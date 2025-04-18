У нас есть ощущение оптимизма относительно переговоров о прекращении огня, - Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оптимистично настроен относительно переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом он заявил во время визита в Рим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyTG24.

"Я хочу сообщить премьер-министру (Джорджи Мэлони. - Ред.) о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых можно сообщить. Поскольку продолжаются переговоры, я не буду их опережать, но мы оптимистично настроены, надеясь, что мы можем завершить эту войну, эту жесточайшую войну", - сказал он.

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Трамп сказал, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

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