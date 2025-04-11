Минюст нанял юридическую фирму из США для помощи с соглашением о минералах, - СМИ

Министерство юстиции Украины наняло американскую юридическую компанию Hogan Lovells US для отстаивания позиции Киева во время переговоров о соглашении по полезным ископаемым с США.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на реестр FARA, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что FARA - это закон о регистрации иностранных агентов, в котором 11 апреля появилась информация о регистрации этой фирмы в интересах Минюста Украины 9 апреля.

В реестре также указано, что эту юрфирму в 2023 году привлекал Фонд Виктора Пинчука в интересах Украины для помощи в организации выставки в Капитолии о военных преступлениях России в Украине.

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Напомним, украинская делегация во главе с заместителем министра экономики - торговым представителем Украины Тарасом Качкой прибыла 11 апреля в США для технических консультаций по соглашению о недрах.

Консультации, как ожидается, продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения высокопоставленных чиновников.

9 апреля сообщалось, что Кабмин выделил 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения об ископаемых с США, а также поручил безотлагательно привлечь консультантов.

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