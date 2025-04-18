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Новости Нападение на активиста Мирошниченко
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Убийство активиста из Бахмута Мирошниченко: осужденных за нападение досрочно освободили для службы по контракту в ВСУ

мирошниченко

Суд разрешил условно-досрочное освобождение осужденных Николая Барабаша и Александра Барышко, которые отбывали наказание за нападение на активиста Артема Мирошниченко в 2019 году.

Об этом сообщило издание ZMINA со ссылкой на ответ Славянского горрайонного суда Донецкой области на журналистский запрос, информирует Цензор.НЕТ.

Оба уволены для прохождения военной службы по контракту во время действия особого периода. 13 февраля 2025 года Полтавский районный суд освободил Барабаша (2003 г.р.), а 12 февраля Первомайский горрайонный суд - Барышко (2002 г.р.). За обоими установлен административный надзор.

Славянский горрайонный суд в июне 2024 года признал их виновными по ч. 2 ст. 121 и ч. 4 ст. 187 УК Украины (тяжкие телесные повреждения, разбой). Барышко получил девять лет и один месяц лишения свободы, Барабаш - восемь лет.

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Нападение на активиста Мирошниченко

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября 2019 года напали двое пьяных несовершеннолетних.

6 декабря 2019 года Мирошниченко умер от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Суд опровергает информацию о том, что причиной нападения на Мирошниченко, который впоследствии умер из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

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Автор: 

убийство (6484) ВСУ (6587) Мирошниченко Артем (13)


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Топ комментарии
+24
Боюсь ці два підара принесуть ще більше зла в лавах ЗСУ
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18.04.2025 17:18
+21
при важких злочинах (вбивство) - ніяких контрактів !

ці подонки за місяць-два опиняться у вагнерах

.
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18.04.2025 17:14
+13
Само собою....після перемиря всіх військових пересажають. Це класика. А чому? - бо Майдан НЕ БУВ РЕВОЛЮЦІЄЮ...під час революції старі еліти треба фізично знищити
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18.04.2025 17:13
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Само собою....після перемиря всіх військових пересажають. Це класика. А чому? - бо Майдан НЕ БУВ РЕВОЛЮЦІЄЮ...під час революції старі еліти треба фізично знищити
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18.04.2025 17:13 Ответить
при важких злочинах (вбивство) - ніяких контрактів !

ці подонки за місяць-два опиняться у вагнерах

.
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18.04.2025 17:14 Ответить
коли вони зрадять, а скоріш за все так і буде, то після допиту феесбе, будуть у той же час відправлені у найближчий м'ясний штурм. пішки. навіть віслюка не видадуть, вже не кажу про самокат. наші дроноводи виконають справедливий вирок.
може, то й добре, що не в тюрязі ми їх утримаємо та годуємо....
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18.04.2025 17:24 Ответить
А хлопцям, що на позицію з ними підуть, ти спину прикривати будеш? Щоб втікти до своїх, вони постріляють тих що поряд, а ти якийсь роман видумуєш.
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18.04.2025 18:48 Ответить
тобто, ти вирішив, що це я, той суддя котрий такий вирок видав?
ти вирішив, що в моу україни зовсім кончені дегенерати, що не розуміли коли пропонували такий варіант, засудженим дати можливість піти на війну?
до чого, твої виперди?
буть людиною, не закатуй істерик з будь якого приводу!
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18.04.2025 18:54 Ответить
Ти понавидумував якоїсь дурні, приплів дроноводів і тобі "добре, не в тюрязі ми їх утримаємо та годуємо", а я значить обгадив твої мрії? В 22-му в Харкові прийняли сепара в ТРО, дали зброю, перше, що він зробив - розстріляв своє відділення. Випускати таких паскуд - горя не оберешся.
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18.04.2025 19:06 Ответить
то піди і плюнь у харю зе!лідару і зе!шмигалю!
чи, хто приймає такі рішення?
я? мій сусід юра? тьотя галя, що огірки продає?

скільки загинуло, від дебільних наказів? від безглуздих шикувань на плацу? виставок досягнень в центрах прифронтових міст?
не зайобуй підписників цензора!
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18.04.2025 19:13 Ответить
Я б залюбки і не тільки плюнув, бо доброго в їхніх діях ніц не бачив - все з гнилою підковиркою, якщо не нахабне шкідництво. Я тобі не хамив, а хотів звернути увагу, що наслідки можуть бути хєрові.
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18.04.2025 23:03 Ответить
можуть бути.
але, є багато прикладів, набагато більше ніж істота у харкові, які показують, як люди з криміналітету, стають героями захисниками україни.
отой хлопак на прізвище тітушко, котрого всі знають, як приклад.
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18.04.2025 23:08 Ответить
Ризик благородна справа, але у хлопців на передовій ризиків по гланди і на потилиці очей нема - нехай ті, що випускають, на фронті за своїми амністованими самі наглядають.
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18.04.2025 23:56 Ответить
беруть усіх підряд, зніміть вже нарешті рожеві окуляри!
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18.04.2025 17:25 Ответить
тим більше сепари. Вже забули, як в Харкові в 22-му сепара в тероборону взяли і зброю дали? Скільки хлопців та паскуда поклала?
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18.04.2025 18:42 Ответить
Боюсь ці два підара принесуть ще більше зла в лавах ЗСУ
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18.04.2025 17:18 Ответить
Не бійтеся. Це точно. Навіть не здивуюсь, що будуть "наводити" вогонь кацапів на українські позиції...
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18.04.2025 17:24 Ответить
Выражение "война все спишет" не просто так существует.
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18.04.2025 17:21 Ответить
от ви, наприклад, кажете "прігожин"...
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18.04.2025 17:24 Ответить
Це не москальські зеки-убивці, це свідомі українські ув'язнені. Не переплутайте.
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18.04.2025 17:24 Ответить
Лови Володька 15 рубликов и отдыхай. Сегодня ты достаточно высрался тут под каждой новостью
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18.04.2025 17:29 Ответить
Я російську не розумію, пропонуйте свої фублі комусь іншому)
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18.04.2025 17:30 Ответить
все ты ,,валодья,, понимаешь
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18.04.2025 18:18 Ответить
на раху побегут
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18.04.2025 17:26 Ответить
Зелені мразі.
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18.04.2025 17:34 Ответить
Якщо вони вбили людину тільки за те що вона розмовляла украінською мовою, то невже хтось гадає що вони будуть самовіддано воювати за Украіну? Це ж і іжаку зрозуміло що вони погодились на контракт до ЗСУ тільки як можливість використати цю нагоду для втечі.... Добре ще якщо просто підуть у ЗСЧ ще у навчальному центрі, а не отримавши зброю на нулю перейдуть на сторону ворога....
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18.04.2025 17:51 Ответить
будуть стріляти нашим в спину
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18.04.2025 18:07 Ответить
Знайшли привід всіх з небагатьох, кого посадили, сепарів повипускати в той час, як патріотів саджають за якісь надумані дрібниці.
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18.04.2025 18:53 Ответить
А що це за суд, якщо потерпілий помер в лікарні то чого не перекваліфікували справу у вбивство?
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18.04.2025 19:18 Ответить
та блд...казали ж що по "тяжким" не будуть звільняти для служби в ЗСУ!!!
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18.04.2025 20:50 Ответить
Тільки в спец загін особливого призначення для схильних до зради.
Інакше це гол у свої ворота.
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19.04.2025 08:34 Ответить
А вони точно будуть воювати в ту сторону, в яку треба?
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19.04.2025 12:37 Ответить
 
 