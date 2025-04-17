Силы обороны ликвидировали 703 оккупанта, из которых 480 - безвозвратно на Покровском направлении, - Генштаб

В общем с начала этих суток произошло 114 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив три ракеты и 60 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 1086 дронов-камикадзе и осуществили более 5000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий вблизи Петропавловки, Синьковки и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Подвергся бомбардировкам Купянск.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Нововодяное, Надежда, Новое, Новомихайловка, Ямполовка и в сторону Грековки и Григорьевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг дважды атаковал вблизи Белогоровки и в направлении Верхнекаменского.

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С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в районах Часова Яра, Курдюмовки и в сторону Ступочек. Украинские подразделения отразили пять атак, три боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Торецком направлении сегодня произошло 10 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Озаряновки и Дружбы.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 54 раза атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Лисовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка. Наши защитники отразили 48 штурмов, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

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Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, ликвидировано 703 оккупанта, из которых 480 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили 26 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы, одну РСЗО, 13 единиц автомобильной техники, 10 БпЛА, три пункта управления БпЛА, три портативные станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада БК и 170 единиц мототехники; также повредили четыре артиллерийские системы, два танка, одно средство ПВО, три мотоцикла и автомобиль.

Обстановка на юге

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили шесть атак захватчиков в районах Константинополя, Разлива и Привольного.

На Ореховском направлении наши защитники отразили атаку противника в районе Малой Токмачки.

Курское направление

На Курщине произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками, до сих пор продолжаются два. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 19 управляемых бомб, осуществил 316 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

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На Харьковском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Сегодня стоит отметить воинов 144-й отдельной механизированной бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.