На фронте произошло 95 боестолкновений, больше всего - на Курском и Покровском направлениях, - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 95 боевых столкновений, в том числе 23 - на Курском и 20 - на Покровском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 22 часа 12 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Российские захватчики нанесли 87 авиационных ударов, сбросив 158 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 800 дронов-камикадзе и осуществили около 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Золочев и Слатино.

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На Купянском направлении агрессор атаковал в районах Загрызово и Новой Кругляковки, где украинские защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Надежда, Твердохлебово, Новомихайловка, Екатериновка, Новое и в направлениях Ольговки, Грековки, Зеленой Долины, Заречного и Торского.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск в направлении Григорьевки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников в районе Часова Яра, в направлении Предтечино и западнее Андреевки. Силы обороны отбили девять атак захватчиков.

Одиннадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении, в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Серебряное и Андреевка. Наши защитники остановили 20 штурмовых действий противника, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 255 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили один танк, 9 единиц автомобильной техники, три пункта управления БпЛА, три мотоцикла, миномет, а также повредили семь артиллерийских систем российских оккупантов.

На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и в направлении Шевченко. Авиаудару подверглась Воскресенка.

Боевые действия на Юге

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг проводил одно наступательное действие в районе Малых Щербаков. Украинские подразделения отбили атаку.

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На Приднепровском направлении враг четыре раза атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

Ситуация в Курской области

На Курском направлении с начала суток произошло 23 боестолкновения, одно из которых продолжается до сих пор, также захватническая армия осуществила 405 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня.