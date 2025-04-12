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Новости Наступление РФ на Сумщину
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Наиболее вероятным направлением прорыва для РФ является Сумская область, - The Telegraph

армия РФ может наступать на Сумщину

Наибольший шанс для России на прорыв может быть в Сумской области, поскольку украинские войска отходят в этот район после наступления в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Как отметил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди, в настоящее время российские операции очень ограничены по масштабу, и атаки проводятся небольшими штурмовыми группами. Атаки на уровне роты численностью около 100 солдат редки. Кроме того, такие атаки проводятся пехотой без поддержки со стороны транспортных средств, поскольку их не хватает.

Увеличение масштабов атак вряд ли приведет к каким-то значимым результатам для россиян.

"То, что мы видим, - это просто всплеск темпа наступления... Это очень маленький масштаб. Они могут пробить брешь в украинской линии, но они не способны добиться быстрого, оперативного, значительного прорыва", - отметил Харди.

По оценкам, которые приводит The Telegraph, только за последний год Россия потеряла 3000 танков и 9000 единиц бронетехники, а также было уничтожено не менее 13 000 артиллерийских систем.

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"Если посмотреть на то, что осталось на складах, особенно на то, что пригодно к эксплуатации, запасы становятся довольно низкими. Я ожидаю, что к концу этого года им будет очень трудно вытянуть больше, если не это, то они будут полностью истощены", - сказал Харди.

Поэтому, по мнению опрошенных The Telegraph экспертов, масштабное наступление РФ, скорее всего, завершится провалом.

Напомним, о том, что РФ готовит новое весеннее наступление на Сумскую и Харьковскую области, в конце марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. А впоследствии главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление России на Харьковскую и Сумскую области фактически уже началось.

В то же время в Сумской ОВА сообщили, что враг увеличил интенсивность штурмовых действий на приграничье области на 30%.

По информации издания BBC, армия РФ пытается создать буферную зону на Сумщине. А также одна из целей врага - окружить или полуокружить Сумы.

Накануне стало известно, что российских войск на территории Сумской области нет, однако оккупанты ежедневно пытаются прорваться на территорию региона. А областные власти приняли решение об увеличении количества населенных пунктов, подлежащих эвакуации. Это населенные пункты на расстоянии до 17 километров от границы.

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Автор: 

армия РФ (19180) Сумская область (3114) наступление (209)


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Топ комментарии
+3
Бо там вже рік не на часі будувати укріплення, щоб зупинити кацапів при нашому виходу з Курської. Про що й питалось при заході наших на Кацапію. А чи будуть Зельоні підготовлювати наш вихід, чи як завжди все буде на папірці, і хороші суми переведені в крипту?
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12.04.2025 11:13
+1
"заступник директора російської програми Фонду захисту демократії".

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12.04.2025 10:33
+1
Потужний клікбейт
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12.04.2025 11:15
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"заступник директора російської програми Фонду захисту демократії".

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12.04.2025 10:33 Ответить
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12.04.2025 10:35 Ответить
Слабачок цеи Харді - пупси вже підготовили їм 3 млн снарядів і кацапи їх навчили дрони робити
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12.04.2025 10:59 Ответить
" Да, но нет"
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12.04.2025 11:04 Ответить
Бо там вже рік не на часі будувати укріплення, щоб зупинити кацапів при нашому виходу з Курської. Про що й питалось при заході наших на Кацапію. А чи будуть Зельоні підготовлювати наш вихід, чи як завжди все буде на папірці, і хороші суми переведені в крипту?
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12.04.2025 11:13 Ответить
Тут перекопано дуже багато та чи правильно - це питання. А що там виходити, та територія біля кордону, це ж не з Суджі.
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12.04.2025 12:00 Ответить
Потужний клікбейт
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12.04.2025 11:15 Ответить
"Як зазначив заступник директора російської програми Фонду захисту демократії Джон Харді, наразі російські операції дуже обмежені за масштабом, і атаки проводяться невеликими штурмовими групами. Атаки на рівні роти чисельністю близько 100 солдатів рідкісні. Крім того, такі атаки проводяться піхотою без підтримки з боку транспортних засобів, оскільки їх не вистачає. "

Не понятна военная логика русских, когда в начале войны у них было дохрена советский запасов это имело смысл с военной точки зрения та и все помнят их огромные колонны бронетехники, плюс тогда еще не было много дронов. Что они пытаются добиться сейчас на гольфкарах и пешие штурмы не совсем понятно, этож самоубийство по сути. Не говоря уже что даже бронетехника частично потеряла смысл изза обилия дронов у всех
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12.04.2025 11:16 Ответить
А нету для них смысла воевать как раньше, сейчас мелкие группы пехоты и КАБы, уже более 60 тысяч сброшено. И за счет этого они медленно продвигаются, спешить им некуда, надо ж занять население орды идеей защиты от НАТО. А о самоубийстве : "мы за ценой не постоим".
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12.04.2025 11:53 Ответить
я иногда их паблики читаю чтоб знать "шо там у кацапов" как говорится. Они уже смеются сами с того момента что василич их якобы трындел мы с нато воюем и сам уже во всю ручкается с главарем нато и пытается договориться о снятии санкции. Они пока не придумали как это грамотно обыграть чтоб выглядело победной победой
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12.04.2025 14:06 Ответить
Набор слов...
Логики в тексте нет, смысла нет...
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12.04.2025 11:22 Ответить
...і звісно, за весь час, фортифікації нормальні не побудовані
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12.04.2025 12:53 Ответить
 
 