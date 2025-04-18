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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украине удалось достичь прогресса в пересмотре некоторых требований в соглашении о полезных ископаемых, - Financial Times

Полезные ископаемые

Меморандум о соглашении по полезным ископаемым был подписан Украиной и США в виртуальном формате, работу над полным экономическим договором планируют завершить до конца следующей недели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По словам украинских чиновников, сигнал о "позитивных шагах вперед" после того, как переговоры между США и Украиной были сорваны из-за спора президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале, возвращает сложный переговорный процесс в нужное русло.

Выступая на брифинге 17 апреля, президент Владимир Зеленский сообщил, что США предложили сделать еще один промежуточный шаг, тогда как юристы с обеих сторон продолжают работать над деталями основного договора.

"Речь идет о меморандуме о намерениях, подтверждающем конструктивные позиции сторон", - заявил Зеленский.

В свою очередь Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете заявил, что полное соглашение о природных ресурсах можно будет подписать в следующий четверг, 24 апреля.

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Однако, указывает FT, министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что детали соглашения с Украиной по недрам еще обсуждаются, и назвал возможной датой его подписания 26 апреля. По его словам, соглашение, по сути, такое же, как и ранее согласованное, в рамках которого Зеленский и Трамп не подписали меморандум. Однако, подчеркивает FT, украинские чиновники заявили, что им удалось привести соглашение в большее соответствие со своими интересами.

"Трамп представляет соглашение как компенсацию за помощь, которая была предоставлена Киеву при администрации Джо Байдена. Однако проект соглашения, который был направлен Киеву в марте, значительно выходил за рамки февральского. Предложение ознаменовало собой резкую эскалацию требований Вашингтона, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен", - пишет издание.

Соглашение охватывало все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также предусматривало создание наблюдательного совета с правом вето со стороны США для надзора за фондом, разделяющим доходы от энергетических и минеральных проектов между двумя странами, напоминает издание.

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Как сообщили FT чиновники, знакомые с ходом обсуждений, все же был достигнут прогресс в пересмотре некоторых из наиболее спорных требований США, которые могли бы помешать ратификации соглашения в парламенте.

Переговоры еще продолжаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.

Автор: 

США (26652) Украина (44943) ископаемые (131)


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Топ комментарии
+2
Осел бовкнув Трампу про копалини, мабуть фантазував що США військами будуть захищати "своє" від орків. А виявляється що копалини належать народу України а не кварталу95.
І підписувати будь які угоди, на які в нього немає повноважень, він звісно може. Але вони не будуть мати ніякої сили. Нікчемні папірці за які ще і відповідати перед судом доведеться.
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18.04.2025 10:04
+2
зеленський не перший хто може якщо захоче проігнорувати думку людей.
це ж вже було.
окрім того запросто може бути що на словах думка людей врахована а по факту крим та пів донбаса а тепер ще більше наших земель під ворогом і не стріляючи в ворога ми те визнали.
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18.04.2025 10:08
+1
Україні вдалося досягти прогресу в перегляді деяких вимог
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18.04.2025 09:59
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меморандум наше все
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18.04.2025 09:54 Ответить
З такими угодами в ЄС буде залізний привід відмовити нам у членстві. в яке я не дуже то й вірю.
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18.04.2025 10:06 Ответить
Україні вдалося досягти прогресу в перегляді деяких вимог
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18.04.2025 09:59 Ответить
Дуже велика прмилка буде яку не виправиш віддать аопалини інфраструктуру а таке як Х в Ж не хочуть гарантій0 помочі0 то і копалин Х Й
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18.04.2025 10:40 Ответить
Осел бовкнув Трампу про копалини, мабуть фантазував що США військами будуть захищати "своє" від орків. А виявляється що копалини належать народу України а не кварталу95.
І підписувати будь які угоди, на які в нього немає повноважень, він звісно може. Але вони не будуть мати ніякої сили. Нікчемні папірці за які ще і відповідати перед судом доведеться.
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18.04.2025 10:04 Ответить
зеленський не перший хто може якщо захоче проігнорувати думку людей.
це ж вже було.
окрім того запросто може бути що на словах думка людей врахована а по факту крим та пів донбаса а тепер ще більше наших земель під ворогом і не стріляючи в ворога ми те визнали.
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18.04.2025 10:08 Ответить
До чого тут думка людей? Читайте конституцію - діючий договір між людьми які зголосились разом жити одною країною.
Чи договір вже скасовано?
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18.04.2025 10:23 Ответить
закони, кодекси та конституції самі по собі це папірці.
лише в купі з силою що забезпечує виконання закон є дієвим.
на дикому заході вішали та стріляли злочинців по закону і всі знали що закон є.
в Україні якщо ви не ахмєтов то для вас закона нема.
то яка різниця що там в конституціях написано якщо має сенс лише те що буде виконуватися тими у кого є сила?
у суді ваше право рівне з правом ахмєтова по закону.
а по життю ні.
я прихильник дивитися на чорне і казати що воно чорне а не брехати що воно веселкове.
конституція це папірець.
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18.04.2025 10:45 Ответить
" і відповідати перед судом доведеться." - Ніколи такого не було, а тут на тобі....
"Дурень думкою багатіє"
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18.04.2025 10:22 Ответить
я фигею с наивности здесь некоторых....особено когда задвигают про "надра власність народу",властність плебсу Украины ,пенсия 100 баксов,набор гречки перед выборами и 2на2 земли когда гыгнешься.
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18.04.2025 10:27 Ответить
Ти пропонуєш нашіх алігаторів від корита прибрать і доніним віддать чи як
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18.04.2025 10:44 Ответить
пенсія 80 дол
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18.04.2025 10:48 Ответить
КО JT якийсь оптиміст)))
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18.04.2025 12:50 Ответить
"2на2 земли" - оце щось Ви розбіглись. Хіба що на сільскому цвинтарі... У Києві це може коштувати дорожче квартири.
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18.04.2025 12:49 Ответить
Єдиним ...... є народ.Більше трьох крапок бо там багато чого(читайте Конституцію).Надра належать народу України!(Конституція) .Будь- хто без власника(народу) не має ПРАВА заключати договори за майно власника.На такі рішення має бути референдум.Все інше незаконне Крапка.Про продаж землі - так само,бо це надра.До речі всі зрозуміли чому підари розв'язали повномасштабну?Після прийняття "законів" про землю й почали.Земельні акти в паперовому вигляді хіба здря вилучають?...,бо в їхньому електронному "реєстрє" станеться збій і всі дані будуть на їхню користь,а вас у власниках ніколи й не було!
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18.04.2025 14:13 Ответить
 
 