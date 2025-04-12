Наиболее вероятным направлением прорыва для РФ является Сумская область, - The Telegraph

Наибольший шанс для России на прорыв может быть в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Как отметил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди, в настоящее время российские операции очень ограничены по масштабу, и атаки проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки. Кроме того, такие атаки проводятся пехотой без поддержки со стороны транспортных средств, поскольку их не хватает.

Увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-то значимым результатам для россиян.

"То, что мы видим, - это просто всплеск темпа наступления... Это очень маленький масштаб. Они могут пробить брешь в украинской линии, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", - отметил Харди.

По оценкам, которые приводит The Telegraph, только за последний год Россия потеряла 3000 танков и 9000 единиц бронетехники, а также было уничтожено не менее 13 000 артиллерийских систем.

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"Если посмотреть на то, что осталось на складах, особенно на то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся довольно низкими. Я ожидаю, что к концу этого года им будет очень трудно вытянуть больше, если не это, то они будут полностью истощены", - сказал Харди.

Поэтому, по мнению опрошенных The Telegraph экспертов, масштабное наступление РФ, скорее всего, завершится провалом.

Напомним, о том, что РФ готовит новое весеннее наступление на Сумскую и Харьковскую области, в конце марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. А впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Харьковскую и Сумскую области фактически уже началось.

В то же время в Сумской ОВА сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмовых действий на приграничье области на 30%.

По информации издания BBC, армия РФ пытается создать буферную зону на Сумщине. А также одна из целей врага - окружить или полуокружить Сумы.

Накануне стало известно, что российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона. А областные власти приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.

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