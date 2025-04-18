США выводят часть войск из Сирии, - NYT
США закрывают три из восьми военных баз на северо-востоке Сирии и выводят сотни военных.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о базе поддержки миссии Green Village, военно-морской базе "Euphrates" и третьей, гораздо меньшей по размерам базе.
Так, количество военных в Сирии будет сокращено с 2 тыс. до 1,4 тыс. человек.
Чиновники сообщили, что за 60 дней американское командование оценит, стоит ли проводить дополнительные сокращения.
Командование рекомендовало оставить в Сирии не менее 500 американских военнослужащих.
Падение режима Асада
Напомним, что 28 ноября после четырех лет относительного затишья бои между силами Башара Асада и оппозиционными группами возобновились с новой силой в окрестностях Алеппо.
29 ноября "Хайят Тахрир аш-Шам" (HTS), возглавляющая коалицию оппозиционных сил в Сирии, зашла в Алеппо и вступила в столкновение с правительственными силами на западной окраине города.
30 ноября Вооруженные силы Сирии объявили о "временном выводе войск" из Алеппо для подготовки контрнаступления против оппозиционных сил.
По данным Al Arabia, повстанцы в Сирии взяли под контроль Алеппо.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт, развивающийся в Сирии.
Агентство Bloomberg писало, что на фоне приближения повстанцев к Дамаску сирийский диктатор Башар Асад решил прибегнуть к косвенным дипломатическим обращениям к США и новоизбранному президенту Дональду Трампу, чтобы попытаться остаться у власти.
8 декабря стало известно, что сирийские оппозиционеры заняли Дамаск и объявили о бегстве Асада.
Впоследствии Украина выразила поддержку новой власти Сирии, которая отменила соглашение с Россией по управлению морским портом Тартус и ввела запрет на импорт российских товаров.
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кндр наприклад передали зброї та боеприпасів на 15 млрд баксів.
теж не думаю що наважаться воювати з іраном, але тут патова ситуації, війну починати не можна, бо є ризик що іран у відповідь рознесе в пух і прах весь нафтовий промисел персидського заливу, що спричинить комалп на ринку нафти та ціни полетять у космос на радість *****, але і дати ірану виготовити яз теж не можуть бо.
Долар буде падати, адже вартості йому додає військова домінація американців і економіка. Трамп одним махом про все подбав на користь китайозів і хутіна