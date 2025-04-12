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Трамп продлил еще на год санкции против РФ, введенные при каденции Байдена

президент США Трамп

Президент США Дональд Трамп продлил на год пакет санкций против России, который был введен в действие при каденции бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом сообщает Федеральный реестр США, передает Цензор.НЕТ.

"Продление чрезвычайного положения в связи с отдельными вредными внешнеполитическими действиями Правительства Российской Федерации...

15 апреля 2021 года Президент своим Указом № 14024 объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях(50 U.S.C. 1701 et seq.) для противодействия необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую составляет определенная вредная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

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Отмечается, что этим документом конкретизирована "вредная внешняя деятельность" правительства РФ - в частности, усилия, направленные на "подрыв проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах; участие и содействие злонамеренной кибернетической деятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность, направленную против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; нарушать устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

Так, согласно указу, дополнительные меры должны продолжать действовать еще 1 год после 15 апреля 2025 года.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин затягивает процесс по мирным переговорам. Американская администрация готовится к более жесткому контролю санкций, включая против "теневого флота" России.

Автор: 

россия (95489) санкции (11287) США (26598) Трамп Дональд (5187)


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Топ комментарии
+25
Этого МАЛО, кацапы ведь сами просят побольше санкций хороших и разных ибо они идут им только на пользу, надо Трампу об этом напомнить.
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12.04.2025 19:40
+25
.... результат зустрічі на московії доповіли - от і зробив висновок!
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12.04.2025 19:40
+21
Напрошується і відновлення допомоги Україні !!!
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12.04.2025 19:41
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Этого МАЛО, кацапы ведь сами просят побольше санкций хороших и разных ибо они идут им только на пользу, надо Трампу об этом напомнить.
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12.04.2025 19:40 Ответить
.... результат зустрічі на московії доповіли - от і зробив висновок!
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12.04.2025 19:40 Ответить
що, уйло послав донні уже в третій раз ?

.
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12.04.2025 19:48 Ответить
Послав 3 раз але подарував картину, тому трамп не може визначитись бо не любить коли посилають але любить коли підлизують
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13.04.2025 09:06 Ответить
Чого й слід було очікувати.
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12.04.2025 19:59 Ответить
"Подібне породжує подібне...". Коли "Блазень" прийшов до влади, я написав: "Хоче він, чи не хоче - але він буде змушений проводить політику Порошенка..."
Тут - та сама картина... Хоче Трамп, чи не хоче - він буде продовжувать політику Байдена... Бо політика держави - це не завжди "хотєлки" "тимчасово найнятого менеджера"...
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12.04.2025 20:16 Ответить
"Свєто"! Ти довго думала, щоб таке ляпнуть? Саме відмова від політики, як ти кажеш, "соєвого", у перші роки правління, і призвела до руйнування створеного Порошенком ВПК та армії, а також хаосу в економіці та політичній системі... І саме це призвело до повномасштабної війни... Бо тільки дурень не скористався-б подібним моментом. І лише ВІЙНА ЗМУСИЛА "Блазня" повернуться до політики Порошенка...
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12.04.2025 20:43 Ответить
Дурепа! Війну розпочав трупін тому що схотів! І не важливо хто був би у України президентом, навіть якби був якийсь диктатор... путлеру потрібна Україна для обслуговування ракет і людський матеріал для поповнення резерву військ щоб воювати з сусідніми країнами...
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12.04.2025 20:58 Ответить
Напрошується і відновлення допомоги Україні !!!
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12.04.2025 19:41 Ответить
Дай то Бог, но первое что мне пришло на ум - Держите карман шире)
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12.04.2025 19:50 Ответить
Дякуємо, особам в оточенні старого Трампа, за надання йому своєчасно, пілюльок, для діда!
Не нехтуйте цим ділом! Воно важливе, для ВЕЛИЧІ США!
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12.04.2025 19:46 Ответить
👍
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12.04.2025 20:21 Ответить
страшно, аж жуть !

а вітьков у цей час рубає економічне вікно в рашку...

і ще, донні, скажи, міл чєловєк, навіщо тобі знадобилась українська газова труба, яку ми з таким напрямом нарешті зачинили ?
.
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12.04.2025 19:47 Ответить
Щоб по ній в расію ходити, всім кацапам це подобається...
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12.04.2025 20:14 Ответить
наповнити її на кордоні з рашкою газом з повітрям і кинути в середину сірника ото буде феєрверк
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12.04.2025 21:23 Ответить
Б'є - значить любить.
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12.04.2025 19:47 Ответить
Так він же їх вже продовжував ще в лютому...
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12.04.2025 19:49 Ответить
Ні, у лютому Трамп анулював ліцензії, які Байден видав у 2022 році і які дозволяли російським банкам транзакції в енергетиці.

