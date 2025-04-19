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Новости Крушение самолета МАУ в Иране Сбивание самолета МАУ Ираном
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Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран относительно сбитого самолета МАУ

самолет,мау

Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он требует отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) относительно сбивания украинского самолета МАУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решения по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена.

Иран в своем иске требует от суда:

  • признать, что ИКАО не имеет юрисдикции в этом деле;
  • исключить Великобританию из участия в процессе;
  • признать решение Совета ИКАО юридически недействительным и отменить его.

Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД в пятую годовщину сбития самолета МАУ: Иран продолжает подтверждать свой статус убийцы

Что известно о сбитии самолета МАУ в Тегеране

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли в авиакатастрофе. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января 2020 года "были преднамеренными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о сбивании самолета МАУ.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Автор: 

Иран (1796) МАУ (330) Международный суд ООН (154)


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Топ комментарии
+34
таке відчуття що ми разом потрапили у світ жахливого абсурду,де з нами відбувається самі шизофринічні фантазії людиноненависних маньяків
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19.04.2025 00:08
+31
Світ зійшов з розуму...
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19.04.2025 00:03
+27
ну, ми іще заплатимо персам компенсацію за те, що наш "боїнг" збив їхню ракету!! а чом би й ні? ми ж навіть не розірвали із ними дипвідносини після того, як вони постачали кацапам свої шахеди...
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19.04.2025 00:15
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Світ зійшов з розуму...
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19.04.2025 00:03 Ответить
Світ керований, комусь це конче потрібно щоб події розвивались саме так. Тому до влади приводять ідіотів і маньяків
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19.04.2025 09:46 Ответить
🤡це все жидомасон… або рептилоїди. Творять що хочуть на нашій нещасній пласкій землі 😂😂😂
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19.04.2025 10:06 Ответить
сміється той хто сміється останнім, не чув?
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19.04.2025 12:56 Ответить
Сміється той, хто сміється 😉 згадай ще якесь недолуге совкове прислів'я
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19.04.2025 23:40 Ответить
воно не має ніякого відношення до совка дурню, для тебе існує новомодне прислівя - паржатьпапріколу, чи так?
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20.04.2025 12:00 Ответить
В мене нема слів...навіть мати уже не передають те що відбувається
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19.04.2025 00:04 Ответить
таке відчуття що ми разом потрапили у світ жахливого абсурду,де з нами відбувається самі шизофринічні фантазії людиноненависних маньяків
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19.04.2025 00:08 Ответить
Нет. Никуда мы не попали. Иран хочет отменить по процедурным вопросам. А это значит кто то так провел расследование, или правила допускают двойные толкования. Т.е мы опять, в который раз, сталкиваемся с людским не профессионализмом который позволят Ирану искать лазейки.
Скорее всего США в рамках ядерной сделки будут поддерживать Иран
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19.04.2025 05:32 Ответить
так а как назвать то,что гребаные ,,символы-хранители демократии ,человеческих прав и ценностей,, принимают решение не согласно установленных ими же критериев ,а руководствуясь какими-то своими целями и побуждениями далекими от тех, которые сами и проповедуют и требуют исполнения другими.
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19.04.2025 05:47 Ответить
висосуть, не знаю, в якого члена, але висосуь.
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19.04.2025 00:05 Ответить
з ************
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19.04.2025 04:24 Ответить
Під@ри рушникоголові самі напросилися - тепер ООН заїпе їх до сказу занепокоєнням і стурбованістю.
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19.04.2025 00:05 Ответить
