Класний хлопець.
А екс-депутат ВРУ в мене в батальйоні зампотила. Теж з ним друзі.
Є навіть депутат латвійського Сейму.
А скільки доларових мільйонерів тут є.
Ми усі пішли добровольцями в 22-му.
Просто тому, що ми чоловіки і у нас є гідність.
=======
Привіт з Лиману!
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11.04.2025 21:10
+4
Так накуя нам таке не компетентне міністерство юстиції???
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11.04.2025 20:59
+2
По какой статье расходов бюджета провели эти миллионы? Это чисто растраты не имеющие законных оснований,очередное финансовое преступление квартальных шутов.
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11.04.2025 21:07
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Перезагрузити, розгрузити, викопати і закопати. Таку роботу зараз треба виконувати. Бо карти у нас є і розуму не бракує.
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11.04.2025 20:51 Ответить
Немає лише через те, що американська.
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11.04.2025 21:16 Ответить
Напевно тому, що усі українські досвідчені юристи в галузях інвестиційного права, земельного права, корпоративного права, права в видобувній промисловості - усі вони в ЗСУ з 22-го.
Не залишилося спеціалістів - одні обісцяні офісні ховрашки.
Хочуть якісь конкретні копалини на конкретному родовищі - нема питань. Робимо joint ventures та працюємо.
Це все нові робочі місця.
Саме так, а не віддати їм землю в приватній власності, дозволити безконтрольно копати та вивозити - такого не повинно бути.
Є приватна власність - це святе.
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11.04.2025 20:53 Ответить
В сусідній кімнаті спить побратим. Проснеться, спитаю, головою якого комітету він був в Національній Асоціації Адвокатів України.
А колишній голова правління досить відомого банку у сусідній роті діловодом працює. Класний хлопець.
А екс-депутат ВРУ в мене в батальйоні зампотила. Теж з ним друзі.
Є навіть депутат латвійського Сейму.
А скільки доларових мільйонерів тут є.
Ми усі пішли добровольцями в 22-му.
Просто тому, що ми чоловіки і у нас є гідність.
=======
Привіт з Лиману!
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11.04.2025 21:10 Ответить
назви прізвище екс-депутата ВРУ (публічна людина, боятись нема чого), інакше ти пісдихаєш
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11.04.2025 22:41 Ответить
Ігор Сабій. Публічна людина.
І що означає слово "пісдихаєш"?
Це в вашому дитячому садку такий сленг?
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11.04.2025 22:44 Ответить
Сільська бидлота як ви кажете на будівельних роботах підручними та в містах як щурі бігають я з синельникового і знаю про що кажу нормальні чоловіки самі пішли ще у 22 р а шелупонь біга у мена всі і діти і племінники самі пішли з самогт початку а у кожного сім,ї діти по3 і робота була гарна і заробітки а п,яниці наркомани ледарі як бігали так і бігають
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11.04.2025 22:17 Ответить
а навіщо в ЗСУ п,яниці наркомани ледарі?
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11.04.2025 22:42 Ответить
Тепер тільки надіятись шо ця фірма не попаде під прес Трампа
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11.04.2025 20:55 Ответить
В США коррупции нет. Есть лоббизм те же яйца. Именно эта фирма имеет тяги/выход на Трампа, но за деньги
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11.04.2025 21:10 Ответить
Так накуя нам таке не компетентне міністерство юстиції???
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11.04.2025 20:59 Ответить
113 мільонів за цю срань??? Шоб я так жив. От якого біса не пішов в КВН,коли була можливість?
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11.04.2025 20:59 Ответить
Все видные юристы заняты: Костин учит голландский и фризкий, Портнов у цензора 38к гривен отсуживает. Шо поделать?( 113млн. как-нибудь освоят.
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11.04.2025 21:04 Ответить
По какой статье расходов бюджета провели эти миллионы? Это чисто растраты не имеющие законных оснований,очередное финансовое преступление квартальных шутов.
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11.04.2025 21:07 Ответить
Недавно ішак говорив,що від нього вимагали підписати угоду,а виявляється він там ніяким боком та і остаточного тексту угоди ще нема.Оце просрочений забрехався.Угодою виявляється займаються якісь фірмочки-прокладки.
