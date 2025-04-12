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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США Переговоры с США
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США и Украина провели напряженные переговоры по полезным ископаемым, не достигнув прорыва, - Reuters

Полоховское литиевое месторождение

Переговоры между Украиной и США по доступу к полезным ископаемым прошли в напряженной атмосфере - прорыва не достигли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters соссылкой на источники.

Американские и украинские чиновники встретились в пятницу, 11 апреля, чтобы обсудить предложение США по доступу к украинским полезным ископаемым.

Однако, по словам источника, знакомого с ходом переговоров, прорыв маловероятен из-за "напряженной" и "антагонистической" атмосферы. Причиной напряжения стало обновленное предложение администрации Трампа - оно значительно жестче предыдущей версии.

"Переговоры проходят в очень враждебном тоне", - отметил источник, добавив, что документ имеет "максималистский" характер.

В Министерстве финансов США подтвердили факт переговоров, добавив, что обсуждение "имело технический характер".

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Последний вариант соглашения предусматривает, что США получат приоритетный доступ к украинским месторождениям, а весь доход - как государственных, так и частных компаний - должен направляться в совместный инвестиционный фонд.

В то же время, документ не содержит гарантий безопасности для Украины - ключевого требования президента Владимира Зеленского на фоне российской агрессии.

По словам источника, один из "скрытых пунктов" проекта - требование, чтобы американская Международная финансовая корпорация развития (DFC) взяла под контроль газопровод "Газпрома", который проходит через территорию Украины в Европу.

Правительство Украины, как сообщается, наняло международную юридическую фирму Hogan Lovells, чтобы консультироваться по этой сделке.

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Напомним, в конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

23 марта Киев получил от американской стороны новый проект соглашения о контроле над критически важными минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины. Впрочем, США не предлагают Украине никаких гарантий безопасности и "агрессивно расширяют свои предыдущие требования".

Министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила новый текст соглашения. По ее словам, украинская сторона прорабатывает его и будет пытаться достичь консенсуса с американскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ расследовать утечку информации о последнем предложении США по соглашению о полезных ископаемых.

Автор: 

переговоры (4933) США (26598) Украина (44937)


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Топ комментарии
+38
Українські туземці чомусь не бажають віддавати ресурси за бусікі та дзеркальця. А вєдь не так давно віддали ракети, мілліони снарядів та мін, стратегічну авіацію та ядерну зброю за собачий хрін. Який собственно і чесно його мають. Гітлерюгенд Трампа в нєдоумєнії. Что проїзошло???
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12.04.2025 08:25
+17
а можете привести приклад хамства з нашого боку?
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12.04.2025 08:27
+17
Трубу рижим в дупіту, чи засунути їх в трубу і нехай звіздують по ній до Уренгоя?
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12.04.2025 08:35
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Це не його заслуга. Це ще по інерції поставки йдуть.
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12.04.2025 18:43 Ответить
Що за х**ня? - з пропозицією за спільний видобуток кор. коп. виступали при умові нашої безпеки, якщо цього нема - нема спільного видобутку. Крапка.
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12.04.2025 12:04 Ответить
Казах не хоче ділитись титаном?
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12.04.2025 12:48 Ответить
За словами джерела, один з "прихованих пунктів" проєкту - вимога, щоб американська Міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC) взяла під контроль газопровід "Газпрому", який проходить через територію України до Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n3546404
🤔з якого це дива труба на території України це "газопровід "газпрома""?
От ядерна зброя сосії це частково зброя України і у цьому зв'язку потрібен позов до суду на компенсацію у зв'язку з порушенням Будапештського меморандуму!!!
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12.04.2025 12:52 Ответить
Трпмопончик хоче з хкуйлом а може і сам сидіти на трубі і тиснути на ЄС... а пів.потоку не чіпати.. тут планів у цього дебільно=овального кабінету до біса.. Одне було хкуйло...а тут наступне з небес звалилося
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12.04.2025 13:12 Ответить
Рудий діє по методичці краснова, забирає надра в скрутну хвилину. А шеф забирає територію.
Лихоїмством це гріх, Господь накаже
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12.04.2025 21:09 Ответить
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