А я то думав, що "рушникоголові" не мають почуття гумору.
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19.04.2025 00:13 Ответить
оон проявить світу свою не виліковну імпотентність,безлугість,убогість,безсилість та бездарність,за останній час всі ,,продані нам авторитети,, виявилися муляжем-сша,єс,оон,обсє,червоних хрест,включаючи партнерів і відкрив очі на те який мерзенний багатоликий світ у своїй натурі
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19.04.2025 00:14 Ответить
Стосовно організацій - так, проте допомога зброєю і фінансами від союзників, хай і недостатня, але все одно життєво важлива для нас - ми самі хрін коли кому так суттєво допомагали.
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19.04.2025 00:38 Ответить
якби все що вони в купі нам обіцяли-санкції,блокування,відключення ,було виконано ще у 2022 війна б вже закінчилася,але особисті цілі важливіші за людьське життя
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19.04.2025 12:24 Ответить
Якби зе-кодло не крало і вкладалося у оборону, а не в асфальт, війна б не розгорілася.
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19.04.2025 12:55 Ответить
як би з 1991 до влади прийшли дійсно патріоти а не комсомольці у вишиванках ми б жили в Україні і були громадянами а не в УКРАЇНІ ставши емігрантами та особами!!!Крім Чорновола В.,Хмари та ще пари людей в Україні при владі одні виродки-заробічани!!!а тепер ще винищувачі!!!
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19.04.2025 13:26 Ответить
Якби Сагайдачний не вагався, а спалив москву на хрін, коли в нього була можливість, то вся світова історія склалася б по-іншому, а Україна зараз була б гегемоном.
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19.04.2025 13:37 Ответить
Що говорить ООН про фізичну особу?
Генеральна асамблея членів ООН в 1977 році дала визначення поняття "фізична особа "- це особа, яка не є громадянин ом . Визначення фізична особа дано в Приватному міжнародному праві гл. 6 п. 1 "Фізична особа "- це мігрант, тобто особа , яка не має правового зв'язку з цією державою, тому не є її власником.-це він нас зробив чужими на цій землі чи люди яким ви вклоняєтеся???
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19.04.2025 13:40 Ответить
і цим нині живущим виродкам можливо ще щось вмінити!!!!але ж ні,для вас вони ідоли!!!
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19.04.2025 13:41 Ответить
ну, ми іще заплатимо персам компенсацію за те, що наш "боїнг" збив їхню ракету!! а чом би й ні? ми ж навіть не розірвали із ними дипвідносини після того, як вони постачали кацапам свої шахеди...
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19.04.2025 00:15 Ответить
Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран по сбиванию самолета МАУ Источник: https://censor.net/ru/n354764
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Десь подібний сюр я вже чув: "Україна розв'язала війну проти рифи" А тут "Людський фактор"? Тобто Иран взяв на військову службу ******* і дав йому доступ до системи ППО? Що далі почуємо від рифи? Це не ***** розв'язало війну, а росіяни, бо виконували злочинні накази але по закону повинні були відмовитися виконувати злочинні накази?
Трамп покусав іранців?
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19.04.2025 00:18 Ответить
Тут вже підкрадається питання, з такими новинами - може вже хтось розробив та випробовує вірус параноїдальної шизофренії??
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19.04.2025 00:59 Ответить
Цей вірус давно є і називаєтьтся *демократія по-американськи*.
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19.04.2025 07:23 Ответить
Повинні все зрозуміти і пробачити Іран
за те , що помилково збили літак !
Бачите чого вимагає наглюча іранська сволота 🤬
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19.04.2025 00:27 Ответить
Непробачення - ни Ирану ни сделает хуже, ни тебе не сделает лучше.
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19.04.2025 00:32 Ответить
А людожерським режимам колись було не байдуже до своїх громадян?
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19.04.2025 00:49 Ответить
Хз, я рассуждаю исключительно в разрезе интересов для своей страны.
Бумажка "Иран виноват" не принесет никакой пользы.
А вот тихая многомиллионная компенсация в обмен на отсутствие такой бумажки - принесет пользу.
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19.04.2025 00:56 Ответить
"Вряд ли иранцы целились по своим же иранцам. Тем более что они не первые кто случайно уронили гражданский лайнер."

