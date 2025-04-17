На фронте произошло 79 боестолкновений, 48 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 общее количество боевых столкновений на фронте составляет 79.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Великая Писаревка, Проходы, Бачевск, Степок, Поповка, Возрожденовское, Студенок Сумской области; также авиация противника нанесла удары по районам неселенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское и Угроиды Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Харьковском направлении в настоящее время боестолкновений не произошло.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила 9 атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Надия, Новое, Новомихайловка и Ямполовка. Вданное время продолжаются три боестолкновения.

На Сиверском направлении в настоящее время боестолкновений не произошло.

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На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Ступочек. Три из пяти атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки и Дружбы. Две атаки продолжаются, четыре штурмовые действия захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 48 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 45 атак, три боестолкновения еще продолжаются. Авиация врага нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Малиновке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Разлива и Привольного. Авиационным ударам подверглись Александроград, Воскресенка и Новополье.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю. На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары КАБами по городу Херсон.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Малой Токмачки. Под авиаударами оказались Степное, Лукьяновское и Каменское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не произошло.

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Операция ВСУ на Курщине

В Курской области РФ украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом четыре КАБ. Кроме того, враг совершил 200 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.