Говорить о прекращении огня на данном этапе, при этих обстоятельствах просто нереалистично, - Небензя

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что на данном этапе "нереалистично" говорить о прекращении огня в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"При этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", - заявил он.

Он также утверждает, что Украина, якобы не согласилась на прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России относительно прекращения огня в Украине уже на этой неделе.

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