https://www.holosameryky.com/a/sankciji-nafta-rosija-ssha-perehovory-ukrajina/8009944.html
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12.04.2025 21:03 Ответить
Чого так тут усі збудилися. Це ж санкції не за напад на Україну. Ета другоє.
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12.04.2025 20:04 Ответить
https://www.federalregister.gov/documents/2025/04/14/2025-06399/continuation-of-the-national-emergency-with-respect-to-specified-harmful-foreign-activities-of-the



З цієї причини надзвичайний стан, оголошений https://www.federalregister.gov/executive-order/14024 виконавчим наказом 14024 , який було розширено в https://www.federalregister.gov/executive-order/14066 виконавчому наказі 14066 і щодо якого вжито додаткових заходів у виконавчих наказах 14039, 14068, 14071 і 14114, має продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року.
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12.04.2025 20:54 Ответить
Агент кремля продовжив санкції проти кремля. Вибух решток мізків у деяких дописувачів.
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12.04.2025 20:04 Ответить
Знову опустив сталевояйцевого.
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12.04.2025 20:11 Ответить
Ще за Україну Трампу ****@лин не вистачало. Його вже й так обпльовують всі в кого є мізки. Jamie Dimon два рази підряд давав розлогі інтерв'ю поливаючи Трампа, що є неабияким сигналом що велике бабло незадоволене.
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12.04.2025 20:09 Ответить
хто такий Jamie Dimon?
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13.04.2025 00:02 Ответить
Jamie is an asshole but he's kind of asshole people listen to.
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13.04.2025 18:20 Ответить
********* ОЦЕ ***** ДАЄ
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12.04.2025 20:13 Ответить
не ругайся Маня , ти мені коментаторів зіпсуєш
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12.04.2025 20:24 Ответить
та пішов Боба козі в трещіну
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13.04.2025 16:59 Ответить
Прибічники зе у сум'яті: щось не в'яжеться з тим,що вони поширювали на Трампа: прийдеться їм почекати на нові методички від подляка.
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12.04.2025 21:17 Ответить
Президет США дав вказівку перемістити виробництво до Сполучених Штатів.

Попри звільнення низки високотехнологічних продуктів https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-vikljuchit-smartfoni-ta-kompjuteri-z-pid-diji-svojikh-vzajemnikh-mit-cnbc-news.html від нових високих мит, у Білому домі кажуть, що президент Дональд Трамп продовжує закликати компанії перенести виробництво до Сполучених Штатів, https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-tariffs-iran-04-12-25#cm9efhzmt000f3b6oeoe53wdz пише CNN.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Америка не може покладатися на Китай у виробництві критично важливих технологій, таких як напівпровідники, мікросхеми, смартфони та ноутбуки. Ось чому президент забезпечив трильйони доларів американських інвестицій від найбільших технологічних компаній у світі, включаючи Apple, TSMC і Nvidia. За вказівкою президента ці компанії намагаються якнайшвидше розмістити своє виробництво в Сполучених Штатах", - заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Раніше митна та прикордонна служби США повідомили про те, що смартфони, комп'ютерні монітори та різноманітні електронні компоненти належать до винятків у митному оподаткуванні.

Це стало чудовою новиною для таких американських технологічних гігантів, як Apple, 90% потужностей якої, зокрема збирання iPhone, розміщені у Китаї.

"Президент заявив, що автомобілі, сталь, фармацевтичні препарати, мікросхеми та інші спеціальні матеріали будуть включені до спеціальних мит для забезпечення їх справедливого та ефективного застосування", - повідомив представник Білого дому.

Він додав, що Трамп незабаром замовить дослідження впливу імпорту напівпровідників на національну безпеку.

Раніше цього місяця Трамп https://zn.ua/ukr/usa/tramp-pidvishchiv-tarifi-na-tovari-z-kitaju-do-125-u-vidpovid-na-novi-kitajski-mita.html запровадив 125% тарифи на продукцію з Китаю, що мало негативно позначитися на технологічних компаніях

https://zn.ua/ukr/usa/apple-vtratila-ponad-300-miljardiv-dolariv-rinkovoji-vartosti-cherez-vvedennja-mit.html Apple втратила понад 300 мільярдів доларів ринкової вартості через введення мит
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12.04.2025 22:48 Ответить
Агов народ -
Читайте уважніше текст.
Продовжені лише санкції введені 2021року за втручання москалів у внутрішню політику США.
Про санкції за війну проти України нічого не зазначено.
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12.04.2025 22:49 Ответить
щось я заплуталась. Віткофф москаля додому вечеряти запрошує від великої любові, а трамп продовжує санкції "недоумка Байдена" за шікідливу політику росії?
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13.04.2025 00:04 Ответить
Це яйЦе, чи яйЦя???
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13.04.2025 02:14 Ответить
 
 