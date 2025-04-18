США выводят часть войск из Сирии, - NYT

США закрывают три из восьми военных баз на северо-востоке Сирии и выводят сотни военных.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о базе поддержки миссии Green Village, военно-морской базе "Euphrates" и третьей, гораздо меньшей по размерам базе.

Так, количество военных в Сирии будет сокращено с 2 тыс. до 1,4 тыс. человек.

Чиновники сообщили, что за 60 дней американское командование оценит, стоит ли проводить дополнительные сокращения.

Командование рекомендовало оставить в Сирии не менее 500 американских военнослужащих.

Читайте: Президент Сирии Ахмед аль-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада, - СМИ

Падение режима Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия официально попросила Путина выдать Асада для суда, - СМИ