Украине удалось достичь прогресса в пересмотре некоторых требований в соглашении о полезных ископаемых, - Financial Times
Меморандум о соглашении по полезным ископаемым был подписан Украиной и США в виртуальном формате, работу над полным экономическим договором планируют завершить до конца следующей недели.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
По словам украинских чиновников, сигнал о "позитивных шагах вперед" после того, как переговоры между США и Украиной были сорваны из-за спора президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале, возвращает сложный переговорный процесс в нужное русло.
Выступая на брифинге 17 апреля, президент Владимир Зеленский сообщил, что США предложили сделать еще один промежуточный шаг, тогда как юристы с обеих сторон продолжают работать над деталями основного договора.
"Речь идет о меморандуме о намерениях, подтверждающем конструктивные позиции сторон", - заявил Зеленский.
В свою очередь Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете заявил, что полное соглашение о природных ресурсах можно будет подписать в следующий четверг, 24 апреля.
Однако, указывает FT, министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что детали соглашения с Украиной по недрам еще обсуждаются, и назвал возможной датой его подписания 26 апреля. По его словам, соглашение, по сути, такое же, как и ранее согласованное, в рамках которого Зеленский и Трамп не подписали меморандум. Однако, подчеркивает FT, украинские чиновники заявили, что им удалось привести соглашение в большее соответствие со своими интересами.
"Трамп представляет соглашение как компенсацию за помощь, которая была предоставлена Киеву при администрации Джо Байдена. Однако проект соглашения, который был направлен Киеву в марте, значительно выходил за рамки февральского. Предложение ознаменовало собой резкую эскалацию требований Вашингтона, не предлагая Киеву никаких гарантий безопасности взамен", - пишет издание.
Соглашение охватывало все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также предусматривало создание наблюдательного совета с правом вето со стороны США для надзора за фондом, разделяющим доходы от энергетических и минеральных проектов между двумя странами, напоминает издание.
Как сообщили FT чиновники, знакомые с ходом обсуждений, все же был достигнут прогресс в пересмотре некоторых из наиболее спорных требований США, которые могли бы помешать ратификации соглашения в парламенте.
Переговоры еще продолжаются, поэтому детали сделки не разглашаются.
Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки подписали Меморандум, который свидетельствует о конструктивной совместной работе команд и намерении финализировать и заключить соглашение.
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І підписувати будь які угоди, на які в нього немає повноважень, він звісно може. Але вони не будуть мати ніякої сили. Нікчемні папірці за які ще і відповідати перед судом доведеться.
це ж вже було.
окрім того запросто може бути що на словах думка людей врахована а по факту крим та пів донбаса а тепер ще більше наших земель під ворогом і не стріляючи в ворога ми те визнали.
Чи договір вже скасовано?
лише в купі з силою що забезпечує виконання закон є дієвим.
на дикому заході вішали та стріляли злочинців по закону і всі знали що закон є.
в Україні якщо ви не ахмєтов то для вас закона нема.
то яка різниця що там в конституціях написано якщо має сенс лише те що буде виконуватися тими у кого є сила?
у суді ваше право рівне з правом ахмєтова по закону.
а по життю ні.
я прихильник дивитися на чорне і казати що воно чорне а не брехати що воно веселкове.
конституція це папірець.
"Дурень думкою багатіє"