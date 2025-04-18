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Новости Позиция РФ относительно прекращения войны Прекращение огня между Украиной и РФ Срыв прекращения огня Россией
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Говорить о прекращении огня на данном этапе, при этих обстоятельствах просто нереалистично, - Небензя

небензя

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что на данном этапе "нереалистично" говорить о прекращении огня в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", - заявил он.

Он также утверждает, что Украина, якобы не согласилась на прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России относительно прекращения огня в Украине уже на этой неделе.

Читайте: Россия готова к "серьезному диалогу" по Украине, но мы не дадим себя обмануть, - Небензя

Автор: 

Небензя Василий (48) война в Украине (3840) прекращения огня (143)


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Топ комментарии
+35
І ще раз про репарації і вбивць
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__%5B0%5D=AZWFFdSaIU5Bhui9qlLiI-qQZmzcXEWzvwRqwa-nucUUrmVREbSPNTiGME6h1V89za96VeqZheeW7nLR-Y02bYlVm_4CGioi5zIL2Me13j8HdXZoaP6sJSf8QKSXYVZqyCi8dk-whCHqc73zpSKWmgiOFxWYXS2JuMvoX59rjIdItd6NPzDMhZ1XzLtfs2WNEa4&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

Вони приходять, і випалюють до біса все українське: назви міст, вулиць, пам'ятники, таблички, могили воїнів, українські книжки, мову, пісні.

Вони швидко і безжалісно знищують всі сенси, які заважають їх імперському державному проекту.

А що у нас?

Замість того, щоб швидко раз і назавжди вичистити все імперське, колоніальне, радянське, у нас починають соплі, шо це теж наша історія, що не всьо так однозначно, шо зруйнуйте тоді школи/заводи які побудували совєти, і інша лабуда.

Якби ленінів під час революції не поскидали, то певно й досі купу людей нило б, що це наша історія.

Всі імперські та радянські маркери мають бути якомога швидше викинуті на смітник.

Хто за них вписується, той або відвертий ворог, або повний дурень.

І ТАКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ВБИВАЄ НАШУ УКРАЇНУ!
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18.04.2025 02:36
+31
Не буде перемиря, і не буде припинення вогню, і тим більш не буде ніякого миру - ні сталого ні справедливого, аж поки путін не отримає по зубах на фронті і не упреться своіми рогами у стіну без можливостей в майбутньому продовжувати наступ і продовжувати захоплюватии все нові і нові територіі ....Доки цього не станеться , доки у нього є успіхи і досягнення і просування вперед на фронті, ніякого перемиря взагалі не буде....
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18.04.2025 02:10
+30
От прямо так Трампу і передайте - Росія в ООН поклала на нього прутня.
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18.04.2025 02:42
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Угу, договорняк 😀
74-метрову яхту Casino Royale (раніше відому як "Всесвіт"), яку раніше пов'язували з колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим, придбав американський бізнесмен Джон Сталуппі

На початку 2022 року яхта знаходилася в Італії і, щоб уникнути арешту, терміново залишила країну і через Туреччину припливла до Сочі.

Цього тижня судно вирушило через Атлантику до США. Кінцевою точкою маршруту вказано US PBI - район Норд Палм Біч, який знаходиться неподалік Майамі. У цьому регіоні знаходиться будинок Сталуппі в Palm Beach Gardens
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18.04.2025 02:07 Ответить
Не буде перемиря, і не буде припинення вогню, і тим більш не буде ніякого миру - ні сталого ні справедливого, аж поки путін не отримає по зубах на фронті і не упреться своіми рогами у стіну без можливостей в майбутньому продовжувати наступ і продовжувати захоплюватии все нові і нові територіі ....Доки цього не станеться , доки у нього є успіхи і досягнення і просування вперед на фронті, ніякого перемиря взагалі не буде....
показать весь комментарий
18.04.2025 02:10 Ответить
І ще раз про репарації і вбивць
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__%5B0%5D=AZWFFdSaIU5Bhui9qlLiI-qQZmzcXEWzvwRqwa-nucUUrmVREbSPNTiGME6h1V89za96VeqZheeW7nLR-Y02bYlVm_4CGioi5zIL2Me13j8HdXZoaP6sJSf8QKSXYVZqyCi8dk-whCHqc73zpSKWmgiOFxWYXS2JuMvoX59rjIdItd6NPzDMhZ1XzLtfs2WNEa4&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

Вони приходять, і випалюють до біса все українське: назви міст, вулиць, пам'ятники, таблички, могили воїнів, українські книжки, мову, пісні.

Вони швидко і безжалісно знищують всі сенси, які заважають їх імперському державному проекту.

А що у нас?

Замість того, щоб швидко раз і назавжди вичистити все імперське, колоніальне, радянське, у нас починають соплі, шо це теж наша історія, що не всьо так однозначно, шо зруйнуйте тоді школи/заводи які побудували совєти, і інша лабуда.

Якби ленінів під час революції не поскидали, то певно й досі купу людей нило б, що це наша історія.

