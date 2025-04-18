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Говорить о прекращении огня на данном этапе, при этих обстоятельствах просто нереалистично, - Небензя
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что на данном этапе "нереалистично" говорить о прекращении огня в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"При этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", - заявил он.
Он также утверждает, что Украина, якобы не согласилась на прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает ответа от России относительно прекращения огня в Украине уже на этой неделе.
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Вони приходять, і випалюють до біса все українське: назви міст, вулиць, пам'ятники, таблички, могили воїнів, українські книжки, мову, пісні.
Вони швидко і безжалісно знищують всі сенси, які заважають їх імперському державному проекту.
А що у нас?
Замість того, щоб швидко раз і назавжди вичистити все імперське, колоніальне, радянське, у нас починають соплі, шо це теж наша історія, що не всьо так однозначно, шо зруйнуйте тоді школи/заводи які побудували совєти, і інша лабуда.
Якби ленінів під час революції не поскидали, то певно й досі купу людей нило б, що це наша історія.
Всі імперські та радянські маркери мають бути якомога швидше викинуті на смітник.
Хто за них вписується, той або відвертий ворог, або повний дурень.
І ТАКИЙ ЛІБЕРАЛІЗМ ВБИВАЄ НАШУ УКРАЇНУ!
Московити посиливши атаку на всьому фронті схоже формують образ уявної переваги («мнітєльнава прєвосходства») для можливих переговорів з позиції сили.
Втрати, які вони зараз несуть не співставні зі скромними успіхами атакувальних зусиль.
Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше.
А потім нанести удар у відповідь…
Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.
Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.
І це єдина запорука тривалого миру.
Тому хочеш миру - вбий моска
Надеюсь есть кому и чем наносить, и что наше командование выжидает подходящий момент
"У кривавому болоті московського рабства, а не в суворій славі норманської епохи стоїть колиска росії.
Змінивши імена та дати, побачимо, що політика Івана III та політика ******** московської імперії є не просто схожими, а й тотожними... бо росія породжена і вихована у неприємній та приниженій школі монгольського рабства. Сильною вона стала лише тому, що у майстерності рабства була неперевершеною. Навіть тоді, коли росія стала незалежною, вона й надалі залишилася країною рабів. Пьотр I поєднав політичну хитрість монгольського раба з величчю монгольського володаря, якому Чингісхан заповів підкорити світ...
Політика росії - незмінна. Хоча, російські методи і тактика змінювалися і змінюватимуться, проте головна мета російської політики - підкорити Світ і правити в ньому - є і буде незмінною.
Тож, московський панславізм - лише одна з форм загарбництва".