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11.04.2025 21:11 Ответить
а інтереси України у Столітній Угоді з Британією - персонально Зеленський відстоював?
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11.04.2025 21:11 Ответить
Ця фірма дєрьмака і зелі
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11.04.2025 21:14 Ответить
Якщо це передує запиту до Конгресу про роз'яснення суті його рішеннь про надання зброї, то це правильно. Рудий же поставив першу умову- віддійте борг, а жидкі метали це спосіб оплати боргу. Рудий теж множив надану допомогу і на 2 і 3, як ставки тарифів.
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11.04.2025 21:20 Ответить
Фірма "Trumps Advocates Corp."?
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11.04.2025 21:20 Ответить
А сам герр Пінчук одночасно грає і в користь демпартії і в користь рашки. Він ще в часи Ельцина завіз в Україну стаю голодних алкоголіків, горе журналістів. Ядерна пилюка був на перших ролях.
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11.04.2025 21:24 Ответить
А за послуги фірми зеленський, який це запропонував, заплатить зі своїх офшорів?
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11.04.2025 21:24 Ответить
взагалі не зрозуміло!
резніков юрист.
баканов юрист.
портнов, юрист, мало не забув.
чи, пінчук наполегливо рекомендував своїх знайомих?
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11.04.2025 21:24 Ответить
Можете увольнять нахйу американскую юридическую компанию Hogan Lovells US.
Я совершено безвозмездно подготовил для вас преамбулу к соглашению с учетом интересов Украины.

Преамбула к соглашению о полезных ископаемых.
"Украина всецело поддерживает соглашение о полезных ископаемых.
Украина гарантирует его исполнение незамедлительно после восстановления границ 1991 года.
Размещение войск НАТО на границе и создании 100 километровой демилитаризованной зоны на территории рф.
При исполнении вышеизложенного, "Другая сторона" получает дивиденды от разработки полезных ископаемых пропорционально вложенных ими средств."
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11.04.2025 21:40 Ответить
Нагадаю товариству, як відсуджували в русні декілька міліардів доларів у справі про врегулювання спорів про захоплення Українських родовищ у Криму.
Теж найняли іноземну юридичну фірму https://lb.ua/economics/2016/01/06/325098_naftogaz_nanyal_amerikanskih.html Covington & Burling LLPhttps://lb.ua/economics/2016/01/06/325098_naftogaz_nanyal_amerikanskih.html (США), заплатили їй щось біля $1,25 млн., зате відсудили разом з пенею біля $5 млрд.
Ту же йдеться про вартість копалин на тріліони доларів, і строки в десятки років. Зважаючи, що Рудий хоче все це забрати надурняка, сто міліонів не така вже й велика сума.
Скупий платить тричі!
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11.04.2025 21:46 Ответить
Це дуже і дуже добре, що найняли іноземну юридичну компанію яка юридичними термінами на англійській мові уміє жанглювати професійно. Українська юриспруденція в порівнянні з їхніми акулами нульова бо це все потрібно подавати в англомовних судах з уражуванням американських законів і поправок в яких українські юристи конюхи.
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11.04.2025 22:01 Ответить
молодці. Елегантне рішення
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11.04.2025 22:04 Ответить
Гоните пендоссов к хяум сабачим , они не допускают даже упоминание о каких либо гарантиях для Украины.
Коммерческие сделки не заключают с пистолетом у виска, это рэкет, неприкрытый грабеж, находящейся в осаде страны.
Вы знаете чем кончилась сделка с правительством сша для индейцев Америки.
Не обманывайтесь, ваша участь, лучше не будет.
Не старайтесь влезть в ярмо и отдать поводья кровососам-пиндоссам!
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11.04.2025 22:55 Ответить
Надра належать громадянам України.А що вони будуть мати з того.Лише всенародний референдум може дати відповідь.Громадяни США,що проживають на Алясці,кожний рік отримують за надра по десять тисяч доларів на людину.Зеленський їх не створив і не має права віддати кожному зустрічному.Тим більше,що цей хлопець лише грав в гольф і смішив цілий світ,особливо,Китай і якісь безлюдні острови.
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12.04.2025 00:09 Ответить
Мудрий нарід в захваті від своїх кумирів...
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12.04.2025 06:45 Ответить
Трамп порекомендував?
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12.04.2025 08:31 Ответить
 
 