Всі імперські та радянські маркери мають бути якомога швидше викинуті на смітник.

Хто за них вписується, той або відвертий ворог, або повний дурень.

І ТАКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ВБИВАЄ НАШУ УКРАЇНУ!
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18.04.2025 02:36 Ответить
Украина может привести к импичменту в США: три сценария развития событий /№932/ Юрий Швец
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18.04.2025 04:47 Ответить
Україні ****** доля в тому чи іншому вигляді хоронити як *********, так і сша.
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18.04.2025 07:01 Ответить
Наколіники не забудь начепити і лоба не розбий.
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18.04.2025 07:02 Ответить
І шо він тобі поміг? Чи з кукухою негаразд?
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18.04.2025 07:14 Ответить
Бог допоможе тим хто намагається щось робити а якщо сидіти і просити бога поміч а самому ховатися від призову ображать військових ховать ухилянтів то не буде перемоги
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18.04.2025 07:24 Ответить
Рижого знову послали на три букви.
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18.04.2025 02:11 Ответить
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18.04.2025 02:33 Ответить
Помилково тебе дурень батьки по п,яні зробили
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18.04.2025 07:25 Ответить
От прямо так Трампу і передайте - Росія в ООН поклала на нього прутня.
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18.04.2025 02:42 Ответить
Тепер Трамп точно вийде з ООН
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18.04.2025 03:08 Ответить
Як для мене,то три найогидніші пики-хутін,лавров і небензя.
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18.04.2025 06:36 Ответить
трамп, маск.
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18.04.2025 07:04 Ответить
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZVP-RTF_sfMKBkkuzZ6o448hRPsq1B3Wevzp9gvY40VkWEAHgKSmvvLW9iimGO3mjrWkoshRWNfjZaguQ4KGRTKg_VW6Ub95e7ko6QsGLJfbpG1Rz6mG_aBtnRY8q1uu-Ne0_X3pVTnYZTHRNaoBrNM8y6Y14SzhA0MnMX4hDRDwQsMeO_TvRMJ0ou2ZnxfLOg&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk

Московити посиливши атаку на всьому фронті схоже формують образ уявної переваги («мнітєльнава прєвосходства») для можливих переговорів з позиції сили.

Втрати, які вони зараз несуть не співставні зі скромними успіхами атакувальних зусиль.

Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше.

А потім нанести удар у відповідь…

Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.

Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.

І це єдина запорука тривалого миру.

Тому хочеш миру - вбий моска
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18.04.2025 02:53 Ответить
"А потім нанести удар у відповідь…"

Надеюсь есть кому и чем наносить, и что наше командование выжидает подходящий момент
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18.04.2025 08:53 Ответить
"Лисая башка, дай пірожка!" (с)
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18.04.2025 04:31 Ответить
Невиєпензя..... ти.. того... тут... пішов до Кабзона
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18.04.2025 05:37 Ответить
Та в них виходу нема. Поразка означає стінку або пожиттєве. Будуть відтягувати до останнього солдата. Ото б дали їм гарантії, як януковичу, і нехай з золотим унітазом доживають в ростові за парканом, або на яхті зібрати всіх, хай плавають без виходу на берег
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18.04.2025 06:51 Ответить
Краще в один літак і збити.
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18.04.2025 06:58 Ответить
Щоб не дарма казали, треба поновити знищення московитських НПЗ та нафтотерміналів.
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18.04.2025 06:57 Ответить
Оте членистоголове незаконно займа місце в ООН ще щось гавкає а не прийшов час весь кацапстан поставить в позу ромберга
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18.04.2025 07:15 Ответить
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18.04.2025 07:29 Ответить
Ця Небендзя ще жива, путлер не прибрав?І щось квакає...
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18.04.2025 08:22 Ответить
Але поговорити Трампу ніхто не забороняє.
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18.04.2025 09:12 Ответить
Колись Карл Маркс написав таке:

"У кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі норманської епохи стоїть колиска росії.
Змінивши імена та дати, побачимо, що політика Івана III та політика ******** московської імперії є не просто схожими, а й тотожними... бо росія породжена і вихована у неприємній та приниженій школі монгольського рабства. Сильною вона стала лише тому, що у майстерності рабства була неперевершеною. Навіть тоді, коли росія стала незалежною, вона й надалі залишилася країною рабів. Пьотр I поєднав політичну хитрість монгольського раба з величчю монгольського володаря, якому Чингісхан заповів підкорити світ...
Політика росії - незмінна. Хоча, російські методи і тактика змінювалися і змінюватимуться, проте головна мета російської політики - підкорити Світ і правити в ньому - є і буде незмінною.
Тож, московський панславізм - лише одна з форм загарбництва".
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18.04.2025 09:29 Ответить
небензя- це не прізвище, це діагноз. (Галкін)
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18.04.2025 11:08 Ответить
За яких саме обставин?
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18.04.2025 12:12 Ответить
Увася ***********!
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18.04.2025 12:37 Ответить
 
 