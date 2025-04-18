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Трампа никогда не интересовала Украина, ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка, - чешский евродепутат Фарский

Трампа никогда не интересовала Украина

В Чехии отреагировали на заявление госсекретаря США Марко Рубио относительно возможного отказа от усилий по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ceske Noviny.

"С самого начала кажется, что Трамп не заинтересован в Украине. И она его никогда не интересовала. Ни жизнь украинцев, ни поддержание международного порядка", - отреагировал чешский евродепутат Ян Фарский на заявления Рубио.

По его словам, единственное, что Трамп видит в Украине, - это бизнес и ресурсы для США.

"И это то, чего он добивался с самого начала. Несмотря на человеческие жертвы, независимо от международного права", - добавил он.

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В свою очередь глава МИД Чехии Ян Липавский подчеркнул, что Украина приняла американское предложение о прекращении огня месяц назад, но вместо этого Россия продолжает осуществлять трусливые атаки на гражданское население.

По его словам, Европа сейчас готовится ко всем вариантам, в том числе и к мирному урегулированию.

"Но до тех пор мы будем продолжать поддерживать Украину, чтобы она могла защитить себя от российского террора", - отметил он.

Липавский добавил к своему сообщению в X часть своего выступления в среду на CNN Prima News, в котором он отметил, что Россия еще не приняла ни одного из предложенных Соединенными Штатами вариантов.

"Понятно, почему. Россияне думают, что они все еще могут достичь своих целей", - добавил он.

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Напомним, государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Автор: 

США (26652) Чехия (1705) Липавский Ян (87) Рубио Марко (160)


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Топ комментарии
+16
Ти переплутав з Новою Зеландією,яка ніколи нікуди не лізла,не лізе і лізти не збирається. Тому що не корчить з себе світового гегемона.
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18.04.2025 15:46
+11
руда барига заточена лише на бабло
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18.04.2025 15:46
+8
Чому б це? Може тому що він президент США а не України?
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18.04.2025 15:40
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Чому б це? Може тому що він президент США а не України?
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18.04.2025 15:40 Ответить
Ти переплутав з Новою Зеландією,яка ніколи нікуди не лізла,не лізе і лізти не збирається. Тому що не корчить з себе світового гегемона.
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18.04.2025 15:46 Ответить
Ну, может потому, что это в интересах США и ЕС, короче Западного мира, с которыми еще недавно они были заодно, поэтому нам и помогали, а не из-за доброты душевной и большого сочувствия, но Трумп похоже дальше носа своего не видит, да и как говорят, бизнесмен херовый. Евродепутат же, высказывает это в том политическом публичном нарративе, который лучше заходит большинство людей.
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18.04.2025 15:54 Ответить
Зате дуже цікавить життя мальчіков в трусіках (і особливо - головного любітєля мальчіков в трусіках) та добробут росії.
У Путіна справи йдуть не дуже добре. Він мучиться і має поганий вигляд. Гадаю, він буде радий закінчити війну, - Трамп
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18.04.2025 15:42 Ответить
Відмучився б він до Пасхи.
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18.04.2025 16:50 Ответить
Трамп завжди бреше
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18.04.2025 16:59 Ответить
Деніс це тампон казав ще 22/0125,а зараз 18/04/25 три місяці тому,а в тампона сім пятниць на неділю,так що віри сша нема.
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18.04.2025 17:31 Ответить
Це зрозуміло. Що робити з цим?
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18.04.2025 15:43 Ответить
Принаймні не віддавати йому українські ресурси.
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18.04.2025 15:50 Ответить
Ну не віддавай ,так прийдуть кацапи і безкоштовно заберуть .
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18.04.2025 16:39 Ответить
Чому заберуть? Тому що США припинять допомогу? Ну так вони і так її припинять. Зараз в Україну йде допомога, схвалена ще при Байдені. Трампон НІХРІНА не дав Україні. Навіть ПРОДАТИ Петріоти відмовився.
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18.04.2025 16:47 Ответить
А чому нам хто щось повинен передавати , в нас війна України з рашкою ,а не Друга світова війна і США і європейські держави є нейтральними державами.
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18.04.2025 16:59 Ответить
І ЯКОГО ХРІНА ми тоді маємо щось США передавати?!
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18.04.2025 20:36 Ответить
по меморандуму мають
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19.04.2025 01:08 Ответить
руда барига заточена лише на бабло
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18.04.2025 15:46 Ответить
Трампа все його життя цікавить лише він сам бо він закоханий лишу у себе самого та бабло,дуже багато бабла...
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18.04.2025 15:49 Ответить
Эти ненормальные думают что США для них собачка, которая должна исполнять все их команды.
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18.04.2025 15:54 Ответить
может подскажешь кто их амеров тянул за язык подписывать какие будапештские меморандумы ? Они сами в это полезли и теперь должны заплатить свою цену Биритания платит и америкосы не должны притворятся девственницей
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18.04.2025 16:12 Ответить
И шо, Британия уже много заплатила? Больше чем девственница США?
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18.04.2025 19:43 Ответить
Война в Европе. Может им тоже надо не только кукарекать.
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18.04.2025 15:55 Ответить
Війна між рашкою і Україною ,а не в Євросоюзі.
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18.04.2025 16:40 Ответить
Олексій, ти можливо трохи розумово відсталий?

Аркадій Бабченко каже, що війна кацапів з Європою неминуча - але він відомий журналіст, а ти одноразовий бот

тільки з'явився тут - і вже сереш через одне повідомлення від інших
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18.04.2025 17:03 Ответить
"Відомий журналіст" влаштував цирк зі своїм фейковим "вбивством " і з мене цього достатньо ,щоб не вірити цьому "провидцю ". І щоб ФСБ хотіло дійсно його "прибрати " то зробило б це без проблем.
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18.04.2025 17:09 Ответить
та то ясно

нащот того, що ти одноразовий андон? нема заперечень?
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18.04.2025 20:47 Ответить
Так, це гірка правда і розчарування для тих, хто покладав, чи ще й досі покладає на Трампа марні надії.
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18.04.2025 16:13 Ответить
Дякую, капітан Очевидність
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18.04.2025 16:26 Ответить
А чехи, виявляється -- розумні адекватні люди.
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18.04.2025 16:29 Ответить
Когда один твой сосед Орбан, а другой Фицо, то станешь разумным и адекватным по любому.
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18.04.2025 19:45 Ответить
А наші диванні ура-патріоти звикли мріяти ,що Україна то центр всесвіту і нам весь світ щось винен ,вибачте в кожної держави є власні державні інтереси ,а тим більше в США ,вони не благодійний фонд щоб нам безкористно допомагати.
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18.04.2025 16:38 Ответить
Зато деяких упортих українців дуже цікавив Трамп.
Вони із панталонів вистрибували, коли агітували нас підтримувати це руде пихате чмо.
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18.04.2025 16:42 Ответить
Я знаю навіть, чиї то виборці.
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18.04.2025 16:52 Ответить
Так тремпеля болвана и Европа похоже не волновала особо. Пусть ЕС скорее мышей ловит. То кацапы скоро обезумеют окончательно и попрут. Такой одури и за такой короткий не знала не одна страна в мире. Совсем тихо шифером шурша крыша едет не спеша! И окончательно.
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18.04.2025 16:51 Ответить
дядя сто пудово правий,
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18.04.2025 16:53 Ответить
 
 