Трампа никогда не интересовала Украина, ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка, - чешский евродепутат Фарский
В Чехии отреагировали на заявление госсекретаря США Марко Рубио относительно возможного отказа от усилий по достижению мира в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.
"С самого начала кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. И она его никогда не интересовала. Ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка", - отреагировал чешский евродепутат Ян Фарский на заявления Рубио.
По его словам, единственное, что Трамп видит в Украине, - это бизнес и ресурсы для США.
"И это то, чего он добивался с самого начала. Несмотря на человеческие жертвы, независимо от международного права", - добавил он.
В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липавский подчеркнул, что Украина приняла американское предложение о прекращении огня месяц назад, но вместо этого Россия продолжает осуществлять трусливые атаки на гражданское население.
По его словам, Европа сейчас готовится ко всем вариантам, в том числе и к мирному урегулированию.
"Но до тех пор мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя от российского террора", - отметил он.
Липавский добавил к своему сообщению в X часть своего выступления в среду на CNN Prima News, в котором он отметил, что Россия еще не приняла ни одного из предложенных Соединенными Штатами вариантов.
"Понятно, почему. Россияне думают, что они все еще могут достичь своих целей", - добавил он.
Напомним, государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Путіна справи йдуть не дуже добре. Він мучиться і має поганий вигляд. Гадаю, він буде радий закінчити війну, - Трамп
Аркадій Бабченко каже, що війна кацапів з Європою неминуча - але він відомий журналіст, а ти одноразовий бот
тільки з'явився тут - і вже сереш через одне повідомлення від інших
нащот того, що ти одноразовий андон? нема заперечень?
Вони із панталонів вистрибували, коли агітували нас підтримувати це руде пихате чмо.