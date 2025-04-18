У нас есть ощущение оптимизма относительно переговоров о прекращении огня, - Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс оптимистично настроен относительно переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.
Об этом он заявил во время визита в Рим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyTG24.
"Я хочу сообщить премьер-министру (Джорджи Мэлони. - Ред.) о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых можно сообщить. Поскольку продолжаются переговоры, я не буду их опережать, но мы оптимистично настроены, надеясь, что мы можем завершить эту войну, эту жесточайшую войну", - сказал он.
Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.
Трамп сказал, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.
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Потім закриває газету і запитує у майора - «як тобі цей запах, солдате?»
-коли вне черги
може вилізати дупу
трампону
після дрисні
Я тільки не розумію - в США ще є народ, чи там соцмережі вже всім виїли мізки? Трамп поводиться як п'яний матрос в кабаку, меле якусь дурню, сипле пустими заявами... Американці! Вас все влаштовує?.. Прокидайтеся бо буде пізно! Ваша хата горить, крвмть!