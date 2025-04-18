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Новости Война в Сирии
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США выводят часть войск из Сирии, - NYT

США выводят часть войск из Сирии. Что известно

США закрывают три из восьми военных баз на северо-востоке Сирии и выводят сотни военных.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о базе поддержки миссии Green Village, военно-морской базе "Euphrates" и третьей, гораздо меньшей по размерам базе.

Так, количество военных в Сирии будет сокращено с 2 тыс. до 1,4 тыс. человек.

Чиновники сообщили, что за 60 дней американское командование оценит, стоит ли проводить дополнительные сокращения.

Командование рекомендовало оставить в Сирии не менее 500 американских военнослужащих.

Читайте: Президент Сирии Ахмед аль-Шараа объявил о формировании нового правительства после падения режима Асада, - СМИ

Падение режима Асада

Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.

29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.

30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.

По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.

Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.

8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.

Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия официально попросила Путина выдать Асада для суда, - СМИ

Автор: 

Сирия (3146) США (26652)


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Топ комментарии
+11
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18.04.2025 09:09
+7
Виводять американці, інші туди зайдуть.
Долар буде падати, адже вартості йому додає військова домінація американців і економіка. Трамп одним махом про все подбав на користь китайозів і хутіна
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18.04.2025 09:09
+6
просто звільнять. Як то кажуть "на гражданку", разом із іншими 24 тис. військових
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18.04.2025 08:58
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В Україну перекидають? - чи ця місія нейздіснена
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18.04.2025 08:50 Ответить
просто звільнять. Як то кажуть "на гражданку", разом із іншими 24 тис. військових
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18.04.2025 08:58 Ответить
Жандарм здувається
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18.04.2025 09:00 Ответить
Будуть драпати так саме, як і з Афганістану?
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18.04.2025 08:57 Ответить
Йде скорочення армії ,а з ним і безробіття зросте.
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18.04.2025 09:03 Ответить
йде підготовка до війни з іраном
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18.04.2025 09:47 Ответить
Думю засцуть,якщо це не план разом з хйлом підняти ціни на нафту,але з іншого боку Іран є москальським арсеналом.
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18.04.2025 09:54 Ответить
іран передав тільки 3к шахедів і до документацію до них, на тому все.
кндр наприклад передали зброї та боеприпасів на 15 млрд баксів.
теж не думаю що наважаться воювати з іраном, але тут патова ситуації, війну починати не можна, бо є ризик що іран у відповідь рознесе в пух і прах весь нафтовий промисел персидського заливу, що спричинить комалп на ринку нафти та ціни полетять у космос на радість *****, але і дати ірану виготовити яз теж не можуть бо.
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18.04.2025 10:10 Ответить
Ціни на нафту й так штучно тримає Трампон,щоб сланцева не вмерла.А зростуть,то скаже,що він геній економічних наук,і якби він був президентом ,то війни з Іраном би небуло))ой,обмовка за Фройдом)))
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18.04.2025 10:16 Ответить
Якщо є ідея воювати з Іраном, то мабуть потрібно війська з США перекидувати на Близький Схід, а не навпаки.
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18.04.2025 10:09 Ответить
у вас є інфа що їх виводять до сша ?
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18.04.2025 10:13 Ответить
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18.04.2025 09:09 Ответить
Виводять американці, інші туди зайдуть.
Долар буде падати, адже вартості йому додає військова домінація американців і економіка. Трамп одним махом про все подбав на користь китайозів і хутіна
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18.04.2025 09:09 Ответить
2 тысячи или 1,4. Без разницы. Никто не посмеет трогать американцев на месторождениях. Неформально теперь Сирия принадлежит Эрдогану. Израиль контролирует пограничные провинции. Северо-восток курды. Разные группы шиитов, суннитов, салафитов. Кацапам базы чтобы не вмешивались. Все будут понемногу убивать друг друга. На большее ни у кого не хватит сил.
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18.04.2025 09:19 Ответить
Схоже перша ядерна війна буде між Іраном і Ізраїлем. І чекати залишилось не так вже й довго.
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18.04.2025 10:10 Ответить
Сирія буде під впливом Турції.Буде ісламська держава,аби не ісламістська.Ізраїль в дупі.А вони вважали ,що трамп їх.Повернули зброю ,захоплену у терористів раше.Хотіли всидіти на двох стільцях,як зажди.🤣🤣🤣🤡🇮🇱🤡
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19.04.2025 09:38 Ответить
 
 