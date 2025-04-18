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Новости Заявления о мире Переговоры о прекращении огня
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У нас есть ощущение оптимизма относительно переговоров о прекращении огня, - Вэнс

Прекращение огня. Вэнс настроен оптимистично

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оптимистично настроен относительно переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом он заявил во время визита в Рим, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyTG24.

"Я хочу сообщить премьер-министру (Джорджи Мэлони. - Ред.) о некоторых переговорах между Россией и Украиной... даже за последние 24 часа, мы считаем, что у нас есть некоторые интересные вещи, о которых можно сообщить. Поскольку продолжаются переговоры, я не буду их опережать, но мы оптимистично настроены, надеясь, что мы можем завершить эту войну, эту жесточайшую войну", - сказал он.

Напомним, ранее государственный секретарь Марко Рубио сказал, что если усилия США остановить войну в Украине провалятся в течение нескольких дней, то Трампу скажут, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом.

Трамп сказал, что ожидает ответа от России о прекращении огня в Украине уже на этой неделе.

Также читайте: Песков о заявлениях Трампа о прекращении огня на этой неделе: Идут сложные контакты

Автор: 

США (26652) Джей Ди Вэнс (84)


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Топ комментарии
+25
це зайвий доказ того, що зараз при владі у США збіговисько патентованих довбойобів.
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18.04.2025 15:08
+21
А в мене відчуття що Венс довбинь!
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18.04.2025 15:11
+16
Відчуває щось! А от де відчуває - питання.....
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18.04.2025 15:02
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Відчуває щось! А от де відчуває - питання.....
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18.04.2025 15:02 Ответить
А в мене відчуття що Венс довбинь!
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18.04.2025 15:11 Ответить
Во рту, что то похожее на гриб, если верить порноактрисе с которой переспал Трумп
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18.04.2025 15:14 Ответить
А у мене нє.
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18.04.2025 15:03 Ответить
Бо Ви читаєте заяви у відповідь на пропозицію кацапів і не закриваєте очі на їхні злочини. А Венс у цьому сам себе обмежив. Він займається самонавіюванням.
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18.04.2025 15:40 Ответить
У світової спільноти теж є відчуття,що Венс прорашистський холуй , в задницю котрого рашист вкрутив "фсбешний" болт....
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18.04.2025 15:04 Ответить
Дитячий садок ,ясельна група (пісюни).
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18.04.2025 15:06 Ответить
Так, таке відуття, що трамп поведе венса грати "в пушки" --це, як мене навчив мій 6-ти річний син, коли двоє пісяють в один унітаз))
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18.04.2025 15:26 Ответить
у нас не ощущения, а точные факты что ты и твой начальник тупо спасают оккупантов и убийц
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18.04.2025 15:07 Ответить
Cock-цап, чому б тобі не сходити накуй і там повихваляти сілу узкава аружея?
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18.04.2025 15:44 Ответить
Artur #603478 а как сам думаешь ? Как назвать действия Тампона по отношению к московии, разве не это спасение ху....йла и расеи от развала ?
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18.04.2025 16:53 Ответить
Це що ворог кожну ніч запускає ракети і шахеди по мирних містах ,число загиблих за останій місяць збільшилась в двічі серед яких діти ,це оптимізм ?
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18.04.2025 15:08 Ответить
це зайвий доказ того, що зараз при владі у США збіговисько патентованих довбойобів.
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18.04.2025 15:08 Ответить
Украінци нічого не відчувають.Ми вороги з кацапамси назавжди.
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18.04.2025 15:09 Ответить
В тебе тільки у власній дупі відчуття від хера,крашена повія.
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18.04.2025 15:09 Ответить
Цим хлопцям до відчуття позитиву і оптимізму ще б не завадило мати відчуття реальності та наявність здорового глузду з логічним мисленням.....
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18.04.2025 15:10 Ответить
******* його хтось бейсбольною битою по яйцях - почуєте море оплесків.
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18.04.2025 15:11 Ответить
Нагадує як генерал Курц в Апокаліпсис сьогодні читав газету - «.... але як заявив сенатор, який три дні побував у В'єтнамі, що справи вже починають налагоджуватися і пахне тут набагато краще»
Потім закриває газету і запитує у майора - «як тобі цей запах, солдате?»
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18.04.2025 15:12 Ответить
Гранату ти в дупі відчуваєш, а кільце в кого не знаєш.
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18.04.2025 15:14 Ответить
У Трампа сім п"ятниць на тиждень - щей таких неадекватів підібрав
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18.04.2025 15:18 Ответить
Відчуття у тебе в жопі, орангутанг з пальми. Аж ротяку відкрив від відчуття, глибокого
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18.04.2025 15:18 Ответить
не путай відчуття оптимізму з відчуттям кацапського прутня у рудій дупі
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18.04.2025 15:22 Ответить
С дипломатического языка на общедоступный - прекращения огня в ближайшее время не будет.
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18.04.2025 15:25 Ответить
у венса оптимизм
-коли вне черги
може вилізати дупу
трампону
після дрисні
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18.04.2025 15:26 Ответить
Сплошные оптимисты собрались, все вокруг валится, а у них оптимизма полные штаны, капитан титаника тоже возможно был оптимистом когда корабль шел на дно, последствия известны!
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18.04.2025 15:26 Ответить
Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я... Трампоны с ощущениями!
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18.04.2025 15:27 Ответить
А ось у світові відчуття, що ви там **** дались, Цілком!(,
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18.04.2025 15:28 Ответить
робить гарну міну при поганій грі
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18.04.2025 15:31 Ответить
Венс. Хто тут???
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18.04.2025 15:32 Ответить
Для США они завершат войну выйдя из игры просто.
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18.04.2025 15:36 Ответить
Вони би давно завершили, як і обіцяв трампіло, но йому ху....ло дозвіл у не дає
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18.04.2025 15:44 Ответить
Тобто - Рубіо поганий полісмен, а Венс - хороший? Зрозуміла тактика.
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18.04.2025 15:36 Ответить
Ти би спочатку від валізи ху...ла відійшов, а потім про відчуття розповідав. Да і кому вони потрібні. Зараз як в гаслі ссср ми говоримо Америка, а маємо на увазі ху....лостан, ми говоримо ху...ло, а маємо на увазі трампошу. 4 тревоги вже у Києві, а воно все бреше,
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18.04.2025 15:42 Ответить
Та у вас це відчуття ще з осені, і шо? Кацапи як херячтли ракетами та шахедами так і херячать.
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18.04.2025 15:43 Ответить
А що б ви вже повсирались зі своїми відчуттями оптимізму.
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18.04.2025 15:45 Ответить
Такої тупої команди в Білому домі ще не було. Це наче зграя диких мавп залізла у будинок.
Я тільки не розумію - в США ще є народ, чи там соцмережі вже всім виїли мізки? Трамп поводиться як п'яний матрос в кабаку, меле якусь дурню, сипле пустими заявами... Американці! Вас все влаштовує?.. Прокидайтеся бо буде пізно! Ваша хата горить, крвмть!
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18.04.2025 15:59 Ответить
Відчувати Венс ти можеш щось в дупі...
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18.04.2025 16:22 Ответить
йому не звикати він був у фаворі капелана з кмп котрого потім за педофілію засудили
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18.04.2025 19:01 Ответить
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18.04.2025 19:36 Ответить
 
 