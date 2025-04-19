Иран подал иск в суд ООН против Украины и трех стран относительно сбитого самолета МАУ
Иран подал иск в Международный суд ООН против Канады, Швеции, Украины и Великобритании. Он требует отменить решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) относительно сбивания украинского самолета МАУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В иске Тегеран утверждает, что ИКАО не имеет полномочий принимать решения по делу авиакатастрофы МАУ, а процедура голосования в ИКАО была нарушена.
Иран в своем иске требует от суда:
- признать, что ИКАО не имеет юрисдикции в этом деле;
- исключить Великобританию из участия в процессе;
- признать решение Совета ИКАО юридически недействительным и отменить его.
Также Иран добавил, что военные страны "непреднамеренно" сбили самолет МАУ под Тегераном. Это произошло "из-за человеческой ошибки".
Что известно о сбитии самолета МАУ в Тегеране
Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, погибли в авиакатастрофе. Большинство жертв были иранцами и канадцами, но 11 из них были гражданами Украины.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.
21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января 2020 года "были преднамеренными".
21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о сбивании самолета МАУ.
Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбивании этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.
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Скорее всего США в рамках ядерной сделки будут поддерживать Иран
Генеральна асамблея членів ООН в 1977 році дала визначення поняття "фізична особа "- це особа, яка не є громадянин ом . Визначення фізична особа дано в Приватному міжнародному праві гл. 6 п. 1 "Фізична особа "- це мігрант, тобто особа , яка не має правового зв'язку з цією державою, тому не є її власником.-це він нас зробив чужими на цій землі чи люди яким ви вклоняєтеся???
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Десь подібний сюр я вже чув: "Україна розв'язала війну проти рифи" А тут "Людський фактор"? Тобто Иран взяв на військову службу ******* і дав йому доступ до системи ППО? Що далі почуємо від рифи? Це не ***** розв'язало війну, а росіяни, бо виконували злочинні накази але по закону повинні були відмовитися виконувати злочинні накази?
Трамп покусав іранців?
за те , що помилково збили літак !
Бачите чого вимагає наглюча іранська сволота 🤬
Бумажка "Иран виноват" не принесет никакой пользы.
А вот тихая многомиллионная компенсация в обмен на отсутствие такой бумажки - принесет пользу.
Ви мабуть забули де, в цей час, знаходився наш "сонцесяйний". То був натяк в його бік.
Та і чого коштує життя кількох десятків іранців в великій гри пуйла, в якій йому допомагали ісламські бабаї. Чи Ви думаєте, що "вісь зла" тоді ще не існувала?
Тому, можливо, чурбани не самі цей фарс придумали.
Це як з ордером на арешт Нетаньяху, який невелював ордер на арешт *****.
Якась чорнопика мавпа з ПАР подала заяву і вуаля.
Зараз, як кажуть в Одесі "...под шум прибоя", втулять Трампу умову, щоб він вплинув на вирішення цього позову на користь Ірану.
Ну, типу, для створення гарного клімату в перемовинах.
А те, що перси хочуть з'єднати тепле з м'яким, то нічого. Угода фсЬо, закони ніщо!
Зробимо Америку... посміховиськом.
Ось і виповзли з-під колоди усілякі гадюки у сподіванні щось відкусити під отой галас. Як у тому старому анекдоті: "Інколи, певно, можна люлей одержати, а інколи можна і впендюрити".