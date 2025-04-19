Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран относительно сбитого самолета МАУ

Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он требует отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) относительно сбивания украинского самолета МАУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решения по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена.

Иран в своем иске требует от суда:

признать, что ИКАО не имеет юрисдикции в этом деле;

исключить Великобританию из участия в процессе;

признать решение Совета ИКАО юридически недействительным и отменить его.

Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".

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Что известно о сбитии самолета МАУ в Тегеране

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли в авиакатастрофе. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января 2020 года "были преднамеренными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о сбивании самолета МАУ.

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.