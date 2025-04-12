Трамп продлил еще на год санкции против РФ, введенные при каденции Байдена
Президент США Дональд Трамп продлил на год пакет санкций против России, который был введен в действие при каденции бывшего главы Белого дома Джо Байдена.
Об этом сообщает Федеральный реестр США, передает Цензор.НЕТ.
"Продление чрезвычайного положения в связи с отдельными вредными внешнеполитическими действиями Правительства Российской Федерации...
15 апреля 2021 года Президент своим Указом № 14024 объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях(50 U.S.C. 1701 et seq.) для противодействия необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую составляет определенная вредная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Отмечается, что этим документом конкретизирована "вредная внешняя деятельность" правительства РФ - в частности, усилия, направленные на "подрыв проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах; участие и содействие злонамеренной кибернетической деятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность, направленную против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; нарушать устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".
Так, согласно указу, дополнительные меры должны продолжать действовать еще 1 год после 15 апреля 2025 года.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин затягивает процесс по мирным переговорам. Американская администрация готовится к более жесткому контролю санкций, включая против "теневого флота" России.
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Тут - та сама картина... Хоче Трамп, чи не хоче - він буде продовжувать політику Байдена... Бо політика держави - це не завжди "хотєлки" "тимчасово найнятого менеджера"...
Не нехтуйте цим ділом! Воно важливе, для ВЕЛИЧІ США!
а вітьков у цей час рубає економічне вікно в рашку...
і ще, донні, скажи, міл чєловєк, навіщо тобі знадобилась українська газова труба, яку ми з таким напрямом нарешті зачинили ?
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https://www.holosameryky.com/a/sankciji-nafta-rosija-ssha-perehovory-ukrajina/8009944.html
З цієї причини надзвичайний стан, оголошений https://www.federalregister.gov/executive-order/14024 виконавчим наказом 14024 , який було розширено в https://www.federalregister.gov/executive-order/14066 виконавчому наказі 14066 і щодо якого вжито додаткових заходів у виконавчих наказах 14039, 14068, 14071 і 14114, має продовжувати діяти після 15 квітня 2025 року.
Попри звільнення низки високотехнологічних продуктів https://zn.ua/ukr/WORLD/tramp-vikljuchit-smartfoni-ta-kompjuteri-z-pid-diji-svojikh-vzajemnikh-mit-cnbc-news.html від нових високих мит, у Білому домі кажуть, що президент Дональд Трамп продовжує закликати компанії перенести виробництво до Сполучених Штатів, https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-tariffs-iran-04-12-25#cm9efhzmt000f3b6oeoe53wdz пише CNN.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Америка не може покладатися на Китай у виробництві критично важливих технологій, таких як напівпровідники, мікросхеми, смартфони та ноутбуки. Ось чому президент забезпечив трильйони доларів американських інвестицій від найбільших технологічних компаній у світі, включаючи Apple, TSMC і Nvidia. За вказівкою президента ці компанії намагаються якнайшвидше розмістити своє виробництво в Сполучених Штатах", - заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.
Раніше митна та прикордонна служби США повідомили про те, що смартфони, комп'ютерні монітори та різноманітні електронні компоненти належать до винятків у митному оподаткуванні.
Це стало чудовою новиною для таких американських технологічних гігантів, як Apple, 90% потужностей якої, зокрема збирання iPhone, розміщені у Китаї.
"Президент заявив, що автомобілі, сталь, фармацевтичні препарати, мікросхеми та інші спеціальні матеріали будуть включені до спеціальних мит для забезпечення їх справедливого та ефективного застосування", - повідомив представник Білого дому.
Він додав, що Трамп незабаром замовить дослідження впливу імпорту напівпровідників на національну безпеку.
Раніше цього місяця Трамп https://zn.ua/ukr/usa/tramp-pidvishchiv-tarifi-na-tovari-z-kitaju-do-125-u-vidpovid-na-novi-kitajski-mita.html запровадив 125% тарифи на продукцію з Китаю, що мало негативно позначитися на технологічних компаніях
https://zn.ua/ukr/usa/apple-vtratila-ponad-300-miljardiv-dolariv-rinkovoji-vartosti-cherez-vvedennja-mit.html Apple втратила понад 300 мільярдів доларів ринкової вартості через введення мит
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Продовжені лише санкції введені 2021року за втручання москалів у внутрішню політику США.
Про санкції за війну проти України нічого не зазначено.