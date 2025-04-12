США и Украина провели напряженные переговоры по полезным ископаемым, не достигнув прорыва, - Reuters
Переговоры между Украиной и США по доступу к полезным ископаемым прошли в напряженной атмосфере - прорыва не достигли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters соссылкой на источники.
Американские и украинские чиновники встретились в пятницу, 11 апреля, чтобы обсудить предложение США по доступу к украинским полезным ископаемым.
Однако, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, прорыв маловероятен из-за "напряженной" и "антагонистической" атмосферы. Причиной напряжения стало обновленное предложение администрации Трампа - оно значительно жестче предыдущей версии.
"Переговоры проходят в очень враждебном тоне", - отметил источник, добавив, что документ имеет "максималистский" характер.
В Министерстве финансов США подтвердили факт переговоров, добавив, что обсуждение "имело технический характер".
Последний вариант соглашения предусматривает, что США получат приоритетный доступ к украинским месторождениям, а весь доход - как государственных, так и частных компаний - должен направляться в совместный инвестиционный фонд.
В то же время, документ не содержит гарантий безопасности для Украины - ключевого требования президента Владимира Зеленского на фоне российской агрессии.
По словам источника, один из "скрытых пунктов" проекта - требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития (DFC) взяла под контроль газопровод "Газпрома", который проходит через территорию Украины в Европу.
Правительство Украины, как сообщается, наняло международную юридическую фирму Hogan Lovells, чтобы консультироваться по этой сделке.
Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам.
23 марта Киев получил от американской стороны новый проект соглашения о контроле над критически важными минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины. Впрочем, США не предлагают Украине никаких гарантий безопасности и "агрессивно расширяют свои предыдущие требования".
Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила новый текст соглашения. По ее словам, украинская сторона прорабатывает его и будет пытаться достичь консенсуса с американскими партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать утечку информации о последнем предложении США по соглашению о полезных ископаемых.
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🤔з якого це дива труба на території України це "газопровід "газпрома""?
От ядерна зброя сосії це частково зброя України і у цьому зв'язку потрібен позов до суду на компенсацію у зв'язку з порушенням Будапештського меморандуму!!!
Лихоїмством це гріх, Господь накаже