Ви мабуть забули де, в цей час, знаходився наш "сонцесяйний". То був натяк в його бік.
Та і чого коштує життя кількох десятків іранців в великій гри пуйла, в якій йому допомагали ісламські бабаї. Чи Ви думаєте, що "вісь зла" тоді ще не існувала?
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19.04.2025 01:16 Ответить
Ви ще скажіть "Вряд ли российские ФСБшники подкладывали взрывчатку в подвалы домов с россиянами"...
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19.04.2025 01:16 Ответить
Якщо зараз ООН хоч моргне у відповідь, буде створений прецедент, який дозволить розвалити справу МН-17.
Тому, можливо, чурбани не самі цей фарс придумали.

Це як з ордером на арешт Нетаньяху, який невелював ордер на арешт *****.
Якась чорнопика мавпа з ПАР подала заяву і вуаля.
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19.04.2025 00:47 Ответить
Абсолютно вірно, таким чином можно любі країні уникнути відповіді, просто спираясь на фактор одного дурачка, а дурачка закопати і труп вже нічого не скаже!
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19.04.2025 01:12 Ответить
Ну вообще то они признали свою вину, признали сразу (на вторые сутки, это время реакции госсистемы), и признали в этом заявлении, так что ничего нового в этом сообщении нет. Нельзя их сравнивать с рашей которые сразу впали в несознанку и не признают решение международной комиссии о своей вине
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19.04.2025 01:24 Ответить
Признать то признали. Но пуск второй ракеты немного смущает. Хоть типа и говорят, что ТОР был на автомате. Именно вторая ракета и добила судно. Насколько я помню те события
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19.04.2025 02:07 Ответить
Так працює ппо. 2 штуки на ціль.
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19.04.2025 07:26 Ответить
Там був проміжок по часу між пусками, доволі дивний як на автоматичну роботу ТОРу, та й навряд би наші щось без підстав вісували.
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19.04.2025 09:35 Ответить
Шо бы ишаки бородатые всю жизнь только на сале выживали.
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19.04.2025 06:58 Ответить
Найбільш ймовірна версія Швеця: літак збили задля впливу на найбільш ідіозну фігуру сьогодення.
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19.04.2025 07:32 Ответить
Ісламський терористичний іран і фашиська терористична росія діють по одній методичці брехя і цинізм ,жаль що це ментально середньовічне утворення ще існує ,там бидло привело 1979 році цих виродків до влади.
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19.04.2025 07:48 Ответить
О-о-о, а іранці "молодці"!
Зараз, як кажуть в Одесі "...под шум прибоя", втулять Трампу умову, щоб він вплинув на вирішення цього позову на користь Ірану.
Ну, типу, для створення гарного клімату в перемовинах.
А те, що перси хочуть з'єднати тепле з м'яким, то нічого. Угода фсЬо, закони ніщо!
Зробимо Америку... посміховиськом.
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19.04.2025 08:38 Ответить
Знайомтесь, це Джордж Оурвелл...Колись його вважали письменником - фантастом, тепер він документаліст...
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19.04.2025 09:37 Ответить
Літописець з даром пророчества.
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19.04.2025 09:40 Ответить
Літак був збитий по наказу з кремля для залякування нашого бубочки, який ошивався в Омані на карпатських лижах.
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19.04.2025 09:38 Ответить
Що суки, підняли голову?
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19.04.2025 09:56 Ответить
Схоже, що уся сволота зрозуміла - трампу прийшов час відповідати за свою передвиборну маячню, він поспішає показати хоч якусь "перемогу" хоч де. А її немає: ані війна рашки з Україною не припинена (тим більше не зупинена), ані близькосхідний конфлікт, ані Канада- та Гренландіянаш. Та й з тарифами якось не дуже багаті стали, навіть навпаки. А час йде...
Ось і виповзли з-під колоди усілякі гадюки у сподіванні щось відкусити під отой галас. Як у тому старому анекдоті: "Інколи, певно, можна люлей одержати, а інколи можна і впендюрити".
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19.04.2025 10:59 Ответить
Вони проти рішення ІКАО,не в курсі, але це напевно 1й крок до відновлення авіасполучення в усіх сенсах.
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19.04.2025 11:07 Ответить
 
 