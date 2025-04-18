Трампа никогда не интересовала Украина, ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка, - чешский евродепутат Фарский

В Чехии отреагировали на заявление госсекретаря США Марко Рубио относительно возможного отказа от усилий по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.

"С самого начала кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. И она его никогда не интересовала. Ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка", - отреагировал чешский евродепутат Ян Фарский на заявления Рубио.

По его словам, единственное, что Трамп видит в Украине, - это бизнес и ресурсы для США.

"И это то, чего он добивался с самого начала. Несмотря на человеческие жертвы, независимо от международного права", - добавил он.

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В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липавский подчеркнул, что Украина приняла американское предложение о прекращении огня месяц назад, но вместо этого Россия продолжает осуществлять трусливые атаки на гражданское население.

По его словам, Европа сейчас готовится ко всем вариантам, в том числе и к мирному урегулированию.

"Но до тех пор мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя от российского террора", - отметил он.

Липавский добавил к своему сообщению в X часть своего выступления в среду на CNN Prima News, в котором он отметил, что Россия еще не приняла ни одного из предложенных Соединенными Штатами вариантов.

"Понятно, почему. Россияне думают, что они все еще могут достичь своих целей", - добавил он.

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Напомним, государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.