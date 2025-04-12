Трамп продлил еще на год санкции против РФ, введенные при каденции Байдена

Президент США Дональд Трамп продлил на год пакет санкций против России, который был введен в действие при каденции бывшего главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом сообщает Федеральный реестр США, передает Цензор.НЕТ.

"Продление чрезвычайного положения в связи с отдельными вредными внешнеполитическими действиями Правительства Российской Федерации...

15 апреля 2021 года Президент своим Указом № 14024 объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях(50 U.S.C. 1701 et seq.) для противодействия необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую составляет определенная вредная внешняя деятельность Правительства Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

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Отмечается, что этим документом конкретизирована "вредная внешняя деятельность" правительства РФ - в частности, усилия, направленные на "подрыв проведения свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах и их союзниках и партнерах; участие и содействие злонамеренной кибернетической деятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность, направленную против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; нарушать устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств - продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов".

Так, согласно указу, дополнительные меры должны продолжать действовать еще 1 год после 15 апреля 2025 года.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин затягивает процесс по мирным переговорам. Американская администрация готовится к более жесткому контролю санкций, включая против "теневого флота" России.