Убийство активиста из Бахмута Мирошниченко: осужденных за нападение досрочно освободили для службы по контракту в ВСУ
Суд разрешил условно-досрочное освобождение осужденных Николая Барабаша и Александра Барышко, которые отбывали наказание за нападение на активиста Артема Мирошниченко в 2019 году.
Об этом сообщило издание ZMINA со ссылкой на ответ Славянского горрайонного суда Донецкой области на журналистский запрос, информирует Цензор.НЕТ.
Оба уволены для прохождения военной службы по контракту во время действия особого периода. 13 февраля 2025 года Полтавский районный суд освободил Барабаша (2003 г.р.), а 12 февраля Первомайский горрайонный суд - Барышко (2002 г.р.). За обоими установлен административный надзор.
Славянский горрайонный суд в июне 2024 года признал их виновными по ч. 2 ст. 121 и ч. 4 ст. 187 УК Украины (тяжкие телесные повреждения, разбой). Барышко получил девять лет и один месяц лишения свободы, Барабаш - восемь лет.
Нападение на активиста Мирошниченко
На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября 2019 года напали двое пьяных несовершеннолетних.
6 декабря 2019 года Мирошниченко умер от нанесенных побоев.
Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.
В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.
Суд опровергает информацию о том, что причиной нападения на Мирошниченко, который впоследствии умер из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.
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ці подонки за місяць-два опиняться у вагнерах
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може, то й добре, що не в тюрязі ми їх утримаємо та годуємо....
ти вирішив, що в моу україни зовсім кончені дегенерати, що не розуміли коли пропонували такий варіант, засудженим дати можливість піти на війну?
до чого, твої виперди?
буть людиною, не закатуй істерик з будь якого приводу!
чи, хто приймає такі рішення?
я? мій сусід юра? тьотя галя, що огірки продає?
скільки загинуло, від дебільних наказів? від безглуздих шикувань на плацу? виставок досягнень в центрах прифронтових міст?
не зайобуй підписників цензора!
але, є багато прикладів, набагато більше ніж істота у харкові, які показують, як люди з криміналітету, стають героями захисниками україни.
отой хлопак на прізвище тітушко, котрого всі знають, як приклад.
Інакше це гол у свої ворота.